Новини
България »
Депутатите вече не паркират на пл. "Св. Александър Невски"

Депутатите вече не паркират на пл. "Св. Александър Невски"

1 Декември, 2025 10:21 532 10

  • депутати-
  • пл. александър невски-
  • паркиране

Това донесе е радост на софиянци

Депутатите вече не паркират на пл. "Св. Александър Невски" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Съгласно писмо от председателя на Народното събрание Рая Назарян от днес парламентът няма да използва за паркиране на автомобили обособената на площад "Свети Александър Невски" зона за охрана, съобщи БНР.

Репортерска проверка на "Хоризонт" показа, че пространството до историческата сграда на Народното събрание тази сутрин не е заето от коли.

Нито един депутатски автомобил не се вижда край храм-паметника. Това донесе е радост на софиянци:

"Браво, крайно време беше…Това е чудесно…Не може депутатите с техните високи заплати да са по-привилегировани от хората и при положение, че няма никакви паркоместа, налични за нормален човек да дойде и да си свърши някоя работа в центъра"

"Може би е добре да се обособи и някаква част като синя зона, тъй като живущите в района, както съм аз в случая, няма да има къде да паркират и в момента е трудно паркирането, в крайна сметка и пешеходна зона е добре…За да има хората къде да се разходят и да има къде да паркират".


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    9 0 Отговор
    А не крадат ли вече ...или още си продължават ??!

    10:23 01.12.2025

  • 2 честен ционист

    3 3 Отговор
    Разчистват за на Вова Aurus Senat.

    10:24 01.12.2025

  • 3 Рамбо Силек

    10 0 Отговор
    Да заповядат да паркират на паркинга на Парламента довечера след 18 часа

    10:24 01.12.2025

  • 4 Хаха

    5 0 Отговор
    Чудесно!
    Сега си представям как един дебел дЕдо се блъска в 7.00 сутринта в градския рейс от Банкя за София, а след това се засичат с един друг дебел в метрото и чакат чинно на опашка да се качат, а същевременно правят място да седнат бременни и майки с деца...
    Докато не го видя това, не вЕрвам че на паркинга няма да спират депутатски коли на "богоизбрани" "слуги на народа"...

    10:28 01.12.2025

  • 5 ФЕЙК - либераст

    5 0 Отговор
    Е сега дУпетатите велики пеша ли ще ОДЯТ както призоваваше ПКП? Ами ако Боко, Шиши, Флийнстоун и Байрям тръгнат пеша - друга беля: ЩЕ ИЗПОЧУПЯТ ПЛОЧКИТЕ!

    10:29 01.12.2025

  • 6 хъ хъ хъ

    4 0 Отговор
    Голема радост за софиянци. Ще се напикат от радост че ще ги таксуват двойно и тройно.

    10:30 01.12.2025

  • 7 Поцинкована кофа от Кърджали

    3 0 Отговор
    Да одат пеша бе!

    10:35 01.12.2025

  • 8 Боко праните гащи

    0 0 Отговор
    Джаба Дебелянина за хората го прави

    10:41 01.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 А бе овчи глави

    0 0 Отговор
    това ще е за 3 дни!!! След това пак ще си паркират с разликата, че няма да ги таксуват, а вас ще дерат.До паркинга ще има достъп всеки.

    10:48 01.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове