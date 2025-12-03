"Възраждане" внесе референдума за лева в дневния ред на НС

Тази сутрин от "Възраждане" съобщиха, че са внесли като задължителна точка в дневния ред на Народното събрание да влезе референдума за лева, съобщи БНР.

Законодателни предложения на опозицията могат да бъдат включени в програмата на пaрламента всяка първа сряда на месеца.

Предложението беше прието.

Общо пет са постъпилите предложения, включени в дневния ред на НС в първата сряда от месеца. Освен "Възраждане", предложения са направили от "ДПС-Ново начало", ИТН, МЕЧ и ПП-ДБ.

От "ДПС-Ново начало" предлагат парламентът да обсъди проект на решение по искането на изпълняващия функциите главен прокурор за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител от "Възраждане" Йордан Тодоров.

В дневния ред като трета точка е включено гласуването за оттегляне на трите законопроекта – държавния бюджет и бюджетите на ДОО и здравната каса. Вносители са трима депутати от управляващото мнозинство – Костадин Ангелов от ГЕРБ – СДС, Драгомир Стойнев от БСП и Тошко Йорданов от ИТН.

От МЕЧ поискаха в дневния ред да има и първо гласуване на законопроект за хазарта, в който се иска пълната му забрана.

Като пета точка в дневния ред беше предложено изслушването на вътрешният министър Даниел Митов за планирането и организацията на охраната на протеста в София на 1 декември. Вносител е депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев. В крайна сметка беше решено, че изслушването ще е първа точка в заседанието на парламента утре.