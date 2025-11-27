Благомир Коцев излиза на свобода срещу 200 000 лева гаранция

Варненският окръжен съд реши, че Благомир Коцев ще излезе от ареста срещу парична гаранция от 200 000 лв., съобщават от bTV.
Коцев беше докаран от съдебна охрана и посрещнат от симпатизанти и поддръжници пред сградата на Съдебна палата. В съдебната зала бяха допуснати само членове на семейството му.
Адвокатите му настояха съдът да измени мярката му от „задържане под стража“ на „подписка“. По думите им вече липсват основания той да бъде държан в затвора, тъй като досъдебното производство е приключило, а Коцев е в ареста близо пет месеца. Беше изтъкнато още, че съпругата на Коцев – Камелия, е диагностицирана със сериозно заболяване и трябва да се лекува в Германия, а мъжът ѝ трябва да се грижи за децата.
Решението на Варненския окръжен съд подлежи на обжалване.
Благомир Коцев беше доведен под конвой в затвора във Варна на 24 ноември, след като миналата седмица Върховният касационен съд (ВКС) реши делото срещу него и останалите четирима обвиняеми да не се гледа от Софийския градски съд, а от Варненския окръжен съд.
Преди това кметът на Варна прекара 4 месеца и половина в София с най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.
Причината – в обвинителния акт отсъства лице с имунитет и не се налага делото да се гледа от съд със специална компетентност.
Останалите четирима задържани, сред които двама общински съветници, са подсъдими за престъпно сдружаване, искане на подкупи и принуда. Коцев е в арест в София от юли досега.
Делото срещу петимата ще се гледа на първа инстанция от Варненския окръжен съд, като срокът за започване на процеса е 2 до 3 месеца.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Азз
Коментиран от #2, #5
17:20 27.11.2025
2 пак ще краде
До коментар #1 от "Азз":кое му е "доборото"???
Коментиран от #68
17:22 27.11.2025
3 Тракиец 🇺🇦
Коментиран от #8, #11, #62
17:22 27.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Прав си!
До коментар #1 от "Азз":Но ще има радост, само когато двете Мазни и Охранени Медузи, Тиквата и ПррФ влязат в зандана на мястото на Коцев.
17:23 27.11.2025
6 бай герги
Коментиран от #20
17:23 27.11.2025
7 В.В.П
17:23 27.11.2025
8 Как ли
До коментар #3 от "Тракиец 🇺🇦":Питай Шиши и Тиквоча от къде да милиардите им.
17:24 27.11.2025
9 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
КОЙ ЛИ ЩЕ Е СЛЕДВАЩИЯ НЕУДОБЕН...???
17:24 27.11.2025
10 честен ционист
17:25 27.11.2025
11 Сметната палата
До коментар #3 от "Тракиец 🇺🇦":• Годишна данъчна основа от трудови доходи, която според декларация на кмета Благомир Коцев от февруари 2025 г. (за предходната година) е била 5785 лева от основната длъжност, както и 304 550 лева от други трудови правоотношения. Тези данни са от неговата имуществена декларация и не представляват месечна заплата, а годишна облагаема основа от различни източници на доходи.
Коментиран от #25, #47, #63
17:25 27.11.2025
12 Интересно
Коментиран от #22
17:25 27.11.2025
13 Амии
17:25 27.11.2025
14 ако наистина не му е чиста работата
17:25 27.11.2025
15 пенсионер от Варна
17:25 27.11.2025
16 За награда,
17:25 27.11.2025
17 Немар
17:26 27.11.2025
18 коко
17:26 27.11.2025
19 Данко Харсъзина
Коментиран от #30, #32
17:26 27.11.2025
20 На бай Герги разкрачената жена съм
До коментар #6 от "бай герги":учи се от най големите крадци, Борисов и Пеевски.
17:26 27.11.2025
21 Сигурно
17:27 27.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 честен ционист
17:27 27.11.2025
24 Егати
Коментиран от #42
17:27 27.11.2025
25 Анонимен
До коментар #11 от "Сметната палата":11 здраво защитаваш Благо да не си влюбен в Благо
Коментиран от #29
17:27 27.11.2025
26 Браво
17:28 27.11.2025
27 коко
17:28 27.11.2025
28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
АМА В СРАВНЕНИЕ С ЕДНИ ДРУГИ КРАЖБИ
СИ Е НАПРАВО УЧЕНИЧКА
......
