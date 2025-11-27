Новини
ПП-ДБ: Управляващите чуха гласа на народа

ПП-ДБ: Управляващите чуха гласа на народа

27 Ноември, 2025

Важно е да бъдат приети нашите предложения, десните мерки да бъдат изпълнени и България да има добър бюджет

ПП-ДБ: Управляващите чуха гласа на народа - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"След като не чуха опозицията, след като не чуха експертите и отказаха да чуят бизнеса, се радваме, че най-накрая чуха българските граждани и този пагубен за страната бюджет ще бъде оттеглен и преработен."

Това заяви съпредседателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев, цитиран от NOVA. Коментарът му дойде непосредствено след новината, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е разпоредил изтегляне на Бюджет 2026.

В кулоарите на парламента представителите на коалицията ПП-ДБ изразиха удовлетворение от решението на управляващите, което идва след мащабния протест пред Народното събрание в сряда вечерта.

"Важно е да бъдат приети нашите предложения, десните мерки да бъдат изпълнени и България да има добър бюджет", подчерта депутатът от "Да, България" Ивайло Мирчев.

По думите му, след успеха на гражданския натиск и волята на хората, изразена на площада, сега е моментът да бъдат премахнати всички планирани ограничения пред бизнеса.

Реакцията идва часове след като Бойко Борисов обяви, че е свикал спешно заседание на Съвета за съвместно управление, на което е взето решение проектобюджетът за следващата година да бъде оттеглен. Целта е да се възстанови диалогът с Тристранния съвет и да се тушира общественото напрежение, което ескалира в протести срещу планираното вдигане на осигуровките и данъчната тежест.


  • 1 Дедо Джо

    17 15 Отговор
    Тъй ли Коки? Пак ли ще има гуш-гуш с мафията. Хаха. Безнадеждни сте.

    Коментиран от #28

    11:41 27.11.2025

  • 2 Вашето мнение

    16 13 Отговор
    А когато асенчо чуе за Путин бяга в скута на шиши, не отива при гражданите.

    Коментиран от #9

    11:41 27.11.2025

  • 3 Благодаря Ви

    19 14 Отговор
    Благодарение на Вас се организирахме. Да сте жив и здрав, България има повече политици като Вас

    Коментиран от #17

    11:41 27.11.2025

  • 4 Боруна Лом

    9 8 Отговор
    КВО ДА КАЖА...СИТЕ СТЕ ГЕЙЗЕРИИИИ!АМА НЕКОЙ СТЕ ПО ТАКА

    11:43 27.11.2025

  • 5 Усетиха че дръвцето идва.

    18 7 Отговор
    Инак гласа на народа не го чуват.

    Коментиран от #21

    11:43 27.11.2025

  • 6 Кога е свикано

    4 5 Отговор
    спешното заседание на Тристранния съвет?

    Не съм чул такова нещо!

    Нито пък по медиите излезе!

    Коментиран от #25

    11:44 27.11.2025

  • 7 Дзън-дзън

    5 11 Отговор
    Радост в розовия клуб?
    Една добра новина днес!

    11:44 27.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Соня

    10 12 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Асенчо бяга в скута и когато чуе за референдум.

    11:46 27.11.2025

  • 10 така де

    10 5 Отговор
    Това са пак финтовете на Баце, той ще се смени мнението още поне 3 пъти до довечера и пак ще си напълнят касичките, но пак е нещо и протестите не трябва да спират до приемането на нормален бюджет без касички и заеми

    11:48 27.11.2025

  • 11 Жегата няма да отмине

    7 4 Отговор

    До коментар #8 от "хбртед":

    Да отиват да си гледат мачовете по телевизията и да оставят политиката на политиците!

