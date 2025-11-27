Новини
Благомир Коцев излиза на свобода срещу 200 000 лева гаранция

27 Ноември, 2025 17:17 2 056 70

Адвокатите му настояха съдът да измени мярката му от „задържане под стража“ на „подписка“. По думите им вече липсват основания той да бъде държан в затвора, тъй като досъдебното производство е приключило, а Коцев е в ареста близо пет месеца.

Благомир Коцев излиза на свобода срещу 200 000 лева гаранция - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Варненският окръжен съд реши, че Благомир Коцев ще излезе от ареста срещу парична гаранция от 200 000 лв., съобщават от bTV.

Коцев беше докаран от съдебна охрана и посрещнат от симпатизанти и поддръжници пред сградата на Съдебна палата. В съдебната зала бяха допуснати само членове на семейството му.

Адвокатите му настояха съдът да измени мярката му от „задържане под стража“ на „подписка“. По думите им вече липсват основания той да бъде държан в затвора, тъй като досъдебното производство е приключило, а Коцев е в ареста близо пет месеца. Беше изтъкнато още, че съпругата на Коцев – Камелия, е диагностицирана със сериозно заболяване и трябва да се лекува в Германия, а мъжът ѝ трябва да се грижи за децата.

Решението на Варненския окръжен съд подлежи на обжалване.

Благомир Коцев беше доведен под конвой в затвора във Варна на 24 ноември, след като миналата седмица Върховният касационен съд (ВКС) реши делото срещу него и останалите четирима обвиняеми да не се гледа от Софийския градски съд, а от Варненския окръжен съд.

Преди това кметът на Варна прекара 4 месеца и половина в София с най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Причината – в обвинителния акт отсъства лице с имунитет и не се налага делото да се гледа от съд със специална компетентност.

Останалите четирима задържани, сред които двама общински съветници, са подсъдими за престъпно сдружаване, искане на подкупи и принуда. Коцев е в арест в София от юли досега.

Делото срещу петимата ще се гледа на първа инстанция от Варненския окръжен съд, като срокът за започване на процеса е 2 до 3 месеца.


Варна / България
  • 1 Азз

    39 15 Отговор
    Добра новина

    Коментиран от #2, #5

    17:20 27.11.2025

  • 2 пак ще краде

    20 44 Отговор

    До коментар #1 от "Азз":

    кое му е "доборото"???

    Коментиран от #68

    17:22 27.11.2025

  • 3 Тракиец 🇺🇦

    34 27 Отговор
    И как един кмет със заплата от 2000 лв ще има 200 Хил лв за гаранция??? Искам това държавното обвинение да го обясни на народа

    Коментиран от #8, #11, #62

    17:22 27.11.2025

  • 5 Прав си!

    41 10 Отговор

    До коментар #1 от "Азз":

    Но ще има радост, само когато двете Мазни и Охранени Медузи, Тиквата и ПррФ влязат в зандана на мястото на Коцев.

    17:23 27.11.2025

  • 6 бай герги

    19 32 Отговор
    егати мошенника излезе този Шарлатан коцев

    Коментиран от #20

    17:23 27.11.2025

  • 7 В.В.П

    29 6 Отговор
    В сайта факти има статия - "МВР разследва случая с плезещия се срещу протестиращите полицай". Във фейсбук има публична група и там е публикувано цялото видео. Полицая заедно с група други полицаи отстъпва назад от протестиращите със спрей със сълзотворен газ в ръка. Протестиращ се обръща към него "Това ли сте полицаите ,ти ли си полицай я се виж" и полицая се плези като върви назад и отговаря " да аз съм полицай и вземам 6 пъти повече от такива като вас" и после идват други полицаи и пръскат със спрейовете към протестиращите граждани..

    17:23 27.11.2025

  • 8 Как ли

    21 7 Отговор

    До коментар #3 от "Тракиец 🇺🇦":

    Питай Шиши и Тиквоча от къде да милиардите им.

    17:24 27.11.2025

  • 9 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    18 9 Отговор
    ИВАНЧЕВА, КОЦЕВ......
    КОЙ ЛИ ЩЕ Е СЛЕДВАЩИЯ НЕУДОБЕН...???

