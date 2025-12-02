Новини
Мъж почина след инцидент близо до ЦУМ

2 Декември, 2025 17:49 1 425 5

  • мъж-
  • почина-
  • ларго

Шофьорът е получил неразположение, докато се е движел

Мъж почина след инцидент близо до ЦУМ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кола катастрофира близо до подлеза на Президентството към ЦУМ, откъм страната на Шератон, предаде "България Он Еър", позовавайки се на очевидци във Фейсбук.

Според тях шофьорът е получил неразположение, докато се е движел, уточни news.bg. Той е откаран към болница от Спешна помощ. От СДВР са коментирали, че водачът е починал в линейката на път за лечебното заведение.

Към момента обаче не е ясно дали смъртта е вследствие от инцидента.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не разбрах

    6 0 Отговор
    за инцидента ?

    17:53 02.12.2025

  • 2 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 1 Отговор
    Как очевидците са "видяли" неразположението на шофьора? Телепати ли са? Или с очила за нощно виждане?

    17:59 02.12.2025

  • 3 Хипотетично

    3 0 Отговор
    Инцидента е в следствие от прилошаване. Няма други засегнати.

    18:01 02.12.2025

  • 4 1488

    6 5 Отговор
    сички гербаджии скоро ще увиснат по стълбовете из града

    18:02 02.12.2025

  • 5 жалко

    2 0 Отговор
    Бог да го прости човека.

    Явно не е имал шанс, ако допуснем, че линейката е дошла бързо. Добре поне, че няма други пострадали.

    18:36 02.12.2025

