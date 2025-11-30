Пампорово осъмна с 10 сантиметра сняг

Десет сантиметра е натрупаната снежна покривка в Пампорово, съобщиха за БТА от станцията на Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст в курорта. Температурата е минус 2 градуса.
В района на Рожен снегът е 7 см, а термометрите отчетоха минус 2 градуса тази сутрин, информират от Метеорологичната станция.
Всички пътища в област Смолян са проходими при зимни условия, съобщиха от Областното пътно управление. Пътните участъци във високите зони на областта, където е паднал сняг, са почистени и опесъчени.
1 Едни
Коментиран от #2
10:41 30.11.2025
2 Мажи, мажи
До коментар #1 от "Едни":Седмица ски на Банско е колкото седмична почивка в Дубай.
Коментиран от #3
10:45 30.11.2025
3 Статията
До коментар #2 от "Мажи, мажи":е за Пампорово.
Коментиран от #5
10:52 30.11.2025
4 Хаха
И Ко?
Да отидеш на ски е също толкова скъпо колкото на море, дори и по-скъпо
11:00 30.11.2025
5 Добре де,
До коментар #3 от "Статията":То щото голямата ценова разлика между тия курорти.
11:21 30.11.2025