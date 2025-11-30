Пейков: Не вярваме на обещания

Не вярваме на обещания, бюджетът трябва да бъде оттеглен и преосмислен. Това заяви депутатът от ПП-ДБ Манол Пейков в предаването „Събуди се”.
„Борисов след първия протест излезе и каза: „Оттегляме бюджета”. След това г-н Зафиров влезе в кабинета на Пеевски и малко след това постави ултиматум на Борисов и той се отказа да оттегля бюджета. Ние просто не можем да вярваме на обещания. Въпросът е принципен – този бюджет трябва да бъде оттеглен, преосмислен и преразгледан”, заяви Пейков.
Той допълни, че не става въпрос нито за данък „дивидент”, нито за СУПТО, а за начина, по който се управлява държавата.
Равносметката след протеста: Лютив спрей срещу протестиращи и трима ранени полицаи
Според него ако има проблеми, те ще са заради бюджета, но има хора, които ще се опитат да ги препишат на еврозоната.
„Знаете колко много хора, подбуждани от определени сили, твърдят, че еврото ще е гибелно за нас, а всъщност проблемът е бюджетът – и той съвпада с еврото, и много хора ще злоупотребят”, каза Пейков.
Той каза, че ще участва на 2 протеста в понеделник. Първо ще е в Пловдив, а по-късно ще е в София.
„Абсолютно политически е протестът. Всеки сериозен протест има политически цели. Тук говорим за политиката както се разбира в изконния ѝ смисъл – от времето на Древна Гърция, където се е смятало, че човек, ако не е политически ангажиран, той не е на нивото на другите граждани”, каза Пейков.
„Ако правителството падне, ще е по негова собствена вина. Те помежду си нямат разбирателство”, каза Пейков.
Преди това той обясни и за кампанията за Благомир Коцев. Пейков каза, че е събрал 236 000 лева, а Филип Буков – 70 000. „Аз преведох 200 000 директно на Варненския окръжен съд”, каза Пейков. Следващата седмица ще разговаря с Буков, за да решат за какво да отидат останалите пари. „Трябва да е нещо символно и нещо, което е обединяващо за всички ни и което е свързано с неговата кауза. За мен добра идея би било една част от сумата, да отиде в фонда, който преди време ваши колеги стартираха срещу „SLAPP дела“. Защото това е много подобен тип политическо дело. Иска ми се да е нещо, което да е свързано, защото все пак това е волята на дарителите”, каза Пейков.
