Петър Москов: Борисов трябва да изолира ДПС, иначе справедливият гняв на хората ще ги помете

4 Декември, 2025 09:42 793 26

  • петър москов-
  • герб-
  • дпс

Не знам кой излъга ГЕРБ, че управление с ДПС може да предизвика нещо друго извън всенародна омраза, каза бившият здравен министър

Петър Москов: Борисов трябва да изолира ДПС, иначе справедливият гняв на хората ще ги помете - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Никой не може да симпатизира на това правителство, но не присъствах на протеста на 1 декември", заяви в студиото на „Тази сутрин“ по бТВ бившият министър на здравеопазването и лидер на КОД Петър Москов. Той обясни, че е бил организатор на антиправителствени протести, когато е имало дясна алтернатива.

„Правителството около ГЕРБ може да бъде свалено, но на негово място, тези, които заявяват себе си като говорители на протеста, са част от проблема, а не възможност за решение. Направиха така, че доходите да не са вследствие на качеството на работата – цели групи от обществото получават доходи на база на административен критерии, а не на ефективността. Тези хора превърнаха „животът на заем“ в норма.

Той коментира, че за това са виновни правителствата на Радев и Петков, като продължава и в управлението на ГЕРБ.

„Не знам кой излъга ГЕРБ, че управление с ДПС може да предизвика нещо друго извън всенародна омраза. Същността на съществуването на ДПС, като зачената в ченгеджийницата на прехода, свързана с това да генерира политическата защита на червената олигархия, същността им е на корупция. Досегът с ДПС е досег с корупцията“, коментира Москов.

Председателят на КОД коментира, че ДПС са участвали досега във властта винаги след покана на хора „от неговата политическа линия“.

„Помните ли правителството на ГЕРБ и „Реформаторския блок“, което имаше собствено мнозинство, причината ДПС да бъде част от това беше промяната на Конституцията. Помните ли сглобката, със собствено мнозинство, помните ли кой покани ДПС на масата на преговорите? През следващите 6 месеца е необходимо редовно правителство, за да се случи това обаче ДПС трябва да престане да е част от това правителство. Това е задачата, която стои пред Борисов – трябва да изолира ДПС“, заяви още той.

Той предупреди, че ако това не се случи, „справедливият гняв на хората ще помете всичко, без значение последиците“. Бившият здравен министър коментира, че за следващата година парите в сектор „здраве“ са рекордни, но резултатите стават все по-лоши. Въпреки политическите турбуленции Москов настоя, че има място за дясна алтернатива:

„Между Пеевски и Асен Василев изборът е невъзможен за смисления човек. България има нужда от дясна, разумна алтернатива – това е Синя България.“

На въпрос дали ще има избори, той отговори: „Възможно е. И ако има – ние ще предложим истинска дясна програма“.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    9 2 Отговор
    Тоя клоун иска борисов да му направи местенце в скута, вероятно?

    09:44 04.12.2025

  • 3 надарена кака

    5 0 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    09:46 04.12.2025

  • 4 1488

    5 6 Отговор
    румен радев е големия буклук и се крие зад жена си

    09:46 04.12.2025

  • 5 На бас 👍

    4 3 Отговор
    При предсрочни избори, ГЕРБ пак ще са първи със 25-26% гласове при 30-40% избирателна активност. Демек - файдата както винаги ще е нулева 😆

    Коментиран от #8

    09:46 04.12.2025

  • 6 Дедо Джо

    6 3 Отговор
    Целият рев е предателите от ппдб да заместят дпс в сглобката.

    Коментиран от #14

    09:46 04.12.2025

  • 7 пеев свинефски

    8 2 Отговор
    какво значи "справедливият гняв" ?
    не на омразата към моите хора

    09:47 04.12.2025

  • 8 Последния Софиянец

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "На бас 👍":

    ГЕРБ 5 процента.А на бас?

    09:47 04.12.2025

  • 10 1111

    4 0 Отговор
    Нека ги помете.

    09:50 04.12.2025

  • 11 Добро утро Москва

    4 0 Отговор
    Става забавно!

