Новини
България »
Всички градове »
Нинова за оттегления бюджет: Какво стана? Нали беше единственият, а сега ще има друг? Значи сте лъгали

Нинова за оттегления бюджет: Какво стана? Нали беше единственият, а сега ще има друг? Значи сте лъгали

27 Ноември, 2025 16:19 868 29

  • корнелия нинова-
  • оттеглен бюджет-
  • единствен-
  • лъжа

Сега каква опорка ще ви спуснат господарите? Гледайте как същите хора , със същия ентусиазъм, ще ни обясняват, че е възможен и друг бюджет. Ама така е, като се продадеш веднъж, каквото ти свирят, това ще играеш. Жалки, отвратителни и неморални лъжци, коментира още лидерът на "Непокорна България"

Нинова за оттегления бюджет: Какво стана? Нали беше единственият, а сега ще има друг? Значи сте лъгали - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Борисов обяви, че управляващите оттеглят бюджета и ще правят нов. Желязков веднага се задейства. И сега имам един въпрос към всички министри и депутати, които повтаряха като папагали, че това е единственият възможен бюджет: Какво стана? Нали беше единственият, а сега ще има друг? Значи сте лъгали. Лъгали сте през цялото време. Сега каква опорка ще ви спуснат господарите? Гледайте как същите хора , със същия ентусиазъм, ще ни обясняват, че е възможен и друг бюджет. Ама така е, като се продадеш веднъж, каквото ти свирят, това ще играеш. Жалки, отвратителни и неморални лъжци.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова, след като стана ясно, че Бюджет 2026 ще бъде изтеглен и преработен.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Както винаги

    23 8 Отговор
    Умна е Нинова, за разлика от простата и крадлива герберска Тиква Борисов.

    Коментиран от #3

    16:21 27.11.2025

  • 2 Електра

    6 11 Отговор
    Тоя чироз кой беше...

    Коментиран от #8

    16:21 27.11.2025

  • 3 Дедо Джо

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "Както винаги":

    Права е. Ще има нов. Още по-лош за честните отрудени хора. Ще вдигнат дод и ддс. Пак печелят мошениците.

    Коментиран от #16, #20

    16:22 27.11.2025

  • 4 Граф Сен Жермен

    7 5 Отговор
    Защо се прави на ухапана и тази? Всички знаем, че българският бюджет се пише за Украйна! И за Уестингхаус и подобни говедарски крадци!

    16:23 27.11.2025

  • 5 Корни

    11 1 Отговор
    Ама те винаги ни лъжат това е политиката

    16:23 27.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 2 Отговор
    СЕГА ДУПЕТАТИТЕ ОБМИСЛЯТ КАК ДА СИ НАМАЛЯТ БРОЯ ОТ 240 НА 40
    И КАК ДА СИ ГЛАСУВАТ МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА.

    16:24 27.11.2025

  • 8 Кармен

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Електра":

    Другия, освен теб.

    16:24 27.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Баден Баден

    10 3 Отговор
    Депесарите те всички са от криминал до олигарх. И тези хора представляват етническия мир у нас?!

    16:24 27.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Нехис

    4 8 Отговор
    Голям кеф ми е, откакто Дебнещата сова вече не е фактор! Най-любими са ми такива комунисти, чиито отрочета работят в Калифорния, а не във великия Ру""""""слямистан!

    16:25 27.11.2025

  • 13 Ура,,Ура

    8 3 Отговор
    "Ако мине номера"!!!!! Това е политиката на прасетата. Днеска свиха платната. Но къде са Ментата, Стойнев и другите подлизурковци хвалещи бюджета? Не трябва да се позволява мутрите и патериците им да дерибействат над българите.

    16:27 27.11.2025

  • 14 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    Лъжеха че без бюджет в Евро няма да влезем в еврозоната!

    Коментиран от #25

    16:29 27.11.2025

  • 15 Майора

    2 7 Отговор
    Госпожа Лъжа пак се изказа неподготвена! А може ли да се вярва на човек , уволнен за корупция и участващ в безпринципната четворна коалиция , довела до нови заеми и дупка в бюджета на НОИ от повече от 10 млд лв?

    16:30 27.11.2025

  • 16 Ура,,Ура

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Дедо Джо":

    Ще го вдигнат, ако им позволим. Със седене в къщи и не гласуване ще ни щавят колкото си искат.

    16:30 27.11.2025

  • 17 Донко

    6 2 Отговор
    След магазин за "хората" и тото за "хората". Даже се знае за кои хора е джакпота.

    16:31 27.11.2025

  • 18 НЕБСП

    5 2 Отговор
    А ти лъга 2 поколения Комунистите, не Социалисти, че се грижиш за България. Ама не, отврати ги.

    16:32 27.11.2025

  • 19 Ти да видиш

    4 1 Отговор
    Я, мадам "Истина" изпълзя от нафталина....

    16:34 27.11.2025

  • 20 Дааа....

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дедо Джо":

    пак ще го отнесат тези, които.... не получават дивиденти. А сега кажи протеста на народа ли беше или...

    16:36 27.11.2025

  • 21 Нострадамус

    0 0 Отговор
    В червената колесница плам тъмен ще се вдига,
    когато Жената с венец от тръни пътя си извие.
    Сенки над старата крепост ще легнат без интрига,
    и залезът ѝ сам към утро ново ще отмие.

    16:37 27.11.2025

  • 22 Никой не

    2 2 Отговор
    лъже повече от Курнела,или може би Кокорчо

    16:37 27.11.2025

  • 23 Далавера

    1 0 Отговор
    НЕ Е ОТТЕГЛЕН, А ЗАМРАЗЕН!
    Това са селските номерца на капутя и водопад Желязков, с когото ще се забършат накрая!
    Ама на него не му пука, нали си има водопад!

    16:38 27.11.2025

  • 24 ООрана държава

    2 1 Отговор
    99.9% от всяка гербарска дума е 100% лъжа ;)

    16:40 27.11.2025

  • 25 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Бойко направи виртуозен политически пирует и измами всички опозиционни камилчета. Дори и собствените си коалиционни партньори.

    16:40 27.11.2025

  • 26 Дедовия

    2 0 Отговор
    Те също казват и че няма политическа алтернатива на това мутрочалга правителство хаха

    16:41 27.11.2025

  • 27 Българин

    1 1 Отговор
    Умна и красива жена !

    16:42 27.11.2025

  • 28 ти да видиш

    1 1 Отговор
    Бреей как се е загледала в светлото бъдеще! Колко ли милиарди мечтае да гушне Курнела???? Червен двуличен б.....к!!!!

    16:43 27.11.2025

  • 29 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол