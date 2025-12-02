Новини
Щети за над 80 000 лв. след снощния протест

2 Декември, 2025 16:52 705 34

Около 15 квадрата са унищожените жълти павета, а унищожената тротоарна настилка е около 20 квадрата

Щети за над 80 000 лв. след снощния протест - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Това, което установихме е, че има изгорели и счупени над 70 контейнера и улични кошчета.

Това каза директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков пред журналисти за ескалациите, причинени от група провокатори, на снощния протест в София, посочи news.bg.

По думите му около 15 квадрата са унищожените жълти павета, а унищожената тротоарна настилка е около 20 квадрата. Пет броя са изкъртените пътни знаци. Отделно от това има счупени шахти, които са по улиците.

Само цената на изгорелите контейнери е над 40 000 лв., а цената на антипаркинг елементите е сходна - или това са около 80 000 лв.

Припомняме, че на снощния протест бяха арестувани 71 хулигани - един от тях е син на бизнесмена Атанас Бобоков, който е подпалил кофа за боклук, а в друг е намерена сумата от 31 000 лева.


  • 1 икономист

    24 2 Отговор
    Щетите и заграбеното от народа за 36 години е около 250 милиарда , така че да не си говорим за щети

    Коментиран от #12

    16:53 02.12.2025

  • 2 Да плаща

    6 1 Отговор
    Боливия син , чийто кръстник е "християнина" агент Иван !

    Коментиран от #7

    16:54 02.12.2025

  • 3 ВЕЛИНСКИ

    9 1 Отговор
    АМИ ПАСТРОЦИТЕ ИМ ДА ПЛАТЯТ
    ОТ ДАНЪК ДЕВИДЕНТ....

    16:55 02.12.2025

  • 4 Реалист

    14 1 Отговор
    Те за 35 тодини откраднаха 40 милиарда от народа, сега за едни 80000 лв се кахърят

    Коментиран от #13

    16:55 02.12.2025

  • 5 биткаджията

    2 9 Отговор
    Бащата на Сияна да не е из арестуваните?

    16:55 02.12.2025

  • 6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    17 2 Отговор
    ПРАСЕТО ДА ГИ ПЛАТИ.

    16:56 02.12.2025

  • 7 Имах

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да плаща":

    предвид Бобоковия син .

    16:57 02.12.2025

  • 8 Дориана

    17 4 Отговор
    Борисов, Пеевски и Полицията да понесат отговорността, а не да прехвърлят вината към Радев и ППДБ за провокаторите. Хората казаха НЕ на коалиция Магнитски. Колко трябва да си алчен за власт за да не чуеш гласа на народа?

    Коментиран от #16

    16:57 02.12.2025

  • 9 Хипотетично

    10 3 Отговор
    Щети 80 000 на стойност на една нова заводска кола. Някой повече е похарчил , за да поръча тия щети.

    16:57 02.12.2025

  • 10 Макс

    11 3 Отговор
    Пеевски да ги плати .Негвите хора направиха поразиите .

    16:58 02.12.2025

  • 11 лилипути

    10 5 Отговор
    А бе селтак със селтак .Какво са 80хиляди пред 8милиона на ден да плащаме за взетите милиарди дългове от опг управлението на борисов и пеевски

    16:59 02.12.2025

  • 12 Прав си!

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "икономист":

    Това джобните пари за един ден на Двамата Угоени и Дебели екземпляра, Борисов и Пеевсски

    16:59 02.12.2025

  • 13 Е за

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Реалист":

    Това не уважавам особено простите. Но говорите.

    17:00 02.12.2025

  • 14 Ето какво може голямото Д

    8 2 Отговор
    Това прави където стъпи този ояден дебелак. Не стане ли на неговто -РУШИ. Стане ли на неговото - КРАДЕ. Така, че пратете сметката на голямото Д. А той къде е в Турция, в Дубай или се крие, за да не осети народната любов. Много хора се криха из Дубай, но и там ги намери възмездието, а точно голямото Д не ще може да се скрие в миша дупка.

    17:03 02.12.2025

  • 15 И кво ?!

    4 2 Отговор
    Опитаха да опорочат протеста . Но си остават дрогираните Сони лумпени , които срещу някой лев трошиха паметника на съветската арми.

    17:04 02.12.2025

  • 16 Тая па

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    Тревопасна! Аз бях на протеста защото не понасям всичките. Твоите идиотчета ПП и ДБ бяха първи съратници не правителството когато ни набутаха в еврозоната. Бяха първи съратници когато заедно с ПП и ДБ ни продадоха на Уестингхаус. Бяха първи съратници когато ни продадоха на Урсулианците, когато купуваха строшени самолети от краварите...... Та, тревопасно, какво им е различно на ПП и ДБ? Никога няма да гласувам за тях!

    Коментиран от #28

    17:05 02.12.2025

  • 17 Тити

    0 0 Отговор
    А колко дневни нашите корумпирани депутати ни ощетяват?