    17:24 27.11.2025

  • 10 честен ционист

    6 2 Отговор
    «За 20 дней этапа у меня отросла борода»

    17:25 27.11.2025

  • 11 Сметната палата

    19 4 Отговор

    До коментар #3 от "Тракиец 🇺🇦":

    • Годишна данъчна основа от трудови доходи, която според декларация на кмета Благомир Коцев от февруари 2025 г. (за предходната година) е била 5785 лева от основната длъжност, както и 304 550 лева от други трудови правоотношения. Тези данни са от неговата имуществена декларация и не представляват месечна заплата, а годишна облагаема основа от различни източници на доходи.

    Коментиран от #25, #47, #63

    17:25 27.11.2025

  • 12 Интересно

    6 13 Отговор
    Откъде толкова пари?

    Коментиран от #22

    17:25 27.11.2025

  • 13 Амии

    14 6 Отговор
    Значи, упраеляващата мафия се изплаши много, ама много от големите протести и почна да дава назад... Първо оттегли единствено възможният бюджет и сега освобождава кмета.... Народее, има смисъл от протести, не чакаме , когато след Нова година, ножа им ще опре до кокала на народа....

    17:25 27.11.2025

  • 14 ако наистина не му е чиста работата

    6 8 Отговор
    може спокойно да бъде очистен за да не завлече и други в калта

    17:25 27.11.2025

  • 15 пенсионер от Варна

    10 7 Отговор
    аааайде, и тоя брадяса !

    17:25 27.11.2025

  • 16 За награда,

    9 17 Отговор
    че лежа в затвора, ще му подарят още един етаж от небостъргач на варненското корумпе!

    17:25 27.11.2025

  • 17 Немар

    7 7 Отговор
    Платил ли е гаранцията?

    17:26 27.11.2025

  • 18 коко

    12 4 Отговор
    " Имам дълг към варненци".? Правилно ,вземи ремонтирай улиците защото последния път когато се возих в автобус 148 в "Младост " щяха да ми паднат бъбреците, На улица "Вяра " видях един закъсал руски танк!

    17:26 27.11.2025

  • 19 Данко Харсъзина

    10 14 Отговор
    Вече ви писах, че ще излезе. Бойко Борисов го е взел под закрила. Ако го унищожи няма да има никаква полза от това. Ако го вземе под закрила, и измъкне от кауша, после може да го ползва за какво ли не в политически смисъл на думата. Борисов е брилянтен и находчив политик.

    Коментиран от #30, #32

    17:26 27.11.2025

  • 20 На бай Герги разкрачената жена съм

    10 8 Отговор

    До коментар #6 от "бай герги":

    учи се от най големите крадци, Борисов и Пеевски.

    17:26 27.11.2025

  • 21 Сигурно

    8 7 Отговор
    жена му ще плати гаранцията?!

    17:27 27.11.2025

  • 23 честен ционист

    5 2 Отговор
    «Я ваш новый Дед Мороз.»

    17:27 27.11.2025

  • 24 Егати

    12 12 Отговор
    Ами жена му с какви евраци ще ходи да се цери в Германия бре?

    Коментиран от #42

    17:27 27.11.2025

  • 25 Анонимен

    8 8 Отговор

    До коментар #11 от "Сметната палата":

    11 здраво защитаваш Благо да не си влюбен в Благо

    Коментиран от #29

    17:27 27.11.2025

  • 26 Браво

    13 11 Отговор
    Варна си върна кмета!

    17:28 27.11.2025

  • 27 коко

    7 6 Отговор
    Този в хотел с коафьор и масажист ли е бил?

    17:28 27.11.2025

  • 28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 9 Отговор
    НЕ ЧЕ ТОЯ НЕ Е КРАДЕЦ,
    АМА В СРАВНЕНИЕ С ЕДНИ ДРУГИ КРАЖБИ
    СИ Е НАПРАВО УЧЕНИЧКА
    ......
    И ЗАТОВА ГЕРБ ДПС ЩЕ ГО УРЕДЯТ ДА ИЗЛЕЗЕ - ПРИТИСНАТИ СА ДО СТЕНАТА

    17:29 27.11.2025

  • 29 Не Само

    3 3 Отговор

    До коментар #25 от "Анонимен":

    И брака си консумират

    17:29 27.11.2025

  • 30 Харсъз

    3 5 Отговор

    До коментар #19 от "Данко Харсъзина":

    хептен отпусна въображението?

    Гледам развиваш колумбийски сериали- Боко нарочно бил подготвил снощния пишман протест, че да има повод да наложи рестриктивен бюджет, така че опозицията да излезе виновна , а той- в бяло!🌝

    И под чий прозорец ще протестират орязаните социали - неговия или на Кокорчо?!