    11:48 27.11.2025

  • 12 Промяна

    9 9 Отговор
    НЕЗНАМ ЗА БЮДЖЕТА НО ЗНАМ Е СТЕ ШАРЛАТАНИ САБОТЬОРИ И СТЕ НАЕЛИ ТЕРОРИСТИ ДА БИЯТ ЗАПЛАШВАТ ПРИТИСКАТ ТОВА ЗНАМ И ВИЖДАМ И ПИТАМ ДОКОГА ЕДНИ ШАРЛАТАНИ БЕЗНАКАЗАНО ЩЕ ВИЛНЕЯТ

    11:48 27.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Някой

    6 4 Отговор
    Сигурно най-много ги уплаши заключението на ЕС за бюджета и че нарушава правилата.

    11:49 27.11.2025

  • 15 Хахахаха😂😂😂😂

    7 6 Отговор
    Ти па си един народ! Боже опази!😂😂😂

    11:49 27.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Промяна

    8 11 Отговор

    До коментар #3 от "Благодаря Ви":

    ВИЕ СТЕ ПОГРОМАДЖИИ ХУЛИГАНИ ШАРЛАТАНИ СТЕ И СТЕ СЕ САМООБЯВИЛИ ЗА НЯКАКВИ НАД ОСТАНАЛИТЕ БЪЛГАРИ КОЙ ВИ ДАВА ТОВА ПРАВО

    11:50 27.11.2025

  • 18 Повторение

    6 5 Отговор
    Сега върху Борисов,

    Желязков и цялото ГЕРБ ще се излее цялото " проявено разбиране " на опозицията , най- вече на жълтопаветниците и русофилите на Радев!

    Само гледайте!

    Страхотно " възстановяване н на диалога " ще падне!
    11:25 27.11.2025

    11:50 27.11.2025

  • 19 Абе

    8 8 Отговор
    Вие кога станахте спасителите бе? мазните кафета и смс-и с голямото Д.. верно сме прос народ

    11:50 27.11.2025

  • 20 Последния Софиянец

    7 8 Отговор
    Бойко пак ви изработи.В еврозоната със старите заплати.

    11:51 27.11.2025

  • 21 Промяна

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "Усетиха че дръвцето идва.":

    5 ТИ НЕ СИ НАРОДЪТ 5 КАТО ЗАПЛАШВАШ И БИЕШ ТАКА ЛИ СМЯТАШ ЧЕ Е РЕДНО А АКО ТОВА ДРЪВЦЕ ПОГНЕ ШАРЛАТАНИТЕ И НАЕТИТЕ ОТ ТЯХ ТЕРОРИСТИ

    11:51 27.11.2025

  • 22 ВЕЛИНСКИ

    3 5 Отговор
    АМА ДЖАНДАРМЕЙСКИЯ МИКРО БУС
    НЕ УСПЯХТЕ ДА КАТУРНЕТЕ
    ЗАЩОТО ВЪТРЕ СЕ БЕШЕ ЗАЛОСТИЛ
    ГОСПОД.ШИШИ И„ БАЛАНСИРАШЕ”
    СЪЩО КАКТО ПРАВИ В ДОМ СЪВЕТА

    11:51 27.11.2025

  • 23 Не съм чул

    4 4 Отговор
    Съветът за съвместно управление да се е събирал и да е взимал решение да се оттегли бюджета?

    Някой чул ли е?

    Борисов май взриви голяма боНба!

    11:53 27.11.2025

  • 24 Баце

    4 5 Отговор
    май пое голям риск с тоя последния пирует!

    Мълчанието на БСП, ИТН и Новото начало е многозначително.

    Да не се окаже, че има повторение на Цецка Цачева- президент!

    11:56 27.11.2025

  • 25 Това

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Кога е свикано":

    е съвет между управляващите партии в парламента, т.н. домсъвет. Тристранката е после.

    11:59 27.11.2025

  • 26 Браво

    5 6 Отговор
    на Асен Василев и ПП. Гражданското общество победи! Само така! И постепенно изчистване на мафиотските партии!

