Дияна Русинова: Назначаването на Бойко Рановски за председател на ДАБДП е абсолютна гавра

Назначаването на Бойко Рановски за председател на Държавна агенция по безопасност на движението по пътищата е абсолютна гавра.
За жалост вместо крачка напред, се връщаме три назад.
Това коментира във "Фейсбук" Дияна Русинова от Европейския център за транспортни политик.
Крайно време е тази агенция да се закрие. Тя не решава проблеми, а е тежък воденичен камък както за бюджета, така и за гражданите. Безсмислен бюрократичен апарат, който бълва тонове хартия, но не решава проблеми.
Само да припомня, че Рановски смени първо Пътна полиция, после Изпълнителна агенция автомобилна администрация и от почти пет години се подвизава в ДАБДП.
С други суми - още от същото или нов бардак със стари к….адри.
1 Бойко Криминал
18:43 26.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Бащата на някаква Саяна
18:45 26.11.2025
6 Кариера
18:46 26.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 АПИ
18:48 26.11.2025
9 Гражданин
18:52 26.11.2025
10 Българин
Коментиран от #12
18:58 26.11.2025
11 Миризлив пор
19:00 26.11.2025
12 млък гepбав тpoл
До коментар #10 от "Българин":Ясно е че си зависима калинка.
19:05 26.11.2025
13 БатКоффф
19:28 26.11.2025
14 хитлер
19:44 26.11.2025
15 Тошев
Коментиран от #17
19:45 26.11.2025
16 градски
19:46 26.11.2025
17 глух
До коментар #15 от "Тошев":Ама това нещо и мъж ли има слепец ли е или хахав?
19:48 26.11.2025
18 безпартиен
19:58 26.11.2025