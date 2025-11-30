Новини
България »
Всички градове »
Асен Василев: Г-н Борисов, изтеглете този бюджет. Той не може да се преработи. Не взривявайте страната

Асен Василев: Г-н Борисов, изтеглете този бюджет. Той не може да се преработи. Не взривявайте страната

30 Ноември, 2025 18:48 622 29

  • асен василев-
  • бойко борисов-
  • изтегляне-
  • бюджет-
  • преработване

Бившият финансов министър отправи и предупреждение към вътрешния министър Даниел Митов: „Имаме информация, че се готвят провокации на протеста. На миналия имаше провокации, в т.ч. от полицейски служители. Имаше и други, които се държаха много доблестно и спряха провокаторите. Този протест ще бъде мирен.

Асен Василев: Г-н Борисов, изтеглете този бюджет. Той не може да се преработи. Не взривявайте страната - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бюджетът трябва да се върне, не може да бъде преработен между четенията в парламента. Това обяви в „120 минути" председателят на „Продължаваме промяната“ и бивш финансов министър Асен Василев.

По думите му във фискално структурния план на Бюджет 2026 е записано какво ще е случва през следващите три години с разходите, приходите и данъците.

„Основният проблем на този бюджет е, че ни вкарва в спирала с много високи, немски, данъци върху български заплати. Почваме да харчим повече, отколкото произвеждаме. Вместо плоския данък се въвежда прогресивен данък, който за по-високите заплати достига 30-40%. Въвежда се корпоративен данък, който вместо 10%, става 15-20% за по-големите корпорации. До момента 2022-23-24 г. стоим под прага на правилото от 40% - т.е. от това, което произведат всички фирми и хора като стоки и услуги, държавата им взима 40% и харчи 40%. В този 3-годишен план обаче процентът скача на 45“, обясни Василев.

Според него това е огромна корекция за бюджета и трябва да се преразгледат всички основни параметри. По думите му хората не искат да плащат по-високи данъци не трябва да правят компромис с частично увеличение. Попитан защо увеличението на максималния осигурителен доход през 2024, когато той е бил финансов министър, го счита за приемливо, а сегашното вдигане – за неприемливо, Василев каза:

„Тогава вдигането дойде с права. Аз заварих максималната пенсия на 1600 лв., оставих я на 3400 лв. Обезщетението за безработица се вдигна. Данъчното облекчение за родители се вдигна. Внасяш повече в системата и получаваш повече. Ако погледнете прогнозата на Бюджет 2026, увеличенията, свързани с минималната работна заплата са около 2 млрд. евро допълнителни разходи. Това, което е заложено в бюджета е 8 млрд. евро увеличен разход – 4 пъти повече. Защото почваме да виждаме едни увеличения в сектор „Сигурност“, които са безумни. На Антикорупционната комисия бяха увеличени с 65% доходите през март и сега се увеличават с още 52%“.

Той уточни, че служителите в комисията на средно ниво взимат повече пари от министрите в България. Василев изчислява, че по-високите заплати в „Сектор“ сигурност струват на държавата 1,4 млрд. лв. за около 60 хил. служители, а увеличението на пенсиите е струвало около 1,2 млрд. лв. за около 2 млн. души.

„И тук, Бойко Борисов като казва „и ние искаме да сме готини, няма да има постна пица“, въпросът е да се случват планомерно и честно. И по мое време имаше напрежение, но никога не се е чупил диалогът, защото няма как на един сектор да дадеш 50%, а на друг 5% и да няма напрежение. И второто нещо, което ни се повтаря, че това било „съществуващо законодателство“ – защо не променят това съществуващо законодателство, а променят другото, което е свързано с пенсионните осигуровки. Това е политически избор“, каза още той.

Предложението на ПП е ръстът в заплатите на хората в обществения сектор е да бъде справедливо – по 5% за всички.

Той коментира и музикалната си изява в столичен клуб, където изпя „Кой разпореди това безобразие“. Василев каза, че целта на насрочения за понеделник протест е бюджетът да бъде изтеглен и да се преработи, за да влезе в 40-процентната рамка.

„Бойко Борисов това го разбра и затова каза, че трябва да се изтегли бюджетът. Според мен не беше лапсус отмятането му. „Новото начало“ натиснаха БСП и казаха: „Не, бюджетът трябва да остане така с козметични промени“. Ако се направят истинските промени – да се намали значително преразпределението, това означава да се преизчисли БВП и от там нататък всички данъчни постъпления – това кардинална промяна на макрорамката, няма как да стане между първо и второ четене в парламента. Това е абсолютно невъзможно. „Новото начало казва: „Виждаме, че парите от Европа започват да ни ги спират, трябва да ги заместим с пари от българския данъкоплатец“. Толкова е просто. Затова вдигат преразпределението и данъците“.

