Омбудсманът: Майчинството през втората година трябва да е равно на минималната заплата

Омбудсманът: Майчинството през втората година трябва да е равно на минималната заплата

27 Ноември, 2025 07:56 1 036 17

  • велислава делчева-
  • майчинство-
  • заплащане-
  • минимална заплата

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В „Интервюто в Новините на NOVA" омбудсманът Велислава Делчева отправи сериозни критики към проектобюджета в частта му за Държавното обществено осигуряване, като подчерта, че настоящите политики не осигуряват достатъчна подкрепа за родителите и децата.

Делчева заяви, че обезщетението за отглеждане на дете през втората година остава под минималната работна заплата, което според нея е недопустимо.

„Настоявам майчинството през втората година да бъде определено като размер, който е равен на минималната работна заплата. Управляващите вдигнаха размера на майчинските, но тези 900 лева не са достатъчни за да се отглежда едно дете", подчерта омбудсманът.

Тя обърна внимание и на недостига на места в детските градини и ясли: „Прави впечатление, че все още планирането по отношение на детските градини и ясли не е в такава степен, че да могат да се поемат децата, които имат нужда да посещават детските градини. Има някакви действия в тази посока, но не са достатъчни. Майките имат нужда от повече подкрепа.“

Делчева коментира и решението на Столичната община за повишаване на таксите за паркиране, което според нея е взето без нужния обществен диалог.

„Това решение не беше обсъдено със софиянци, а то засяга голяма част от техния живот. Цените, които предлага Общината, са двойни. Решението не беше основателно“, категорична е тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 газов инжекцион

    6 3 Отговор
    Омбудсманката: Вторият период на майчинството трябва да се посреща с минимална заплата.За минимален брой български дечица. Да се затварят болници,селища и в един ден България да си ходи от тая планета.

    08:01 27.11.2025

  • 3 Майчинството трябва да е кратко за да

    10 6 Отговор
    Не губят трудови навици родителките. И трябва да е само за работещи родители. Детските надбавки трябва да са само за деца на работещи родители чиито деца посещават детска ясла детска градина и съответно да ходят Реално на училище. Детските учебни заведения трябва да са задължителни и училището също. В противен случай се стига до тотална маргилинизация и това ще е края

    08:13 27.11.2025

  • 4 Всички решения в бюджета и изобщо

    4 0 Отговор
    Трябва да се вземат като се изхожда от последствията а не от див популизъм както е сега. Реалността в страната тоест в провинцията е подобна на нашумялата наскоро сага в Пазарджик. Ако такава държава е целта това е друг въпрос.

    08:24 27.11.2025

  • 5 Евроатлантик

    1 1 Отговор
    Още майки , още българчета , значи още руски агенти
    А трябва да храним само турско-щатските подлоги в парламента и деменциите от Атлантическия клуб . Ние сме в ЕС и алианса !

    08:26 27.11.2025

  • 6 Дядото на дядо му

    8 0 Отговор
    Прекалихте с тия майчински. Майчински само за работещи майки.Баста на всякакви други претенции. Никой не е длъжен да издържа пишлигарки под 16 години, които създават талаш за общетвото. Защо евреите са умни. Защото имат строги правила за поведение и създаване на поколение съъс здрави и умни деца, наблягат на тяхното обучение.На нашата нация не са необходими кърлежи, а хора които ще наследят и изпълняват добрите нрави и обичаи на предците ни.

    08:28 27.11.2025

  • 7 Макс

    2 4 Отговор
    Не трябва да има толкова дълго майчинство .Защо третирате българската жена като неспособна да се справя с дете и професия едновременно ? Две години изолация от нормален живот за майката , и мамини детенца за цял живот .