    17:06 02.12.2025

  • 18 Благой от СОФстрой

    1 3 Отговор
    Русофилята в БеГето ни връщат обратно в 09.09.1944г.!

    17:06 02.12.2025

  • 19 Хмхмхмхмхм

    4 2 Отговор
    Да, да,ама не- щетите са на стойност над 120К лева. Айде сега, всички политици, които са организирали платените вандалщини в София и в другите градове, воглаве със столичния кмет терзиев, да заплатят На Столична община щетите. Ако не искат, ВСИЧКИ СОФИЯНЦИ ДА СТАНАТ КАТО ЕДИН И ДА ПРОТЕСТИРАТ ПРЕД ОБЩИНАТА НА МОСКОВСКА 33 , защото съгласно законите ни, ТЕ ПЛАЩАТ СМЕТКАТА, А НЕ ПОЛИТИЦИТЕ- ОРГАНИЗАТОРИ И ПОДПКРЕПЯЩИ ВАНДАЛЩИНИТЕ. Мен вече не ме търсете за плащане на софийските местни данъци и такси

    17:07 02.12.2025

  • 20 Промяна

    4 2 Отговор
    ДА ПЛАТИ КИРО РОЗОВ МИРЧЕВ

    17:11 02.12.2025

  • 21 Спрямо щетите

    2 1 Отговор
    На свинекомплекса !?

    17:13 02.12.2025

  • 22 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Много бързо изчислиха щетите на някакви мижави 80К ,които в сравнение с нанесените от режима на двете прасенца щети за България с капка в морето.
    80К лева е само отиването и връщането на Пеевски то тяло от София до Дубай с правителствения Фалкон в петък

    17:15 02.12.2025

  • 23 сметката

    1 1 Отговор
    на асанка василева

    17:15 02.12.2025

  • 24 Румен

    2 1 Отговор
    Какво са 80,000 лева.Мафията открадна от народа милиарди. Смешно е да пишете

    Коментиран от #26

    17:16 02.12.2025

  • 25 младежа

    0 0 Отговор
    Ами не можем толкова хора да трошим в Дубай , какво да се прави

    17:22 02.12.2025

  • 26 Хмхмхмхмхм

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Румен":

    Като ти е смешно, широко ти е около врата по финансовата част и законно си имаш парета, и можеш да докажеш законният им произход, като си платил и данъците за тях към държавата , ТИ ПЛАТИ СМЕТКАТА. Или нещо не ти изнася и се дърпаш... Що така, бе, Миме, или считаш, че всички политически креатури сте недосегаеми за ЧСИ-тата и че никой няма право да ви търси сметка, защото имате само права- като правото да протестирате и да правите вандалщини и свинщини из София, а непротестиращите имаме само задължения= каъто това да ви търпим и да не ви закачаме за никакво задължение, а...

    17:22 02.12.2025

  • 27 Зеленски

    1 1 Отговор
    Да ги плати.

    Българските пенсионери не им давате достойни пенсии. Те нямат пари.

    Зеленски плаща.

    17:22 02.12.2025

  • 28 Тоя пъ

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Тая па":

    Чемодан, вокзал, мозква, рубъль. Нямаш място в Европа!

    Коментиран от #30

    17:26 02.12.2025

  • 29 Хмхмхмхмхм

    0 0 Отговор
    От тук нататък никой в София няма право да се оплаква от ремонт на ремонта на ремонта в период- вие, както и политиците и джензи-тата, сами си го правите. Я да видим сега колко врееме ще са затворени централни булеварди за ремонт и колко НЕПРОТЕСТИРАЩИ софиянци ще ви попържат за увеличените задръствания в час пик и за невъзможността да преминат през тези булеварди с МПС-тата си. Оправяйте се сами, както можете- в час пик вече ще пътувате от офиса/ завода/ фирмата до домът ви по 2 часа, вместо по 1 час и половина. И това ви е малко лицемери жалки....

    17:27 02.12.2025

  • 30 Деби Лко

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Тоя пъ":

    ПП и ДБ ли са ти Европа, зелена еуглено? Разкарвай се ти при краварските отпадъци!

    17:30 02.12.2025

  • 31 Софиянец

    1 0 Отговор
    Айде са ппдб-лите да плащат 😂

    17:31 02.12.2025

  • 32 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Ръгай ги в бюджета! От януари ще ги напишат като 80 000 евро!

    17:31 02.12.2025

  • 33 ППДБ на клада с другите свине

    0 0 Отговор
    Обаче ППДБ бяха в коалиция и с ГЕРБ, и с БСП, и с ИТН, а и сядаха в скута на Пеевски

    17:32 02.12.2025

  • 34 Ха-ха-ха

    0 0 Отговор
    A колко щети са нанесли на България Шиши и Тиквата?

    17:32 02.12.2025

