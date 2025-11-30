Новини
Пейков: Не вярваме на обещания

30 Ноември, 2025 11:25 745 22

  • атанас зафиров-
  • бюджет-
  • коментар

Бюджетът трябва да бъде оттеглен и преосмислен

Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Не вярваме на обещания, бюджетът трябва да бъде оттеглен и преосмислен. Това заяви депутатът от ПП-ДБ Манол Пейков в предаването „Събуди се”.

„Борисов след първия протест излезе и каза: „Оттегляме бюджета”. След това г-н Зафиров влезе в кабинета на Пеевски и малко след това постави ултиматум на Борисов и той се отказа да оттегля бюджета. Ние просто не можем да вярваме на обещания. Въпросът е принципен – този бюджет трябва да бъде оттеглен, преосмислен и преразгледан”, заяви Пейков.

Той допълни, че не става въпрос нито за данък „дивидент”, нито за СУПТО, а за начина, по който се управлява държавата.

Равносметката след протеста: Лютив спрей срещу протестиращи и трима ранени полицаи

Според него ако има проблеми, те ще са заради бюджета, но има хора, които ще се опитат да ги препишат на еврозоната.

„Знаете колко много хора, подбуждани от определени сили, твърдят, че еврото ще е гибелно за нас, а всъщност проблемът е бюджетът – и той съвпада с еврото, и много хора ще злоупотребят”, каза Пейков.

Той каза, че ще участва на 2 протеста в понеделник. Първо ще е в Пловдив, а по-късно ще е в София.

„Абсолютно политически е протестът. Всеки сериозен протест има политически цели. Тук говорим за политиката както се разбира в изконния ѝ смисъл – от времето на Древна Гърция, където се е смятало, че човек, ако не е политически ангажиран, той не е на нивото на другите граждани”, каза Пейков.

„Ако правителството падне, ще е по негова собствена вина. Те помежду си нямат разбирателство”, каза Пейков.

Преди това той обясни и за кампанията за Благомир Коцев. Пейков каза, че е събрал 236 000 лева, а Филип Буков – 70 000. „Аз преведох 200 000 директно на Варненския окръжен съд”, каза Пейков. Следващата седмица ще разговаря с Буков, за да решат за какво да отидат останалите пари. „Трябва да е нещо символно и нещо, което е обединяващо за всички ни и което е свързано с неговата кауза. За мен добра идея би било една част от сумата, да отиде в фонда, който преди време ваши колеги стартираха срещу „SLAPP дела“. Защото това е много подобен тип политическо дело. Иска ми се да е нещо, което да е свързано, защото все пак това е волята на дарителите”, каза Пейков.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 13 гласа.
  • 1 Този

    9 9 Отговор
    Не го дишам
    Но народът ще излезне да свали тези мафиоти!!!!
    Оставка- искат я БЪЛГАРИТЕ!!!!!

    Коментиран от #9

    11:27 30.11.2025

  • 2 Тия обещания са за целият народ

    12 5 Отговор
    От Тиквата и министрите му , намъкнали се в властта с купени избори и мушенгии.

    11:28 30.11.2025

  • 3 1488

    7 2 Отговор
    царят пък навремето ни каза "вервайте"
    без вяра човек е обиковен звяр
    вервайте бе ора

    11:28 30.11.2025

  • 4 Рядко противно

    15 4 Отговор
    и гнусно същество. Всички са такива в ПП и ДБ, но това е много зле.

    11:28 30.11.2025

  • 5 123

    12 3 Отговор
    А това е най-видния пишкомере в България :) От трибуната на НС изрази мнение за късопишковцит :) Какаво нещо е собственият опит :)

    11:32 30.11.2025

  • 6 Пейков WC

    6 5 Отговор
    В Пловдив 1000 човека били заявили че ще подкрепят протеста! Ама това са цел 0.2% от пловдичани!!!!

    11:34 30.11.2025

  • 7 Промяна

    6 4 Отговор
    ТОЗИ КОЙТО ПРИБРА НЕЗНАМ КОЛКО ХИЛЯДИ В ЛИЧНАТА СИ БАНКОВА СМЕТКА И СИ Е БЕЗНАКАЗАН Е ШАРЛАТАНИН Е ИЗМАМНИК Е

    11:47 30.11.2025

  • 8 Изчезни клошар !

