Дияна Русинова: Назначаването на Бойко Рановски за председател на ДАБДП е абсолютна гавра

Назначаването на Бойко Рановски за председател на Държавна агенция по безопасност на движението по пътищата е абсолютна гавра.

За жалост вместо крачка напред, се връщаме три назад.

Това коментира във "Фейсбук" Дияна Русинова от Европейския център за транспортни политик.

Крайно време е тази агенция да се закрие. Тя не решава проблеми, а е тежък воденичен камък както за бюджета, така и за гражданите. Безсмислен бюрократичен апарат, който бълва тонове хартия, но не решава проблеми.

Само да припомня, че Рановски смени първо Пътна полиция, после Изпълнителна агенция автомобилна администрация и от почти пет години се подвизава в ДАБДП.

С други суми - още от същото или нов бардак със стари к….адри.