Петър Москов: Борисов трябва да изолира ДПС, иначе справедливият гняв на хората ще ги помете

"Никой не може да симпатизира на това правителство, но не присъствах на протеста на 1 декември", заяви в студиото на „Тази сутрин“ по бТВ бившият министър на здравеопазването и лидер на КОД Петър Москов. Той обясни, че е бил организатор на антиправителствени протести, когато е имало дясна алтернатива.
„Правителството около ГЕРБ може да бъде свалено, но на негово място, тези, които заявяват себе си като говорители на протеста, са част от проблема, а не възможност за решение. Направиха така, че доходите да не са вследствие на качеството на работата – цели групи от обществото получават доходи на база на административен критерии, а не на ефективността. Тези хора превърнаха „животът на заем“ в норма.
Той коментира, че за това са виновни правителствата на Радев и Петков, като продължава и в управлението на ГЕРБ.
„Не знам кой излъга ГЕРБ, че управление с ДПС може да предизвика нещо друго извън всенародна омраза. Същността на съществуването на ДПС, като зачената в ченгеджийницата на прехода, свързана с това да генерира политическата защита на червената олигархия, същността им е на корупция. Досегът с ДПС е досег с корупцията“, коментира Москов.
Председателят на КОД коментира, че ДПС са участвали досега във властта винаги след покана на хора „от неговата политическа линия“.
„Помните ли правителството на ГЕРБ и „Реформаторския блок“, което имаше собствено мнозинство, причината ДПС да бъде част от това беше промяната на Конституцията. Помните ли сглобката, със собствено мнозинство, помните ли кой покани ДПС на масата на преговорите? През следващите 6 месеца е необходимо редовно правителство, за да се случи това обаче ДПС трябва да престане да е част от това правителство. Това е задачата, която стои пред Борисов – трябва да изолира ДПС“, заяви още той.
Той предупреди, че ако това не се случи, „справедливият гняв на хората ще помете всичко, без значение последиците“. Бившият здравен министър коментира, че за следващата година парите в сектор „здраве“ са рекордни, но резултатите стават все по-лоши. Въпреки политическите турбуленции Москов настоя, че има място за дясна алтернатива:
„Между Пеевски и Асен Василев изборът е невъзможен за смисления човек. България има нужда от дясна, разумна алтернатива – това е Синя България.“
На въпрос дали ще има избори, той отговори: „Възможно е. И ако има – ние ще предложим истинска дясна програма“.
09:44 04.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 надарена кака
09:46 04.12.2025
4 1488
09:46 04.12.2025
5 На бас 👍
Коментиран от #8
09:46 04.12.2025
6 Дедо Джо
Коментиран от #14
09:46 04.12.2025
7 пеев свинефски
не на омразата към моите хора
09:47 04.12.2025
8 Последния Софиянец
До коментар #5 от "На бас 👍":ГЕРБ 5 процента.А на бас?
09:47 04.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 1111
09:50 04.12.2025
11 Добро утро Москва
09:51 04.12.2025
12 честен ционист
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Този път Дани няма да се церемони с водното оръдие.
Коментиран от #17
09:53 04.12.2025
13 фйиквед
09:53 04.12.2025
14 Никога повече
До коментар #6 от "Дедо Джо":ППДП!
Предадаха не само българския лев, а и Родината ни- кофелдаци!
Коментиран от #23
09:54 04.12.2025
15 скачал с 2 пръста на площада ха ха ха
ас всеки ден изяждам по един гол банан и съм доволен
09:55 04.12.2025
16 Рамбо
09:55 04.12.2025
17 Последния Софиянец
До коментар #12 от "честен ционист":Полицията няма желание да се бие с народа заради Бойко и Шиши.
Коментиран от #22
09:56 04.12.2025
18 проблем видяха в бюджета
09:58 04.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Вчера
10:02 04.12.2025
22 честен ционист
До коментар #17 от "Последния Софиянец":Рабоата на Полицията и предназначението й е да бие народа и пази властта.
10:04 04.12.2025
23 Какъвто им Асена Василева
До коментар #14 от "Никога повече":Такава им и партията!
Резил!
За едното ефане, продадоха българския лев!
Отивайте при червените фенери! Там ви е мястото! Там ще си организирате нова партия- Спецката, Сю накъдрената; Василка Ушето; Бажанката кравешка и той там…. Ще съберете 4%
10:04 04.12.2025
24 България има много сериозен Проблем
Оттам идват проблемите с бюджетите 2025 и 2026 г.
Проблем са висока инфлация, висок дефицит и непоносимо покачване на цени и данъци.
Вчера стана видно, че ПП, ДБ забраняват Референдумите, гласуваха заедно с ДПС, БСП и ГЕРБ.
Проблем са непосилните заеми 2025 19 милиарда лева, 2026 21 милиарда лева.
Неоправдано високи заплати при част от Бюджетници, стигащи за 5 години до 150% повишение.
Ние повтаряме сценарият Гърция, България е водена към умишлен фалит.
Няма друго обяснение за унищожаването на Валутен Борд, няма.
Валутен Борд ни спаси от кризата 2008 и кризата 2020.
10:14 04.12.2025
25 Шишиландия
10:18 04.12.2025
26 Нима
Независимо дали със/без ДПС, герберастите си отиват!
10:26 04.12.2025