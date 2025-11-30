Новини
Ивайло Мирчев: Утре ще се опитат да замажат очите на хората. Не позволявайте. Излезте и покажете своя гняв

Ивайло Мирчев: Утре ще се опитат да замажат очите на хората. Не позволявайте. Излезте и покажете своя гняв

30 Ноември, 2025 20:45

"Най-важното, което се случи тази седмица, не са политическите реплики, а фактът, че „хората разбраха какъв е проблемът с бюджета и излязоха да протестират“, смята съпредседателят на „Да, България“

Ивайло Мирчев: Утре ще се опитат да замажат очите на хората. Не позволявайте. Излезте и покажете своя гняв - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Най-важното, което се случи тази седмица, не са политическите реплики, а фактът, че „хората разбраха какъв е проблемът с бюджета и излязоха да протестират“, смята съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев. Той заяви това в предаването „На фокус” по повод многохилядния протест във вторник.

Това не беше протест на партия или на работодатели. Там имаше различни хора, гневни хора. И много млади. Ако има новина на седмицата, тя е, че поколението Z излезе на площада", заяви той.

Мирчев подчерта, че голяма част от протестиращите не подкрепят нито неговата партия, нито „Продължаваме промяната“, нито „Демократична България“.

„Имаше хора, които ми казаха "Господин Мирчев, нито Вас харесваме, нито Асен Василев, нито „Промяната”, нито „Да, България”. Обаче Вие сте прави." Това е истинският знак", каза той.

Мирчев коментира твърденията на Бойко Борисов, че е „оттеглил бюджета“ след демонстрацията. „Борисов е изпечен политически лъжец. Вечерта каза, че оттегля бюджета, на следващия ден, че не го оттегля. Хората виждат тези противоречия", твърди депутатът.

По думите му голямата цел не е само корекция на бюджета. „Поводът е бюджетът. Голямата цел е отстраняването на Пеевски от обществено-политическия живот", добави Мирчев.

Относно напрежението по време на демонстрацията Мирчев смята, че полицията е действала адекватно, с изключение на един инцидентен случай. Той твърди, че на място е имало устройства за заглушаване на мобилни комуникации. Според него това не се е случвало на предишни протести и е „сериозен въпрос към службите“.

Следващите демонстрации вече са насрочени, но Мирчев отказва да ги нарича „партийни“. „Обявили сме протест, но не можем да поемем авторството му. Това ще е протест на гневните граждани. Политиците няма да спрат хората", заяви депутатът.

Мирчев отхвърли твърденията, че протестът е организиран от „Да, България“ или че е била търсена провокация в парламента. „Абсолютно спонтанно излязохме след поредната серия лъжи на Борисов. Това не беше план", добави той.

За финал съпредседателят на „Да, България“ призова хората да не се поддават на политически внушения. „Утре ще се опитат да замажат очите на хората. Не позволявайте. Излезте и покажете своя гняв", заключи той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кои хора бе нещастник

    40 17 Отговор
    Тези които изкарвате като стадо да замените едни измамници, с вас шарлатани нещастни. В тази държава ви има само заради това стадо.

    20:47 30.11.2025

  • 2 Майна

    17 34 Отговор
    Всички , които са за България!
    Възраждане излиза за оставка!
    Всички , които са за Родината!

    Коментиран от #16, #68

    20:47 30.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ивелин Михайлов

    15 25 Отговор
    пеевски мобилизира 4000 копанари и 70 автобуса

    Коментиран от #25

    20:48 30.11.2025

  • 5 Нищо

    19 17 Отговор
    повече не могат да замажат ! Хората вече са с широко отворени очи и с вдигнати глави , а те са омазани до ушите ! Оставка !

    20:49 30.11.2025

  • 6 КЗББ и ДП

    21 18 Отговор
    Прасе и тиква за Коледа.

    20:49 30.11.2025

  • 7 оня с коня

    26 13 Отговор
    Дай Боже призивът на Мирчев да хване Дикиш и да видим КОЛКО АДЖЕБА са тия които ще покажат Гнева си:)

    20:50 30.11.2025

  • 8 Абсолютно!

