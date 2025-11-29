Новини
България »
Всички градове »
Севлиевски: В момента сме свидетели на политически бабаитлък, а не на състезание на идеи и на търсене на перспектива

Севлиевски: В момента сме свидетели на политически бабаитлък, а не на състезание на идеи и на търсене на перспектива

29 Ноември, 2025 08:12 692 13

  • мирослав севлиевски-
  • бабаити-
  • политика-
  • състезание-
  • идеи

"Голяма част от работодателите днес са резултат от управлението на ГЕРБ в последните 15 години – те са задължени и винаги са били съгласни с всичко, което ГЕРБ е предлагала. Синдикатите също винаги са били доста сговорчиви през всичките години“, заяви още бившият министър на енергетиката

Севлиевски: В момента сме свидетели на политически бабаитлък, а не на състезание на идеи и на търсене на перспектива - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Малко вероятно е да се изпълни на 100% това, за което работодателите настояват в Бюджет 2026, но ако започнат да се правят стъпки в тази посока, ще бъде полезно за държавата. Това каза бившият министър на енергетиката и народен представител Мирослав Севлиевски в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. 

По думите му през последните десетина години тристранният диалог е бил формален. "Голяма част от работодателите днес са резултат от управлението на ГЕРБ в последните 15 години – те са задължени и винаги са били съгласни с всичко, което ГЕРБ е предлагала. Синдикатите също винаги са били доста сговорчиви през всичките години“, заяви Севлиевски.

"В момента сме свидетели на политически бабаитлък, а не на състезание на идеи и на търсене на перспектива", заяви той. Севлиевски изрази надежда, че България ще има бюджет до Коледа и че политиците ще изпълнят задълженията си – да вкарат страната в еврозоната и да завършат процеса на модернизация в последните 35 години. "Да се надяваме, че този бюджет няма да се превърне в битка и няма да се търси непременно врагът да бъде убит, а по-скоро ще се търси бюджет, който ще ни вкара в еврото и ще запази общественото доверие в държавата. Т.е. бюджетът трябва да бъде справедлив, хората трябва да повярват, че тези данъци и разходи са справедливи. Политическите томахавки трябва да бъдат заровени така, че да бъде приет бюджет, адекватен на днешните предизвикателства, на променящата се геополитика, на новите поколения и новите предизвикателства, бюджет на съграждане и оцеляване, а не бюджет на общественото и държавно разхищение“, подчерта той.

Голямата тема в обществения дебат и на протестите е как се харчат парите на държавата. "За съжаление обществото има много въпросителни. То не вярва на нито едно число, не вярва на никой. Разхищението във финансите води до разхищение на обществена енергия и обществено доверие. Това е големият проблем“, посочи Севлиевски.

С Бюджет 2026 е нарушена 30-годишната практика за бюджетна дисциплина. "Последните 30 години минаха в стягане на коланите така, че да не оставяме големи дългове на децата си. Това беше заветът, който държахме", заяви гостът.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 37.51т

    13 2 Отговор
    Този бивш министър беше "министър" само 3 месеца ,,,,,,,най "много" работа свърши, когато смени обзавеждането на кабинета си.....Факти Факти ???

    08:23 29.11.2025

  • 2 надарена кака

    3 3 Отговор
    Дреме ми на сатененитепрашки!

    08:25 29.11.2025

  • 3 Фен

    1 10 Отговор
    А бабаитите ги довлече баш бабаитът - Радев с юмручето.

    Коментиран от #5

    08:25 29.11.2025

  • 4 ЕЕЕЕ СПОМЕНИ

    12 0 Отговор
    Този влезе в парламента буквално по джапанки. После му дадоха да краде южното черноморие заедно с Ментата. Сега е СДС милионер и не е работил нищо то 30 години.

    08:27 29.11.2025

  • 5 ЕЙ ПРЪДЛЬО

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Фен":

    Ти на какво точно си фен? Недоразвит.

    Коментиран от #8

    08:30 29.11.2025

  • 6 кастроли

    6 0 Отговор
    Вече е пенсионер-милионер,който не се нуждае от 120-те лева за Коледата.

    08:30 29.11.2025

  • 7 пълен боклук

    7 1 Отговор
    е това създание

    08:30 29.11.2025

  • 8 Сетих се

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "ЕЙ ПРЪДЛЬО":

    Той е фен на двете Мазни и Угоени парчета, Тиквата и ПееФ.

    08:32 29.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Феномена Шиши

    3 0 Отговор
    Бабаитлъкът идва от Дебелото Д. Но идва и Коледа,нали?

    08:49 29.11.2025

  • 11 препис

    2 0 Отговор
    "без българска риба на трапезата за Никулден."Трап езата-трап за парите на българите.Скъпотия до шия!

    08:57 29.11.2025

  • 12 Мишо Тапата

    1 0 Отговор
    Поредният случайния, който се изказва неподготвен. Това да си бивш министър в България е равно вече на обида а не е нещо с което можеш да се хвалиш.

    08:59 29.11.2025

  • 13 Пипилота Шведска

    1 0 Отговор
    Това нещо като бивш министър ми звучи като бивша любовница.

    09:06 29.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол