Пампорово осъмна с 10 сантиметра сняг

Пампорово осъмна с 10 сантиметра сняг

30 Ноември, 2025 10:15 739 5

Пътните участъци, където е паднал сняг, са почистени и опесъчени

Пампорово осъмна с 10 сантиметра сняг - 1
Снимка: БГНЕС
Десет сантиметра е натрупаната снежна покривка в Пампорово, съобщиха за БТА от станцията на Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст в курорта. Температурата е минус 2 градуса.

В района на Рожен снегът е 7 см, а термометрите отчетоха минус 2 градуса тази сутрин, информират от Метеорологичната станция.

Всички пътища в област Смолян са проходими при зимни условия, съобщиха от Областното пътно управление. Пътните участъци във високите зони на областта, където е паднал сняг, са почистени и опесъчени.


Смолян / България
  • 1 Едни

    3 0 Отговор
    ще мажат ски, други..... лютеница със сланинка.

    Коментиран от #2

    10:41 30.11.2025

  • 2 Мажи, мажи

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Едни":

    Седмица ски на Банско е колкото седмична почивка в Дубай.

    Коментиран от #3

    10:45 30.11.2025

  • 3 Статията

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мажи, мажи":

    е за Пампорово.

    Коментиран от #5

    10:52 30.11.2025

  • 4 Хаха

    1 1 Отговор
    Пампорово осъмна с 10 сантиметра сняг

    И Ко?
    Да отидеш на ски е също толкова скъпо колкото на море, дори и по-скъпо

    11:00 30.11.2025

  • 5 Добре де,

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Статията":

    То щото голямата ценова разлика между тия курорти.

    11:21 30.11.2025

