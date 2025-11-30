Ивайло Мирчев: Утре ще се опитат да замажат очите на хората. Не позволявайте. Излезте и покажете своя гняв

Най-важното, което се случи тази седмица, не са политическите реплики, а фактът, че „хората разбраха какъв е проблемът с бюджета и излязоха да протестират“, смята съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев. Той заяви това в предаването „На фокус” по повод многохилядния протест във вторник.
Това не беше протест на партия или на работодатели. Там имаше различни хора, гневни хора. И много млади. Ако има новина на седмицата, тя е, че поколението Z излезе на площада", заяви той.
Мирчев подчерта, че голяма част от протестиращите не подкрепят нито неговата партия, нито „Продължаваме промяната“, нито „Демократична България“.
„Имаше хора, които ми казаха "Господин Мирчев, нито Вас харесваме, нито Асен Василев, нито „Промяната”, нито „Да, България”. Обаче Вие сте прави." Това е истинският знак", каза той.
Мирчев коментира твърденията на Бойко Борисов, че е „оттеглил бюджета“ след демонстрацията. „Борисов е изпечен политически лъжец. Вечерта каза, че оттегля бюджета, на следващия ден, че не го оттегля. Хората виждат тези противоречия", твърди депутатът.
По думите му голямата цел не е само корекция на бюджета. „Поводът е бюджетът. Голямата цел е отстраняването на Пеевски от обществено-политическия живот", добави Мирчев.
Относно напрежението по време на демонстрацията Мирчев смята, че полицията е действала адекватно, с изключение на един инцидентен случай. Той твърди, че на място е имало устройства за заглушаване на мобилни комуникации. Според него това не се е случвало на предишни протести и е „сериозен въпрос към службите“.
Следващите демонстрации вече са насрочени, но Мирчев отказва да ги нарича „партийни“. „Обявили сме протест, но не можем да поемем авторството му. Това ще е протест на гневните граждани. Политиците няма да спрат хората", заяви депутатът.
Мирчев отхвърли твърденията, че протестът е организиран от „Да, България“ или че е била търсена провокация в парламента. „Абсолютно спонтанно излязохме след поредната серия лъжи на Борисов. Това не беше план", добави той.
За финал съпредседателят на „Да, България“ призова хората да не се поддават на политически внушения. „Утре ще се опитат да замажат очите на хората. Не позволявайте. Излезте и покажете своя гняв", заключи той.
1 Кои хора бе нещастник
20:47 30.11.2025
2 Майна
Възраждане излиза за оставка!
Всички , които са за Родината!
Коментиран от #16, #68
20:47 30.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ивелин Михайлов
Коментиран от #25
20:48 30.11.2025
5 Нищо
20:49 30.11.2025
6 КЗББ и ДП
20:49 30.11.2025
7 оня с коня
20:50 30.11.2025
8 Абсолютно!
20:50 30.11.2025
9 Нидялку и Сърахил
Ние не искаме да извивате ръцете на Пеевски. Не ги сваляйте. Уф, Страхилко-, как да ги спрем ,бе?
20:50 30.11.2025
10 Или
Коментиран от #29
20:51 30.11.2025
11 Сульо и Пульо
Коментиран от #45
20:51 30.11.2025
12 жбесрф
20:53 30.11.2025
13 Мда
Щото ако е само бюджета, означава, че искате част от баницата, искате да отървете Бочко от Шишко и вие да седнете на мястото на Шишко! А това е мечтата на Бочко !
Къде може да се види програмата ви и визията за България за следващите пет години?
20:53 30.11.2025
14 Аз с един крак съм във Възраждане, с
Коментиран от #18
20:53 30.11.2025
15 Горски
20:55 30.11.2025
16 Факт
До коментар #2 от "Майна":Не те слуша главата
20:55 30.11.2025
17 Трайчо
20:56 30.11.2025
18 Майна
До коментар #14 от "Аз с един крак съм във Възраждане, с":Аз пък си помислих, че първо си Българин.
Не ги ли свалим- в Еврозоната сме!
Затова - оставка!
Коментиран от #26, #27
20:56 30.11.2025
19 РЕАЛИСТ
20:58 30.11.2025
20 Майна
Сега хвърлят кал по единствената българска партия- Възраждане!
И всички, които от години сме против тази мафия!
Страх ги е , че сме много и искаме оставката на мафията!
Жалко е да ги видиш колко са дребни! Оставка! Всички българи ще сме на площада!
Коментиран от #22
21:00 30.11.2025
21 родител 1
21:01 30.11.2025
22 Улав
До коментар #20 от "Майна":Кои сте ,всички !!!
21:02 30.11.2025
23 Промяна
21:06 30.11.2025
24 1000+
Коментиран от #54, #82
21:07 30.11.2025
25 Промяна
До коментар #4 от "Ивелин Михайлов":И ЗАЩО ДА НЕ ГИ МОБИЛИЗИРА ТИ ЛИ ЩЕ ЗАПЛАШВАШ САМО ТУК
21:08 30.11.2025
26 Ти и да ги свалиш
До коментар #18 от "Майна":си в еврозоната бре. Кой ви лъже така?
21:08 30.11.2025
27 Путин
До коментар #18 от "Майна":Този път полицията да използва палките бои бои и само бои
21:09 30.11.2025
28 Тоя охлюв
От него !?..,,, Но ще бъда там заради внуците ….,,,,,,,,,, аман от продажници и охлюви 👋
21:09 30.11.2025
29 Промяна
До коментар #10 от "Или":10 АМАН ОТ ЛЪЖЦИ ЛЮБОВЧИИ ПО МИРЧЕВ И ШАРЛАТАНИЯТА 5 ГОДИНИ УПРАВЛЯВАТ ШАРЛАТАНИТЕ И СЛУЖЕБНИТЕ НА РАДЕВ 10 КОГО ЛЪЖЕШ
21:09 30.11.2025
30 43215
21:11 30.11.2025
31 Маймун Мирчев
Медиите го преекспонират за забавление на тъжния български народ.
21:13 30.11.2025
32 нннн
Изтеглиха ли го?
Не.
Следователно, протестът продължава.
Коментиран от #34, #36
21:14 30.11.2025
33 Промяна
21:15 30.11.2025
34 Промяна
До коментар #32 от "нннн":ТИ ИЗОБЩО ЗНАЕШ ЛИ ЗА КАКВО СТАВА ВЪПРОС
Коментиран от #83
21:15 30.11.2025
35 ЕДГАР КЕЙСИ
21:17 30.11.2025
36 А ти
До коментар #32 от "нннн":какво не ти харесва в бюджета? Че гледам стадото блее, ама не знае какво иска.
Коментиран от #39, #40
21:17 30.11.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Майна
Възраждане, Недялку, е за ОСТАВКА!
Или искаш да кажеш , че Росенчу е против Зеленски?
Или Боли? Или голямото Ф?
Защо искаш да убедиш българите да не свалят правителството!
Що ?
Що?
Оставка!
Затова Възраждане ще на протеста!
На тези мафиоти!
21:18 30.11.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Палач
До коментар #36 от "А ти":Протестът е да качи евроатлантическите червени прасета на гилотината. След 36 години удари часът за разплата.
Коментиран от #48
21:22 30.11.2025
41 Всичко има
Каниш тебе първо ще те намачкам едва ли ще се познаеш другите едва ли ще ги разпознаят
…… Е рядко сме взаимно 😂👋
21:24 30.11.2025
42 Петър
21:26 30.11.2025
43 необяснимо е
Няма телевизия, по която двамата с Василев да не са се появили и да не се тресат от чудовищните си усилия да бълват всевъзможни глупости. А тези хора бяха моята евентуална опция за бъдещи избори, но това поведение на саботьори, в този преходен момент за България е несериозно, безотговорно и отблъскващо.
Наистина, нямам обяснение защо и докога депутатите ще са толкова крайни, че гледайки ги, човек да се пита - тези по каква причина са там.
Коментиран от #47
21:28 30.11.2025
44 Факт
21:31 30.11.2025
45 Кланят се от ППДБ на същия златен телец
До коментар #11 от "Сульо и Пульо":- също като крадците от ДПС, ГЕРБ, БСП, ИТН.
Едни и същи гнусни евроатлантици са, които искат да ни закопаят в канала на еврозоната, а българските деца и внуци - в голите полета на Украйна.
21:31 30.11.2025
46 А бе Мирчев
21:31 30.11.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Протеста не е чист
До коментар #40 от "Палач":Такива протести употребяват по глупавата част в едно население и не водят до нищо добро.
21:33 30.11.2025
49 да бе, да
21:34 30.11.2025
50 Ние сме група от 20-22 човека, колеги
Нинова, чакаме те с твойте членове на площада!
21:36 30.11.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Петко
Коментиран от #53
21:39 30.11.2025
53 Що лъжеш бре
До коментар #52 от "Петко":Къде е Радев, къде тези шарлатани.
21:40 30.11.2025
54 Европа е била римска провинция
До коментар #24 от "1000+":на Балканите.
Тоест, Европа е била част от Римската империя и от България.
Сегашният брюкселски вертеп = еС не е Европа, а нейната клоака.
40% от територията на континента Европа е Руска територия.
Научете я тази история и география, безмозъчни евроатлантици!
21:41 30.11.2025
55 Електра
21:41 30.11.2025
56 Днес
21:41 30.11.2025
57 Мирослав
21:41 30.11.2025
58 Мирослав
21:42 30.11.2025
59 Рая Наделян
Т
21:43 30.11.2025
60 Възраждане се разграничи преди малко
Коментиран от #63
21:45 30.11.2025
61 Откровен
Вие сте за ...ЕВРОТО...
а 80% от народа....ПРОТИВ!!!
21:47 30.11.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Как разбра
До коментар #60 от "Възраждане се разграничи преди малко":кой е крадец? Нещо разследване, съд или важното е да драскаш?
21:48 30.11.2025
64 Хм....?
21:49 30.11.2025
65 Д-р Костадинов преди час и е прав
Тази игра на "иди ми, дойди ми" е толкова пошла и отвратителна, че предизвиква единствено погнуса и отвращение! Възраждане протестира за оставката на правителството и ще организира протести срещу ГЕРБ и ДПС. Очевидно старата любов между коалиционните партньори ППДБ, ГЕРБ и ДПС, не хваща ръжда. Няма да допуснем народът ни да бъде измамен за пореден път от политическата мафия, затова призоваваме всички свободни българи да излязат на протест за оставката на правителството!
Времето на дребните политически сметки и договорки изтече! Незабавна оставка на мафиотския кабинет!
Коментиран от #71, #72
21:49 30.11.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Мухахаха
Коментиран от #77
21:50 30.11.2025
68 Търновец
До коментар #2 от "Майна":Родината на Възрожденци е Русия
Коментиран от #69
21:50 30.11.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 ?????
Чакаме Коцето да подкрепи Ивайло Мирчев.
Ако не го е срам.
21:53 30.11.2025
71 Възраждане -Бургас
До коментар #65 от "Д-р Костадинов преди час и е прав":Прав е д-р Костадинов. Трябва да излязат масово за оставки и арести на главатарите на мафията а когато попитал искат ли оставка и арест от ППДБ не му отговорили. Не искал пак да се измъкнат крадците и подлогите им от ИТН и БСП а да бъде масов всенароден бунт за оставки и арести.
Коментиран от #73
21:53 30.11.2025
72 За ко е прав
До коментар #65 от "Д-р Костадинов преди час и е прав":този дето лъже и той глупаците.
Коментиран от #78, #79
21:55 30.11.2025
73 Та не отговори
До коментар #71 от "Възраждане -Бургас":как разбра кой е крадец? По тези критерии и костадинов е крадец. Прехвърли имоти на жена си и се разведе фалшиво.
21:57 30.11.2025
74 Протестът се обяздва
Определено протестът срещу мафията е част от дейността на брюкселската ЛГБТ мафия, на чието подчинение е българската мафия.
Този факт обяснява защо гордият евроатлантик Борисов подвива мазна опашка.
Българино, не гледай умно!
Някой иска да те използва; някой иска да те употреби!
А някои искат да бъдат използвани, т.е. употребени и изхвърлени на брюкселския боклук като мръсни носни кърпички.
21:58 30.11.2025
75 ежко
21:58 30.11.2025
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Най много
До коментар #67 от "Мухахаха":Този път да се пльосне по корем ,както на ,,Росенец" ,ама този път на...,,Жълтите павета"
22:03 30.11.2025
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Кои лъже Коцето а
До коментар #72 от "За ко е прав":Не е ли прав че пп/дб искат да изпycнат напрежението в хората с многобройни но безсмислени протести за някакъв бюджет вместо да поискат незабавна оставка на мафиотите на власт борисов ,пеевски ,трифонов, зафировци и останaльная cвoлoч и техните незабавни арести вместо да рaзмиват общественото недоволство ...затова постави ултиматум или незабавна оставка на крадците или възраждане няма да участва а ще организира собствени протести за арест на мафията на власт в момента
Коментиран от #80
22:09 30.11.2025
80 Как разбра
До коментар #79 от "Кои лъже Коцето а":кой е мафиот? По същата логика и костадинов е такъв. И за какво са се напрегнали хората? Да ревеш мафиоти и крадци, а да нямаш един довод ко са ти откраднали, не е умно.
22:12 30.11.2025
81 алхимик
22:19 30.11.2025
82 тдй
До коментар #24 от "1000+":Браво!
22:20 30.11.2025
83 нннн
До коментар #34 от "Промяна":За сваляне на Боко и Шиши от власт.
22:21 30.11.2025
84 знаещ
22:21 30.11.2025
85 Пепи
22:22 30.11.2025