И ЗАТОВА ГЕРБ ДПС ЩЕ ГО УРЕДЯТ ДА ИЗЛЕЗЕ - ПРИТИСНАТИ СА ДО СТЕНАТА
17:29 27.11.2025
29 Не Само
До коментар #25 от "Анонимен":И брака си консумират
17:29 27.11.2025
30 Харсъз
До коментар #19 от "Данко Харсъзина":хептен отпусна въображението?
Гледам развиваш колумбийски сериали- Боко нарочно бил подготвил снощния пишман протест, че да има повод да наложи рестриктивен бюджет, така че опозицията да излезе виновна , а той- в бяло!🌝
И под чий прозорец ще протестират орязаните социали - неговия или на Кокорчо?!
17:31 27.11.2025
31 Прекрасна
17:32 27.11.2025
32 Само да питам
До коментар #19 от "Данко Харсъзина":Йордане, много ги хвалиш тези мутри бе. Да не си на борчето Яро 🐔-та брат?
17:32 27.11.2025
33 Споко Родата Ечервена
Шефо на РУМНО (разузнаватено управление на МНО, тормозило неудобни и несъгласни)
17:32 27.11.2025
34 Спиро
17:34 27.11.2025
35 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СЛАВИ ТРИФОНОВ В ОФШОРКИ 3 МИЛИАРДА ОГРАБЕНИ ОТ НАРОДА!
КОЦЕВ Е УЧЕНИЧКА ПРЕД ТЯХ!
Коментиран от #64
17:34 27.11.2025
36 чироза
17:36 27.11.2025
37 Сийка
17:37 27.11.2025
38 Плaмeн
17:38 27.11.2025
39 Новина от последните минути
Коментиран от #45
17:39 27.11.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Горски
Коментиран от #44
17:40 27.11.2025
42 боже-е
До коментар #24 от "Егати":От клуба на майка Тереза щели да платят чрез молитви.
17:40 27.11.2025
43 Т.КОЛЕВВВВВ
БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КОЛКО СА ПАРИТЕ 20 ООО ИЛИ 200 ООО ВЪПРОСА Е ТИЯ ОТ СЪДА ВРЪШАТ ЛИ ГИ ТИЯ ПАРИ НА ГАРАНЦОДАТЕЛЯ ??????? ИЛИ СИ ГИ РАЗПРЕДЕЛЯТ ПРЕСВОЯВАТ НЯКАК ? ДАЛАВЕРА.А ПРИ ПОВДИГНАТО ОБВИНЕНИЕ ЗАВЕЖД.НА ДЕЛО СРЕЩО НЯКОЙ КОЙТО ГО ЗАГУБИ ДЕЛОТО СЪДЪТ ИСКА ПЛАЩАНЕ ЧЕ Е ГЛЕДАЛ ДЕЛО. ОМАТ И БАНКОВА СМЕТКА СЪДЕБНА ЗА ПОСТЪПЛЕНИЯ ПРЕВОДИ НА СЪД.ИЗ БЪЛГАРИЯ. ДАЛАВЕРАДЖИЙ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ.
Коментиран от #46
17:41 27.11.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ама страх ги тресе вече подлогите на ..
До коментар #39 от "Новина от последните минути":Мафията БСП и ИТН. Слави Трифонов е публикувал снимка от протеста и заявил " Не 25 хиляди а 250 хиляди да излязат аз оставам на страната на Борисов и Пеевски. Колкото и масови да бъдат,аз и без това нямам възможност да изляза от дома си"
Коментиран от #52
17:42 27.11.2025
46 ИСТИНАТА
До коментар #43 от "Т.КОЛЕВВВВВ":При протестите в София, на Борисов му прилошало и се нас.рал.
17:43 27.11.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Питар
ПП и ДБ с протести пуснаха всички крадци от следствието и затворите
Черепа
Бобокови
Баневи
И да не изреждам всички мутри и крадци.
Защо ПП и ДБ закриха специализирания съд ?
Нали тези измамници сега им финансират протестите.
А вие скачайте и рушете за мизерните 100лв подкуп
17:44 27.11.2025
49 Ха така
17:46 27.11.2025
50 Питар
До коментар #47 от "Тракиец 🇺🇦":То е ясно откъде
От комисионни взети от всички външни фирми сключили договор с варненска община.
Попитайте варненци кой е баща на Б.Коцев Та тази фамилия е превзела града.
Утре пак скачайте като луди по улиците в защита на ПП и ДБ
17:47 27.11.2025
51 Учуден
17:47 27.11.2025
52 Боруна Лом
До коментар #45 от "Ама страх ги тресе вече подлогите на ..":ТОГАВА МУ ИДЕТЕ НА ГОСТИ! СЪЩО И ПРИ МАМУН ТОШКО!
