Малко вероятно е да се изпълни на 100% това, за което работодателите настояват в Бюджет 2026, но ако започнат да се правят стъпки в тази посока, ще бъде полезно за държавата. Това каза бившият министър на енергетиката и народен представител Мирослав Севлиевски в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.

По думите му през последните десетина години тристранният диалог е бил формален. "Голяма част от работодателите днес са резултат от управлението на ГЕРБ в последните 15 години – те са задължени и винаги са били съгласни с всичко, което ГЕРБ е предлагала. Синдикатите също винаги са били доста сговорчиви през всичките години“, заяви Севлиевски.

"В момента сме свидетели на политически бабаитлък, а не на състезание на идеи и на търсене на перспектива", заяви той. Севлиевски изрази надежда, че България ще има бюджет до Коледа и че политиците ще изпълнят задълженията си – да вкарат страната в еврозоната и да завършат процеса на модернизация в последните 35 години. "Да се надяваме, че този бюджет няма да се превърне в битка и няма да се търси непременно врагът да бъде убит, а по-скоро ще се търси бюджет, който ще ни вкара в еврото и ще запази общественото доверие в държавата. Т.е. бюджетът трябва да бъде справедлив, хората трябва да повярват, че тези данъци и разходи са справедливи. Политическите томахавки трябва да бъдат заровени така, че да бъде приет бюджет, адекватен на днешните предизвикателства, на променящата се геополитика, на новите поколения и новите предизвикателства, бюджет на съграждане и оцеляване, а не бюджет на общественото и държавно разхищение“, подчерта той.

Голямата тема в обществения дебат и на протестите е как се харчат парите на държавата. "За съжаление обществото има много въпросителни. То не вярва на нито едно число, не вярва на никой. Разхищението във финансите води до разхищение на обществена енергия и обществено доверие. Това е големият проблем“, посочи Севлиевски.

С Бюджет 2026 е нарушена 30-годишната практика за бюджетна дисциплина. "Последните 30 години минаха в стягане на коланите така, че да не оставяме големи дългове на децата си. Това беше заветът, който държахме", заяви гостът.