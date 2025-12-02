Мъж почина след инцидент близо до ЦУМ

Кола катастрофира близо до подлеза на Президентството към ЦУМ, откъм страната на Шератон, предаде "България Он Еър", позовавайки се на очевидци във Фейсбук.

Според тях шофьорът е получил неразположение, докато се е движел, уточни news.bg. Той е откаран към болница от Спешна помощ. От СДВР са коментирали, че водачът е починал в линейката на път за лечебното заведение.

Към момента обаче не е ясно дали смъртта е вследствие от инцидента.