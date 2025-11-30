Новини
Теменужка Петкова: Политическото напрежение около бюджета цели да доведе до предсрочни избори

30 Ноември, 2025 19:16 918 60

„Ние ще направим всичко възможно, така че до края на годината България да има бюджет за 2026 г. Това е в интерес на българските граждани, на българския бизнес и за страната ни", коментира финансовият министър

Теменужка Петкова: Политическото напрежение около бюджета цели да доведе до предсрочни избори - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Ние ще направим всичко възможно, така че до края на годината България да има бюджет за 2026 г. Това е в интерес на българските граждани, на българския бизнес и за страната ни. Чисто репутационно е изключително важно да влезем в еврозоната с приет закон за държавния бюджет. Призовавам всички да проявим разум – да бъдем малко по-смирени“, обяви в интервю за предаването „120 минути“ финансовият министър Теменужка Петкова.

Петкова потвърди, че проектът на Бюджет 2026 няма да бъде изтеглен, а рамката ще бъде преработена след планираната среща във вторник между правителството, бизнеса и синдикатите.

Според финансовия министър политическото напрежение около бюджета цели да доведе до предсрочни избори и да опорочи процеса на въвеждането на еврото.

Тя определи финансовата политика от последните години като „порочна“, а част от решенията на бившия министър Асен Василев – като вредни за устойчивостта на публичните финанси.

Министърът обясни, че предложението за повишаване на осигурителната вноска с 1 процентен пункт, вместо с 2 процентни пункта, ще бъде разгледано повторно, но окончателно решение ще се вземе след анализа на предложенията на социалните партньори. Тя уточни, че не се обсъжда увеличаване на ДДС.

Министърът определи като чувствителна темата за автоматичното увеличение на заплатите в обществения сектор, като отбеляза, че промяна едва ли може да се направи в рамките на този бюджет.

Петкова коментира и раздаването на бонуси в различни държавни институции. Тя посочи, че те са възможни само при нормативно основание, но не изключи нуждата от по-широк дебат за регулативните промени. По отношение на незаетите щатове в администрацията министърът заяви, че е необходим сериозен анализ, защото в някои структури кадри липсват, а в други оптимизация е възможна.

Относно предложението за нова държавна гаранция до 2 млрд. лв. за Българската банка за развитие, свързано с евентуално придобиване на активи на „Лукойл“, Петкова уточни, че това е само възможност, която ще бъде използвана единствено при необходимост за защита на енергийната сигурност.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    49 2 Отговор
    Теменужка -На Мафията дружка.

    Коментиран от #7, #18

    19:29 30.11.2025

  • 2 Нарочно си написала тоя бюджет

    50 2 Отговор
    За да доведе до избори. Щото не можете да управлявате. Ще натопите коалиционните партньори за липсите с парите.

    Коментиран от #8, #32

    19:31 30.11.2025

  • 3 Гост

    37 1 Отговор
    Не, бе, дзвер! Целта е по-дълбока, да влезеш у сливенския, но това, за съжаление, няма да стане. Късметлийка

    Коментиран от #14

    19:33 30.11.2025

  • 4 гражданин

    43 1 Отговор
    Теменужка и за лелка в детска ясла НЕ става !!!

    19:34 30.11.2025

  • 5 Какво по хубаво от

    37 2 Отговор
    Това да ви изметем. И съм сигурен, че много от нас ще останат без гъби или риба. ЩЕ ГЛАСУВАМЕ. ЗА ПОСЛЕДНАТА НАДЕЖДА РАДЕВ. А ВИЕ ПО ПЪТЯ НА ИЗГУБЕНАТА ПЪТНА КАРТА НА УЖ БГ. ПОТОКА.

    19:35 30.11.2025

  • 6 Питам:

    33 1 Отговор
    ТеменуЦке, кога ще въведете прогресивно подохдния данък и държавните хрантутници на "микримални" заплати да си плащат осигуровките ? А не както до сега БЕДЕН БОГАТ НОСИ ?

    19:35 30.11.2025

  • 7 Мястото на Теменугата

    39 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Е в затвора, а не пред микрофоните. Да хваща под ръка Тиквата Борисов и аверчето му Пеевски и да поемат към дрънголника.

    19:36 30.11.2025

  • 8 Прав си!

    36 1 Отговор

    До коментар #2 от "Нарочно си написала тоя бюджет":

    Угоената Тиква Борисов заедно с Мазното парче ПееФ са и диктували цифрите.

    19:38 30.11.2025

  • 9 Евтини

    28 1 Отговор
    опити за внушения и тъпи опити за интерпретация ! Типично за нея ! Всичко може да каже , само не и истината ! Никога !

    19:38 30.11.2025

  • 10 Розово

    29 1 Отговор
    Теменужка не знае какво да говори и затова се допитва до Данчо Ментата.

    19:39 30.11.2025

  • 11 панделата

    27 1 Отговор
    те очаква теменужкее

    Коментиран от #36

    19:43 30.11.2025

  • 12 жкаорде

    31 2 Отговор
    Некадърна ГЕРБ маймуна, 2ра година пишете бюджета с Владко доказания крадец от Америка и Вкаран в списъка Магнитски, а вече 2 ра година ви е виновен Асен??? Станишев, Орешарски, Асен все ви е виновен някои че се нассрахте за пореден път. Този номер от 2009 г до днес го пускате на проостите българи. Все е друг виновен че ви са пълни чекмеджетата с евро и злато. Откраднаха 55 милиона лева от Хемус в чували и сакове, пътя на парите води до Банкя, а за Корупция обвиняват Величие и Ивелин Михайлов дето няма 1 ден и 1 лев държавни??? Трябва да ви приберат в ареста всичко ит ОПГ -ГЕРБ и ДПС - Шишко. Ограбихте България некадърници. Слава на Господ Иисус Христос, колкото и да лъжете все е напразно. Всеки българин ви научи как лъжете. Оставка и в Ареста.

    19:45 30.11.2025

  • 13 Помак

    27 1 Отговор
    Какъв б... К си ти ...100 години затвор ще са ти малко ...Счетоводителко на мафията в България !...и доказателства има ама смели хора няма

    19:45 30.11.2025

  • 14 Фройд

    24 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Не е сигурно, може да уцели Черния петък...

    Сега разбра ли как ни настройват един срещу друг?!
    Селяни срещу граждани
    Българи срещу Турци
    Левски срещу Ботев
    Столица срещу провинция
    Полицаи срещу лекари
    Жени срещу мъже !!!!! На урсуза политиката....
    Бели срещу Черни, Черни срещу жълти...

    Римската теза- Разделяй и владей !


    Прасета и тулупи срещу всички нас . Е, как е ?!

    19:47 30.11.2025

  • 15 Направи !

    15 1 Отговор
    Направи !

    Реалистичен Бюджет !

    С Тънки !

    И Дебели !

    Прлъ ! Д ! Ни !

    Не !

    Става !

    19:48 30.11.2025

  • 16 Отвратителна

    23 0 Отговор
    лъжкиня , без респект към България и българския народ , а и не само ! Алчна до безумие , властна , но много елементарна ! В Сливен ѝ е мястото , а не бюджети да прави !

    19:51 30.11.2025

  • 17 от кое кръстовище

    17 0 Отговор
    беше я забърсал тази бойко?

    19:52 30.11.2025

  • 18 КЗББ и ДП

    19 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Баба ми викаше.: На всяка простакеса е най-добре да казваш -Добро утро и нищо повече

    19:53 30.11.2025

  • 19 Квадратната

    21 1 Отговор
    Нищо не разбираш от бюджет. Некадърна злобара! Ама то кадрите си приличат на кадруващия! Тъъъп- тъъъп- тъъъъп

    Коментиран от #38

    19:54 30.11.2025

  • 20 ШЕФА

    21 1 Отговор
    Теменужке,престъпнице,къде е Пътната харта ????? Отдавна трябваше да си в затвора !!! и ти и Главатаря на ОПГ ГРОБ за България !!!

    19:54 30.11.2025

  • 21 Варна

    21 0 Отговор
    Само в България доказан престъпник като Петкова може да е Министър.

    Коментиран от #22

    19:55 30.11.2025

  • 22 прасето

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "Варна":

    дали не е доказан????

    19:57 30.11.2025

  • 23 Мнение

    15 1 Отговор
    Това са пълни празноглавци. Лъжат, мажат само и само да продължат да си играят техните крадливи игри. Толупа вика, че протестите били, за да не се приеме еврото, тази госпожа, че не можело нищо да се направи за ограничение на разходите и огромните бонуси и заплати. С две думи ще я караме както Дебелото Д и вожда й Борисов са си наумили и няма да има промени. Е, след като няма да се съобразите с народа, махайте се и не си въобразявайте, че ще се гаврите с хората до без край.

    19:58 30.11.2025

  • 24 Напомнящ

    16 2 Отговор
    Абсолютно наложително е тези българоубийци от правителството да бъдат разкарани възможно най-бързо от властта!!! А тази неадекватница да не споменава думата народ,защото точно тя с подлогарското си и васално поведение е част от причината за затриването на ДЪРЖАВАТА ни и унищожаването на НАРОДА ни!!! Хаосът в държавата ни е неуправляем,а в празната кратуна на теменуга се върти някаква си репутация!!! Всички,които ни набутват в потъващото блато на еврозоната да бъдат проклети до девето коляно навеки!!!

    19:59 30.11.2025

  • 25 Дедо

    18 2 Отговор
    Видяхте ли я тази тьотка . по време на протеста , как се клатушкаше турила качулката на огромното си яке ,като телефонна измамничка и се метна бързо в полицейския автомобил. И откога полицейските автомобили се използват от депутати като частни таксита ?

    19:59 30.11.2025

  • 26 Следовател

    0 13 Отговор
    Кокорчо е ортак на варненския крадец и прави шоу за да отвлече вниманието.

    Коментиран от #58

    20:01 30.11.2025

  • 27 ,,Ще направим всичко,,

    12 0 Отговор
    Викай Данчо Ментата да ти диктува новият бюджет на мушенгиите.

    20:02 30.11.2025

  • 28 Табуретке,

    13 0 Отговор
    Цели да разкарате тоя скалъпен боклук, който ни прави още по-бедни и задлъжнели!!!!
    А, ако паднете и от власт - още по-добре - новият финансов министър все ще е по-добър от тебе!

    20:02 30.11.2025

  • 29 Цвете

    11 1 Отговор
    ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ТИ СИ НАИСТИНА ПРОБЛЕМ, ЗАЩОТО ЗАМЪГЛЯВАШ ОТГОВОРИТЕ, КОИТО ИВАНОВ ТИ ГИ ЗАДАВАШЕ В ПРАВ ТЕКСТ. МНОГО СИ ПОМИСЛЕТЕ ТАМ В " ГРУПИЧКАТА " КАКВО ДОБРО ДА СТОРИТЕ ЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ? И СЕ НАДЯВАМ ДА НЕ ПРИКЛЮЧИТЕ ЗА 28 СЕКУНДИ, ЗАЩОТО ТОВА ЩЕ ВИ БЪДЕ ПОСЛЕДНАТА СПЯВКА. 🎃🎈🐖🎈🧨

    20:03 30.11.2025

  • 30 Цвете

    6 1 Отговор
    ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ТИ СИ НАИСТИНА ПРОБЛЕМ, ЗАЩОТО ЗАМЪГЛЯВАШ ОТГОВОРИТЕ, КОИТО ИВАНОВ ТИ ГИ ЗАДАВАШЕ В ПРАВ ТЕКСТ. МНОГО СИ ПОМИСЛЕТЕ ТАМ В " ГРУПИЧКАТА " КАКВО ДОБРО ДА СТОРИТЕ ЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ? И СЕ НАДЯВАМ ДА НЕ ПРИКЛЮЧИТЕ ЗА 28 СЕКУНДИ, ЗАЩОТО ТОВА ЩЕ ВИ БЪДЕ ПОСЛЕДНАТА СПЯВКА. 🎃🎈🐖🎈🧨

    20:05 30.11.2025

  • 31 тая

    7 0 Отговор
    на кой ги пробутва тия глупости бе??

    20:06 30.11.2025

  • 32 Промяна

    0 9 Отговор

    До коментар #2 от "Нарочно си написала тоя бюджет":

    2 ТИ КОГА КАК КЪДЕ СИ ПИСАЛ БЮДЖЕТ ЧЕ ДРАСКАШ ТУК НЕБИВАЛИЦИ

    20:07 30.11.2025

  • 33 Нушката

    12 1 Отговор
    С измами и подкупи се самоизбрахте . Раздавани заплати от храната на хората няма да ви спасят от омразата на хората. Тая е огромна и безплатна. Видно е ,че с бой ще си ходите щом още говориш за този бюджет и готвите последващи измами. Дано и ти го отнесеш щом не си в затвора да те пазят заради лъжата и скритата пътна карта. Връщайте крадените пари и имотите . Няма да има нужда от заеми и товарене на цял народ заради ваши банкови сметки .

    Коментиран от #34, #40

    20:07 30.11.2025

  • 34 Точно така!

    8 1 Отговор

    До коментар #33 от "Нушката":

    Да връщат крадените пари!!!!!!!!

    20:08 30.11.2025

  • 35 Зюмбюла

    7 1 Отговор
    врачка била ? Всичко и всякаква за пари !

    20:09 30.11.2025

  • 36 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "панделата":

    11 А ТЕБ ЗА РАЗДАВАНЕ НА ПРИСЪДИ НА ПОЛИТИЦИ

    20:09 30.11.2025

  • 37 ?????

    1 1 Отговор
    Факти аз имам кво да напиша в отговор на Огнян Стамболиев за "Звезден пратеник: За Николай Кънчев, за Марин Георгиев и истината...".
    Дайте ми шанс.
    Отворете коментарите.

    20:09 30.11.2025

  • 38 Промяна

    1 4 Отговор

    До коментар #19 от "Квадратната":

    ФАКТИ БГ СПИТЕ ЛИ КАКВО СЪБУДЕТЕ СЕ ВСЕ ПАК

    20:11 30.11.2025

  • 39 Оставка!

    9 1 Отговор
    Не познавам човек гласувал за герб или дрбелака.

    Коментиран от #41, #42

    20:11 30.11.2025

  • 40 Промяна

    2 3 Отговор

    До коментар #33 от "Нушката":

    ФАКТИ БГ СЪБУДЕТЕ СЕ ВСЕ ПАК СПИТЕ

    20:12 30.11.2025

  • 41 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #39 от "Оставка!":

    ТУК ЕДИН УПОРИТО ОБИЖДА КЛЕВЕТИ ОЧЕРНЯ КАТО КАКЪВ СЕ МИСЛИ И ГО РАЗДАВА

    Коментиран от #57

    20:14 30.11.2025

  • 42 Познавам хора гласували за Копейкин

    5 1 Отговор

    До коментар #39 от "Оставка!":

    Хора гласували за герб не познавам. Изборите са сто процента менте.

    20:17 30.11.2025

  • 43 Гай Турий

    6 0 Отговор
    Сменете минзухарката - непоправима, развалена грамофонна плоча, народът я мрази. Бюджетът й е подъл и търгашки за купуване на гласоподаватели, мехлем за чантаджиите и клатикрачолите в МВР и службите, на тулупите в МО, на бухалкаджиите прокуратура и съд, на неработещите даскали които не възпитават младежта, а създават едно уродливо и неуко поколение. Наркотици и контрабанда се продават масово е безпроблемно навсякъде, показателно че БОП в МВР са се продали и навярно те командват тези бизнеси.
    Няма време да шикалкавите. Народът иска още в понеделник за половин час работа в АНС в законите да премахнете автоматизма на вдигане на заплати по СРЗ на горе споменатите конфигурации на държавна ясла, плюс и за депутацията в Анти НС. Същите облагодетелствани веднага да започват да си плащат данъци и осигуровки! Работещите пенсии в МВР и службите незабавно вън! Намаляване на 10 заплати при пенсиониране на всички шапкари. Съкращение на бюрокрацията в страната с 20 % и на джандарите, които на глава от населението са най-много в ЕС. Вдигане данъците свръх печалба на банките, фармацевтичните гиганти, големите търговски вериги, мобилните оператори и др. подобни монополи и олигополи, което ще обезмисли вдигането на осигуровки. Червена линия на 40 % от БВП за преразпределение на бюджета.
    Като се орежат така законите относно търтеите в страната, бюджетът ще се уравновеси, че ще има за всички останали хора, за бизнеса и работещите пчелички.

    20:18 30.11.2025

  • 44 Т.КОЛЕВ

    2 2 Отговор
    ТИЗАЩО ЩЯ ОТ МНОЗИНСТВОТО НАЛИ СЕГА СА ВЛАС ИМАЩИТЕ УПРАВНИЦИ И ВСИЧКО КОЕТО РЕШАТ ЧРЕЗ ГЛАСУВАНЕ В ЗАЛАТА ИМ СЕ ПОЛУЧАВА ПОБЕЖЕ СА МНОГО МНОЗИНСТВОТО В ПАРЛАМЕНТА ОПРАВДАВАТ СЕ СЪС ПРЕДИШНИ ЗАКОНИ И РЕШЕНИЯ ЧЕ НЕ БИЛЕ.ДОБРИ И ЗАТОВА ЛОШО АМИ ЩО.НЕ ГИ ПРЕРАБОТЯТ ТИЯ ЗАКОНИ ОТ ПРЕДИ И ДА ГИ НАПРАВЯТ НОРМАЛНИ И ПРИМЕРНО КАТО ПРОГНОЗА ДА ДЕКЛАРИРАТ ЧЕ НЕЩАТА ЩЕ СЕ НОРМАЛИЗИРАТ ПРИМЕРНО ОТ 5 5.26 Г
    КАКВИ ЗАКОНОТВОРЦИ СА ТИЯ И УПРАВНИЦИ !? НО БЕЗ ДРАСТИЧНО СЪКРАЩЕНИЯ НА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИТЕ НЯМА ДА СТАНЕ НИЩО. ТИЯ ОЧАКВАН ДЪЛГ ЗА 26 ГОДИНА КОЙ ЩЕ ГИ ВРЪЩА КЪМ 50 МИЛИАРДА ЕВРО. ? ДАНЕ БИ АСЕН ВАСИЛЕВ ДА КАРА МНОЗИНСТВОТО ДА ТЕГЛЯТ МИЛИАРДИ ЗАЕМИ КАКВО СЕ ПРАВАТ НА ЗАЛУХАВИ ТИЯ ОТ ГЕРБ.

    20:18 30.11.2025

  • 45 Няма лошо

    6 1 Отговор
    да има предсрочни избори!

    20:18 30.11.2025

  • 46 Хайде...

    8 1 Отговор
    ...хвърлай кърпата, че не остана!

    20:19 30.11.2025

  • 47 Абе тиквата

    8 1 Отговор
    Понава ли валю Златев?

    20:19 30.11.2025

  • 48 Горски

    7 1 Отговор
    Не ми е ясно как така трима души от ГЕРБ са единствените способни да управляват държавата и да се „връткат” на всякакви постове. Екатерина Захариева, Даниел Митов и Теменужка Петкова. Тази последната (много неприятна женица по мое скромно мнение) оправи енергетиката, та сега се е заела с финансите. Бойко и Теменужка с брилянтните си мозъци подписаха договор с американска фирма, въз основа на който фирмата осъжда България демек всички нас за неустойка в размер на 800 милиона евро. Така нагло излъга за МВР, че от години им се определят автоматично заплатите а то реално е от миналата година. Как може да гледаш водещия в очите и да лъжеш по този начин?

    20:20 30.11.2025

  • 49 Аз знам, но тя никога няма да каже

    7 0 Отговор
    Асен Василев е завършил висше в Харвард, САЩ!
    Теменужке ти какво образование имаш !

    Коментиран от #53

    20:23 30.11.2025

  • 50 Какво

    5 0 Отговор
    смирение ма патко проста. Като си смирен ходят отгоре ти и дори казват, че много им е удобно. Не съм привърженик на насилието, ама без него не вървят нещата. Колкото повече, толкова по-голям шанс нещо да се промени. И това е не защото аз го казвам, а защото практиката и историята са го доказали. Я обясни ако не бяха протестите дали щяхте да оттеглите и преработите бюджета. Що преди това не се сети че трябва дебат, анализи и тн. И като доведе до предсрочни избори ти какво се притесняваш? Ти си дялан камък, за всичко ставаш. Все ще тинамерят някое министерство.

    20:24 30.11.2025

  • 51 Цели друго...!

    6 0 Отговор
    Малко да ... поотслабнеш...!

    20:25 30.11.2025

  • 52 Добро утро,

    4 0 Отговор
    стринке, Теменушка.😆

    20:28 30.11.2025

  • 53 Завършила е...

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "Аз знам, но тя никога няма да каже":

    ...УНСС...в БГ...!

    20:30 30.11.2025

  • 54 78291

    4 0 Отговор
    Ами като сте неможечи и крадливи тикви и 🐷

    20:31 30.11.2025

  • 55 факт

    4 1 Отговор
    Теменужке, заминавай да пишеш нов бюджет. И не слушай никого, който иска да ти подсказва, защото всички сега оплюват теб. За сегашния бюджет ти пиша двойка и действай да я поправиш. Покажи дали си компетентна или не си.

    20:31 30.11.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Истината

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Промяна":

    Мутрата и Шиши трябва моментално ДС бъдат приведени в ЦСЗ !

    20:38 30.11.2025

  • 58 Бойко

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Следовател":

    Пеевски ти ли щото и той беше следовател за три дни ?

    20:40 30.11.2025

  • 59 Иван

    1 0 Отговор
    Не вие искате само да крадете и на хората на тези които останаха им омръзна от лъжи и циркове ама този път настъпихте котката за опашката

    20:43 30.11.2025

  • 60 крадем неуморно другари

    1 0 Отговор
    Вие пренебрегнахте напълно интересите на народа и се страхувате от него! Стремежът ви е единствено да угодите на външните си господари. Бюджетът ви е некадърно скалъпен само с цел да запази безпринципната коалиция. Всички тежести са на гърба на работещите българи. А бонусите са за репресивния апарат и за партийните калинки в администрацията.

    20:45 30.11.2025

