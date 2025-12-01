Депутатите вече не паркират на пл. "Св. Александър Невски"

Съгласно писмо от председателя на Народното събрание Рая Назарян от днес парламентът няма да използва за паркиране на автомобили обособената на площад "Свети Александър Невски" зона за охрана, съобщи БНР.

Репортерска проверка на "Хоризонт" показа, че пространството до историческата сграда на Народното събрание тази сутрин не е заето от коли.

Нито един депутатски автомобил не се вижда край храм-паметника. Това донесе е радост на софиянци:

"Браво, крайно време беше…Това е чудесно…Не може депутатите с техните високи заплати да са по-привилегировани от хората и при положение, че няма никакви паркоместа, налични за нормален човек да дойде и да си свърши някоя работа в центъра"

"Може би е добре да се обособи и някаква част като синя зона, тъй като живущите в района, както съм аз в случая, няма да има къде да паркират и в момента е трудно паркирането, в крайна сметка и пешеходна зона е добре…За да има хората къде да се разходят и да има къде да паркират".