    09:51 04.12.2025

  • 12 честен ционист

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Този път Дани няма да се церемони с водното оръдие.

    Коментиран от #17

    09:53 04.12.2025

  • 13 фйиквед

    7 1 Отговор
    Пепи ваксината дето за 1 месец министър направи набързо 140 хиляди лева загуба за България бил "десен"??? Пепи, боклук, не си нито десен нито ляв, а си боклук. Пепи ти си един лъжец и завършен боклук. Много ти се иска да си играеш на ляво и дясно, само че вечи всеки те знае че и с лявата и с дясната прибираш. Слава на Господ Иисус Христос лъжата и лъжците са обречени на гибел. Напразно се оливаш да лъжеш пропаднал боклук.

    09:53 04.12.2025

  • 14 Никога повече

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Дедо Джо":

    ППДП!
    Предадаха не само българския лев, а и Родината ни- кофелдаци!

    Коментиран от #23

    09:54 04.12.2025

  • 15 скачал с 2 пръста на площада ха ха ха

    1 4 Отговор
    важното е че има банани

    ас всеки ден изяждам по един гол банан и съм доволен

    09:55 04.12.2025

  • 16 Рамбо

    4 2 Отговор
    Итоя се нареди от страната на плювачите.

    09:55 04.12.2025

  • 17 Последния Софиянец

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "честен ционист":

    Полицията няма желание да се бие с народа заради Бойко и Шиши.

    Коментиран от #22

    09:56 04.12.2025

  • 18 проблем видяха в бюджета

    1 0 Отговор
    бойчо не е бюджетис . и не разбира . то затова бяха стачките в центъра . а който иска си прави сдружение . но как функционира то . важно е . ако все е за атаки и лоши неща . логиката е че ще стане още по лошо . докъде ли ще стигне .

    09:58 04.12.2025

  • 21 Вчера

    0 0 Отговор
    Некадърния народен артист Мирчев 8зигра една Росенец 2на бой срещу ма ги ияъа тоя дебил си мисли ,че сме със специални потребности като него.мекадърни комици се опитват да разсмиват цяла Збг

    10:02 04.12.2025

  • 22 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Последния Софиянец":

    Рабоата на Полицията и предназначението й е да бие народа и пази властта.

    10:04 04.12.2025

  • 23 Какъвто им Асена Василева

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Никога повече":

    Такава им и партията!
    Резил!
    За едното ефане, продадоха българския лев!
    Отивайте при червените фенери! Там ви е мястото! Там ще си организирате нова партия- Спецката, Сю накъдрената; Василка Ушето; Бажанката кравешка и той там…. Ще съберете 4%

    10:04 04.12.2025

  • 24 България има много сериозен Проблем

    0 0 Отговор
    Липса на готовност за прием евро.
    Оттам идват проблемите с бюджетите 2025 и 2026 г.
    Проблем са висока инфлация, висок дефицит и непоносимо покачване на цени и данъци.
    Вчера стана видно, че ПП, ДБ забраняват Референдумите, гласуваха заедно с ДПС, БСП и ГЕРБ.
    Проблем са непосилните заеми 2025 19 милиарда лева, 2026 21 милиарда лева.
    Неоправдано високи заплати при част от Бюджетници, стигащи за 5 години до 150% повишение.
    Ние повтаряме сценарият Гърция, България е водена към умишлен фалит.
    Няма друго обяснение за унищожаването на Валутен Борд, няма.
    Валутен Борд ни спаси от кризата 2008 и кризата 2020.

    10:14 04.12.2025

  • 25 Шишиландия

    1 0 Отговор
    Народът мрази Дебелия и Буци без да им плаща някой. Това е автентична омраза към тези двама мафиоти. Изходът е само един - да ги няма, за да се успокоят хората. Но да изчезнат завинаги.

    10:18 04.12.2025

  • 26 Нима

    0 0 Отговор
    ГЕРБ ще се спаси?!
    Независимо дали със/без ДПС, герберастите си отиват!

    10:26 04.12.2025