Коментиран от #57
17:48 27.11.2025
53 сабина
До коментар #47 от "Тракиец 🇺🇦":Ми работи бе клошар, недей да висиш по форумите и да хейтиш.
17:50 27.11.2025
54 Дебелуту Д
17:52 27.11.2025
55 издевателство и садизъм
17:54 27.11.2025
56 Абе
17:58 27.11.2025
57 Няколко пъти му ходиха
До коментар #52 от "Боруна Лом":И Бареков и Ивелин Михайлов и стотици граждани. И негови съседи също. Входния му портал и оградите бяха облепени с транспаранти - СЛАВЧО КЛЕТ ,ВЕЧЕ НЯМА ТАКАВА ПАРТИЯ и СЛАВИ ТЪЖЕН И ЗЛОВЕЩ КРАЙ ЗА ЕДНА ПОДЛОГА. И танци имаше на песента му - ЕДНО ФЕРАРИ С ЦВЯТ ЧЕРВЕН ,ЕДНО ЗА ТЕБ ЕДНО ЗА МЕН И ВЪТРЕ ГАДЖЕ С БРОНЗОВ ТЕН. Само пускаше щорите и се криеше като съсляк какъвто е.
Коментиран от #66
17:58 27.11.2025
58 ?????
17:59 27.11.2025
59 БОГОИЗБРАНИЯ КОРУМПИРАН ПОРЕДЕН
Коментиран от #61
17:59 27.11.2025
60 Сделката лъсна
18:00 27.11.2025
61 Явно е сключена сделка с ПП
До коментар #59 от "БОГОИЗБРАНИЯ КОРУМПИРАН ПОРЕДЕН":за да си затварят устите....и да подписват кот ТРЯА да са подписва ЗА ТВА ГО ПУСКАТ....
18:01 27.11.2025
62 Ти не се бой
До коментар #3 от "Тракиец 🇺🇦":Първо, заплатата му няма как да е толкова малко. Второ, от половин Варна хората да съберат по 5 лв. и сумата е събрана. Само дето му взеха здравето на човека, без никакви доказателства, без присъда, без нищо. Само по показания на някаква си Пламенка. Това може да се случи само у нас и в страните от четвъртия свят. Казвам четвъртия, защото по много показатели ние сме страна от третия свят.
Коментиран от #67, #70
18:03 27.11.2025
63 Виж сега,
До коментар #11 от "Сметната палата":След като е на държавна работа, няма право на друга дейност. Така че - откъде са парите?
Коментиран от #69
18:04 27.11.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #64 от "Сериозно ли?":ПРЕБРОЕНИ СА - ДОСИЕТАТА НА ПАНДОРА !
ФИНАНСОВОТО РАЗУЗНАВАНЕ СЪЩО!
В САЙТА БЪРД Е ПУБЛИКУВАНО!
СЛАВИ ТРИФОНОВ Е В 4 ОФШОРКИ ДА НЕ ПЛАТИ ДАНЪЦИ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА!
КРАДЦИ!
18:10 27.11.2025
66 Боруна Лом
До коментар #57 от "Няколко пъти му ходиха":БРАВО!ГЕРОИ СТЕ ДРУГАРИ!
18:12 27.11.2025
67 АМИ ЗА БОЛНИТЕ ДЕЦА И ПЕНСИОНЕРИ
До коментар #62 от "Ти не се бой":АКО ПОЧНЕ ДА СЕ СЪБИРА ПО 5 ЛЕВА ДО КЪДЕ ША Я ДОКАРАМЕ?!?!!? ЗА КВО Е ТАЗ ЗДРАВНА КАСА ЗА КВО СА ТИЯ БОЛНИЦИКРАДЦИ И ПЕРАЧИ НА НАРОДНИ ПАРИ.....ЗА КВО СА ТИЯ 240 ТАМ???? ЗА КВО СИ И ТИ С НАВЯРНО КРАДЕНИТЕ ТИ 5 ЛЕВА....
18:16 27.11.2025
68 Ти ли си,
До коментар #2 от "пак ще краде":Пеефски?
18:17 27.11.2025
69 Вметната палата
До коментар #63 от "Виж сега,":Той откакто се е родил ли е кмет?
18:18 27.11.2025
70 Ахах
До коментар #62 от "Ти не се бой":Хората във Варна да ДАДАТ по 5 лева ли?? Ти на какви наркотици си е? Това ли е великото поемане на отговорност в ПП??! Я марш в Украйна
18:21 27.11.2025