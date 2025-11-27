Новини
България »
Радостин Василев: За всички е ясно, че Ивелин Михайлов е мошеник

Радостин Василев: За всички е ясно, че Ивелин Михайлов е мошеник

27 Ноември, 2025 09:36 515 9

  • радостин василев-
  • ивелин михайлов-
  • величие-
  • протест-
  • бюджет

Не ме е страх да ходя на протести, приемат ни добре хората за разлика от г-н Михайлов. Това, че аз разкрих голямата част от измамите на групата на Ивелин Михайлов го е афектирало

Радостин Василев: За всички е ясно, че Ивелин Михайлов е мошеник - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не ме е страх да ходя на протести, приемат ни добре хората за разлика от г-н Михайлов. Това, че аз разкрих голямата част от измамите на групата на Ивелин Михайлов го е афектирало. Наглеци по площадите, провокатори на Пеевски, които ми тикат телефони в лицето и като помоля два, три пъти да го махнат, най-малкото, което може да му се случи на Димитър Баберков е да му се счупи телефона, това заяви в "Денят започва" лидерът на МЕЧ Ивелин Михайлов.

Краят на "Величие" е налице, заяви той и допълни, че реакцията на КПК и на прокуратурата е закъсняла. Аз просто показах документите срещу Михайлов публично и попитах парламента дали няма да се сезира публично, защото "става въпрос за източване на държавни субсидии". Каза, че не вярва "въобще в институциите на тази държава".

"Ивелин Михайлов трябва да бъде арестуван, за да спрат да бъдат мамени хората. Това е истината".

"Там не само счетоводителят диабетик с отрязания пръст трябва да бъде арестуван. 15 човека е ядрото на тази група. Човекът просто искаше да прикрие една своя финансова пирамида и един свой предизвестен фалит с влизането в парламента".

То за всички е ясно, че този е мошеник, заяви Радостин Василев. И с такива не може да се обединяваш, допълни лидерът на МЕЧ.

Докато парламентът е репрезентативна извадка на купения вот на Пеевски и на Борисов. Да си намерят 160 гласа за Висшия съдебен съвет - каза Василев.

Ние бяхме на протеста, бяхме и на бюджетна комисия, видяхте наглостта на Пеевски - каза той. Поздрави Асен Василев и допълни, че така се прави и с "тези по този начин трябва да се работи". По думите му опозицията не е единна, защото е "раздирана от принципни различия".

По отношение на бюджета той заяви, че той е "крадлив и безпардонен".

За тотото каза, че то е на печалба, а не на загуба. Определи тези твърдения като големи глупости. Проблемът на тотото е, че "някой си го хареса и иска да го открадне". Мокрите поръчки в хазарта винаги ги прави Йордан Цонев, заяви лидерът на МЕЧ.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Граф Сен Жермен

    5 0 Отговор
    Присмял се бастуна на куката!

    09:38 27.11.2025

  • 2 Ивелин

    4 0 Отговор
    Важното е племето да язди коне и да стреля с лъкове в моя вилает , исторически цирк.

    09:39 27.11.2025

  • 3 Възраждане

    1 4 Отговор
    Бе и двамата сте циркаджии и патерици на Тиквата и Шиши. Само Възраждане може да спаси БЪЛГАРИЯ. Да си върнем България! Да си върнем лева

    Коментиран от #8

    09:42 27.11.2025

  • 4 хахаха

    3 0 Отговор
    Ивелин го вижда,а Пеевски и Борисов не може да види....за да не му счупят най малко телефона

    09:43 27.11.2025

  • 5 Гост

    2 0 Отговор
    И ,,ТОВА,, ГОЛЯМОТО ,,Д,, ГО ,,АКТИВИРА,,...ОТВРАТ

    09:44 27.11.2025

  • 6 Ясно е

    2 0 Отговор
    Че заяждането на окъдения гел беше поръчка.

    09:44 27.11.2025

  • 7 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    1 0 Отговор
    Но не е корупционен, за разлика от теб в спортното министерство!

    09:46 27.11.2025

  • 8 катани

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Възраждане":

    Възраждане от 10 години са в парламента, вчера се сетиха да спасят лева. 9 години семки чоплеха пари вземаха

    09:46 27.11.2025

  • 9 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    за всички е ясно, че руди гела е новото острие на пеевски.. аз нямам пари за гориво, а той си купи 3 нови джипа откакто е в парламента!

    09:46 27.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове