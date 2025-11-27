ПП-ДБ: Управляващите чуха гласа на народа

"След като не чуха опозицията, след като не чуха експертите и отказаха да чуят бизнеса, се радваме, че най-накрая чуха българските граждани и този пагубен за страната бюджет ще бъде оттеглен и преработен."

Това заяви съпредседателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев, цитиран от NOVA. Коментарът му дойде непосредствено след новината, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е разпоредил изтегляне на Бюджет 2026.

В кулоарите на парламента представителите на коалицията ПП-ДБ изразиха удовлетворение от решението на управляващите, което идва след мащабния протест пред Народното събрание в сряда вечерта.

"Важно е да бъдат приети нашите предложения, десните мерки да бъдат изпълнени и България да има добър бюджет", подчерта депутатът от "Да, България" Ивайло Мирчев.

По думите му, след успеха на гражданския натиск и волята на хората, изразена на площада, сега е моментът да бъдат премахнати всички планирани ограничения пред бизнеса.

Реакцията идва часове след като Бойко Борисов обяви, че е свикал спешно заседание на Съвета за съвместно управление, на което е взето решение проектобюджетът за следващата година да бъде оттеглен. Целта е да се възстанови диалогът с Тристранния съвет и да се тушира общественото напрежение, което ескалира в протести срещу планираното вдигане на осигуровките и данъчната тежест.