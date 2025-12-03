"Възраждане" внесе референдума за лева в дневния ред на НС

Тази сутрин от "Възраждане" съобщиха, че са внесли като задължителна точка в дневния ред на Народното събрание да влезе референдума за лева, съобщи БНР.
Законодателни предложения на опозицията могат да бъдат включени в програмата на пaрламента всяка първа сряда на месеца.
Предложението беше прието.
Общо пет са постъпилите предложения, включени в дневния ред на НС в първата сряда от месеца. Освен "Възраждане", предложения са направили от "ДПС-Ново начало", ИТН, МЕЧ и ПП-ДБ.
От "ДПС-Ново начало" предлагат парламентът да обсъди проект на решение по искането на изпълняващия функциите главен прокурор за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител от "Възраждане" Йордан Тодоров.
В дневния ред като трета точка е включено гласуването за оттегляне на трите законопроекта – държавния бюджет и бюджетите на ДОО и здравната каса. Вносители са трима депутати от управляващото мнозинство – Костадин Ангелов от ГЕРБ – СДС, Драгомир Стойнев от БСП и Тошко Йорданов от ИТН.
От МЕЧ поискаха в дневния ред да има и първо гласуване на законопроект за хазарта, в който се иска пълната му забрана.
Като пета точка в дневния ред беше предложено изслушването на вътрешният министър Даниел Митов за планирането и организацията на охраната на протеста в София на 1 декември. Вносител е депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев. В крайна сметка беше решено, че изслушването ще е първа точка в заседанието на парламента утре.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #7, #42
11:37 03.12.2025
2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
11:38 03.12.2025
3 Браво на Възраждане!
11:39 03.12.2025
4 Заддунайская
Коментиран от #23
11:40 03.12.2025
5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Искане в НС все още не е решение за провеждане🤔
Могат да го отхвърлят в "интерес на народа"
а могат да го отложат за след 01.01.2026-та🤔
11:40 03.12.2025
6 Василев
Коментиран от #27
11:41 03.12.2025
7 .....
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не щ@стник блатен !
Коментиран от #12, #31
11:41 03.12.2025
8 Възраждане това е България !
11:41 03.12.2025
9 Пич
11:42 03.12.2025
10 Дориана
11:43 03.12.2025
11 С ззпасите във
Коментиран от #16
11:43 03.12.2025
12 Летописец
До коментар #7 от ".....":Да обобщим великите дела за родината на ппдб:
- задължителни сертификати за ковид
- клекнахме пред РСМ и станахме за смях
- обещахме реакторите на Белене на укронацистите
- закрихме въглищните тец
- загробихме десетки милиарди за щатско ядрено гориво и реактори на чертежи
- в общи линии закрихме българската енергетика
- изгонихме 70 руски дипломата
- демонтирахме моча, но Киро я складира щото руснаците могат да минат Дунава в един момент
- закопахме се с милиарди дългове
- подарихме цялото си въоръжение на Украйна
- яка пропаганда децата ни да си сменят пола
- закопахме Конституцията
Само Харвардски възпитаник може да се справи със сложността на по-горните подвизи. Пак гласувайте за червените роми от ппдб.
Коментиран от #18, #19, #20
11:44 03.12.2025
13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
....А НАС НИ ИЗНАСИЛВАТ ДА ВЛИЗАМЕ В НЕЯ...??
Коментиран от #15
11:45 03.12.2025
14 😁.........
11:45 03.12.2025
15 Бягай в Русия..
До коментар #13 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Докато не са ти отпрали зад.... ника🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #40, #44
11:47 03.12.2025
16 Като
До коментар #11 от "С ззпасите във":Царот, дето го изнесе нашето злато у британия. "На отговорно" пазене и никога нема да го видим.
11:47 03.12.2025
17 Ахах
11:47 03.12.2025
18 Лошо ли е че..
До коментар #12 от "Летописец":Изгонихме 70 руски дипломати бе копейка?, това беше чудесно.
Коментиран от #22, #30, #39
11:48 03.12.2025
19 3 март
До коментар #12 от "Летописец":И неистово се опитваха да премахнат 3-ти март, като национален празник на България! НИКОГА НЕ ГО ЗАБРАВЯЙТЕ!!!