    5 4 Отговор
    Еймен

    20:50 30.11.2025

  • 9 Нидялку и Сърахил

    5 17 Отговор
    Ние не можем, не излизайте , бе..
    Ние не искаме да извивате ръцете на Пеевски. Не ги сваляйте. Уф, Страхилко-, как да ги спрем ,бе?

    20:50 30.11.2025

  • 10 Или

    21 15 Отговор
    Огромно недоволство и напрежение има в обществото!!! Трябва веднъж завинаги да се сложи край на модела Тиква- Прасе ! Толкова много години тайна любов ДПС- ГЕРБ, сега вече не могат да крият любовта си !!! Съсипаха и оглозгаха Родината ! Трябва възмездие !

    Коментиран от #29

    20:51 30.11.2025

  • 11 Сульо и Пульо

    41 9 Отговор
    Хората са гневни. Ивчо, но много малко от тях, виждат във вас решението за проблемите си. Вие сте същите като Бойко, че може и по-лоши, защото сте гладни и настървени и се кланяте на същия поп.

    Коментиран от #45

    20:51 30.11.2025

  • 12 жбесрф

    27 11 Отговор
    Мирчо селяндура е лъжец. След като с Ристю -демокрацията се увъргаляха като глигани на плажа в Росенец, режисьорите ни го пробутват този селски тарикат за да ни бутат в един и същи тъп филм. На този лъжец първата му работа беше да седне в скута на Шишко за да го завъртят. Лъжец и то долен. Само глупавите софиянци могат да му се вържат на лъжите на този двойник на лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя. Режисьорите са си направили схемата и все печелят. Дали ГЕРБ или ПП и ДБ все е сценарии, едно и също, лъжа и измама. Слава на Господ Иисус Христос, за тоя селяндурин не съм гласувал и няма да гласувам, мИрси.

    20:53 30.11.2025

  • 13 Мда

    23 10 Отговор
    Мирчев за какво протестирате? Бюджет или падане на правителството?
    Щото ако е само бюджета, означава, че искате част от баницата, искате да отървете Бочко от Шишко и вие да седнете на мястото на Шишко! А това е мечтата на Бочко !
    Къде може да се види програмата ви и визията за България за следващите пет години?

    20:53 30.11.2025

  • 14 Аз с един крак съм във Възраждане, с

    11 8 Отговор
    другият крак съм в ПП, ДБ!

    Коментиран от #18

    20:53 30.11.2025

  • 15 Горски

    24 7 Отговор
    Абсолютно никой не е разбрал какъв е проблемът на бюджета, който има най-много социални плащания от началото на прехода насам, доказано, а чуха и видяха цирковете ви последните седмици и се подведоха....някои... От имащите право на глас, си отговорите сами, Мирчев, колко от гласувалите за Вас в София на последните избори бяха на този протест. Това беше платена от 💀 Черепа и ваши спонсори сбирщина, за да демонстрирате колко сте "велики", но интелигентните хора няма как да ги излъжете. Събирате основно лумпенизирани индивиди и групички. Г-н Оземпик пак с простотии и опорки.. това си беше чиста терористична атака на престъпниците от подмяната! Няма нормални хора, които да им се връзват на глупостите и да отиват да крещят и чупят на площада.

    20:55 30.11.2025

  • 16 Факт

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Майна":

    Не те слуша главата

    20:55 30.11.2025

  • 17 Трайчо

    18 3 Отговор
    Айде, като сте толкова отворени, направете един примерен бюджет и го покажете всички да го видят. Асена да го покаже. Айде !

    20:56 30.11.2025

  • 18 Майна

    6 13 Отговор

    До коментар #14 от "Аз с един крак съм във Възраждане, с":

    Аз пък си помислих, че първо си Българин.
    Не ги ли свалим- в Еврозоната сме!
    Затова - оставка!

    Коментиран от #26, #27

    20:56 30.11.2025

  • 19 РЕАЛИСТ

    8 16 Отговор
    Много катран съм изсипал по тоя пич, но напоследък взе да ми харесва. Ако Ивайло се отърси от клиничната русофобия на партията си, ще намери много симпатизанти.

    20:58 30.11.2025

  • 20 Майна

    3 13 Отговор
    Някога харесвах Страхил и Недялков
    Сега хвърлят кал по единствената българска партия- Възраждане!
    И всички, които от години сме против тази мафия!
    Страх ги е , че сме много и искаме оставката на мафията!
    Жалко е да ги видиш колко са дребни! Оставка! Всички българи ще сме на площада!

