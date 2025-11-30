Асен Василев: Г-н Борисов, изтеглете този бюджет. Той не може да се преработи. Не взривявайте страната

Бюджетът трябва да се върне, не може да бъде преработен между четенията в парламента. Това обяви в „120 минути" председателят на „Продължаваме промяната“ и бивш финансов министър Асен Василев.
По думите му във фискално структурния план на Бюджет 2026 е записано какво ще е случва през следващите три години с разходите, приходите и данъците.
„Основният проблем на този бюджет е, че ни вкарва в спирала с много високи, немски, данъци върху български заплати. Почваме да харчим повече, отколкото произвеждаме. Вместо плоския данък се въвежда прогресивен данък, който за по-високите заплати достига 30-40%. Въвежда се корпоративен данък, който вместо 10%, става 15-20% за по-големите корпорации. До момента 2022-23-24 г. стоим под прага на правилото от 40% - т.е. от това, което произведат всички фирми и хора като стоки и услуги, държавата им взима 40% и харчи 40%. В този 3-годишен план обаче процентът скача на 45“, обясни Василев.
Според него това е огромна корекция за бюджета и трябва да се преразгледат всички основни параметри. По думите му хората не искат да плащат по-високи данъци не трябва да правят компромис с частично увеличение. Попитан защо увеличението на максималния осигурителен доход през 2024, когато той е бил финансов министър, го счита за приемливо, а сегашното вдигане – за неприемливо, Василев каза:
„Тогава вдигането дойде с права. Аз заварих максималната пенсия на 1600 лв., оставих я на 3400 лв. Обезщетението за безработица се вдигна. Данъчното облекчение за родители се вдигна. Внасяш повече в системата и получаваш повече. Ако погледнете прогнозата на Бюджет 2026, увеличенията, свързани с минималната работна заплата са около 2 млрд. евро допълнителни разходи. Това, което е заложено в бюджета е 8 млрд. евро увеличен разход – 4 пъти повече. Защото почваме да виждаме едни увеличения в сектор „Сигурност“, които са безумни. На Антикорупционната комисия бяха увеличени с 65% доходите през март и сега се увеличават с още 52%“.
Той уточни, че служителите в комисията на средно ниво взимат повече пари от министрите в България. Василев изчислява, че по-високите заплати в „Сектор“ сигурност струват на държавата 1,4 млрд. лв. за около 60 хил. служители, а увеличението на пенсиите е струвало около 1,2 млрд. лв. за около 2 млн. души.
„И тук, Бойко Борисов като казва „и ние искаме да сме готини, няма да има постна пица“, въпросът е да се случват планомерно и честно. И по мое време имаше напрежение, но никога не се е чупил диалогът, защото няма как на един сектор да дадеш 50%, а на друг 5% и да няма напрежение. И второто нещо, което ни се повтаря, че това било „съществуващо законодателство“ – защо не променят това съществуващо законодателство, а променят другото, което е свързано с пенсионните осигуровки. Това е политически избор“, каза още той.
Предложението на ПП е ръстът в заплатите на хората в обществения сектор е да бъде справедливо – по 5% за всички.
Той коментира и музикалната си изява в столичен клуб, където изпя „Кой разпореди това безобразие“. Василев каза, че целта на насрочения за понеделник протест е бюджетът да бъде изтеглен и да се преработи, за да влезе в 40-процентната рамка.
„Бойко Борисов това го разбра и затова каза, че трябва да се изтегли бюджетът. Според мен не беше лапсус отмятането му. „Новото начало“ натиснаха БСП и казаха: „Не, бюджетът трябва да остане така с козметични промени“. Ако се направят истинските промени – да се намали значително преразпределението, това означава да се преизчисли БВП и от там нататък всички данъчни постъпления – това кардинална промяна на макрорамката, няма как да стане между първо и второ четене в парламента. Това е абсолютно невъзможно. „Новото начало казва: „Виждаме, че парите от Европа започват да ни ги спират, трябва да ги заместим с пари от българския данъкоплатец“. Толкова е просто. Затова вдигат преразпределението и данъците“.
