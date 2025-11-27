Омбудсманът: Майчинството през втората година трябва да е равно на минималната заплата

В „Интервюто в Новините на NOVA" омбудсманът Велислава Делчева отправи сериозни критики към проектобюджета в частта му за Държавното обществено осигуряване, като подчерта, че настоящите политики не осигуряват достатъчна подкрепа за родителите и децата.
Делчева заяви, че обезщетението за отглеждане на дете през втората година остава под минималната работна заплата, което според нея е недопустимо.
„Настоявам майчинството през втората година да бъде определено като размер, който е равен на минималната работна заплата. Управляващите вдигнаха размера на майчинските, но тези 900 лева не са достатъчни за да се отглежда едно дете", подчерта омбудсманът.
Тя обърна внимание и на недостига на места в детските градини и ясли: „Прави впечатление, че все още планирането по отношение на детските градини и ясли не е в такава степен, че да могат да се поемат децата, които имат нужда да посещават детските градини. Има някакви действия в тази посока, но не са достатъчни. Майките имат нужда от повече подкрепа.“
Делчева коментира и решението на Столичната община за повишаване на таксите за паркиране, което според нея е взето без нужния обществен диалог.
„Това решение не беше обсъдено със софиянци, а то засяга голяма част от техния живот. Цените, които предлага Общината, са двойни. Решението не беше основателно“, категорична е тя.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 газов инжекцион
08:01 27.11.2025
3 Майчинството трябва да е кратко за да
08:13 27.11.2025
4 Всички решения в бюджета и изобщо
08:24 27.11.2025
5 Евроатлантик
А трябва да храним само турско-щатските подлоги в парламента и деменциите от Атлантическия клуб . Ние сме в ЕС и алианса !
08:26 27.11.2025
6 Дядото на дядо му
08:28 27.11.2025
7 Макс
Коментиран от #10
08:29 27.11.2025
8 Р Г В
08:30 27.11.2025
9 САЩ
08:34 27.11.2025
10 Само питам
До коментар #7 от "Макс":А какво ще прави детето през втората година ? 🤔 Има ли вече построени достатъчно ясли ? Има ли персонал (и медицински) за яслите ?.Баби и дядовци вече няма как да гледат внучета , защото при Евроатлантизма Смъртта идва преди Пенсията .м
Коментиран от #12
08:38 27.11.2025
11 Омбудсман
Коментиран от #17
08:45 27.11.2025
12 Няма проблем
До коментар #10 от "Само питам":В катуните ги гледат колективно, не ги мисли.
Коментиран от #15
08:47 27.11.2025
13 Мимето
08:50 27.11.2025
14 Комунизсция и романизация
08:50 27.11.2025
15 ГЕРБ защо дават социалното и здравното
До коментар #12 от "Няма проблем":Министерство на партии извън ГЕРБ. Това ще досъсипе държавата нищо не остана. Защо не направиха правителство на малцинството и до където стигне до там. Каква е тая върла маргинализация. Млади хора нито учат нито работят но раждат деца които от своя страна нито учат нито работят но раждат деца и това се повтаря и повтаря вече от години. До къде ще стигнем така.
Коментиран от #16
09:01 27.11.2025
16 ДПС
До коментар #15 от "ГЕРБ защо дават социалното и здравното":До срив на социалната система която си е на кредити и ще става по-зле . Няма да сме първата опоскана държава ,но другите вземат мерки ,докато тук е обратното . Подхранват разграбването и раздават за да са на власт едни 400 свръх богати политически фамилии. вживяват се на Богове в условията на Апартейд докато се усетят ,че външни дългове ще плащат само и единствено Те . Подкупват и развиват етнос от гласоподаватели и чрез заплати на административни кадри . И едните и другите не произвеждат нищо освен да се възпроизвеждат като бройка. Народ работещ не остана или който работи ще направи каквото може за да не е обран и рекетиран .
09:13 27.11.2025
17 Георги
До коментар #11 от "Омбудсман":очевидно за теб не са искали
09:27 27.11.2025