Според АПС спонтанната вълна на гражданско недоволство показа категоричен отпор срещу „модела Пеевски“

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

АПС искат оставката на правителството. Това става ясно от позиция на партията публикувана във Фейсбук. Според АПС спонтанната вълна на гражданско недоволство през последната седмица показа категоричен отпор срещу „модела Пеевски“, изведе на преден план искането за оставка на правителството и постави ясното очакване политическите сили спешно да осигурят условия за честни извънредни избори.

"През последната седмица спонтанното гражданско недоволство категорично заяви своето несъгласие с "модела Пеевски" като форма на управление на държавата. Стотици хиляди в цялата страна скандираха в един глас: „Оставка!“ Този призив е естественият епилог на поредния опит да се задълбочи мафиотизирането на българския политически живот чрез доминацията на едно лице над основните стълбове на държавността."

"Нашата позиция остава непроменена. И към днешна дата ние се присъединяваме към исканията за оставка на действащото правителство. Призоваваме всички парламентарни сили да заявят ясно своите позиции и да предприемат спешни законодателни действия, които да обезпечат провеждането на честни извънредни парламентарни избори. Това следва да се случи в тясно сътрудничество с широк обществен и граждански съвет."

"Оставяме без коментар неадекватните действия на службите за сигурност. Вместо да гарантират спокойното и мирно протичане на протеста, те допуснаха организирани и платени провокатори да предизвикат вандалски прояви в центъра на София. Това хвърля сянка върху работата на институциите, които имат задължението да осигуряват ред и да защитават гражданите, а не да позволяват изкуствено ескалиране на напрежението. Протестът постави тежката политическа диагноза. Сега на ход са политически отговорните лица и техните партийни ръководства за търсене на изход от създалата се ситуация."


  • 1 Дориана

    20 7 Отговор
    Треска ги тресе Борисов и Пеевски само при споменаване името на Радев. Те се страхуват от него, защото ги превъзхожда в пъти по морал и ценности.Страхуват се и от ППДБ , затова не пропускат възможност да ги саботират, клеветят , рекетират , което е тяхната специалност.Осъзнават ли , колко вреди са нанесли на България ? За това ли ,подкупват силовите структури с огромното повишение на заплати без реформи? За да могат да купуват гласове и фалшифицират избори? Народа е отвратен от тях, за това излязоха масово за да им искат Оставката. Колко трябва да си алчен за власт и диктатура за да не чуеш гласа на народа? Колко трябва да е нагъл Желязков превърнал се в марионетка на Борисов и Пеевски да каже- „Нямаме право да се давим като власите”, Те удавиха народа в перманентни стачки във всички сектори . Не остана сектор, в който не стачкуваха, докато не дойде революцията и народа им поиска Оставката.Инвеститорите избягаха заради тях, икономиката е пред колапс , а те се натискат неистово да продължат да водят България към дъното. Срам и позор!

    Коментиран от #5

    16:52 02.12.2025

  • 2 А защо

    21 1 Отговор
    го дондуркахте години наред депутат , без изобщо да влиза в Парламента ? И на заплата толкова време го виснахте на гърба на българския народ ! Омитайте се всички паразитиращи вредители !

    16:53 02.12.2025

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    14 5 Отговор
    КОГА ЩЕ Е СЛЕДВАЩИЯ ПРОТЕСТ?

    16:54 02.12.2025

  • 4 Нямаш

    15 2 Отговор
    Пари ага, всичките ти подставени хора в фирмите бяха хора на Пеевски!

    16:54 02.12.2025

  • 5 Факт!

    10 6 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Само партия или движение на Румен Радев може да отстрани двете Дебели и Мазни парчета, булката Борисов и мъжът и Пеевски. ДБ и ПП тайничко си поддържат приятелски отношения с Тиквата, общуват си, звънят си и не забравят старат си сглобена любов с герберските крадци.

    16:57 02.12.2025

  • 6 Да да да

    12 1 Отговор
    Доган не беше лицето на този модел на управлени на България през целият този така наречен преход?Сега виждаме че лицето Доган е сменено с лицето Пеевски и смененият вие от болка и ли мъка.

    16:59 02.12.2025

  • 7 Благой от СОФстрой

    9 2 Отговор
    Там са само бивши и сегашни агенти, партия създадена от ДС, КГБ и тюрко службите!!!

    16:59 02.12.2025

  • 8 Гербераси долни

    2 2 Отговор
    А кога яде кюфтетата не рева?

    17:00 02.12.2025

  • 9 дилема

    3 3 Отговор
    Махате Пеевски и връщате Доган. Право на избор.

    17:01 02.12.2025

  • 10 шахматист

    2 2 Отговор
    Гросмайстор е Доган . Така изигра ходовете , че остави Момчето в мат .

    Коментиран от #14, #16

    17:04 02.12.2025

  • 11 Опа

    5 3 Отговор
    Обединиха се Доган, Румен Радев, ППДБ и Възраждане. В името на народа, разбира се.

    Коментиран от #15

    17:06 02.12.2025

  • 12 Кои бяха АПС

    4 4 Отговор
    Кои бяха от АПС. Те вече не съществуват. А дядо Доган който гони 80-те е минало.

    17:07 02.12.2025

  • 13 ....

    3 3 Отговор
    Хахах...тия ли бЕ,тия ли...а те кои са?!

    17:11 02.12.2025

  • 14 ....

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "шахматист":

    Глупости,а вие сте ШматКИ

    17:12 02.12.2025

  • 15 Да бъдем сериозни ❗

    3 4 Отговор

    До коментар #11 от "Опа":

    Единствено Нинова е " комплексен играч" ! Без нея и Доган , и Радев (Боташ). , и ПоДмяната (с изгонените руски дипломати) , всички тези са все обслужващи Турция , а не България .

    17:12 02.12.2025

  • 16 Да бе , да ! 😜

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "шахматист":

    Кои е изигран ? И службите и медиите са в ръцете на натовеца Пеевски !

    17:14 02.12.2025

  • 17 дуганя

    1 0 Отговор
    ше еде баздуганя

    17:16 02.12.2025

  • 18 Наглост ДС-арска!

    2 0 Отговор
    Така ли бе, агент Сава?! Така ли бе, чудовище, "Проклятие на България", наглец, рекетьор, мерзавец от най-висока класа, виден и знаков ДС - функционер, писал доноси дори срешу свои роднини и срешу жени, с които е преспивал! Добре, това не е ли чудовище? Това не е ли мерзавецът ,който "разпределяше порции", строеше си незаконни сараи и дворци, купуваше си яхти, живееше като шейх, понеже "обръчите от фирми" стриктно плащаха за луксозния му живот,! Че къде на майка му дръндарска да вървят, ако не плащат? Нали с бизнесите им е свършено, а може и с тях самите! Помним как беше "самоубит" Ахмед Емин в сараите, само че прокуратурата се разсея! Ами, агенте Сава, че каква е разликата между теб и креатурата ти - уродливото 190 - килограмово туловище и въобще има ли разлика мужду вас двамата? Не, няма! И двамата сте големият срам, големият позор и най-черната страница в историята на великата ни някога държава!

    17:26 02.12.2025

  • 19 Горски

    1 0 Отговор
    Тези пък основоположници на престъпния контингент къде се обаждат? Това че са загубили част от битките за лакомията не им дава право а се изкарват невинни и да се редят до правоверните.

    17:30 02.12.2025

