Карлос Контрера: Влизаме в трайна, продължителна и задълбочаваща се криза с боклука

1 Декември, 2025 18:11 372 10

Необходими са енергични действия, ясен план и системни усилия, за да не допуснем София да се превърне в един своеобразен Неапол...

Карлос Контрера: Влизаме в трайна, продължителна и задълбочаваща се криза с боклука - 1
Снимка: БГНЕС
Карлос Контрера Карлос Контрера политик, ВМРО

От 1 декември кризата с боклука удря нови три столични района - "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина". Няма кой да чисти. Това е. На практика няма създадена никаква организация да се омекоти ефекта от липсата на почистване.

От Столична община посочват, че техника и екипи от завода за боклук ще поемат аварийно извозването на отпадъците от "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина". Липсват обаче ясна и детайлна информация за гражданите как ще бъде организирано, къде ще бъдат точките за събиране и т.н.

За това бие тревога във "Фейсбук" Карлос КОнтрера.

От 1 декември извозването на отпадъци от "Люлин" и "Красно село" ще се влоши, а няма да се подобри, тъй като двата района ще бъдат почиствани само от "Софекострой" (общинската фирма), която няма достатъчно техника и хора. Така че положението в "Люлин" и "Красно село" ще става още по-лошо.

Зимното почистване също е под въпрос . В "Люлин" и "Красно село" Такова няма да има, както и в "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина"...

Все още не чуваме еднозначно и категорично от кмета Васил Терзиев и ППДБ ще се сключват ли все пак договори за почистване за някои от зоните, с кого? Все още не чуваме еднозначно и категорично от кмета Васил Терзиев и ППДБ ще се наема ли техника под наем за дейностите по чистотата? Ситуацията е такава, толкова се усложнява, че дори грешно решение сега е по-добре от никакво решение.

Припомням, че докладът ми за осигуряване на новопроизведена техника за почистване за общинската фирма "Софекострой" все още не е влязъл за разглеждане в Столичния общински съвет. Защо? Нека да кажат ППДБ.

Също така предлагам общинската фирма "Софинвест" да бъде ангажирана с извозването на едрогабаритен отпадък от районите "Подуяне" и "Слатина", които са близо до една от базите на фирмата в кв. "Враждебна". Общинското дружество има техника за целта, може и да наеме и техника за тази цел.

Влизаме в трайна, продължителна и задълбочаваща се криза с боклука. Необходими са енергични действия, ясен план и системни усилия, за да не допуснем София да се превърне в един своеобразен Неапол...


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сила

    5 0 Отговор
    БОКЛУК

    18:13 01.12.2025

  • 2 Слагай ботуши

    5 0 Отговор
    и хващай метлата !

    18:14 01.12.2025

  • 3 Интересно

    2 0 Отговор
    Да го свалим тогава, защо го търпим?

    18:16 01.12.2025

  • 4 хаха

    4 0 Отговор
    А дано!

    "Боклук при боклука отива" (народна поговорка)
    Скоро цялото ви Блато ще затъва в боклук тоест.

    18:21 01.12.2025

  • 5 Сурикат

    3 0 Отговор
    Вие какво , да не сте някакви наблюдатели или какво . Вземете си управленските решения и отстранете проблема .

    18:24 01.12.2025

  • 6 Модернизират се

    1 0 Отговор
    Няма кой да чисти, щтото те ще проверяват за пуснати СМСи по новата зелена зона с общинско таблетче в ръка.

    18:25 01.12.2025

  • 7 Хаха

    1 0 Отговор
    Какъв Неапол бе? Това е Конго на Балканите.

    18:27 01.12.2025

  • 8 Столичанин

    1 0 Отговор
    Този и той ще изкара пенсиянв Столична община. Явно друго не може, а сигурно и не иска, да работи.

    18:29 01.12.2025

  • 9 Дедо Джо

    0 0 Отговор
    Червената Василка изтегли техниката да почиства на баровците от кв. Изток. Красно село затъна в боклук. Боклуци, листа, кал и плъхове. Това го няма и в глухата индийска провинция.

    18:30 01.12.2025

  • 10 Капитан Крийч

    0 0 Отговор
    Я кажете кой ще гушне спестените пари от почистване? Ние си платихме данъците, почистване няма. Защо мълчите? Кой ще се облажи?

    18:31 01.12.2025