    4 3 Отговор
    В Европа няма такава здравна вноска от 8%, както у нас. В Германия е 14,8%, в Румъния е 10%

    11:47 30.11.2025

  • 9 Промяна

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Този":

    МИРЧЕВИЯТ НЕ СИ НАРОДЪТ НЕ СИ НИКОЙ МИРЧЕВИЯТ ЗАБРАВИЛ СИ ЧЕ ТУК ЖИВЕЯТ ОЩЕ МНОГО ЗДРАВОМИСЛЕЩИ БЪЛГАРИ АЛА БАЛАТА СВЪРШИ ШАРЛАТАНИТЕ ИГРАЯТ ВА БАНК ВЕЧЕ

    11:48 30.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Варна

    9 0 Отговор
    Ако някой не е виждал олиго..... да види снимката.

    11:53 30.11.2025

  • 13 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Наздраве, бай Маноле!

    11:55 30.11.2025

  • 14 Какво ни готвят

    5 2 Отговор
    Как дебелото ще ни посрещтне:
    ,,Върви страшна организация срещу протеста в понеделник от уплашените до смърт двама корпулентни крадци, които да решили с кръв и насилие да бранят властта и дори да подпалят гражданска война в името на личното си оцеляване.

    Коментиран от #20

    11:56 30.11.2025

  • 15 Чиба куче продажно

    6 0 Отговор
    ....предатели! Революция, национализация, денацификация, демилитаризация и народен съд... Венсеремус! И НЕ на еврото и НЕ на НАТЮ-то

    11:57 30.11.2025

  • 16 Койчо

    2 0 Отговор
    МАНОЛЧО , ПОНЕ малко ДА БЕШЕ " ВЗЕЛ " ОТ МАЙКА СИ .

    12:00 30.11.2025

  • 17 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

    2 0 Отговор
    Всичко е въпрос на сравнение. Дългото създава късото, малкото прави голямото... Ненавиждах думите НЯМА СРАМЕН ТРУД. Доброто заплащане и повече познати, голяма фирма, голям колектив, дава самочувствие. Селяните от ТКЗС от срам не ходеха на курорти, ни овчарите. Ако погледнеш братя и сестри, по успели са тези които са имали по добра професия и колектив. Но вече всичката работа е срамна, само да си инвеститор се смята за нещо. Бедността и оскъдицата винаги е в теб, завинаги. Спомените, паметта, са белезите на времето. От една класа в друга класа трябват 200-250 години, доказано от американски учени, и доказаха, че битието определя съзнанието. Всички психически качества и на талантите, се изграждат от бебе до 7-години възраст. ЧАТ ДЖПТ: Официални данни за 1985 г. БВП е бил около 45 млрд. тогавашни лева.

    Преизчисляване към днешни левове Ако кажем, че 1 лев от 1985 г. ≈ 6–7 сегашни лева по покупателна способност, тогава БВП излиза около 270–315 млрд. сегашни лева. През 2025 г. годишният БВП на България е около 200–210 млрд. лева по текущи цени.

    12:05 30.11.2025

  • 18 Смешникаааа,

    1 0 Отговор
    В Гъргия данъкът върху доходите е прогресивен, като минималната заплата е с 0% данък.

    12:05 30.11.2025

  • 19 за какво да отидат останалите пари

    0 0 Отговор
    За паметника пуяк ! Дето го съсипахте

    12:08 30.11.2025

  • 20 Промяна

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Какво ни готвят":

    ШАЙКАТА ШАР.ЛАТАНИ КАРУЦАТА ШАРЛАТАНИ ИГРАЯТ ВА БАНК РЕШИЛИ ДА САБОТИРАТ ДЪРЖАВАТА НИ КАКТО ГО ПРАВЯТ 5 ГОДИНИ БЕЗНАКАЗАНО НАЕЛИ ХУЛИГАНИ НАЕЛИ БЕЗДЕЛНИЦИ ДА БИЯТ ДА ЗАПЛАШВАТ ДА ТРОШАТ ПО САЙТОВЕТЕ СЪЩОТО ЗАПЛАШВАТ КЛЕВЕТЯТ ОБИЖДАТ НАПАДАТ Е ШАЙКА ШАРЛАТАНИ БЕЗНАКАЗАНИ

    12:09 30.11.2025

  • 21 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Този правоверен евроатлантик от добрите сили е от кървавочервен комунистически род, откраднал полиграфията в Пловдив. Нека се знае, нека се помни

    12:17 30.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