11:49 03.12.2025
20 Буха ха
До коментар #12 от "Летописец":Всичко това дължим най-вечв на лицето Бойко Методиев - Тулупа
Коментиран от #24
11:49 03.12.2025
21 гост
Коментиран от #46
11:49 03.12.2025
22 Само за ФАШАГИТЕ
До коментар #18 от "Лошо ли е че..":и враговете на България Е чудесно!
11:50 03.12.2025
23 Пак съм аз
До коментар #4 от "Заддунайская":А не искаш ли репей, за анални бележки, вместо рубла, а !?!
Но, пък щом толкова искаш да се радваш на рублата, хващай си влакчето в посока "изток" и можеш там да си купиш , ... даже и тоалетна хартия с упътване как се ползва ! 😂😂😂
11:52 03.12.2025
24 СЪЩО И
До коментар #20 от "Буха ха":ОСНОВНО МАВЪРЪТ ОТ ДРАГАЛЕВЦИ - МОСТОВ И ПЛОВДИВСКИЯ КОНЬ П. СТОЯНОФФ! А, и Сюлейман Пусси също!
11:53 03.12.2025
25 Хмхмхмхмхм
11:53 03.12.2025
26 коко
Коментиран от #35
11:53 03.12.2025
27 6664
До коментар #6 от "Василев":ДО Всички момчета с черни качулки и дрехи........ВИЕ БЪЛГАРИ обичате РОДИНАТА СИ.......ВИЕ сте пълни с ЕНЕРГИЯ...ВИЕ СТЕ ТЕЗИ които няма да бъдете използвани българите да станат роби на чужди интереси.....
11:53 03.12.2025
28 Някой
Футболните клубове веднага ще скочат против предложението на МЕЧ за забрана на хазарта. Повечето от тях като Левск, двете ЦСКА ... са издържани от хазартни спонсори.
Струва ми се, че още тази седмица ще има общ протест на обединените фенове хулигани на Левски и ЦСКА против предложението на МЕЧ.
11:54 03.12.2025
29 Ззз
11:54 03.12.2025
30 А хубаво ли е?
До коментар #18 от "Лошо ли е че..":Чфутските дипломати защо не ги изгонихте, ситуацията е същата, а подметко?
11:54 03.12.2025
31 !!!!!
До коментар #7 от ".....":Кажи бе, niдал украински.
Коментиран от #34, #38
11:56 03.12.2025
32 коко
11:56 03.12.2025
33 Порков
11:58 03.12.2025
35 Хмхмхмхмхм
До коментар #26 от "коко":/....курс 25 евро за лев /// А сега- сериозно. Зад такъв курс трябва да стои българска национална икономика, в която над 90 процента от всички произведени стоки и услуги, да са с произход България. В момента нашата икономика е с 80 процента внесени стоки. Ако искате да се върнем към предпазния конкордат, т.е. да има държавни стимули за приоритет на продажбата, създаването и - по вашему- пласмента/ на всяка една българска стока/ услуга, значи искате излизане от ЕС. Посочете ми само една развита пазарна икономика в света към настоящия момент, която да функционира преимуществено по посочения начин...
11:59 03.12.2025
36 охо
Коментиран от #47
11:59 03.12.2025
37 Някой
12:00 03.12.2025
39 Пинлов
До коментар #18 от "Лошо ли е че..":Вярно е. Най доброто нещо.
12:02 03.12.2025
40 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #15 от "Бягай в Русия..":АКО БЕШЕ ПОСЕТИЛ ПОНЕ ВЕДНЪЖ РУСИЯ,ЩЕШЕ ДА СИ НА ДРУГО МНЕНИЕ.
РУСНАЦИТЕ НЕ МИЗЕРСТВАТ КАТО БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРОАТЛАНТИЦИ.
12:07 03.12.2025
42 Всички русофили на шлепа и по
До коментар #1 от "Последния Софиянец":етапния ред до Севастопол. Може на украинците да се каже, че няма да им се сърдим, ако му пуснат един по-големичък дрон!
12:12 03.12.2025
44 В покрайна ли си
До коментар #15 от "Бягай в Русия..":Твоя вече е paznpaн отвсякъде. 🤭🤭🤭
12:13 03.12.2025
45 Що така
Няма лошо
12:13 03.12.2025
46 как разбра?
До коментар #21 от "гост":Голям капацитет си, на кое НПО си наведен?
12:15 03.12.2025
47 аха
До коментар #36 от "охо":На народа му писна от укроподлоги и третополови.
12:17 03.12.2025