Kатастрофите в София тази нощ: На място са загинали пешеходец и полицай

Kатастрофите в София тази нощ: На място са загинали пешеходец и полицай

1 Декември, 2025 08:40 1 916 20

Продължава да е спряно движението в посока "Ботевградско шосе"

Kатастрофите в София тази нощ: На място са загинали пешеходец и полицай - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Две катастрофи на Северната тангента в София са станали тази нощ. Първата е станала около 02.00 ч., съобщи БНТ.

Камион със сръбска регистрация блъска 61-годишен мъж на платното, който загива на място. След това е отцепено движението от полицейски патрули.

Втората катастрофа е станала около 04.00 ч. Лек автомобил, който се е движел в посока "Ботевградско шосе", блъска полицейски патрул, който е отцепил движението и на място е загинал полицай.

Водачът на лекия автомобил е настанен в болница.

В момента продължава да е спряно движението в посока "Ботевградско шосе".


  • 1 шам фъстък

    23 1 Отговор
    Войната в България продължава и нощем,няма спирка.

    08:44 01.12.2025

  • 2 Средна скорост

    24 3 Отговор
    Намаляват ли камерите пътния травматизъм или?

    08:46 01.12.2025

  • 3 А пък тримата нагли

    6 1 Отговор
    дето изчезнаха август месец били разтворени в киселина... Дано да са ги пъхнали живи в бизоните...

    08:47 01.12.2025

  • 4 Миро

    4 25 Отговор
    В тази държава под управлението на Радев само простотии стават !!!

    Коментиран от #8, #14

    08:48 01.12.2025

  • 5 Механик

    11 4 Отговор
    Раздвоен съм. 50% ми е жал и 50% не.

    Коментиран от #9

    08:48 01.12.2025

  • 6 още жертви

    7 1 Отговор
    на дпс-гроб

    08:52 01.12.2025

  • 7 Киро Шарнира

    12 1 Отговор
    Кво стана със средната скорост ?

    08:55 01.12.2025

  • 8 Какъв Радев

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "Миро":

    те гони пък теб бре!!!!

    08:55 01.12.2025

  • 9 Крум

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Жалко за пешеходеца и браво за милиционера.

    09:03 01.12.2025

  • 10 Сила

    7 4 Отговор
    Една незаслужавана заплата по малко тежест на бюджета ....и глътка въздух за данъкоплатците покриващи всички социални разходи на плезльовците !!!

    09:04 01.12.2025

  • 11 Селянин

    8 1 Отговор
    Все по ясно става, че наказателните мерки не променят значително резултатите предизвикани от мащабната и повсеместна корупция и шуробаджанащина на всички нива и навсякъде.

    09:04 01.12.2025

  • 12 Иван

    6 1 Отговор
    Най важното е мутрите да са добре нахранени с парите от глоби .

    09:05 01.12.2025

  • 13 Какво беше

    8 1 Отговор
    Ченгетата не трябва да получават високи заплати, ама все някой идиот като те връхлети докато правят оглед, никой нищо, сигурно е бил пиян идиота да удари светеща като елха патрулка,че чак да не явиди

    09:06 01.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Агата Кристи

    6 0 Отговор
    Да блъснеш спряла патрулка със светещи лампи е много трудно, освен ако си много пиян и/или дрогиран. Каква е средната скорост с която пият и/или се дрогират у нас? Каква е средната скорост с която се замитат под килима случаите на богатите или синчетата на богатите и има ли правосъдие за тях? Онези с изтеклите мандати може да не отговарят

    09:09 01.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 логично и аз ако спра напряко с шкода

    0 2 Отговор
    на българия или цариградско в 4 ще ме отнесе някой . рисковано е . както и да караш срещу другите в тяхната лента за движение . явно не е успял да спре . има застраховки . неопитни полицаи се обучават . и не малко загиват от глупост . или неспазване на безопасност . то ако затваряш път може за по сигурно с 3-4 камьона , бетери , автобуси . слагат се знаци на 300 метра преди барикадата . логично . ако един щръкне на средата е тъпо . какво отцепва . рискува си газаат .

    Коментиран от #19

    09:12 01.12.2025

  • 19 малко ти е

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "логично и аз ако спра напряко с шкода":

    електрошок . трябва ел.стол

    09:14 01.12.2025

  • 20 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Стига бе... средната скорост не помага ли?!
    В крайна сметка "хубаво е" че и милиционерите почват да дават фира - може пък това да ги накара да мислят и да вземат най-накрая да адресират истинските проблеми на пътя - те не се решават с камери и глоби за 10 км превишена скорост!

    09:15 01.12.2025

