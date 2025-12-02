АПС искат оставката на правителството. Това става ясно от позиция на партията публикувана във Фейсбук. Според АПС спонтанната вълна на гражданско недоволство през последната седмица показа категоричен отпор срещу „модела Пеевски“, изведе на преден план искането за оставка на правителството и постави ясното очакване политическите сили спешно да осигурят условия за честни извънредни избори.
"През последната седмица спонтанното гражданско недоволство категорично заяви своето несъгласие с "модела Пеевски" като форма на управление на държавата. Стотици хиляди в цялата страна скандираха в един глас: „Оставка!“ Този призив е естественият епилог на поредния опит да се задълбочи мафиотизирането на българския политически живот чрез доминацията на едно лице над основните стълбове на държавността."
"Нашата позиция остава непроменена. И към днешна дата ние се присъединяваме към исканията за оставка на действащото правителство. Призоваваме всички парламентарни сили да заявят ясно своите позиции и да предприемат спешни законодателни действия, които да обезпечат провеждането на честни извънредни парламентарни избори. Това следва да се случи в тясно сътрудничество с широк обществен и граждански съвет."
"Оставяме без коментар неадекватните действия на службите за сигурност. Вместо да гарантират спокойното и мирно протичане на протеста, те допуснаха организирани и платени провокатори да предизвикат вандалски прояви в центъра на София. Това хвърля сянка върху работата на институциите, които имат задължението да осигуряват ред и да защитават гражданите, а не да позволяват изкуствено ескалиране на напрежението. Протестът постави тежката политическа диагноза. Сега на ход са политически отговорните лица и техните партийни ръководства за търсене на изход от създалата се ситуация."
До коментар #1 от "Дориана":Само партия или движение на Румен Радев може да отстрани двете Дебели и Мазни парчета, булката Борисов и мъжът и Пеевски. ДБ и ПП тайничко си поддържат приятелски отношения с Тиквата, общуват си, звънят си и не забравят старат си сглобена любов с герберските крадци.
До коментар #10 от "шахматист":Глупости,а вие сте ШматКИ
До коментар #11 от "Опа":Единствено Нинова е " комплексен играч" ! Без нея и Доган , и Радев (Боташ). , и ПоДмяната (с изгонените руски дипломати) , всички тези са все обслужващи Турция , а не България .
До коментар #10 от "шахматист":Кои е изигран ? И службите и медиите са в ръцете на натовеца Пеевски !