    17:31 27.11.2025

  • 31 Прекрасна

    10 6 Отговор
    новина ! Да е жив и здрав ! И все по - силен !

    17:32 27.11.2025

  • 32 Само да питам

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "Данко Харсъзина":

    Йордане, много ги хвалиш тези мутри бе. Да не си на борчето Яро 🐔-та брат?

    17:32 27.11.2025

  • 33 Споко Родата Ечервена

    8 4 Отговор
    Парета има още от куфарите на тати Рубин Коцев
    Шефо на РУМНО (разузнаватено управление на МНО, тормозило неудобни и несъгласни)

    17:32 27.11.2025

  • 34 Спиро

    4 5 Отговор
    Благо прибирай се и повече не бъди кмет, да не те приберат пак..

    17:34 27.11.2025

  • 35 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 8 Отговор
    БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ ОТКРАДНАХА ЗА 15 ГОДИНИ - 98 МИЛИАРДА!

    СЛАВИ ТРИФОНОВ В ОФШОРКИ 3 МИЛИАРДА ОГРАБЕНИ ОТ НАРОДА!

    КОЦЕВ Е УЧЕНИЧКА ПРЕД ТЯХ!

    Коментиран от #64

    17:34 27.11.2025

  • 36 чироза

    8 5 Отговор
    А има и 400 000лв.неплатени данъци?!Голяма е вероятността да изчезне като сервитьора-областен управител Добрин Митев в Нова Зеландия.

    17:36 27.11.2025

  • 37 Сийка

    8 2 Отговор
    А ако Шиши и Боко влязат в затвора, вероятно гаранциите им ще са по 50 млн.лв ( 25 млн.€,).

    17:37 27.11.2025

  • 38 Плaмeн

    7 0 Отговор
    Лакомията и липсата на адекватна преценка на ситуацията води до катастрофа .

    17:38 27.11.2025

  • 39 Новина от последните минути

    6 3 Отговор
    Атанас Зафиров заявява че БСП не могат да изпълнят социалните си ангажименти и ще преосмислят участието си в управлението

    Коментиран от #45

    17:39 27.11.2025

  • 41 Горски

    7 9 Отговор
    Влиза в съда с мазна усмивка пак го лъжат че ще го пускат! явно! и ще излезе разреван пак! Закован е с брутална корупция и ми е чудно как може да е толкова наивен да вярва на тази измет ППДБ! и иванчева вярваше на ППДБ и видяхте до къде стигна! Тази Територия е развъдник на далавераджии, крадци и слуги на чужди интереси. Тези корумпета от ППДБ още ли ще квичат че коцев е невинен? или по скоро ги е страх ако проговори колко от ППДБ ще са с белезници! бас хващам че е второто. За зомбираните пудели Коцев е светец и мъченик и те му се кланят, но освен тях никой не мисли така /пардон, и Тиквата/, и все едно дали делото срещу него се води в София, Варна или Джакарта. Варненската съдийка явно е била финансово мотивирана да го пусне в домашен арест и оправдае, но върховните съдии дано да имат морал.

    Коментиран от #44

    17:40 27.11.2025

  • 42 боже-е

    5 3 Отговор

    До коментар #24 от "Егати":

    От клуба на майка Тереза щели да платят чрез молитви.

    17:40 27.11.2025

  • 43 Т.КОЛЕВВВВВ

    3 3 Отговор
    НЕ СА ЛИ МНОЖКО СА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА?
    БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КОЛКО СА ПАРИТЕ 20 ООО ИЛИ 200 ООО ВЪПРОСА Е ТИЯ ОТ СЪДА ВРЪШАТ ЛИ ГИ ТИЯ ПАРИ НА ГАРАНЦОДАТЕЛЯ ??????? ИЛИ СИ ГИ РАЗПРЕДЕЛЯТ ПРЕСВОЯВАТ НЯКАК ? ДАЛАВЕРА.А ПРИ ПОВДИГНАТО ОБВИНЕНИЕ ЗАВЕЖД.НА ДЕЛО СРЕЩО НЯКОЙ КОЙТО ГО ЗАГУБИ ДЕЛОТО СЪДЪТ ИСКА ПЛАЩАНЕ ЧЕ Е ГЛЕДАЛ ДЕЛО. ОМАТ И БАНКОВА СМЕТКА СЪДЕБНА ЗА ПОСТЪПЛЕНИЯ ПРЕВОДИ НА СЪД.ИЗ БЪЛГАРИЯ. ДАЛАВЕРАДЖИЙ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ.