    Коментиран от #31, #33

    12:01 27.11.2025

  • 27 Браво, Кокор

    4 2 Отговор
    Както знаем ППДБ са цupея на гз на Славуца, затова Кокора трябва всеки ден по няколко пъти да прави подобни изказвания към правителството да се съобразява с техните искания, за да изкара чалгaря извън нерви от яд и да го накара да напусне сглобката.

    12:07 27.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Коко

    4 0 Отговор
    На всички по-горе руски тролове - копейкаджии: Времето ви изтече! Колкото и да се пенявите, няма смисъл. Хората се събудиха. А вие, марш ф рОсия!

    12:18 27.11.2025

  • 30 Инженер

    0 1 Отговор
    На всеки полицай по 400лв., на някои пенсионери - 120. Проблемите са много, но не може един полицай с гимназия да получава с 30% повече от човек учил 4-години бакалавър, 2-ве магистратура и още 3-ри докторантура. Разбирам, че къдравата Сю има повече авторитет от министъра на образованието и здравеопазването, но това е меко казано унизително!

    12:34 27.11.2025

  • 31 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Браво":

    ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО ВОДЕНО ОТ ЧЕРЕПА ХАХАХАХА ВЕЧЕ И НЕ СЕ КРИЯТ МАФИЯТА ИГРАЕ ВА БАНК НАЕЛИ ТЕРОРИСТИ ДА ВИЛНЕЯТ ДА БИЯТ ДА ЗАПЛАШВАТ

    Коментиран от #36

    12:42 27.11.2025

  • 32 Промяна

    1 2 Отговор
    ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО ВОДЕНО ОТ ЧЕРЕПА ХАХАХАХА ВЕЧЕ И НЕ СЕ КРИЯТ МАФИЯТА ИГРАЕ ВА БАНК НАЕЛИ ТЕРОРИСТИ ДА ВИЛНЕЯТ ДА БИЯТ ДА ЗАПЛАШВАТ

    12:43 27.11.2025

  • 33 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Браво":

    ШЕПА НАЕТИ БИЯЧИ ПОГРОМАДЖИИТЕ ВОДЕНИ ОТ ЧЕРЕПА СТЕ И НЕЗНАМ ЗАЩО НЕ ВИ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ

    12:44 27.11.2025

  • 34 Промяна

    1 2 Отговор
    ШЕПА НАЕТИ БИЯЧИ ПОГРОМАДЖИИТЕ ВОДЕНИ ОТ ЧЕРЕПА СТЕ И НЕЗНАМ ЗАЩО НЕ ВИ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ

    12:45 27.11.2025

  • 35 Ценз

    0 0 Отговор
    Нищо не са чулу - уплашиха се да не ги махнат от копанята! Ще въртят, ще сучат и пак ще лъжат! Нали участниците ще са същите!
    Финансовата министърка Теменужка Петкова със средно образование СПТУ по Шев и кройка (ШИВАШки Твхникум) град Самоков

    12:56 27.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Т.КОЛЕВ

    0 0 Отговор
    ЩЕ ВИДИМ КАК ЩЕ ГО ПРЕРАБОТЯТ ТИЯ НЕНОРМАЛНИЦИ КОЙТО ВДИГНАЛИ ЗАПЛАТИТЕ НА МЕСТА В ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙСКИЯ СЕКТОР С 100 МА МЕСТА И С 150% ДАБЕ И ВОЙНИЦИТЕ КАЗАТМАТА И ДАВАЛИ ЗАПЛАТИ! ЩЕЛИ И ОЩЕ ДА ИМ ВДИГАТ ЗАПЛАТИТЕ С ИДИОТСКОТО.ИЗМОСЛЕНЕ.И ГОВОРЕНЕ ЧЕ ГЕОПОЛИТ.ПБСТАНОВКА В СВЕТА БИЛА ТАКАВА!?????? ТИЯ ОТ ГЕРБ ЯВНО НЕ СА ЗА В ПАРЛАМЕНТА УПРАВНИЦИ.

    13:12 27.11.2025

