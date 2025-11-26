Новини
България »
Дияна Русинова: Назначаването на Бойко Рановски за председател на ДАБДП е абсолютна гавра

26 Ноември, 2025 18:38 1 392 18

  • диана русинова-
  • бойко рановски-
  • дабдп-
  • държавна агенция по безопасност на движението по пътищата

Крайно време е тази агенция да се закрие

Дияна Русинова: Назначаването на Бойко Рановски за председател на ДАБДП е абсолютна гавра - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Назначаването на Бойко Рановски за председател на Държавна агенция по безопасност на движението по пътищата е абсолютна гавра.

За жалост вместо крачка напред, се връщаме три назад.

Това коментира във "Фейсбук" Дияна Русинова от Европейския център за транспортни политик.

Крайно време е тази агенция да се закрие. Тя не решава проблеми, а е тежък воденичен камък както за бюджета, така и за гражданите. Безсмислен бюрократичен апарат, който бълва тонове хартия, но не решава проблеми.

Само да припомня, че Рановски смени първо Пътна полиция, после Изпълнителна агенция автомобилна администрация и от почти пет години се подвизава в ДАБДП.

С други суми - още от същото или нов бардак със стари к….адри.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойко Криминал

    13 2 Отговор
    Бойко изкара Белия автобус и еничарите дето им вдигна със 70% надницата да го вардят 🖕

    18:43 26.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бащата на някаква Саяна

    6 11 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:45 26.11.2025

  • 6 Кариера

    4 5 Отговор
    Като някаква Саяна порасне ще стане пътен експерт.

    18:46 26.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 АПИ

    7 0 Отговор
    То е гавра и да режат здрав асфалт и да го правят на кръпки…

    18:48 26.11.2025

  • 9 Гражданин

    11 0 Отговор
    Не само тази ,а всички агенции трябва да се закрият.Та нали има министри и подчинени .

    18:52 26.11.2025

  • 10 Българин

    11 3 Отговор
    Стига давахте гласност тоя нищо неразбиращ от пътна безопасност НПО джендър.

    Коментиран от #12

    18:58 26.11.2025

  • 11 Миризлив пор

    9 2 Отговор
    Не я понасям тази, но в случая е права за некадърника минал през КАТ, ДАИ и някакво НПО.

    19:00 26.11.2025

  • 12 млък гepбав тpoл

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Ясно е че си зависима калинка.

    19:05 26.11.2025

  • 13 БатКоффф

    3 1 Отговор
    Това джибре трябва да го филтрират от телевизията, нищо не става от нея, писах им няколко пъти за АМ Струма 87 км в двете посоки, малко след първата отбивка за Благоевград има по 8-9 брутални кратера и в двете посоки в активните ленти и ми връщат темплейтни отговори, иначе с оня сине-сине ще отварят беломорският проход:)))

    19:28 26.11.2025

  • 14 хитлер

    5 0 Отговор
    Този нахилен полуидиот /Б.Рановски-Помака/ Като беше в КАТ и съобщаваше за ПТП със загинали трима младежи се хилеше по същия идиотски начин.

    19:44 26.11.2025

  • 15 Тошев

    0 1 Отговор
    Ма как може да го избират -него или друг е все тая. Русинова или мъжа и трябваше да изберат. Ма тя е най-големия държавно частен капацитет самоопределил се за такъв. И гнусна и с пари. Сега и директор що не е ?

    Коментиран от #17

    19:45 26.11.2025

  • 16 градски

    2 2 Отговор
    Това нещо кой го лансира и му плаща на НПО-то да тормози хората с визия и тъпо нахалство?

    19:46 26.11.2025

  • 17 глух

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Тошев":

    Ама това нещо и мъж ли има слепец ли е или хахав?

    19:48 26.11.2025

  • 18 безпартиен

    0 0 Отговор
    Туй момче каква заплата има и от къде,че говорят навсякъде?Що го не питате?

    19:58 26.11.2025