    Коментиран от #22

    21:00 30.11.2025

  • 21 родител 1

    7 5 Отговор
    Ще свалите ли 6и6и от бронираната кола ,ще му махнете ли охраната,ще го дадете ли на прокуратурата .Едва ли

    21:01 30.11.2025

  • 22 Улав

    9 3 Отговор

    До коментар #20 от "Майна":

    Кои сте ,всички !!!

    21:02 30.11.2025

  • 23 Промяна

    14 6 Отговор
    МИРЧЕВ КОГА ЩЕ СПРЕШ ДА ЗЛОУПОТРЕБЯВАШ НИТО МЕ ПРЕДСТАВЛЯВАШ НИТО НИЩО МИРЧЕВ ПОСТОЯННО ВИСИШ ПО ЕДНИ ТЕЛЕВИЗИИ ГОВОРИШ ОТКРОВЕНИ ГЛУПОСТИ НЕВЕЖИ МАЛОУМНИЦИ ИМА И ЗА ТЕБ Е ДОБРЕ ДОШЛО ДА ГИ ЛЪЖЕШ НО АЗ НЕ СЪМ ОТ ТЯХ МИРЧЕВ ЛЪЖЕЦ СИ ИЗМАМНИК СИ ЦИНИК СИ

    21:06 30.11.2025

  • 24 1000+

    18 7 Отговор
    Пазете- държавата! Пазете я ,от Оня с юмрука и неговата- паплач! България в Европа! На Онова място- бяхме!

    Коментиран от #54, #82

    21:07 30.11.2025

  • 25 Промяна

    6 5 Отговор

    До коментар #4 от "Ивелин Михайлов":

    И ЗАЩО ДА НЕ ГИ МОБИЛИЗИРА ТИ ЛИ ЩЕ ЗАПЛАШВАШ САМО ТУК

    21:08 30.11.2025

  • 26 Ти и да ги свалиш

    8 3 Отговор

    До коментар #18 от "Майна":

    си в еврозоната бре. Кой ви лъже така?

    21:08 30.11.2025

  • 27 Путин

    10 5 Отговор

    До коментар #18 от "Майна":

    Този път полицията да използва палките бои бои и само бои

    21:09 30.11.2025

  • 28 Тоя охлюв

    7 3 Отговор
    Немога да гледам , гадимисе
    От него !?..,,, Но ще бъда там заради внуците ….,,,,,,,,,, аман от продажници и охлюви 👋

    21:09 30.11.2025

  • 29 Промяна

    10 4 Отговор

    До коментар #10 от "Или":

    10 АМАН ОТ ЛЪЖЦИ ЛЮБОВЧИИ ПО МИРЧЕВ И ШАРЛАТАНИЯТА 5 ГОДИНИ УПРАВЛЯВАТ ШАРЛАТАНИТЕ И СЛУЖЕБНИТЕ НА РАДЕВ 10 КОГО ЛЪЖЕШ

    21:09 30.11.2025

  • 30 43215

    12 7 Отговор
    Кого ще отстраняваш бе шматка,?Зад Пеевски стоят 600000 български граждани.Ако имаш смелост ги попитай дали България е тяхна родина и ще видиш колко голям ще е митинга ви ?

    21:11 30.11.2025

  • 31 Маймун Мирчев

    12 3 Отговор
    вече прекалява с маймунджилъжите си.

    Медиите го преекспонират за забавление на тъжния български народ.

    21:13 30.11.2025

  • 32 нннн

    5 11 Отговор
    Обещаха да изтеглят бюджета.
    Изтеглиха ли го?
    Не.
    Следователно, протестът продължава.

    Коментиран от #34, #36

    21:14 30.11.2025

  • 33 Промяна

    8 4 Отговор
    НЕЗНАМ ЗАЩО ТУК ПОЛИЦИЯТА НЕ АРЕСТУВА ТИЯ САБОТАЖНИЦИ КОИТО НАИСТИНА СЪЗДАВАТНАСИЛИЯ В ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ

    21:15 30.11.2025

  • 34 Промяна

    5 2 Отговор

    До коментар #32 от "нннн":

    ТИ ИЗОБЩО ЗНАЕШ ЛИ ЗА КАКВО СТАВА ВЪПРОС

    Коментиран от #83

    21:15 30.11.2025

  • 35 ЕДГАР КЕЙСИ

    11 4 Отговор
    УТРЕ ИНДОБЪЛГАРИНА МИРЧЕВ ЩЕ ............................ ПОКАЖЕ СВОЯ ГНЯВ И ЦИГАНИЯ .............................. ФАКТ !

    21:17 30.11.2025

  • 36 А ти

    9 2 Отговор

    До коментар #32 от "нннн":

    какво не ти харесва в бюджета? Че гледам стадото блее, ама не знае какво иска.

    Коментиран от #39, #40

    21:17 30.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Майна

    4 8 Отговор
    Недялку написал ,че протеста бил в подкрепа на Зеленски, ха ха ха..
    Възраждане, Недялку, е за ОСТАВКА!
    Или искаш да кажеш , че Росенчу е против Зеленски?
    Или Боли? Или голямото Ф?
    Защо искаш да убедиш българите да не свалят правителството!
    Що ?
    Що?
    Оставка!
    Затова Възраждане ще на протеста!
    На тези мафиоти!

    21:18 30.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Палач

    2 7 Отговор

    До коментар #36 от "А ти":

    Протестът е да качи евроатлантическите червени прасета на гилотината. След 36 години удари часът за разплата.

    Коментиран от #48

    21:22 30.11.2025

  • 41 Всичко има

    2 3 Отговор
    Граници , благодаря че ме
    Каниш тебе първо ще те намачкам едва ли ще се познаеш другите едва ли ще ги разпознаят
    …… Е рядко сме взаимно 😂👋

    21:24 30.11.2025

  • 42 Петър

    7 5 Отговор
    Тоя Мирчев трябва да бъде разследва и съден за подстрекателста към бунт

    21:26 30.11.2025

  • 43 необяснимо е

    8 5 Отговор
    Това подстрекаване, това "блъскане" на обстоятелствата към нещо необмислено, грозно, варварско е повече от неочаквано.
    Няма телевизия, по която двамата с Василев да не са се появили и да не се тресат от чудовищните си усилия да бълват всевъзможни глупости. А тези хора бяха моята евентуална опция за бъдещи избори, но това поведение на саботьори, в този преходен момент за България е несериозно, безотговорно и отблъскващо.
    Наистина, нямам обяснение защо и докога депутатите ще са толкова крайни, че гледайки ги, човек да се пита - тези по каква причина са там.

    Коментиран от #47

    21:28 30.11.2025

  • 44 Факт

    6 2 Отговор
    Тригодишното равка за бюджетните приходи и разходи е известна отдавна. Заплатата също. Защо точно се сетиха да протестират накрая?

    21:31 30.11.2025

  • 45 Кланят се от ППДБ на същия златен телец

    1 10 Отговор

    До коментар #11 от "Сульо и Пульо":

    - също като крадците от ДПС, ГЕРБ, БСП, ИТН.

    Едни и същи гнусни евроатлантици са, които искат да ни закопаят в канала на еврозоната, а българските деца и внуци - в голите полета на Украйна.

    21:31 30.11.2025

  • 46 А бе Мирчев

    8 6 Отговор
    С тези думи днес ми се вдигна в очите. Много точно и разумно говориш. Не като предишният лодкаря. Пожелавам си утре да напълним площада улиците и не само в София.

    21:31 30.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Протеста не е чист

    6 5 Отговор

    До коментар #40 от "Палач":

    Такива протести употребяват по глупавата част в едно население и не водят до нищо добро.

    21:33 30.11.2025

  • 49 да бе, да

    2 9 Отговор
    На протест, организиран от тези, които със зъби и нокти се борят да вкарат България в разпадащата се еврозона, не отивам дори с пистолет зад гърба. Вълкът козината си мени, но нрава никога. За кого работите, Мирчев? За втора Украйна тук ли? Какви са тези скандирания, които толкова напомнят на онези от майдана в Украйна през 2014 г.? Не ни е толкова къса паметта и дано не завлечете към бездната младите, защото точно това се случи в държавата 404. Протести само против еврозоната, войната и продължаващото превземане на държавата. А те ще са в края на януари, началото на февруари, когато и най-тъпите българи усетят в какъв капан ни вкарвате.

    21:34 30.11.2025

  • 50 Ние сме група от 20-22 човека, колеги

    5 8 Отговор
    Които симпатизираме на «Възраждане», но НЯМА да се съобразим с призива на г-н Костантинов, да не подкрепим протеста! Напротив ще го подкрепим, заедно със семействата си!
    Нинова, чакаме те с твойте членове на площада!

    21:36 30.11.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Петко

    5 5 Отговор
    Този е много вреден за политиката. ППДБ работят за Радев.

    Коментиран от #53

    21:39 30.11.2025

  • 53 Що лъжеш бре

    4 6 Отговор

    До коментар #52 от "Петко":

    Къде е Радев, къде тези шарлатани.

    21:40 30.11.2025

  • 54 Европа е била римска провинция

    1 5 Отговор

    До коментар #24 от "1000+":

    на Балканите.

    Тоест, Европа е била част от Римската империя и от България.

    Сегашният брюкселски вертеп = еС не е Европа, а нейната клоака.

    40% от територията на континента Европа е Руска територия.

    Научете я тази история и география, безмозъчни евроатлантици!

    21:41 30.11.2025

  • 55 Електра

    5 4 Отговор
    Тоя глупак иска с администрацията на ДС доносника Терзиев да управлява цялата държава...

    21:41 30.11.2025

  • 56 Днес

    3 1 Отговор
    Са били забелязани люде, да митарстват из някои костинбродски села в « подготовка» за утрешния протест!

    21:41 30.11.2025

  • 57 Мирослав

    6 5 Отговор
    Кой е този Мирчев и какво е направил за държавата, освен да организира платени протести и да лъже по медиите.

    21:41 30.11.2025

  • 58 Мирослав

    3 5 Отговор
    Кой е този Мирчев и какво е направил за държавата, освен да организира платени протести и да лъже по медиите.

    21:42 30.11.2025

  • 59 Рая Наделян

    3 4 Отговор
    Дебелян си отива.Или в затвора, или в отвъдното, друга алтернатива няма.
    Т

    21:43 30.11.2025

  • 60 Възраждане се разграничи преди малко

    1 2 Отговор
    Иска оставки на крадливата шайка и арест на главатарите й крадци Борисов ,Пеевски и Трифонов а ПП-ДБ искали само нов бюджет а не оставка. Призова утре симпатизантите й да участват само с искане за оставки и арести а не корекция на някакъв бюджет

    Коментиран от #63

    21:45 30.11.2025

  • 61 Откровен

    6 0 Отговор
    Какъв ,,ГНЯВ" бе ???
    Вие сте за ...ЕВРОТО...
    а 80% от народа....ПРОТИВ!!!

    21:47 30.11.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Как разбра

    2 2 Отговор

    До коментар #60 от "Възраждане се разграничи преди малко":

    кой е крадец? Нещо разследване, съд или важното е да драскаш?

    21:48 30.11.2025

  • 64 Хм....?

    5 3 Отговор
    На тоя неможач кой му дава право да говори от името на хората?

    21:49 30.11.2025

  • 65 Д-р Костадинов преди час и е прав

    3 4 Отговор
    В сряда вечер излязохме на протест срещу правителството. В четвъртък сутринта се оказа, че само Възраждане иска оставката на ДПС и ГЕРБ и жалките им подлоги от ИТН и БСП. ППДБ вече бяха доволни от кабинета, защото Борисов им обеща да оттегли бюджета. В четвъртък следобед обаче се оказа, че бюджетът всъщност нямало да бъде оттеглен и пуделите от ППДБ отново станаха опозиционери. Ние поискахме ясен отговор от ППДБ дали искат оставката на кабинета, но такъв не последва. Да отговорят искат ли оставка на шапката и арестите на главатарите й заедно с онзи скрилия се бивш чалгар от мафиотската партия ИТН и червените лапачи от БСП.

    Тази игра на "иди ми, дойди ми" е толкова пошла и отвратителна, че предизвиква единствено погнуса и отвращение! Възраждане протестира за оставката на правителството и ще организира протести срещу ГЕРБ и ДПС. Очевидно старата любов между коалиционните партньори ППДБ, ГЕРБ и ДПС, не хваща ръжда. Няма да допуснем народът ни да бъде измамен за пореден път от политическата мафия, затова призоваваме всички свободни българи да излязат на протест за оставката на правителството!

