Костадинов: В името на еврозоната беше фалшифициран един държавен бюджет, предстои и втори да бъде

В името на това да бъдем вкарани незаконно в еврозоната и да бъде унищожен българския лев, беше фалшифициран един държавен бюджет, предстои да бъде фалшифициран и втори, с цената на още по-големи задължения. Това заяви председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов в декларация от парламентарната трибуна, цитиран от БТА. Но българският народ това няма да го търпи, предупреди той.

"На правителството му остават броени дни, може би седмици. Ясно е, че то пада. Въпросът не е дали, въпросът е кога точно ще падне", коментира Костадинов.

Станахме свидетели на нещо, което е безпрецедентно в най-новата история на България – огромно множество от хора, обединени от една цел, огромно множество от хора, които никога повече не желаят да гледат тържество на корупцията на олигархичния модел в нашата страна, посочи Костадинов. Но протестите, които започнаха, продължават и ще продължават до оставката на коалиция "Наглите" на ГЕРБ , ДПС, БСП и ИТН бяха с непосредствена причина престъпния бюджет на правителство, който предвиждаше да вкара България във фалитна спирала, която ще ни доведе до свръхзадлъжнялост и унищожаване на публичните финанси, отбеляза той.

Той коментира, че бюджетът, който беше оттеглен, е престъпен, но този, който престои да бъде гласуван и приет, ще бъде още по-престъпен. По думите му новият бюджет или още по-нагло ще повтори несъвършенствата и недъзите на този бюджет, или ще бъде, заедно с подкрепата на ПП-ДБ, приет в ситуация, в която всичко ще бъде маскирано под формата да влезем в еврозоната. Всъщност истината е, че тези протести, които започнаха и които продължават, са точно заради това, заяви Костадин Костадинов.

Няма да допуснем да има поредна подмяна на промяната, каза лидерът на "Възраждане". Той призова председателите на партиите в залата, които никога не са имали каквито да било отношения с коалиция „Наглите“, по думите му ПП-ДБ не са от тях, защото са управлявали с ГЕРБ и ДПС, да не допуснат подменяне на исканията на българските граждани, които протестират за едно основно нещо - никога повече корупцията да не е определяща в политическия модел на нашата страна.

Явор Божанков (ПП-ДБ) възрази, че лидерът на "Възраждане" не може да прави декларация по точка от дневния ред. Той коментира, че Костадинов говори за протести, на които не идва, защото няма да си тръгне. Там руски знамена няма, посочи депутатът от ПП-ДБ. Цончо Ганев срещна сериозни затруднения да си тръгне и видяхме отношението на протеста към партия "Възраждане" и персонално към един от хората, заместник-председателя на Събранието, припомни Божанков. По думите му партия "Възраждане" е нежелана на тези шествия.

Петър Петров ("Възраждане") възрази, че не е редно народни представители да пречат на прочитането на декларация и да коментират по същество декларация. Той поиска председателя на парламента да обясни правилника на народни представители и да наказва депутати, когато смущават прочитането на декларация.

Председателят на парламента Рая Назарян коментира, че депутатите познават много добре правилника. Дайте личен пример, обърна се тя към групата на "Възраждане".