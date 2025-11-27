Новини
Очакват се подробности по разследването срещу "Величие"

Очакват се подробности по разследването срещу "Величие"

27 Ноември, 2025 07:11 602 10

  • разследване-
  • величие-
  • ивелин михайлов

Вчера бяха претърсени множество адреси в София, Варна, Шумен, Пазарджик и село Неофит Рилски. Домът на лидера на "Величие" Ивелин Михайлов също беше претърсен

Очакват се подробности по разследването срещу "Величие" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очакват се днес още подробности около акцията на Антикорупционната и Софийската градската прокуратура по разследването около "Исторически парк" и лидера на партия "Величие" Ивелин Михайлов. Все още не ясно колко са задържаните и ще има ли повдигнати обвинения.

От прокуратурата заявиха, че разследват организирана престъпна група около "Исторически парк", действаща на територията на цялата страна в периода от 2013 до 2025 г. Става въпрос за длъжностни присвоявания, измами и пране на пари.

Досъдебното производство е образувано на 9 декември миналата година и се води от Антикорупционната комисия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Джурасик парк

    14 2 Отговор
    Подробностите и доказателствата още не са ги измислили. Ще им загрее "изкуствения интелект" от преработване.

    07:15 27.11.2025

  • 2 Докато...

    10 3 Отговор
    Народа спи ще има още от същото,целия Европейски съюз е една голяма мафиотска структура,това са фактите.

    07:24 27.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 сектата изгоря

    3 2 Отговор
    Ай майкоуууууу...Чиляк да крадне малку.

    07:37 27.11.2025

  • 5 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    4 1 Отговор
    КПК не е ли създадена за противодействие на корупцията по висшите етажи на властта?
    В този смисъл Михайлов не е във властта по никакъв начин, за каква корупция говорим?

    07:39 27.11.2025

  • 6 Какво сте очаквали?!

    7 1 Отговор
    Неудобните-се разчистват в цял свят,като им се спретват всевъзможни компромати...!
    Имамоглу-в Турция...
    Наскоро-водещият кандидат-презиент на Румъния...
    Сега при нас-Благомир Коцев и Ивелин Михайлов...!

    07:40 27.11.2025

  • 7 Дано

    2 0 Отговор
    Поне дължимите данъци и ДДС да си е платил човека от субсидиите. Защото милиарди дължат политически обвързани фирми и точно те не ги плащат. А няма уважаваща себе си такава фирма без до нея да стои един офис със счетоводители да оправя ДДС и на едно лице има по 20 до 120 фирми. Вижте си регистъра. Селянки и селяни ,с лимузини и имоти и с десетки собствени фирми. Накрая -ми тя /той счетоводителка . Данъчните с увеличените заплати никога не виждат през хартия на подадени банкноти. И те като Темида-ослепяха от хартийки.

    07:42 27.11.2025

  • 8 Азз

    3 0 Отговор
    Подробностите и доказателствата ще бъдат ясни - като на всички преди Величие.
    Питам- кога ще има явна и реална борба срещу наркоразпространението??

    07:44 27.11.2025

  • 9 блкоедц

    0 1 Отговор
    Трият но истината ще ви застигне всичките. Нито 1 лев не е взел от държавата Ивелин Михайлов от Величие, но бухалките на мафията ги нападнаха с КПК. Не се разследват кражбите на държавните пари от ГЕРБ и ДПС, а се задействаха бухалките срещу Величие дето не са взели и 1 лев държавни пари. Милиарди ограбиха 2 те свини, Величие разследват дето не са взели и 1 лев държавни??? Слава на Господ Иисус Христос вече могат да лъжат само себе си крадците и бухалките им. Кого лъжете бре???

    07:49 27.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

