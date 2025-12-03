Костадинов: В името на еврозоната беше фалшифициран един държавен бюджет, предстои и втори да бъде

В името на това да бъдем вкарани незаконно в еврозоната и да бъде унищожен българския лев, беше фалшифициран един държавен бюджет, предстои да бъде фалшифициран и втори, с цената на още по-големи задължения. Това заяви председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов в декларация от парламентарната трибуна, цитиран от БТА. Но българският народ това няма да го търпи, предупреди той.
"На правителството му остават броени дни, може би седмици. Ясно е, че то пада. Въпросът не е дали, въпросът е кога точно ще падне", коментира Костадинов.
Станахме свидетели на нещо, което е безпрецедентно в най-новата история на България – огромно множество от хора, обединени от една цел, огромно множество от хора, които никога повече не желаят да гледат тържество на корупцията на олигархичния модел в нашата страна, посочи Костадинов. Но протестите, които започнаха, продължават и ще продължават до оставката на коалиция "Наглите" на ГЕРБ , ДПС, БСП и ИТН бяха с непосредствена причина престъпния бюджет на правителство, който предвиждаше да вкара България във фалитна спирала, която ще ни доведе до свръхзадлъжнялост и унищожаване на публичните финанси, отбеляза той.
Той коментира, че бюджетът, който беше оттеглен, е престъпен, но този, който престои да бъде гласуван и приет, ще бъде още по-престъпен. По думите му новият бюджет или още по-нагло ще повтори несъвършенствата и недъзите на този бюджет, или ще бъде, заедно с подкрепата на ПП-ДБ, приет в ситуация, в която всичко ще бъде маскирано под формата да влезем в еврозоната. Всъщност истината е, че тези протести, които започнаха и които продължават, са точно заради това, заяви Костадин Костадинов.
Няма да допуснем да има поредна подмяна на промяната, каза лидерът на "Възраждане". Той призова председателите на партиите в залата, които никога не са имали каквито да било отношения с коалиция „Наглите“, по думите му ПП-ДБ не са от тях, защото са управлявали с ГЕРБ и ДПС, да не допуснат подменяне на исканията на българските граждани, които протестират за едно основно нещо - никога повече корупцията да не е определяща в политическия модел на нашата страна.
Явор Божанков (ПП-ДБ) възрази, че лидерът на "Възраждане" не може да прави декларация по точка от дневния ред. Той коментира, че Костадинов говори за протести, на които не идва, защото няма да си тръгне. Там руски знамена няма, посочи депутатът от ПП-ДБ. Цончо Ганев срещна сериозни затруднения да си тръгне и видяхме отношението на протеста към партия "Възраждане" и персонално към един от хората, заместник-председателя на Събранието, припомни Божанков. По думите му партия "Възраждане" е нежелана на тези шествия.
Петър Петров ("Възраждане") възрази, че не е редно народни представители да пречат на прочитането на декларация и да коментират по същество декларация. Той поиска председателя на парламента да обясни правилника на народни представители и да наказва депутати, когато смущават прочитането на декларация.
Председателят на парламента Рая Назарян коментира, че депутатите познават много добре правилника. Дайте личен пример, обърна се тя към групата на "Възраждане".
Днес питат предшественичката Кая и доскорошната дясна ръка на УрсуЛиза❗
Днес питат предшественичката Кая и доскорошната дясна ръка на УрсуЛиза❗
За какво ли🤔 Дали за времето🤔
10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ОСТАВКА НА ФАЛШИВОТО ПРАВИТЕЛСТВО!
11:14 03.12.2025
До коментар #16 от "Страх и памперс":"Копейката нещо не го видяхме на протестите." - на предишните протести като видя кирчо, гласува ли за него?
27 Митко културиста
До коментар #17 от "Някой":Той е определен от великите. Мистър Ванс ви го каза,само гледайте. Правителство на АФГ в Германия ще е сигнала. От там нататък в България ще има правителство на Възраждане с прайм министър Мистър Костадинов. Не ви ли е ясно ,че в света великите сили са 2: USA и РФ. Каквото се споразумеят това ще изпълняват останалите. Няма мърдане!
30 Красиморпв
До коментар #27 от "Митко културиста":Клоун,пий си лекарствата
11:48 03.12.2025
32 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #21 от "ЕДГАР КЕЙСИ":ТОЙ И "ЧИЧО РУМЕН" ИМА ЖЕЛАНИЕ (МЕЧТА) ...................... ДА СТАНЕ "ФЮРЕР" НА БЪЛГАРИЯ .......................... ПО ПРИМЕР НА ФАШИСТА ПУТЛЕР .....................
33 пропуск
До коментар #14 от "гост":Пропуснал си да кажеш, че теглим десетки милиарди КРЕДИТИ, за да финансираме чужда държава - в случая Украйна.
11:50 03.12.2025
34 ИНЖ1
Кукловодите от КГБ/ДС просто ни ОКРАДОХА!!!!
35 Димович
До коментар #16 от "Страх и памперс":Го.сподаря му медведев не му е разрешил. А стоте платени пенсионера които са електорат на изх.ождане заспиват още в 18 часа.
36 Лефтеров
До коментар #32 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Напълно вярно .
37 Наблюдател
39 Руски трол, това не е вярно
До коментар #38 от "Руски трол, това не е вярно":Те ще продължават да се самовъзпроизвеждат. Не може Лена Бориславова да сяда на една маса с детето на мафията Крум Зарков и да се разбират, че няма да пипат корупцията в КПКОНПИ! Какво е това нещо, когато идваш с идеята за Корупция Нула? На всеки корумпиран човек, който укрива пари и данъци за лична изгода. Разбирай за апартаменти и хотели накратко, и после ходи да се снимат с Радев и политически приятели? Такива хора нямат моралното право да насочват как да се развива държавата. Напротив, на тези хора трябва да бъде отнемано правото на гласуване на избори и референдуми за определени години спрямо тежестта на икономическите престъпления. Като във футболa, червен картон, няма право да участва в държавните институции дори като мияч на тоалетни, нито право на гласува на президентски и парламентарни избори. Много политици, съдии, прокурори, адвокати, полицаи, военни, лекари, олигарси, бизнесмени трябва да останат без тези права. Както и за големите икономически измамници в строителния бранш, фармацевтичния бранш и други браншове, отнемане на правото на преминава държавната граница за него и семейството, докато не върне парите. Защото пътуват по света, изучават си децата в Америка и Европа и после се връщат отново да разпространяват корупция и да се гаврят с обикновените хора.
45 Всичко което трябва да знаете
Пенсионери в България: 2 млн. души. От тях около 1,5 млн. получават пенсия до 1000 лв. (по статистика на НОИ). Ако целият валутен резерв се използва само за тази цел (което е чисто хипотетично, той би стигнал за около 24 години допълнителни 200 лв. месечно за всички пенсионери с пенсия до 1000 лв. (КЪМ ЧАТДЖПТ:валутният резерв отпада като гаранция на валутният борд, нали бордът отпада
ЧАТДЖПТ: Да, точно така – валутният резерв е пряко свързан с валутния борд.)
46 Браео на Възраждане
51 Не е българска
До коментар #46 от "Браео на Възраждане":Руска е.....
