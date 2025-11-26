Новини
България »
Приключи гражданският протест пред сградата на областната управа София срещу паркирането

Приключи гражданският протест пред сградата на областната управа София срещу паркирането

26 Ноември, 2025 17:33, обновена 26 Ноември, 2025 17:36 940 5

  • паркиране-
  • протест-
  • синя зона-
  • зелена зона-
  • софия

Тази седмица представители на гражданската платформа "Изправи се.БГ"  внесоха жалба в Административен съд – София срещу поскъпването на таксите за паркиране в „синя“ и „зелена зона“

Приключи гражданският протест пред сградата на областната управа София срещу паркирането - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Граждани протестираха пред сградата на областната управа в София на ул. „Алабин“ 22 с искане областният управител да върне за преразглеждане наредбата за разширяване и поскъпване на зоните за паркиране в столицата.

БТА припомня, че Столичният общински съвет (СОС) прие на 13.11. 2025 г. промени в Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община, съгласно които се разширява обхватът на зоните за платено паркиране и се увеличава цената на паркирането. Промените влизат в сила от 5 януари 2026 г.

Искаме областният управител да върне наредбата и тя да не бъде гласувана от общинските съветници, защото София не иска това, каза Мариан Ташев, който е един от организаторите на протеста. Според него случилото се е насилствено за софиянци. Навсякъде обществените обсъждания показаха, че хората не искат зони в кварталите си. В някои квартали дори не са провеждани обществени обсъждания и въпреки това те влизат в новия план за разширение на зоните, коментира Мариан Ташев.

По думите му промените са незаконни. Няма да спрем да протестираме срещу това, че не се слуша гласът на народа, посочи още Ташев.

Входът на сградата на Областна администрация - София бе охраняван от полицейски екипи.

Протестиращите затвориха за кратко движението в участъка. За няколко минути трамваите в района бяха възпрепятствани да продължат по график.

Тази седмица представители на гражданската платформа "Изправи се.БГ" внесоха жалба в Административен съд – София срещу поскъпването на таксите за паркиране в „синя“ и „зелена зона“, както и срещу тяхното териториално разширяване.

Тогава лидерът на „Изправи се. БГ“ Мая Манолова посочи, че очакват областният управител на София да чуе жителите на столицата, да върне това решение и след това да го обжалва в съда, в случай че бъде препотвърдено от общинските съветници.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СОС

    6 1 Отговор
    НЕ на зони до околовръстното!

    17:38 26.11.2025

  • 2 Хипотетично

    5 1 Отговор
    Ако няма нови зелени зони, няма как да бъде увеличен броя на обслужващия персонал със скобите, а те вече не желаят да работят във фирмите по чистотата, а със таблет в ръка по тротоарите.

    17:41 26.11.2025

  • 3 Веска терзиева

    4 1 Отговор
    Каза, че не и пука за вас, тя си има къща с гаражи за нея и фитнес любимия и.Вое плащайтр по 600 лв за право да спреъе през 3 квартала

    18:02 26.11.2025

  • 4 Последния Шоп

    1 0 Отговор
    От СОС харчат парите на Софиянци за Комисионни ,обаче всички да плащаме ....
    " нНа посредника ще бъдат платени 4,18 милиона евро комисионна за това, че ще доставя газ през следващите три години. Сметката е проста: дружеството месечно, от трите си гаража – „Дружба“, „Малашевци“ и „Земляне“, има нужда от средно по 14 500 МВтч газ месечно за гаражите. При комисионна 8 евро/МВтч: 14 500 МВтч по 8 евро/МВтч се равнява на 116 000 евро на месец за посредника. За 36 месеца това ще ни струва 4,18 млн. евро...."
    По 200 лева на автомобил Рекет ,за да паркира пред блока си в новите Зони по 1 милион автомобила са 200 милиона лева ...Има за всички !!! Има и за Комисионни....

    18:58 26.11.2025

  • 5 Ха ха

    1 0 Отговор
    Еврото идее,а държавата се тресе от протести,не се бойте и още по зле ще става,така е с юроатлантизма!

    20:11 26.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове