Чобанов: Влизането в 2026 г. със стария бюджет няма да попречи на приемането на еврото

28 Ноември, 2025 19:27 741 30

За днешната среща във финансовото министерство между властта, синдикати и работодатели Чобанов смята, че и трите страни са постигнали известен напредък по проектобюджета за догодина

Чобанов: Влизането в 2026 г. със стария бюджет няма да попречи на приемането на еврото - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Влизането в 2026 г. със стария бюджет няма по никакъв начин да попречи на процеса по приемането на еврото. По този начин ще се спечели само малко време. Това заяви в интервю за NOVA NEWS икономистът Димитър Чобанов.

За днешната среща във финансовото министерство между властта, синдикати и работодатели Чобанов смята, че и трите страни са постигнали известен напредък по проектобюджета за догодина.

Притесни ме обаче реакцията на синдикатите, защото сякаш решиха да се възползват от ситуацията, тъй като преди дни исканията им по бюджета бяха малко по-скромни. Правителството и управляващото мнозинство казаха, че са склонни на отстъпки, които трябва да са в посока намаляване на разходната част и оттегляне на тези искания за по-високи данъци и осигуровки. Същевременно синдикатите настояват за по-високи заплати, което пък означава по-високи разходи и тук възниква въпросът откъде ще дойдат тези пари, коментира ситуацията експертът.

По негови изчисления заявката на управляващите да оттеглят предложенията си за увеличаване на данък „дивидент“ с 10% и вноските с 2% ще лиши хазната от сигурни приходи в размер на приблизително 1 млрд. евро за 2026 г.

В този контекст Чобанов каза, че работодателите са предложили да се увели данъкът за недвижима собственост, който не е актуализиран от 2007 г. Ако той се повиши, тогава в бюджета на страната за следващата година ще влязат средства в размер на 1,1 млрд. евро.

На въпрос дали е възможно да отпадне механизма за определяне на минималната работна заплата икономистът подчерта, че синдикатите категорично ще се противопоставят на всякакви действия и опити в тази насока, макар да е на мнението, че икономическият растеж е този, който трябва да определя ръста на възнагражденията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Така си е.

    14 0 Отговор
    То приемането става лесно, влизането е трудно, на по слабите им изхвърчат очите като влиза.

    19:28 28.11.2025

  • 2 сладкопоен чучулиг

    12 0 Отговор
    Това лапе е върл евролюб, еврофил и т.н. диагнози.
    Дали е българче изобщо?

    19:32 28.11.2025

  • 3 Без бюджет

    13 3 Отговор
    Никакво приемане на еврото !

    19:32 28.11.2025

  • 4 И къде в Европа няма

    9 2 Отговор
    определяне на минималната работна заплата ? А? Дивци ...

    Коментиран от #27

    19:33 28.11.2025

  • 5 Ъхъъъъъ

    12 2 Отговор
    работодателите са предложили да се увели данъкът за недвижима собственост...

    Коментиран от #15

    19:35 28.11.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Няма.

    19:36 28.11.2025

  • 7 Уса

    7 3 Отговор
    Истината е друга.Със стария бюджет йок евро,защото бюджета е направен в евро и за преработването на стария в евро ще е нужно време.Тоя кртен манипулира,както мафията манипулираше хората,че нямало смисъл да гласуват масово

    19:41 28.11.2025

  • 8 Нула % за НАТО

    8 2 Отговор
    увеличаване на данък „дивидент“ с 10% и вноските с 2% ще лиши хазната от сигурни приходи в размер на приблизително 1 млрд. евро за 2026 г. И какъв е проблема парите за НАТО, тенекии и пръдни да се намалят ? А?

    19:42 28.11.2025

  • 9 На кой му пука?

    6 3 Отговор
    Това правителство е пътник!

    19:44 28.11.2025

  • 10 Един завод за барути

    4 3 Отговор
    Се оказва че е увеличаването на данък „дивидент“ с 10% и вноските с 2% ...... и без него можем нали?

    19:44 28.11.2025

  • 11 очевидец

    4 2 Отговор
    Нямам търпение да разбера защо нито една родна звезда не подкрепи протестите? Имаше сцена, къде бяхте бе хора? Кръпка поне ти излез бе човек! Певци, актьори, къде сте? Дони, Акага, БТР и т.н. Какво Ви става?!

