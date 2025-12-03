Новини
България »
"Възраждане" внесе референдума за лева в дневния ред на НС

"Възраждане" внесе референдума за лева в дневния ред на НС

3 Декември, 2025 11:36 812 47

  • възраждане-
  • референдум-
  • лев

От МЕЧ поискаха в дневния ред да има и първо гласуване на законопроект за хазарта, в който се иска пълната му забрана

"Възраждане" внесе референдума за лева в дневния ред на НС - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Тази сутрин от "Възраждане" съобщиха, че са внесли като задължителна точка в дневния ред на Народното събрание да влезе референдума за лева, съобщи БНР.

Законодателни предложения на опозицията могат да бъдат включени в програмата на пaрламента всяка първа сряда на месеца.

Предложението беше прието.

Общо пет са постъпилите предложения, включени в дневния ред на НС в първата сряда от месеца. Освен "Възраждане", предложения са направили от "ДПС-Ново начало", ИТН, МЕЧ и ПП-ДБ.

От "ДПС-Ново начало" предлагат парламентът да обсъди проект на решение по искането на изпълняващия функциите главен прокурор за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител от "Възраждане" Йордан Тодоров.

В дневния ред като трета точка е включено гласуването за оттегляне на трите законопроекта – държавния бюджет и бюджетите на ДОО и здравната каса. Вносители са трима депутати от управляващото мнозинство – Костадин Ангелов от ГЕРБ – СДС, Драгомир Стойнев от БСП и Тошко Йорданов от ИТН.

От МЕЧ поискаха в дневния ред да има и първо гласуване на законопроект за хазарта, в който се иска пълната му забрана.

Като пета точка в дневния ред беше предложено изслушването на вътрешният министър Даниел Митов за планирането и организацията на охраната на протеста в София на 1 декември. Вносител е депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев. В крайна сметка беше решено, че изслушването ще е първа точка в заседанието на парламента утре.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 6 Отговор
    Браво!

    Коментиран от #5, #7, #42

    11:37 03.12.2025

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    9 1 Отговор
    Ще го разрешат, ама след Нова година, че сега се готвят да ваканЦУВАТ ❗

    11:38 03.12.2025

  • 3 Браво на Възраждане!

    21 6 Отговор
    Нека разберем, какво мисли народът! Щото инфлацията вече е като при Виденов!

    11:39 03.12.2025

  • 4 Заддунайская

    8 16 Отговор
    Искаме си рублата !

    Коментиран от #23

    11:40 03.12.2025

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Искане в НС все още не е решение за провеждане🤔
    Могат да го отхвърлят в "интерес на народа"
    а могат да го отложат за след 01.01.2026-та🤔

    11:40 03.12.2025

  • 6 Василев

    8 2 Отговор
    Чува ли се кога е следващият протест? Евентуално да направим някаква организация предварително, за да нямаме издънки както онзи ден?

    Коментиран от #27

    11:41 03.12.2025

  • 7 .....

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не щ@стник блатен !

    Коментиран от #12, #31

    11:41 03.12.2025

  • 8 Възраждане това е България !

    16 9 Отговор
    Битката за лева е битка за спасението и свободата на България!

    11:41 03.12.2025

  • 9 Пич

    2 9 Отговор
    Й...?! Къде дремаха досега ?! След дъжд - качулка!

    11:42 03.12.2025

  • 10 Дориана

    14 4 Отговор
    Еврото трябва да се отложи за неопределено време в България. Борисов и Пеевски ще нанесат още по- големи вреди с неистовото си желание за Евро. България не е готова за Еврото.

    11:43 03.12.2025

  • 11 С ззпасите във

    8 2 Отговор
    МВФ трябваше да си купим злато ,като руснаците за обезпечаването на ЛЕВА ,а не да отиват милиардите за оружия.....

    Коментиран от #16

    11:43 03.12.2025

  • 12 Летописец

    13 1 Отговор

    До коментар #7 от ".....":

    Да обобщим великите дела за родината на ппдб:

    - задължителни сертификати за ковид
    - клекнахме пред РСМ и станахме за смях
    - обещахме реакторите на Белене на укронацистите
    - закрихме въглищните тец
    - загробихме десетки милиарди за щатско ядрено гориво и реактори на чертежи
    - в общи линии закрихме българската енергетика
    - изгонихме 70 руски дипломата
    - демонтирахме моча, но Киро я складира щото руснаците могат да минат Дунава в един момент
    - закопахме се с милиарди дългове
    - подарихме цялото си въоръжение на Украйна
    - яка пропаганда децата ни да си сменят пола
    - закопахме Конституцията
    Само Харвардски възпитаник може да се справи със сложността на по-горните подвизи. Пак гласувайте за червените роми от ппдб.

