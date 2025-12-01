Kатастрофите в София тази нощ: На място са загинали пешеходец и полицай

Две катастрофи на Северната тангента в София са станали тази нощ. Първата е станала около 02.00 ч., съобщи БНТ.
Камион със сръбска регистрация блъска 61-годишен мъж на платното, който загива на място. След това е отцепено движението от полицейски патрули.
Втората катастрофа е станала около 04.00 ч. Лек автомобил, който се е движел в посока "Ботевградско шосе", блъска полицейски патрул, който е отцепил движението и на място е загинал полицай.
Водачът на лекия автомобил е настанен в болница.
В момента продължава да е спряно движението в посока "Ботевградско шосе".
1 шам фъстък
08:44 01.12.2025
2 Средна скорост
08:46 01.12.2025
3 А пък тримата нагли
08:47 01.12.2025
4 Миро
Коментиран от #8, #14
08:48 01.12.2025
5 Механик
Коментиран от #9
08:48 01.12.2025
6 още жертви
08:52 01.12.2025
7 Киро Шарнира
08:55 01.12.2025
8 Какъв Радев
До коментар #4 от "Миро":те гони пък теб бре!!!!
08:55 01.12.2025
9 Крум
До коментар #5 от "Механик":Жалко за пешеходеца и браво за милиционера.
09:03 01.12.2025
10 Сила
09:04 01.12.2025
11 Селянин
09:04 01.12.2025
12 Иван
09:05 01.12.2025
13 Какво беше
09:06 01.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Агата Кристи
09:09 01.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 логично и аз ако спра напряко с шкода
Коментиран от #19
09:12 01.12.2025
19 малко ти е
До коментар #18 от "логично и аз ако спра напряко с шкода":електрошок . трябва ел.стол
09:14 01.12.2025
20 ДрайвингПлежър
В крайна сметка "хубаво е" че и милиционерите почват да дават фира - може пък това да ги накара да мислят и да вземат най-накрая да адресират истинските проблеми на пътя - те не се решават с камери и глоби за 10 км превишена скорост!
09:15 01.12.2025