Асен Василев отправи и предупреждение към вътрешния министър Даниел Митов: „Имаме информация, че се готвят провокации на протеста. На миналия имаше провокации, в т.ч. от полицейски служители. Имаше и други, които се държаха много доблестно и спряха провокаторите. Този протест ще бъде мирен. Към г-н Борисов – изтеглете този бюджет, не взривявайте страната“.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гражданин

    9 11 Отговор
    Асен Василув знае и може повече от всичките герберистки депутати взети заедно ,защото и един от тях за нищичко не става !!

    Коментиран от #4, #22

    18:51 30.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    5 6 Отговор
    Бойко ще ореже социалните разходи и пак ще внесе същия бюджет.

    18:52 30.11.2025

  • 3 Североизточна България от

    9 7 Отговор
    Варна до Плевен и Ловеч трябва да направим протест срещу този измислен финансов министър който изтегли парите за магистрала Хемус и ни превърна в третостепенен район цяла североизточно за паднала и отпаднала България. Ако магистралата беше построена можехме да очакваме някакви инвестиции в Плевен Ловеч Велико Търново и районите до Варна но сега сме закъснели защото Европа влиза в рецесия а ние усмихнати с нея и в еврозоната. Това е усмивката на излъгания и от едните и от другите.

    18:53 30.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "гражданин":

    Асен Василев би трябвало да знае че държавата е фалирала и бюджета е фалшив

    18:54 30.11.2025

  • 5 обективен

    6 6 Отговор
    Докато борисов и пеевски са на свобода , и крачка напред няма да мръдне нашата страна !!

    Коментиран от #29

    18:56 30.11.2025

  • 6 Елате на протест

    6 7 Отговор
    Носете си прибори. Ще има прасе и тиква за десерт.

    Коментиран от #18, #24

    18:57 30.11.2025

  • 7 Абе Кокор

    5 8 Отговор
    Основният проблем е мафията, не бюджета. Защо изпрахте Тиквата?

    Коментиран от #26

    18:58 30.11.2025

  • 8 Яшар

    7 6 Отговор
    Съжалявам г-н Василев че ви подигравах ...Онова и онази тиква прекалиха с кражбите ...

    18:58 30.11.2025

  • 9 В България няма производство.

    6 6 Отговор
    Народа по принуда е в икономическа емиграция. Правителството е съставено от безумници , цените на храната за 3 месеца по 2. Да си ходят и реформи , не техният уж нов бюджет. Затъваме в мизерия заради хора които не могат.

    Коментиран от #13

    18:58 30.11.2025

  • 10 кукорчо

    2 7 Отговор
    бою циганина е безкрупулен бандит не като вас канадските глупави крадци

    18:59 30.11.2025

  • 11 Бендида

    8 4 Отговор
    То вече май нищо не зависи от Борисов.....така става, когато си продадеш душата и ду..то.

    18:59 30.11.2025

  • 12 Цвете

    3 7 Отговор
    ГЛЕДАХ ГО ИНТЕРВЮТО. ДОСТОЕН ЧОВЕК, АРГУМЕНТИРАН И ЯВНО МНОГО СИ ОБИЧА ПРОФЕСИЯТА. ТАКИВА ХОРА НИ ТРЯБВАТ В УПРАВЛЕНИЕТО.💯💯💯👍👍👍🫶

    18:59 30.11.2025

  • 13 Който е недоволен

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "В България няма производство.":

    Емигрира отдавна. Останаха платените калинки и вярващите в Дядо Коледа

    Коментиран от #21

    19:00 30.11.2025

  • 14 Промяна

    5 6 Отговор
    АСЕНЕ ТИ КАТО КАКЪВ ДАВАШ УЛТИМАТУМИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ТИ КОЙ СИ ИЛИ ЗАД ТЕБ Е ЧЕРЕПЪТ И НАЕТИТЕ ОТ ТЕБ ТЕРОРИСТИ КОИТО БИЯТ ЗАПЛАШВАТ ТРОШАТ

    Коментиран от #27

    19:00 30.11.2025

  • 15 Наглост

    6 4 Отговор
    Той заложи всички бомби и сега взеха да гърмят. Иначе тези на държавната софра виждат че им дават и постоянно искат. Как няма един да излезе и да каже замразяваме всички увеличения докато не се стабилизират финансите на страната.

    19:01 30.11.2025

  • 16 АХИЛ

    4 5 Отговор
    ДЕБЕЛ СОРОСКИ ПЕ÷РАС !!!!

    19:01 30.11.2025

  • 17 Промяна

    4 5 Отговор
    АСЕНЕ Я КАЖИ КЪДЕ СА МИЛИАРДИТЕ ОСТАВЕНИ ОТ БОРИСОВ ЗА ХЕМУС АСЕНЕ КАЖИ ЗАЩО САБОТИРА ХЕМУС АСЕНЕ ЗАЩО НА ТЕБ НИКОЙ НЕ ТИ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ

    19:02 30.11.2025

  • 18 Промяна

    2 6 Отговор

    До коментар #6 от "Елате на протест":

    ТИ ОСВЕН ТОВА НЕЩО ДРУГО ЗНАЕШ ЛИ И КОЙ ТИ Е КАЗАЛ ЧЕ САМО ТИ ЖИВЕЕШ ТУК ЧЕ ЩЕ РЕШАВАШ ЗА ДЪРЖАВАТА НИ ТИКВЕН ПРАСЬОК СИ ТИ

    Коментиран от #25

    19:03 30.11.2025

  • 19 Коментиращ

    2 2 Отговор
    Как не те е срам бе Асене?!
    Когато бяхте в сглобката и се молехте на Борисов да не я разваля, тогава всичко по бюджета беше тип топ, щото бяхте на хранилката с кражбите, сега вече станахте от типа "ни лук яли, ни мирисали", щото касата ви попресъхна (след секването на кинтите от НПО-та като А за Б)?!
    Когато стояхте в скута на шиши и променяхте конституцията, така че Радев да НЯМА право на служебно правителство, тогава пак за вас всичко беше тип топ?!
    Сега вече решихте да "протестирате", щото сте извън хранилката с народна пара?!

    Ппдб е същата корумпирана структура като герб и дпс, с тая разлика, че ппдб-ейците са отгледани от шорош да бъдат антибългари!

    Който гласува доброволно за ппдб(след всичко антибългарско, което направиха), моментално да се прегледа на доктор за липса на мозък!

    19:04 30.11.2025

  • 20 Той един

    1 4 Отговор
    път едно и също не говори и не прави ! Каза , че ще го изтегли , а ня другия ден каза , че няма да го изтеглят ! Под давления и скъпо платени от гШиши , Зафировото каза , че ако се изтегли бюджета , БСП - то , новото , и то се изтегля . На Боко му запари под краката , че от тройка ще останат двойка и коленичи пред две големи "Д" !

    19:04 30.11.2025

  • 21 Снежанка

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Който е недоволен":

    Тази година Дядо Коледа ще ви донесе много изненади.

    19:05 30.11.2025

  • 22 Коментиращ

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "гражданин":

    Затова ли управляваха с Борисов под формата на сглобка, а Лорер заяви ,че Пеевски се променил за добро???

    Ппдб-ец е едно и също с гербаджия и дпс-ар!!!
    Абсолютна антибългарска мафия!!!

    Коментиран от #28

    19:06 30.11.2025

  • 23 Майора

    3 0 Отговор
    Срам и позор за теб Асенчо , довел страната до това положение чрез нови заеми и неразумно управление когато беше министър! И сега да поставяш ултиматуми след това което стори е цинизъм! Явно почна да раздаваш пачките от кеша и с благословията на Черепа , Прокопиев и останалите олигарси!

    19:07 30.11.2025

  • 24 Юуп

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Елате на протест":

    Ок ама ско включим кики и кококи иначе ще чакам съветската армия да ги поизмете, без друго укрофронта рухна ся експоненциално ще нарастне загубата на територии, дай боже и Румъния и България

    19:07 30.11.2025

  • 25 Тихо троле

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Промяна":

    Народът не ви иска

    19:07 30.11.2025

  • 26 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Абе Кокор":

    ЧЕ ПО ГОЛЯМА МАФИЯ ОТ ЧЕПЕПЪТ И ШАРЛАТАНИТЕ ДАЛИ ИМА ВЕЧЕ ОТКРИТО СА ЗАЕДНО ОТКРИТО ЗАПЛАШВАТ ОТКРИТО КРАДАТ И НАЙ ВАЖНОТО БЕЗНАКАЗАНИ СА

    19:08 30.11.2025

  • 27 По голямата част от народа.

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Промяна":

    Е зад неговите искания , а искат и оставка.

    19:08 30.11.2025

  • 28 между другото

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Коментиращ":

    На следващите избори Лореал и "черната овца" трябва влязат в листите на ГЕРБ. Така ще бъде честно!

    19:08 30.11.2025

  • 29 Коментиращ

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "обективен":

    Докато такива като ппдб, които управляваха с Борисов и Пеевски, а сега "протестират" срещу тях, определено страната ни няма шанс да излезе от блатото на историята!!!

    19:08 30.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол