Теменужка Петкова: Политическото напрежение около бюджета цели да доведе до предсрочни избори

„Ние ще направим всичко възможно, така че до края на годината България да има бюджет за 2026 г. Това е в интерес на българските граждани, на българския бизнес и за страната ни. Чисто репутационно е изключително важно да влезем в еврозоната с приет закон за държавния бюджет. Призовавам всички да проявим разум – да бъдем малко по-смирени“, обяви в интервю за предаването „120 минути“ финансовият министър Теменужка Петкова.

Петкова потвърди, че проектът на Бюджет 2026 няма да бъде изтеглен, а рамката ще бъде преработена след планираната среща във вторник между правителството, бизнеса и синдикатите.

Според финансовия министър политическото напрежение около бюджета цели да доведе до предсрочни избори и да опорочи процеса на въвеждането на еврото.

Тя определи финансовата политика от последните години като „порочна“, а част от решенията на бившия министър Асен Василев – като вредни за устойчивостта на публичните финанси.

Министърът обясни, че предложението за повишаване на осигурителната вноска с 1 процентен пункт, вместо с 2 процентни пункта, ще бъде разгледано повторно, но окончателно решение ще се вземе след анализа на предложенията на социалните партньори. Тя уточни, че не се обсъжда увеличаване на ДДС.

Министърът определи като чувствителна темата за автоматичното увеличение на заплатите в обществения сектор, като отбеляза, че промяна едва ли може да се направи в рамките на този бюджет.

Петкова коментира и раздаването на бонуси в различни държавни институции. Тя посочи, че те са възможни само при нормативно основание, но не изключи нуждата от по-широк дебат за регулативните промени. По отношение на незаетите щатове в администрацията министърът заяви, че е необходим сериозен анализ, защото в някои структури кадри липсват, а в други оптимизация е възможна.

Относно предложението за нова държавна гаранция до 2 млрд. лв. за Българската банка за развитие, свързано с евентуално придобиване на активи на „Лукойл“, Петкова уточни, че това е само възможност, която ще бъде използвана единствено при необходимост за защита на енергийната сигурност.