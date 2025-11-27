Очакват се подробности по разследването срещу "Величие"

Очакват се днес още подробности около акцията на Антикорупционната и Софийската градската прокуратура по разследването около "Исторически парк" и лидера на партия "Величие" Ивелин Михайлов. Все още не ясно колко са задържаните и ще има ли повдигнати обвинения.
Вчера бяха претърсени множество адреси в София, Варна, Шумен, Пазарджик и село Неофит Рилски. Домът на лидера на "Величие" Ивелин Михайлов също беше претърсен.
От прокуратурата заявиха, че разследват организирана престъпна група около "Исторически парк", действаща на територията на цялата страна в периода от 2013 до 2025 г. Става въпрос за длъжностни присвоявания, измами и пране на пари.
Досъдебното производство е образувано на 9 декември миналата година и се води от Антикорупционната комисия.
1 Джурасик парк
07:15 27.11.2025
2 Докато...
07:24 27.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 сектата изгоря
07:37 27.11.2025
5 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
В този смисъл Михайлов не е във властта по никакъв начин, за каква корупция говорим?
07:39 27.11.2025
6 Какво сте очаквали?!
Имамоглу-в Турция...
Наскоро-водещият кандидат-презиент на Румъния...
Сега при нас-Благомир Коцев и Ивелин Михайлов...!
07:40 27.11.2025
7 Дано
07:42 27.11.2025
8 Азз
Питам- кога ще има явна и реална борба срещу наркоразпространението??
07:44 27.11.2025
9 блкоедц
07:49 27.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.