    19:45 28.11.2025

  • 12 Т.КОЛЕВ

    2 0 Отговор
    ИНАЧЕ РЕДОВНО.ВЗОМАТ.ПАЧКИ.ХОЛЯДИ ЛЕВА КАТО ЗАПЛАТИ НЕЗАВИСИМО.КАКВА ИМ Е.РАБОТАТА НА ПОВЕЧЕТО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИ КАЧЕСТВЕНА НЕКАЧЕСТВЕНА БРАК ПРОВАЛ,РАЗТАКАВАНЕ БАВНОСТ И.Т.Н. ВРЕМЕ Е МНОГО ОТ ТИЯ В БЪЛГАРСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ДА СИ ХОДЯТ.ИЛИ ГОНЕНЕ С ПАВЕТА ПО ГЛАВИТЕ.

    19:45 28.11.2025

  • 13 Чобанов смята

    4 0 Отговор
    А кой е тоя Чобанов ? Прилича ми на замаена курнида

    19:46 28.11.2025

  • 14 Политически некоректен

    5 3 Отговор
    Искаме си референдума.

    19:49 28.11.2025

  • 15 А те тея работодателите

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ъхъъъъъ":

    Са без "недвижима собственост" нали? Като ги отпориш на кв.м за индустриален обект на цена за апартамент данък и свят ще им се извие ...

    19:50 28.11.2025

  • 16 ДОБРЕ ИЗГЛЕЖДА МОМЧЕТО

    1 0 Отговор
    Да го вземат в ЕРГЕНА.

    19:56 28.11.2025

  • 17 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    Нали лъжехте че без бюджет в Евро няма как да влезем в еврозоната?

    19:57 28.11.2025

  • 18 Ергена си търси

    1 0 Отговор
    Ерген. ....

    20:04 28.11.2025

  • 19 Кратко

    0 2 Отговор
    точно и ясно! Става въпрос за едно превалутиране!

    Коментиран от #22

    20:05 28.11.2025

  • 20 Не е вярно че

    1 1 Отговор
    икономическият растеж е този, който трябва да определя ръста на възнагражденията. В САЩ голям ли икономическият растеж имаха последните 15 години? А Германия....

    20:06 28.11.2025

  • 21 Карлос Друсар

    0 0 Отговор
    Бюджетът в лева е неработещ в условия на друга валута. Еврото се отлага!

    20:07 28.11.2025

  • 22 За вас в детската градина

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Кратко":

    Може и да в така, но не е вярно

    20:08 28.11.2025

  • 23 Карлос Друсар

    0 1 Отговор
    Да не го е треснал некой инсулт този бъргарофоб... много разкривен изглежда.

    20:09 28.11.2025

  • 24 провинциалист

    0 0 Отговор
    "по никакъв начин да попречи на процеса по приемането на еврото" - и? Някой ще се притесни ако не го приемем ли?

    20:09 28.11.2025

  • 25 Влизането в 2026 г. със стария бюджет

    3 0 Отговор
    Е обедняване на хората с размера на реалната инфлация за годината ! Подла гнидичко.

    20:10 28.11.2025

  • 26 Никакви промени

    2 0 Отговор
    Не трябваше да правим на социалистическият рай от времето на Живков. Всяка стъпка се оказа кардинално погрешна

    20:21 28.11.2025

  • 27 Дори и

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "И къде в Европа няма":

    часовата ставка !

    20:24 28.11.2025

  • 28 нннн

    0 0 Отговор
    Мисля си. Абе, тия работодатели как станаха собственици на средствата за производство? И като ги притежават, защо да не плащат данъци като в Европа? Вместо това подличко искат по- високи данъци за жилищата на хората....

    20:24 28.11.2025

  • 29 Снежанка Димитрова

    0 1 Отговор
    Когато имат нужда от парите ни няма никакви критерии, това говори много за двуличието на европейските комисари.и лидери. Говори и за качеството на нашите управленци
    ..Успокоението е ,че това което е писано ще бъде,само трябва да му дойде времето. Времето е на.бългсроте

    20:30 28.11.2025

  • 30 влечугото говори

    0 0 Отговор
    Тоя човек ли е, влечуго ли е, олигофрен ли е? Кажете честно, ако животът ви срещне с тоя ще искате дори да си говорите са такава муцуна?

    20:36 28.11.2025

