Нинова за оттегления бюджет: Какво стана? Нали беше единственият, а сега ще има друг? Значи сте лъгали

Борисов обяви, че управляващите оттеглят бюджета и ще правят нов. Желязков веднага се задейства. И сега имам един въпрос към всички министри и депутати, които повтаряха като папагали, че това е единственият възможен бюджет: Какво стана? Нали беше единственият, а сега ще има друг? Значи сте лъгали. Лъгали сте през цялото време. Сега каква опорка ще ви спуснат господарите? Гледайте как същите хора , със същия ентусиазъм, ще ни обясняват, че е възможен и друг бюджет. Ама така е, като се продадеш веднъж, каквото ти свирят, това ще играеш. Жалки, отвратителни и неморални лъжци.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова, след като стана ясно, че Бюджет 2026 ще бъде изтеглен и преработен.