    Коментиран от #18, #19, #20

    11:44 03.12.2025

  • 13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    14 2 Отговор
    ....ЕВРОЗОНАТА СЕ РАЗПАДА.....
    ....А НАС НИ ИЗНАСИЛВАТ ДА ВЛИЗАМЕ В НЕЯ...??

    Коментиран от #15

    11:45 03.12.2025

  • 14 😁.........

    3 10 Отговор
    Луд умора няма, само се поти🤣

    11:45 03.12.2025

  • 15 Бягай в Русия..

    2 8 Отговор

    До коментар #13 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Докато не са ти отпрали зад.... ника🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #40, #44

    11:47 03.12.2025

  • 16 Като

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "С ззпасите във":

    Царот, дето го изнесе нашето злато у британия. "На отговорно" пазене и никога нема да го видим.

    11:47 03.12.2025

  • 17 Ахах

    4 1 Отговор
    Цирк.. Късно е, излизат във ваканция след 2 седмици и гледат как да по успокоят страстите

    11:47 03.12.2025

  • 18 Лошо ли е че..

    3 10 Отговор

    До коментар #12 от "Летописец":

    Изгонихме 70 руски дипломати бе копейка?, това беше чудесно.

    Коментиран от #22, #30, #39

    11:48 03.12.2025

  • 19 3 март

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Летописец":

    И неистово се опитваха да премахнат 3-ти март, като национален празник на България! НИКОГА НЕ ГО ЗАБРАВЯЙТЕ!!!

    11:49 03.12.2025

  • 20 Буха ха

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Летописец":

    Всичко това дължим най-вечв на лицето Бойко Методиев - Тулупа

    Коментиран от #24

    11:49 03.12.2025

  • 21 гост

    4 9 Отговор
    Този е най опасния за България

    Коментиран от #46

    11:49 03.12.2025

  • 22 Само за ФАШАГИТЕ

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Лошо ли е че..":

    и враговете на България Е чудесно!

    11:50 03.12.2025

  • 23 Пак съм аз

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Заддунайская":

    А не искаш ли репей, за анални бележки, вместо рубла, а !?!
    Но, пък щом толкова искаш да се радваш на рублата, хващай си влакчето в посока "изток" и можеш там да си купиш , ... даже и тоалетна хартия с упътване как се ползва ! 😂😂😂

    11:52 03.12.2025

  • 24 СЪЩО И

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Буха ха":

    ОСНОВНО МАВЪРЪТ ОТ ДРАГАЛЕВЦИ - МОСТОВ И ПЛОВДИВСКИЯ КОНЬ П. СТОЯНОФФ! А, и Сюлейман Пусси също!

    11:53 03.12.2025

  • 25 Хмхмхмхмхм

    4 3 Отговор
    Е, и- какво ще промени поредната проруска партия с този референдум, а... Имам директен въпрос към костадин костадинов- защо спестяванията му са само в евро и с чии пари- с какъв произход- строи нов недвижим имот...

    11:53 03.12.2025

  • 26 коко

    2 4 Отговор
    Ще бъда радостен да оставят лева ,да отменят валутния борд и едни хора да прилапат валутния резерв,те отдавна се облизват.Когато българите видят курс 25 евро за лев ще им дойде акъла в главите но ще е късно!

    Коментиран от #35

    11:53 03.12.2025

  • 27 6664

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Василев":

    ДО Всички момчета с черни качулки и дрехи........ВИЕ БЪЛГАРИ обичате РОДИНАТА СИ.......ВИЕ сте пълни с ЕНЕРГИЯ...ВИЕ СТЕ ТЕЗИ които няма да бъдете използвани българите да станат роби на чужди интереси.....

    11:53 03.12.2025

  • 28 Някой

    3 0 Отговор
    Добро предложение е забратната на хазарта, но се накърняват много интереси на букмейкъри, казина, футболни клубове ... За да има ефект освен закон за забрана на хазарта, трябва да се гласува закон за конфискация на печалбите от хазарт на пребиваващите в България. Защото днес се играе онлайн хазарт , покер .. от компютъра по целия свят.