    Времето на дребните политически сметки и договорки изтече! Незабавна оставка на мафиотския кабинет!

    Коментиран от #71, #72

    21:49 30.11.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Мухахаха

    4 2 Отговор
    Този мухльо пак ще се насади у скута

    Коментиран от #77

    21:50 30.11.2025

  • 68 Търновец

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Майна":

    Родината на Възрожденци е Русия

    Коментиран от #69

    21:50 30.11.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 ?????

    2 1 Отговор
    Ха ха.
    Чакаме Коцето да подкрепи Ивайло Мирчев.
    Ако не го е срам.

    21:53 30.11.2025

  • 71 Възраждане -Бургас

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "Д-р Костадинов преди час и е прав":

    Прав е д-р Костадинов. Трябва да излязат масово за оставки и арести на главатарите на мафията а когато попитал искат ли оставка и арест от ППДБ не му отговорили. Не искал пак да се измъкнат крадците и подлогите им от ИТН и БСП а да бъде масов всенароден бунт за оставки и арести.

    Коментиран от #73

    21:53 30.11.2025

  • 72 За ко е прав

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "Д-р Костадинов преди час и е прав":

    този дето лъже и той глупаците.

    Коментиран от #78, #79

    21:55 30.11.2025

  • 73 Та не отговори

    2 2 Отговор

    До коментар #71 от "Възраждане -Бургас":

    как разбра кой е крадец? По тези критерии и костадинов е крадец. Прехвърли имоти на жена си и се разведе фалшиво.

    21:57 30.11.2025

  • 74 Протестът се обяздва

    3 0 Отговор
    от гнусни евроатлантически отрепки от "Да България", част от ЛГБТ коалиция ППДБ, на принципа "Стани, за да седна!"

    Определено протестът срещу мафията е част от дейността на брюкселската ЛГБТ мафия, на чието подчинение е българската мафия.

    Този факт обяснява защо гордият евроатлантик Борисов подвива мазна опашка.

    Българино, не гледай умно!

    Някой иска да те използва; някой иска да те употреби!

    А някои искат да бъдат използвани, т.е. употребени и изхвърлени на брюкселския боклук като мръсни носни кърпички.

    21:58 30.11.2025

  • 75 ежко

    4 0 Отговор
    Мирчев, вие само за бюджета ревете, а хората искат и други неща!Няма да налеят вода точно във вашата мелница!Не ставате!

    21:58 30.11.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Най много

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Мухахаха":

    Този път да се пльосне по корем ,както на ,,Росенец" ,ама този път на...,,Жълтите павета"

    22:03 30.11.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Кои лъже Коцето а

    2 0 Отговор

    До коментар #72 от "За ко е прав":

    Не е ли прав че пп/дб искат да изпycнат напрежението в хората с многобройни но безсмислени протести за някакъв бюджет вместо да поискат незабавна оставка на мафиотите на власт борисов ,пеевски ,трифонов, зафировци и останaльная cвoлoч и техните незабавни арести вместо да рaзмиват общественото недоволство ...затова постави ултиматум или незабавна оставка на крадците или възраждане няма да участва а ще организира собствени протести за арест на мафията на власт в момента

    Коментиран от #80

    22:09 30.11.2025

  • 80 Как разбра

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Кои лъже Коцето а":

    кой е мафиот? По същата логика и костадинов е такъв. И за какво са се напрегнали хората? Да ревеш мафиоти и крадци, а да нямаш един довод ко са ти откраднали, не е умно.

    22:12 30.11.2025

  • 81 алхимик

    1 0 Отговор
    Режисирана работа от всички партии.

    22:19 30.11.2025

  • 82 тдй

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "1000+":

    Браво!

    22:20 30.11.2025

  • 83 нннн

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Промяна":

    За сваляне на Боко и Шиши от власт.

    22:21 30.11.2025

  • 84 знаещ

    1 0 Отговор
    Жълтопаветници , единия от Хасково ,другия от Толбухин.Супер софиянци

    22:21 30.11.2025

  • 85 Пепи

    0 0 Отговор
    Барни ръбел уморихме седа ти гледаме физиономията и писливияти глас. Аре стига

    22:22 30.11.2025

