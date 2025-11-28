Костадин Костадинов покани пенсионните дружества на открит дебат

„Възраждане“ организира открит публичен професионален дебат относно допълнително пенсионно осигуряване. На него ще се дискутира дали вторият пенсионен стълб е в изгода на пенсионерите или в лична изгода на частните пенсионни фондове. От политическата организация отправиха официална покана към председателя на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) за участие в дискусията.

Дебатът ще се проведе в зала 248 на Народното събрание от 11:00 ч. на 28 ноември (петък). От страна на „Възраждане” ще присъстват икономистите Виктор Папазов и Любомир Христов.

Поканата е подписана от председателя на „Възраждане“ Костадин Костадинов, който обобщава: „Надявам се да откликнете на поканата ни за дебат, на който всяка от страните ще има възможност да защити тезата си. Надявам се да изпратите поканата ни на всички Ваши членове”.

Припомняме, че „Възраждане“ поиска незабавно да бъде закрит вторият пенсионен осигурителен стълб, а средствата - върнати в държавното осигуряване от 1 януари 2026 година. Причината е, че вместо ползи, това осигуряване носи щети на българските пенсионери, смятат от „Възраждане“. Те изнесоха данни, според които към 30 юни 2025 г. около 34 хиляди души получават плащания от частните фондове, но истински пожизнени пенсии имат едва 942 души, или под 3% от всички. Средният размер на тези пенсии е между 90 и 102 лева месечно. Останалите получават ограничени във времето суми, като при над 18 хиляди от тях средствата се изчерпват за по-малко от година, а при други 9 хиляди — до три години, след което остават само с намалена държавна пенсия.

Позиция от БАДДПО, че това било „избирателно жонглиране с цифри” стана повод за иницииране на този публичен дебат.