Костадинов: В името на еврозоната беше фалшифициран един държавен бюджет, предстои и втори да бъде

Костадинов: В името на еврозоната беше фалшифициран един държавен бюджет, предстои и втори да бъде

3 Декември, 2025 11:04

"На правителството му остават броени дни, може би седмици. Ясно е, че то пада. Въпросът не е дали, въпросът е кога точно ще падне", коментира лидерът на "Възраждане"

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В името на това да бъдем вкарани незаконно в еврозоната и да бъде унищожен българския лев, беше фалшифициран един държавен бюджет, предстои да бъде фалшифициран и втори, с цената на още по-големи задължения. Това заяви председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов в декларация от парламентарната трибуна, цитиран от БТА. Но българският народ това няма да го търпи, предупреди той.

"На правителството му остават броени дни, може би седмици. Ясно е, че то пада. Въпросът не е дали, въпросът е кога точно ще падне", коментира Костадинов.

Станахме свидетели на нещо, което е безпрецедентно в най-новата история на България – огромно множество от хора, обединени от една цел, огромно множество от хора, които никога повече не желаят да гледат тържество на корупцията на олигархичния модел в нашата страна, посочи Костадинов. Но протестите, които започнаха, продължават и ще продължават до оставката на коалиция "Наглите" на ГЕРБ , ДПС, БСП и ИТН бяха с непосредствена причина престъпния бюджет на правителство, който предвиждаше да вкара България във фалитна спирала, която ще ни доведе до свръхзадлъжнялост и унищожаване на публичните финанси, отбеляза той.

Той коментира, че бюджетът, който беше оттеглен, е престъпен, но този, който престои да бъде гласуван и приет, ще бъде още по-престъпен. По думите му новият бюджет или още по-нагло ще повтори несъвършенствата и недъзите на този бюджет, или ще бъде, заедно с подкрепата на ПП-ДБ, приет в ситуация, в която всичко ще бъде маскирано под формата да влезем в еврозоната. Всъщност истината е, че тези протести, които започнаха и които продължават, са точно заради това, заяви Костадин Костадинов.

Няма да допуснем да има поредна подмяна на промяната, каза лидерът на "Възраждане". Той призова председателите на партиите в залата, които никога не са имали каквито да било отношения с коалиция „Наглите“, по думите му ПП-ДБ не са от тях, защото са управлявали с ГЕРБ и ДПС, да не допуснат подменяне на исканията на българските граждани, които протестират за едно основно нещо - никога повече корупцията да не е определяща в политическия модел на нашата страна.

Явор Божанков (ПП-ДБ) възрази, че лидерът на "Възраждане" не може да прави декларация по точка от дневния ред. Той коментира, че Костадинов говори за протести, на които не идва, защото няма да си тръгне. Там руски знамена няма, посочи депутатът от ПП-ДБ. Цончо Ганев срещна сериозни затруднения да си тръгне и видяхме отношението на протеста към партия "Възраждане" и персонално към един от хората, заместник-председателя на Събранието, припомни Божанков. По думите му партия "Възраждане" е нежелана на тези шествия.

Петър Петров ("Възраждане") възрази, че не е редно народни представители да пречат на прочитането на декларация и да коментират по същество декларация. Той поиска председателя на парламента да обясни правилника на народни представители и да наказва депутати, когато смущават прочитането на декларация.

Председателят на парламента Рая Назарян коментира, че депутатите познават много добре правилника. Дайте личен пример, обърна се тя към групата на "Възраждане".


  • 1 референдум

    52 7 Отговор
    Референдум незабавно !

    11:06 03.12.2025

  • 2 ООрана държава

    44 5 Отговор
    При греб всичко е фалшиво, като се започне от изборите та чак до бюджетите, за 15 години не го ли вдена тоя народ

    11:07 03.12.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    29 4 Отговор
    Истината изплува БАааааено❗
    Днес питат предшественичката Кая и доскорошната дясна ръка на УрсуЛиза❗
    За какво ли🤔 Дали за времето🤔

    11:07 03.12.2025

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    15 3 Отговор
    Истината изплува БАааааевно❗
    Днес питат предшественичката Кая и доскорошната дясна ръка на УрсуЛиза❗
    За какво ли🤔 Дали за времето🤔

    11:08 03.12.2025

  • 5 Не е това начина Костя

    12 10 Отговор
    "Ако от изборите зависеше нещо, щяха да ги забранят" - Марк Твен

    11:09 03.12.2025

  • 6 жлиоко

    22 3 Отговор
    Режисьорите са вкарали в парламента само послушни палячовци и са им дали различни роли. Целта е да държат България в капана на мафията. Днес на Мирчо от ПП и ДБ саму пуснали роля на бияч, за да влезе в новините и да излъже че е новия борец. Така сега всички в България ще бъдат качени на шейната че ПП и Дб са новите "спасители". Мирчо дето му опуваха ушите и Шишко и ГЕРБ циганина от Банкя, сега е качен на сцената. В светлините на прожекторите. Възраждане сега ролята им е да джафкат. Докато излъжат пак България. Слава на Господ Иисус Христос лъжата и лъжците са обречени на гибел. Артисти кого лъжете бре?

    11:12 03.12.2025

  • 7 Дориана

    29 5 Отговор
    Да, това е вярно и всички го знаят. Само коалиция Магнитски продължават да лъжат и манипулират.. Еврото трябва да се отложи за България за неопределено време.Борисов да каже на каква цена иска да вкара България в Еврозоната, след като тя изобщо не е готова.

    11:12 03.12.2025

  • 8 Софето

    11 27 Отговор
    И какво общо има тази копейка с протеста!?

    11:13 03.12.2025

  • 9 Дедо

    23 1 Отговор
    Дългия Зулус от ИТН е заснет , че се е вдигнал от дивана и с джипа е отишъл в къщата на Домусчиев.Започнаха да се прегрупират крадците .

    11:14 03.12.2025

  • 10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    28 4 Отговор
    РЕФЕРЕНДУМ НЕЗАБАВНО И
    ОСТАВКА НА ФАЛШИВОТО ПРАВИТЕЛСТВО!

    11:14 03.12.2025

  • 11 иван костов

    19 3 Отговор
    Ще влезем в еврозоната с бюджет в левове!😂😂😂 Нека в гейсъюза знаят, че винаги сме готови да ги предадем!

    11:17 03.12.2025

  • 12 Само питам

    14 1 Отговор
    Без свободни медии , без дискусии със застъпващи различни тези , какво очаквате да се промени ?

    11:18 03.12.2025

  • 13 Весело

    6 13 Отговор
    Костадинов забрави, че вчера беше пръв приятел с ПП-ДБ, днес са най-големият му враг.

    11:19 03.12.2025

  • 14 гост

    22 3 Отговор
    Теглим заем от ЧУЖБИНА, за да пазаруваме в ЧУЖДИ ВЕРИГИ, хранителни стоки произведени в ЧУЖБИНА, влагаме парите си в ЧУЖДИ банки, Даваме национално богатство на концесия на ЧУЖДИ фирми! 70% от БВП идва от сферата на услугите, а от промишлено и селскостопанско производство по-малко от 20 %! ДЕ Е ИЛИЯ - НА КИРИЯ???????????

    Коментиран от #33

    11:23 03.12.2025

  • 15 Замитат и подменят

    10 2 Отговор
    Истинското недоволство на хората . Манипулират и моделират каквото им отърва на властимащите а не чуват хората .

    11:27 03.12.2025

  • 16 Страх и памперс

    5 10 Отговор
    Копейката нещо не го видяхме на протестите.

    Коментиран от #20, #35

    11:28 03.12.2025

  • 17 Някой

    6 20 Отговор
    Боже пази България, така щото московската марионетка Костадин Костадинов никога да не стане премиер и никога повече да не стане депутат. Ако варненци си го изберат, да сгане кмет на родната русоробска Варна.

    Коментиран от #27

    11:28 03.12.2025

  • 18 Метода е стар

    4 0 Отговор
    Колкото света разделяй и владей!?

    11:29 03.12.2025

  • 19 АМАH OT ИДИOTИ

    8 5 Отговор
    ДОБРА НОВИНА ЗА ПП/ДБ/ЛГБTИ И ГЕРБ-НОВО НАЧАЛО
    🤣
    БЪЛГАРИЯ НЯМА ДА ВЛЕЗЕ В ЕВРОЗОНАТА
    😛😆🤣

    11:30 03.12.2025

  • 20 провинциалист

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "Страх и памперс":

    "Копейката нещо не го видяхме на протестите." - на предишните протести като видя кирчо, гласува ли за него?

    11:30 03.12.2025

  • 21 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 11 Отговор
    ДОКОГА ЩЕ ПОКАЗВАТЕ ТОЗИ ПАЛЯЧО ..................... ВЪОБРАЗИЛ СИ ЧЕ Е БЪДЕЩ ФЮРЕР НА БЪЛГАРИЯ ........................ ФАКТ !

    Коментиран от #32

    11:30 03.12.2025

  • 22 Фори

    6 10 Отговор
    Възраждане са хулигани .Само търсят да се сбият с някого и да потрошат града!Как да им имаш доверие?

    11:31 03.12.2025

  • 23 Някой

    4 2 Отговор
    Знаели правилника на парламента. Например когато махаха колите на НСО от президентството, второто четене бе предложено и гласувано в същият ден от първото четене. По правилник предложения се правят до 18 часа на предният ден и не може да се променя дневният ред в същият ден, освен в самото начало от председателят. Те потъпкаха правилата на парламента, а се правят на примерни.

    11:36 03.12.2025

  • 24 хубава работа

    4 11 Отговор
    Ама циганска. Този е единственият на който не бих се доверил,камо ли да му доверя цялата страна.

    11:38 03.12.2025

  • 25 Колев

    3 7 Отговор
    Най кафявия екскремент от изхождане ,продажната копейка пак е друсан.

    11:43 03.12.2025

  • 27 Митко културиста

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Някой":

    Той е определен от великите. Мистър Ванс ви го каза,само гледайте. Правителство на АФГ в Германия ще е сигнала. От там нататък в България ще има правителство на Възраждане с прайм министър Мистър Костадинов. Не ви ли е ясно ,че в света великите сили са 2: USA и РФ. Каквото се споразумеят това ще изпълняват останалите. Няма мърдане!

    Коментиран от #30

    11:47 03.12.2025

  • 29 нннн

    4 0 Отговор
    Опозицията пак си дели куклите и парцалките. Обединете се и свалете мафията от власт и после си вадете очите, нещастници!

    11:48 03.12.2025

  • 30 Красиморпв

    4 2 Отговор

    До коментар #27 от "Митко културиста":

    Клоун,пий си лекарствата

    11:48 03.12.2025

  • 31 Цонков

    5 4 Отговор
    Куч.ката на медведев

    11:49 03.12.2025

  • 32 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    ТОЙ И "ЧИЧО РУМЕН" ИМА ЖЕЛАНИЕ (МЕЧТА) ...................... ДА СТАНЕ "ФЮРЕР" НА БЪЛГАРИЯ .......................... ПО ПРИМЕР НА ФАШИСТА ПУТЛЕР .....................

    Коментиран от #36

    11:49 03.12.2025

  • 33 пропуск

    7 4 Отговор

    До коментар #14 от "гост":

    Пропуснал си да кажеш, че теглим десетки милиарди КРЕДИТИ, за да финансираме чужда държава - в случая Украйна.

    11:50 03.12.2025

  • 34 ИНЖ1

    3 1 Отговор
    Айде стига сме се оправдавали с Еврозоната!!!! Всичко е заради проваления Преход!!!!
    Кукловодите от КГБ/ДС просто ни ОКРАДОХА!!!!

    11:53 03.12.2025

  • 35 Димович

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Страх и памперс":

    Го.сподаря му медведев не му е разрешил. А стоте платени пенсионера които са електорат на изх.ождане заспиват още в 18 часа.

    11:54 03.12.2025

  • 36 Лефтеров

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Напълно вярно .

    11:55 03.12.2025

  • 37 Наблюдател

    2 3 Отговор
    Време е за Възраждане!

    11:57 03.12.2025

  • 39 Руски трол, това не е вярно

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "Руски трол, това не е вярно":

    Те ще продължават да се самовъзпроизвеждат. Не може Лена Бориславова да сяда на една маса с детето на мафията Крум Зарков и да се разбират, че няма да пипат корупцията в КПКОНПИ! Какво е това нещо, когато идваш с идеята за Корупция Нула? На всеки корумпиран човек, който укрива пари и данъци за лична изгода. Разбирай за апартаменти и хотели накратко, и после ходи да се снимат с Радев и политически приятели? Такива хора нямат моралното право да насочват как да се развива държавата. Напротив, на тези хора трябва да бъде отнемано правото на гласуване на избори и референдуми за определени години спрямо тежестта на икономическите престъпления. Като във футболa, червен картон, няма право да участва в държавните институции дори като мияч на тоалетни, нито право на гласува на президентски и парламентарни избори. Много политици, съдии, прокурори, адвокати, полицаи, военни, лекари, олигарси, бизнесмени трябва да останат без тези права. Както и за големите икономически измамници в строителния бранш, фармацевтичния бранш и други браншове, отнемане на правото на преминава държавната граница за него и семейството, докато не върне парите. Защото пътуват по света, изучават си децата в Америка и Европа и после се връщат отново да разпространяват корупция и да се гаврят с обикновените хора.

    11:58 03.12.2025

  • 40 Лужец

    1 3 Отговор
    Възраждане са лъжци, лъжци, лъжци! Този бюджет, както и всеки друг са в името на корупцията и чекмеджетата! Спрете парите на мафията!

    11:59 03.12.2025

  • 41 Банко

    4 2 Отговор
    Онези хулигани с маските, бас хващам, че са от младежкото ППДБ. Манталитета е същия

    11:59 03.12.2025

  • 42 Независим

    2 2 Отговор
    Еврото в България, а копейките в Русия.

    12:00 03.12.2025

  • 45 Всичко което трябва да знаете

    1 1 Отговор
    (Към чатджпт: Ако се използва валутният резерв да се повиши пенсията на пенсионерите с до 1000 лева пенсия, с 200 лева на месец, за колко години ще стигне резервът.) ЧАТДЖП: Валутен резерв на БНБ: около 45 млрд. евро ≈ 88 млрд. лева (при курс 1.95 лв./€).

    Пенсионери в България: 2 млн. души. От тях около 1,5 млн. получават пенсия до 1000 лв. (по статистика на НОИ). Ако целият валутен резерв се използва само за тази цел (което е чисто хипотетично, той би стигнал за около 24 години допълнителни 200 лв. месечно за всички пенсионери с пенсия до 1000 лв. (КЪМ ЧАТДЖПТ:валутният резерв отпада като гаранция на валутният борд, нали бордът отпада
    ЧАТДЖПТ: Да, точно така – валутният резерв е пряко свързан с валутния борд.)

    12:02 03.12.2025

  • 46 Браео на Възраждане

    1 2 Отговор
    Ето това е българската партия, а не - ония от подмяната

    Коментиран от #51

    12:02 03.12.2025

    2 2 Отговор
    Копейка, за несвършена работа Митрофанова няма да ти плати колкото и да се напъваш, мандалото хлопна, еврото е прието, с фатмака можете само да пиете по една студена вода😜.

    12:04 03.12.2025

  • 51 Не е българска

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "Браео на Възраждане":

    Руска е.....

    12:05 03.12.2025

  • 55 Хмхмхмхмхм

    1 1 Отговор
    /...В името на това да бъдем вкарани незаконно в еврозоната/// В уикипедия за костадинов пише и че е юрист/ оле майкоооо/. Нека да ми обясни като на колега кои са доказателствата, подкрепящо твърдението му , че България незаконно влиза в еврозоната. Ако не може, да си покаже дипломата за юрист и да се види от кой юф на кой ВУЗ е издадена, за да се разследва после кой му е продал тази диплома и с каква цел, дали е налице документно престъпление и дали въпросното лице изобщо е завършило дори семестриално юф на който и да е бг или ЕС университет....

    12:10 03.12.2025

  • 56 Майора

    2 0 Отговор
    Копейкин , много ти се иска кабинета да падне и да стане твоето- заедно с разединителя Радев и останалите проруски партии да се качи не на трона и изпълните заръката на Путин страната да излезе от ЕС и НАТО и при Путин и Русия , но няма да стане! На нас предатели не ни трябват!

    12:11 03.12.2025

  • 57 Петко

    1 0 Отговор
    Този папуняк е толкова вреден колкото и ШИШИ и БОКО!

    12:13 03.12.2025

  • 58 147

    1 0 Отговор
    На този ролята му е да разединява! За това и му плащат отвън.

    12:14 03.12.2025

  • 59 Копейка

    0 0 Отговор
    Възраждане върна ГЕРБ, да не се правят ма ощипани ученички. Лицемери. Този е по-малък от Бареков.

    12:16 03.12.2025