    Коментиран от #10

    08:29 27.11.2025

  • 8 Р Г В

    2 1 Отговор
    Господа управляващи не е ли крайно време да се усетите че от тази високо платена държавна служба файда йок. Тя се дублира със синдикалните структури , там да ходи и да изисква. По този начин ще се спестят на бюджета само от заплата около 100 хил.лв. годишно , от разходи за персонален автомобил , гориво , командировъчни , консумативи , пари за облекло , обурудване на служебен кабинет , порцион и т.н. само Господ знае каква е сумата в лева

    08:30 27.11.2025

  • 9 САЩ

    4 3 Отговор
    В САЩ майчинството е 3 месеца. В БГ има пожизнени майки, с фиктивни високи заплати месец преди излизане в майчинс

    08:34 27.11.2025

  • 10 Само питам

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Макс":

    А какво ще прави детето през втората година ? 🤔 Има ли вече построени достатъчно ясли ? Има ли персонал (и медицински) за яслите ?.Баби и дядовци вече няма как да гледат внучета , защото при Евроатлантизма Смъртта идва преди Пенсията .м

    Коментиран от #12

    08:38 27.11.2025

  • 11 Омбудсман

    2 4 Отговор
    За раждане на дете родителите трябва да плащат специално разрешително на държавата и извънреден данък. какво сме длъжни да издържаме чужди деца, та дори и майката и цялото семейство!

    Коментиран от #17

    08:45 27.11.2025

  • 12 Няма проблем

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Само питам":

    В катуните ги гледат колективно, не ги мисли.

    Коментиран от #15

    08:47 27.11.2025

  • 13 Мимето

    1 1 Отговор
    За нас и нашите деца нямаше изобщо . Сега когато работят вече и те ,решихте да раздавате от данъците ни. Двойно прецакани. На кого е основния въпрос. Вижте си етноса ,малолетните родители и си помислете как всъщност прогонихте и продължавате милиони хора- деца и внучета . С години плащахме детска градина , училище, транспорт и други неща за да ги отгледаме . Сега за гласоподавателите на партийната номенклатура се сетихте. С какво ще им платите след като хората масово се заканват докато всичките видове социалисти милионери са на власт ,каквото могат да укрият и не платят. С нови заеми може би ? Не ни пука - търсете си ги после от отглежданите и обгрижвани.

    08:50 27.11.2025

  • 14 Комунизсция и романизация

    9 0 Отговор
    Едни хора работят и хранят други които никога ама никога не са работили но имат деца на държавна издръжка. Тези деца още деца и те вече раждат деца на държавна издръжка които от своя страна също раждат деца на държавна издръжка. Това е нова каста която навиква да живее така и се увеличава в геометрична прогресия. Един ден много скоро работещите ще са по малко от кастата и ще станат нейни роби. Тези които вземат решения и правят предложения и дават мнения слезли ли са на улицата да видят в каква "дива индия" превърнаха България.

    08:50 27.11.2025

  • 15 ГЕРБ защо дават социалното и здравното

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Няма проблем":

    Министерство на партии извън ГЕРБ. Това ще досъсипе държавата нищо не остана. Защо не направиха правителство на малцинството и до където стигне до там. Каква е тая върла маргинализация. Млади хора нито учат нито работят но раждат деца които от своя страна нито учат нито работят но раждат деца и това се повтаря и повтаря вече от години. До къде ще стигнем така.

    Коментиран от #16

    09:01 27.11.2025

  • 16 ДПС

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "ГЕРБ защо дават социалното и здравното":

    До срив на социалната система която си е на кредити и ще става по-зле . Няма да сме първата опоскана държава ,но другите вземат мерки ,докато тук е обратното . Подхранват разграбването и раздават за да са на власт едни 400 свръх богати политически фамилии. вживяват се на Богове в условията на Апартейд докато се усетят ,че външни дългове ще плащат само и единствено Те . Подкупват и развиват етнос от гласоподаватели и чрез заплати на административни кадри . И едните и другите не произвеждат нищо освен да се възпроизвеждат като бройка. Народ работещ не остана или който работи ще направи каквото може за да не е обран и рекетиран .

    09:13 27.11.2025

  • 17 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Омбудсман":

    очевидно за теб не са искали

    09:27 27.11.2025