    Коментиран от #46

    17:41 27.11.2025

  • 45 Ама страх ги тресе вече подлогите на ..

    7 3 Отговор

    До коментар #39 от "Новина от последните минути":

    Мафията БСП и ИТН. Слави Трифонов е публикувал снимка от протеста и заявил " Не 25 хиляди а 250 хиляди да излязат аз оставам на страната на Борисов и Пеевски. Колкото и масови да бъдат,аз и без това нямам възможност да изляза от дома си"

    Коментиран от #52

    17:42 27.11.2025

  • 46 ИСТИНАТА

    8 5 Отговор

    До коментар #43 от "Т.КОЛЕВВВВВ":

    При протестите в София, на Борисов му прилошало и се нас.рал.

    17:43 27.11.2025

  • 48 Питар

    9 5 Отговор
    Не само Коцев крадеца ще излезе от затвора
    ПП и ДБ с протести пуснаха всички крадци от следствието и затворите
    Черепа
    Бобокови
    Баневи
    И да не изреждам всички мутри и крадци.
    Защо ПП и ДБ закриха специализирания съд ?
    Нали тези измамници сега им финансират протестите.
    А вие скачайте и рушете за мизерните 100лв подкуп

    17:44 27.11.2025

  • 49 Ха така

    6 2 Отговор
    Нали уж не е корумпиран, а има 200 хиляди за гаранция

    17:46 27.11.2025

  • 50 Питар

    7 5 Отговор

    До коментар #47 от "Тракиец 🇺🇦":

    То е ясно откъде
    От комисионни взети от всички външни фирми сключили договор с варненска община.
    Попитайте варненци кой е баща на Б.Коцев Та тази фамилия е превзела града.
    Утре пак скачайте като луди по улиците в защита на ПП и ДБ

    17:47 27.11.2025

  • 51 Учуден

    4 4 Отговор
    Чудя се срещу колко пари за гаранция ще пуснат боко, шиши , пиши и сие ??????

    17:47 27.11.2025

  • 52 Боруна Лом

    2 3 Отговор

    До коментар #45 от "Ама страх ги тресе вече подлогите на ..":

    ТОГАВА МУ ИДЕТЕ НА ГОСТИ! СЪЩО И ПРИ МАМУН ТОШКО!

    Коментиран от #57

    17:48 27.11.2025

  • 53 сабина

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Тракиец 🇺🇦":

    Ми работи бе клошар, недей да висиш по форумите и да хейтиш.

    17:50 27.11.2025

  • 54 Дебелуту Д

    5 1 Отговор
    Туй депутатче Байрам рамзан дет вила на репортера -я бягай ве Мърш..., с кеф ще резна осакатеното пикало и ще му го сервирам

    17:52 27.11.2025

  • 55 издевателство и садизъм

    5 1 Отговор
    Да, това е визитната картичка на така наречените магистрати от варненското "правосъдие"! Че къде на майка си делянпеевска да вървят, щом тиквата се уплаши, напика се от страх и изтегли бюджета на простоватата счетоводителка Минзухарка и на хасковското нищожество Делян, явно и садистите от варненското"правосъдие" са се уплашили! Само че, те ли ще плащат когато бъдат осъдени от съда в Страсбург! Да, садисти от най-висока класа, изпитват някакво уродливо удоволствие да издеветелстваот над невинни хора! те са позор за Бългаирия! Жалки Дебелянови слуги!

    17:54 27.11.2025

  • 56 Абе

    3 4 Отговор
    Типичен престъпник и толкоз.. Цялото ПП-ДБ е така

    17:58 27.11.2025

  • 57 Няколко пъти му ходиха

    3 3 Отговор

    До коментар #52 от "Боруна Лом":

    И Бареков и Ивелин Михайлов и стотици граждани. И негови съседи също. Входния му портал и оградите бяха облепени с транспаранти - СЛАВЧО КЛЕТ ,ВЕЧЕ НЯМА ТАКАВА ПАРТИЯ и СЛАВИ ТЪЖЕН И ЗЛОВЕЩ КРАЙ ЗА ЕДНА ПОДЛОГА. И танци имаше на песента му - ЕДНО ФЕРАРИ С ЦВЯТ ЧЕРВЕН ,ЕДНО ЗА ТЕБ ЕДНО ЗА МЕН И ВЪТРЕ ГАДЖЕ С БРОНЗОВ ТЕН. Само пускаше щорите и се криеше като съсляк какъвто е.

    Коментиран от #66

    17:58 27.11.2025

  • 58 ?????

    2 3 Отговор
    Все ще е изкарал като кмет двеста хиляди.

    17:59 27.11.2025

  • 59 БОГОИЗБРАНИЯ КОРУМПИРАН ПОРЕДЕН

    4 3 Отговор
    КМЕТ. БЕ ТУКА НЯМАЛИ ДОКТОООРИИИИ....ПАРИ ЗА ГЕРМАНИЯ ОТДЕ...ПАРИ ЗА ГАРАНЦИЯТА ОТДЕЕЕ....?;!!?! А НАРОДЕЦА СИ ИЗМИРА ТУКА ОТ БОЛЕСТИТЕ ТИП БЯЛА ЯКИЧКА ,МУТРАБАНДИТ, И ДЕБЕЛВНУК НА ПОЛКОВНИКОТДС

    Коментиран от #61

    17:59 27.11.2025

  • 60 Сделката лъсна

    2 1 Отговор
    Блажко на свобода ,,ние спираме протестите и се връщаме при км да танците с цена от гадния социализъм и заплатите от 20 бона.ПРЕДАТЕЛИ

    18:00 27.11.2025

  • 61 Явно е сключена сделка с ПП

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "БОГОИЗБРАНИЯ КОРУМПИРАН ПОРЕДЕН":

    за да си затварят устите....и да подписват кот ТРЯА да са подписва ЗА ТВА ГО ПУСКАТ....

    18:01 27.11.2025

  • 62 Ти не се бой

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Тракиец 🇺🇦":

    Първо, заплатата му няма как да е толкова малко. Второ, от половин Варна хората да съберат по 5 лв. и сумата е събрана. Само дето му взеха здравето на човека, без никакви доказателства, без присъда, без нищо. Само по показания на някаква си Пламенка. Това може да се случи само у нас и в страните от четвъртия свят. Казвам четвъртия, защото по много показатели ние сме страна от третия свят.

    Коментиран от #67, #70

    18:03 27.11.2025

  • 63 Виж сега,

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Сметната палата":

    След като е на държавна работа, няма право на друга дейност. Така че - откъде са парите?

    Коментиран от #69

    18:04 27.11.2025

  • 65 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор

    До коментар #64 от "Сериозно ли?":

    ПРЕБРОЕНИ СА - ДОСИЕТАТА НА ПАНДОРА !

    ФИНАНСОВОТО РАЗУЗНАВАНЕ СЪЩО!

    В САЙТА БЪРД Е ПУБЛИКУВАНО!

    СЛАВИ ТРИФОНОВ Е В 4 ОФШОРКИ ДА НЕ ПЛАТИ ДАНЪЦИ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА!

    КРАДЦИ!

    18:10 27.11.2025

  • 66 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Няколко пъти му ходиха":

    БРАВО!ГЕРОИ СТЕ ДРУГАРИ!

    18:12 27.11.2025

  • 67 АМИ ЗА БОЛНИТЕ ДЕЦА И ПЕНСИОНЕРИ

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Ти не се бой":

    АКО ПОЧНЕ ДА СЕ СЪБИРА ПО 5 ЛЕВА ДО КЪДЕ ША Я ДОКАРАМЕ?!?!!? ЗА КВО Е ТАЗ ЗДРАВНА КАСА ЗА КВО СА ТИЯ БОЛНИЦИКРАДЦИ И ПЕРАЧИ НА НАРОДНИ ПАРИ.....ЗА КВО СА ТИЯ 240 ТАМ???? ЗА КВО СИ И ТИ С НАВЯРНО КРАДЕНИТЕ ТИ 5 ЛЕВА....

    18:16 27.11.2025

  • 68 Ти ли си,

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "пак ще краде":

    Пеефски?

    18:17 27.11.2025

  • 69 Вметната палата

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Виж сега,":

    Той откакто се е родил ли е кмет?

    18:18 27.11.2025

  • 70 Ахах

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Ти не се бой":

    Хората във Варна да ДАДАТ по 5 лева ли?? Ти на какви наркотици си е? Това ли е великото поемане на отговорност в ПП??! Я марш в Украйна

    18:21 27.11.2025

