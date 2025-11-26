Приключи гражданският протест пред сградата на областната управа София срещу паркирането

Граждани протестираха пред сградата на областната управа в София на ул. „Алабин“ 22 с искане областният управител да върне за преразглеждане наредбата за разширяване и поскъпване на зоните за паркиране в столицата.

БТА припомня, че Столичният общински съвет (СОС) прие на 13.11. 2025 г. промени в Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община, съгласно които се разширява обхватът на зоните за платено паркиране и се увеличава цената на паркирането. Промените влизат в сила от 5 януари 2026 г.

Искаме областният управител да върне наредбата и тя да не бъде гласувана от общинските съветници, защото София не иска това, каза Мариан Ташев, който е един от организаторите на протеста. Според него случилото се е насилствено за софиянци. Навсякъде обществените обсъждания показаха, че хората не искат зони в кварталите си. В някои квартали дори не са провеждани обществени обсъждания и въпреки това те влизат в новия план за разширение на зоните, коментира Мариан Ташев.

По думите му промените са незаконни. Няма да спрем да протестираме срещу това, че не се слуша гласът на народа, посочи още Ташев.

Входът на сградата на Областна администрация - София бе охраняван от полицейски екипи.

Протестиращите затвориха за кратко движението в участъка. За няколко минути трамваите в района бяха възпрепятствани да продължат по график.

Тази седмица представители на гражданската платформа "Изправи се.БГ" внесоха жалба в Административен съд – София срещу поскъпването на таксите за паркиране в „синя“ и „зелена зона“, както и срещу тяхното териториално разширяване.

Тогава лидерът на „Изправи се. БГ“ Мая Манолова посочи, че очакват областният управител на София да чуе жителите на столицата, да върне това решение и след това да го обжалва в съда, в случай че бъде препотвърдено от общинските съветници.