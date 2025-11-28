Новини
Костадин Костадинов покани пенсионните дружества на открит дебат

28 Ноември, 2025 07:49 629 10

Костадин Костадинов покани пенсионните дружества на открит дебат - 1
Снимка: Възраждане
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Възраждане“ организира открит публичен професионален дебат относно допълнително пенсионно осигуряване. На него ще се дискутира дали вторият пенсионен стълб е в изгода на пенсионерите или в лична изгода на частните пенсионни фондове. От политическата организация отправиха официална покана към председателя на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) за участие в дискусията.

Дебатът ще се проведе в зала 248 на Народното събрание от 11:00 ч. на 28 ноември (петък). От страна на „Възраждане” ще присъстват икономистите Виктор Папазов и Любомир Христов.

Поканата е подписана от председателя на „Възраждане“ Костадин Костадинов, който обобщава: „Надявам се да откликнете на поканата ни за дебат, на който всяка от страните ще има възможност да защити тезата си. Надявам се да изпратите поканата ни на всички Ваши членове”.

Припомняме, че „Възраждане“ поиска незабавно да бъде закрит вторият пенсионен осигурителен стълб, а средствата - върнати в държавното осигуряване от 1 януари 2026 година. Причината е, че вместо ползи, това осигуряване носи щети на българските пенсионери, смятат от „Възраждане“. Те изнесоха данни, според които към 30 юни 2025 г. около 34 хиляди души получават плащания от частните фондове, но истински пожизнени пенсии имат едва 942 души, или под 3% от всички. Средният размер на тези пенсии е между 90 и 102 лева месечно. Останалите получават ограничени във времето суми, като при над 18 хиляди от тях средствата се изчерпват за по-малко от година, а при други 9 хиляди — до три години, след което остават само с намалена държавна пенсия.

Позиция от БАДДПО, че това било „избирателно жонглиране с цифри” стана повод за иницииране на този публичен дебат.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 няма нужда

    7 1 Отговор
    Всеки който може да се измъкне от т. нар. стълб и да си прехвърли партидата в НОИ, да го направи.
    Който не го направи, да си поема риска.

    Аз питам, какви са тези частни пенсионни стълбове, които не позволяват на човек да си изтегли парите преждевременно? Ами ако ще е така, ще си седим в НОИ! 100% държавна гаранция.

    Коментиран от #6

    07:55 28.11.2025

  • 2 Тия...

    3 1 Отговор
    ....само харчат парите, заплати, бонуси и 30% от парите ги яма, а инфлацията изяжда останалите 60% и за пенсионера остават реално 10%...Тези пари да се върнат в НОИ и дуплата за следващите две год ще.е запълнена....до като се редуцира държавната администрация и съкратят пенсионерите на държавна или полицейска работа

    08:00 28.11.2025

  • 3 Факт

    3 1 Отговор
    Дали наистина е "втори стълб"? Добре, че не направиха подобно нещо и в здравеопазването!

    08:04 28.11.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    0 5 Отговор
    Простите копейки ще прецакат бъдещите пенсионери. В което няма нищо лошо. Докато има балъци, ще има и прецакани.

    08:08 28.11.2025

  • 5 Цървул

    3 1 Отговор
    Парите са малко , защото малко вноски са правени . Както искат да ги национализират тези пари , те ще влязат в общия кюп и ще изчезнат . Ще се използват и ще свършат .Това не трябва да става . Тук хората си имат ИНДИВИДУАЛНИ сметки и не им крадат от парите , за да дават на хора без стаж и със измислена инвалидност . Ако всеки си има индивидуална сметка , ще си взима колкото му е сметната пенсията . Това трябва да е пътя . Индивидуална сметка . А не общ кюп , от който всеки да взима както дойде .

    Коментиран от #9

    08:10 28.11.2025

  • 6 1234

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "няма нужда":

    ама май може година или 2 преди пенсиониране,и въобще как го прокараха туй задължително при уж демокрация

    Коментиран от #10

    08:15 28.11.2025

  • 7 в кратце

    0 0 Отговор
    Костадин Костадинов да обясни на Росен Желязков,че пенсионери на са само тези на минимална пенсия.Да бъдат дадени коледни добавки и на останалите пенсионери.Да не настройва хората едни срещу други! Да не разделя България. Да има открит дебат,като откритите, сладки баджачета на Александра Сърчаджиева в предаването й снощи. Аз обичам България-аааа!

    08:16 28.11.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Копейките искат да национализират вноските на балъците. И не само те го искат. Когато прехвълиш личните пари на някой в държавната каца, се нарича национализация. За простите пенции паразити, дали ще метнат кинтите през терасата или ще ги метнат в държавния кюп е все тая.

    08:22 28.11.2025

  • 9 Те и сега

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Цървул":

    ...им дават пак от нашите осигуровки и данъци, къде е разликата

    08:25 28.11.2025

  • 10 в момента

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "1234":

    всек може да се прехвърли по желание.
    Точно защото няма нищо демократично в задължителното ползване на частни услуги.
    По някое веме може и да затворят кепениците. Но от известно време има и тази опция. Колко хора я знаят е друг въпрос.
    Те младите смятат, че пенсионирането е в безкрайното бъдеще и не го мислят.

    08:26 28.11.2025

