Щети за над 80 000 лв. след снощния протест

Това, което установихме е, че има изгорели и счупени над 70 контейнера и улични кошчета.

Това каза директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков пред журналисти за ескалациите, причинени от група провокатори, на снощния протест в София, посочи news.bg.

По думите му около 15 квадрата са унищожените жълти павета, а унищожената тротоарна настилка е около 20 квадрата. Пет броя са изкъртените пътни знаци. Отделно от това има счупени шахти, които са по улиците.

Само цената на изгорелите контейнери е над 40 000 лв., а цената на антипаркинг елементите е сходна - или това са около 80 000 лв.

Припомняме, че на снощния протест бяха арестувани 71 хулигани - един от тях е син на бизнесмена Атанас Бобоков, който е подпалил кофа за боклук, а в друг е намерена сумата от 31 000 лева.