Чобанов: Влизането в 2026 г. със стария бюджет няма да попречи на приемането на еврото

Влизането в 2026 г. със стария бюджет няма по никакъв начин да попречи на процеса по приемането на еврото. По този начин ще се спечели само малко време. Това заяви в интервю за NOVA NEWS икономистът Димитър Чобанов.
За днешната среща във финансовото министерство между властта, синдикати и работодатели Чобанов смята, че и трите страни са постигнали известен напредък по проектобюджета за догодина.
Притесни ме обаче реакцията на синдикатите, защото сякаш решиха да се възползват от ситуацията, тъй като преди дни исканията им по бюджета бяха малко по-скромни. Правителството и управляващото мнозинство казаха, че са склонни на отстъпки, които трябва да са в посока намаляване на разходната част и оттегляне на тези искания за по-високи данъци и осигуровки. Същевременно синдикатите настояват за по-високи заплати, което пък означава по-високи разходи и тук възниква въпросът откъде ще дойдат тези пари, коментира ситуацията експертът.
По негови изчисления заявката на управляващите да оттеглят предложенията си за увеличаване на данък „дивидент“ с 10% и вноските с 2% ще лиши хазната от сигурни приходи в размер на приблизително 1 млрд. евро за 2026 г.
В този контекст Чобанов каза, че работодателите са предложили да се увели данъкът за недвижима собственост, който не е актуализиран от 2007 г. Ако той се повиши, тогава в бюджета на страната за следващата година ще влязат средства в размер на 1,1 млрд. евро.
На въпрос дали е възможно да отпадне механизма за определяне на минималната работна заплата икономистът подчерта, че синдикатите категорично ще се противопоставят на всякакви действия и опити в тази насока, макар да е на мнението, че икономическият растеж е този, който трябва да определя ръста на възнагражденията.