Асен Василев отправи и предупреждение към вътрешния министър Даниел Митов: „Имаме информация, че се готвят провокации на протеста. На миналия имаше провокации, в т.ч. от полицейски служители. Имаше и други, които се държаха много доблестно и спряха провокаторите. Този протест ще бъде мирен. Към г-н Борисов – изтеглете този бюджет, не взривявайте страната“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гражданин
Коментиран от #4, #22
18:51 30.11.2025
2 Последния Софиянец
18:52 30.11.2025
3 Североизточна България от
18:53 30.11.2025
4 Последния Софиянец
До коментар #1 от "гражданин":Асен Василев би трябвало да знае че държавата е фалирала и бюджета е фалшив
18:54 30.11.2025
5 обективен
Коментиран от #29
18:56 30.11.2025
6 Елате на протест
Коментиран от #18, #24
18:57 30.11.2025
7 Абе Кокор
Коментиран от #26
18:58 30.11.2025
8 Яшар
18:58 30.11.2025
9 В България няма производство.
Коментиран от #13
18:58 30.11.2025
10 кукорчо
18:59 30.11.2025
11 Бендида
18:59 30.11.2025
12 Цвете
18:59 30.11.2025
13 Който е недоволен
До коментар #9 от "В България няма производство.":Емигрира отдавна. Останаха платените калинки и вярващите в Дядо Коледа
Коментиран от #21
19:00 30.11.2025
14 Промяна
Коментиран от #27
19:00 30.11.2025
15 Наглост
19:01 30.11.2025
16 АХИЛ
19:01 30.11.2025
17 Промяна
19:02 30.11.2025
18 Промяна
До коментар #6 от "Елате на протест":ТИ ОСВЕН ТОВА НЕЩО ДРУГО ЗНАЕШ ЛИ И КОЙ ТИ Е КАЗАЛ ЧЕ САМО ТИ ЖИВЕЕШ ТУК ЧЕ ЩЕ РЕШАВАШ ЗА ДЪРЖАВАТА НИ ТИКВЕН ПРАСЬОК СИ ТИ
Коментиран от #25
19:03 30.11.2025
19 Коментиращ
Когато бяхте в сглобката и се молехте на Борисов да не я разваля, тогава всичко по бюджета беше тип топ, щото бяхте на хранилката с кражбите, сега вече станахте от типа "ни лук яли, ни мирисали", щото касата ви попресъхна (след секването на кинтите от НПО-та като А за Б)?!
Когато стояхте в скута на шиши и променяхте конституцията, така че Радев да НЯМА право на служебно правителство, тогава пак за вас всичко беше тип топ?!
Сега вече решихте да "протестирате", щото сте извън хранилката с народна пара?!
Ппдб е същата корумпирана структура като герб и дпс, с тая разлика, че ппдб-ейците са отгледани от шорош да бъдат антибългари!
Който гласува доброволно за ппдб(след всичко антибългарско, което направиха), моментално да се прегледа на доктор за липса на мозък!
19:04 30.11.2025
20 Той един
19:04 30.11.2025
21 Снежанка
До коментар #13 от "Който е недоволен":Тази година Дядо Коледа ще ви донесе много изненади.
19:05 30.11.2025
22 Коментиращ
До коментар #1 от "гражданин":Затова ли управляваха с Борисов под формата на сглобка, а Лорер заяви ,че Пеевски се променил за добро???
Ппдб-ец е едно и също с гербаджия и дпс-ар!!!
Абсолютна антибългарска мафия!!!
Коментиран от #28
19:06 30.11.2025
23 Майора
19:07 30.11.2025
24 Юуп
До коментар #6 от "Елате на протест":Ок ама ско включим кики и кококи иначе ще чакам съветската армия да ги поизмете, без друго укрофронта рухна ся експоненциално ще нарастне загубата на територии, дай боже и Румъния и България
19:07 30.11.2025
25 Тихо троле
До коментар #18 от "Промяна":Народът не ви иска
19:07 30.11.2025
26 Промяна
До коментар #7 от "Абе Кокор":ЧЕ ПО ГОЛЯМА МАФИЯ ОТ ЧЕПЕПЪТ И ШАРЛАТАНИТЕ ДАЛИ ИМА ВЕЧЕ ОТКРИТО СА ЗАЕДНО ОТКРИТО ЗАПЛАШВАТ ОТКРИТО КРАДАТ И НАЙ ВАЖНОТО БЕЗНАКАЗАНИ СА
19:08 30.11.2025
27 По голямата част от народа.
До коментар #14 от "Промяна":Е зад неговите искания , а искат и оставка.
19:08 30.11.2025
28 между другото
До коментар #22 от "Коментиращ":На следващите избори Лореал и "черната овца" трябва влязат в листите на ГЕРБ. Така ще бъде честно!
19:08 30.11.2025
29 Коментиращ
До коментар #5 от "обективен":Докато такива като ппдб, които управляваха с Борисов и Пеевски, а сега "протестират" срещу тях, определено страната ни няма шанс да излезе от блатото на историята!!!
19:08 30.11.2025