    Футболните клубове веднага ще скочат против предложението на МЕЧ за забрана на хазарта. Повечето от тях като Левск, двете ЦСКА ... са издържани от хазартни спонсори.
    Струва ми се, че още тази седмица ще има общ протест на обединените фенове хулигани на Левски и ЦСКА против предложението на МЕЧ.

    11:54 03.12.2025

  • 29 Ззз

    4 1 Отговор
    Б0kлуците свuнcки фалшифицираха данните за инфлацията и теглиха 18 млрд. заем да закрепят дефицита, само и само да ни набутат насила в еврозоната. Възраждане тогава повтаряха, че това ще доведе до колапс, но равнодушните тогава бяха по моретата и не им пукаше особено.

    11:54 03.12.2025

  • 30 А хубаво ли е?

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Лошо ли е че..":

    Чфутските дипломати защо не ги изгонихте, ситуацията е същата, а подметко?

    11:54 03.12.2025

  • 31 !!!!!

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от ".....":

    Кажи бе, niдал украински.

    Коментиран от #34, #38

    11:56 03.12.2025

  • 32 коко

    1 2 Отговор
    Не бързайте да се радвате,25 евро за лев е мечта.Вероятното е 25 лева за евро за съжаление....

    11:56 03.12.2025

  • 33 Порков

    3 2 Отговор
    Клоуни,занимават се с глупости а не с съществени неща. Еврото влиза копейкин, а ти отиваш в миманса. Руди гела пак изпълнява платени поръчки. Поредните мършляци в парламента. Да на еврото измет пут.лерастка.

    11:58 03.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хмхмхмхмхм

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "коко":

    /....курс 25 евро за лев /// А сега- сериозно. Зад такъв курс трябва да стои българска национална икономика, в която над 90 процента от всички произведени стоки и услуги, да са с произход България. В момента нашата икономика е с 80 процента внесени стоки. Ако искате да се върнем към предпазния конкордат, т.е. да има държавни стимули за приоритет на продажбата, създаването и - по вашему- пласмента/ на всяка една българска стока/ услуга, значи искате излизане от ЕС. Посочете ми само една развита пазарна икономика в света към настоящия момент, която да функционира преимуществено по посочения начин...

    11:59 03.12.2025

  • 36 охо

    3 4 Отговор
    Народе, докога ще ги търпим тези копейки да са най-гръмогласни? Пак ли ще ставаме диктатура на пролетариата и простаците?

    Коментиран от #47

    11:59 03.12.2025

  • 37 Някой

    2 0 Отговор
    Руди е прикрит рубладжия и прикрит комунист ... не му вярвам. Но пуска добри идеи, той и Слави Трифонов пускаше добри идеи, но като спечели избори започна да прави обратното на това, което обещаваше. Руди беше от ИТН партията на Слави, като влезе в парламента бързо забрави обещанията за мажоритарни избори, за необитаем минимум ...

    12:00 03.12.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Пинлов

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Лошо ли е че..":

    Вярно е. Най доброто нещо.

    12:02 03.12.2025

  • 40 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бягай в Русия..":

    АКО БЕШЕ ПОСЕТИЛ ПОНЕ ВЕДНЪЖ РУСИЯ,ЩЕШЕ ДА СИ НА ДРУГО МНЕНИЕ.
    РУСНАЦИТЕ НЕ МИЗЕРСТВАТ КАТО БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРОАТЛАНТИЦИ.

    12:07 03.12.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Всички русофили на шлепа и по

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    етапния ред до Севастопол. Може на украинците да се каже, че няма да им се сърдим, ако му пуснат един по-големичък дрон!

    12:12 03.12.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 В покрайна ли си

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бягай в Русия..":

    Твоя вече е paznpaн отвсякъде. 🤭🤭🤭

    12:13 03.12.2025

  • 45 Що така

    0 1 Отговор
    Копейката все повече мяза на цветнокож!
    Няма лошо

    12:13 03.12.2025

  • 46 как разбра?

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "гост":

    Голям капацитет си, на кое НПО си наведен?

    12:15 03.12.2025

  • 47 аха

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "охо":

    На народа му писна от укроподлоги и третополови.

    12:17 03.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове