Карлос Контрера: Влизаме в трайна, продължителна и задълбочаваща се криза с боклука

От 1 декември кризата с боклука удря нови три столични района - "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина". Няма кой да чисти. Това е. На практика няма създадена никаква организация да се омекоти ефекта от липсата на почистване.

От Столична община посочват, че техника и екипи от завода за боклук ще поемат аварийно извозването на отпадъците от "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина". Липсват обаче ясна и детайлна информация за гражданите как ще бъде организирано, къде ще бъдат точките за събиране и т.н.

За това бие тревога във "Фейсбук" Карлос КОнтрера.

От 1 декември извозването на отпадъци от "Люлин" и "Красно село" ще се влоши, а няма да се подобри, тъй като двата района ще бъдат почиствани само от "Софекострой" (общинската фирма), която няма достатъчно техника и хора. Така че положението в "Люлин" и "Красно село" ще става още по-лошо.

Зимното почистване също е под въпрос . В "Люлин" и "Красно село" Такова няма да има, както и в "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина"...

Все още не чуваме еднозначно и категорично от кмета Васил Терзиев и ППДБ ще се сключват ли все пак договори за почистване за някои от зоните, с кого? Все още не чуваме еднозначно и категорично от кмета Васил Терзиев и ППДБ ще се наема ли техника под наем за дейностите по чистотата? Ситуацията е такава, толкова се усложнява, че дори грешно решение сега е по-добре от никакво решение.

Припомням, че докладът ми за осигуряване на новопроизведена техника за почистване за общинската фирма "Софекострой" все още не е влязъл за разглеждане в Столичния общински съвет. Защо? Нека да кажат ППДБ.

Също така предлагам общинската фирма "Софинвест" да бъде ангажирана с извозването на едрогабаритен отпадък от районите "Подуяне" и "Слатина", които са близо до една от базите на фирмата в кв. "Враждебна". Общинското дружество има техника за целта, може и да наеме и техника за тази цел.

Влизаме в трайна, продължителна и задълбочаваща се криза с боклука. Необходими са енергични действия, ясен план и системни усилия, за да не допуснем София да се превърне в един своеобразен Неапол...