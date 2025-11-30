Асен Василев: Г-н Борисов, изтеглете този бюджет. Той не може да се преработи. Не взривявайте страната

Бюджетът трябва да се върне, не може да бъде преработен между четенията в парламента. Това обяви в „120 минути" председателят на „Продължаваме промяната“ и бивш финансов министър Асен Василев.

По думите му във фискално структурния план на Бюджет 2026 е записано какво ще е случва през следващите три години с разходите, приходите и данъците.

„Основният проблем на този бюджет е, че ни вкарва в спирала с много високи, немски, данъци върху български заплати. Почваме да харчим повече, отколкото произвеждаме. Вместо плоския данък се въвежда прогресивен данък, който за по-високите заплати достига 30-40%. Въвежда се корпоративен данък, който вместо 10%, става 15-20% за по-големите корпорации. До момента 2022-23-24 г. стоим под прага на правилото от 40% - т.е. от това, което произведат всички фирми и хора като стоки и услуги, държавата им взима 40% и харчи 40%. В този 3-годишен план обаче процентът скача на 45“, обясни Василев.

Според него това е огромна корекция за бюджета и трябва да се преразгледат всички основни параметри. По думите му хората не искат да плащат по-високи данъци не трябва да правят компромис с частично увеличение. Попитан защо увеличението на максималния осигурителен доход през 2024, когато той е бил финансов министър, го счита за приемливо, а сегашното вдигане – за неприемливо, Василев каза:

„Тогава вдигането дойде с права. Аз заварих максималната пенсия на 1600 лв., оставих я на 3400 лв. Обезщетението за безработица се вдигна. Данъчното облекчение за родители се вдигна. Внасяш повече в системата и получаваш повече. Ако погледнете прогнозата на Бюджет 2026, увеличенията, свързани с минималната работна заплата са около 2 млрд. евро допълнителни разходи. Това, което е заложено в бюджета е 8 млрд. евро увеличен разход – 4 пъти повече. Защото почваме да виждаме едни увеличения в сектор „Сигурност“, които са безумни. На Антикорупционната комисия бяха увеличени с 65% доходите през март и сега се увеличават с още 52%“.

Той уточни, че служителите в комисията на средно ниво взимат повече пари от министрите в България. Василев изчислява, че по-високите заплати в „Сектор“ сигурност струват на държавата 1,4 млрд. лв. за около 60 хил. служители, а увеличението на пенсиите е струвало около 1,2 млрд. лв. за около 2 млн. души.

„И тук, Бойко Борисов като казва „и ние искаме да сме готини, няма да има постна пица“, въпросът е да се случват планомерно и честно. И по мое време имаше напрежение, но никога не се е чупил диалогът, защото няма как на един сектор да дадеш 50%, а на друг 5% и да няма напрежение. И второто нещо, което ни се повтаря, че това било „съществуващо законодателство“ – защо не променят това съществуващо законодателство, а променят другото, което е свързано с пенсионните осигуровки. Това е политически избор“, каза още той.

Предложението на ПП е ръстът в заплатите на хората в обществения сектор е да бъде справедливо – по 5% за всички.

Той коментира и музикалната си изява в столичен клуб, където изпя „Кой разпореди това безобразие“. Василев каза, че целта на насрочения за понеделник протест е бюджетът да бъде изтеглен и да се преработи, за да влезе в 40-процентната рамка.

„Бойко Борисов това го разбра и затова каза, че трябва да се изтегли бюджетът. Според мен не беше лапсус отмятането му. „Новото начало“ натиснаха БСП и казаха: „Не, бюджетът трябва да остане така с козметични промени“. Ако се направят истинските промени – да се намали значително преразпределението, това означава да се преизчисли БВП и от там нататък всички данъчни постъпления – това кардинална промяна на макрорамката, няма как да стане между първо и второ четене в парламента. Това е абсолютно невъзможно. „Новото начало казва: „Виждаме, че парите от Европа започват да ни ги спират, трябва да ги заместим с пари от българския данъкоплатец“. Толкова е просто. Затова вдигат преразпределението и данъците“.

Асен Василев отправи и предупреждение към вътрешния министър Даниел Митов: „Имаме информация, че се готвят провокации на протеста. На миналия имаше провокации, в т.ч. от полицейски служители. Имаше и други, които се държаха много доблестно и спряха провокаторите. Този протест ще бъде мирен. Към г-н Борисов – изтеглете този бюджет, не взривявайте страната“.