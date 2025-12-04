Шефът на СДВР: Провокаторите бяха следени още от КПП-тата, полицията беше на място

Депутатите изслушват главния комисар на СДВР Любомир Николов в Народното събрание за реакцията на полицията на многохилядния протест в София.
„Още в началото на подготовката на масовото мероприятие колегите бяха инструктирани да съблюдават всяко едно действие на лица - провокатори и агресори, които ще опитат да предизвикат органите на полицията да влязат в конфронтация с тях“, разясни Николов.
Той обясни, че на инструктажа е разпоредил на около 170 оперативни работници да съблюдават изкъсо действията на лицата, които предварително са извели като евентуални провокатори. „На КПП-тата изведохме такива лица, същите бяха наблюдавани постоянно от нашите служители. В последствие - след започване на нерегламентираното шествие, същите бяха проследени до мястото, където започна ескалацията на напрежението“, каза главният комисар.
Любомир Николов разкри, че ескалацията на напрежението е започнала пред централата на ул. „Врабча“ след многократни предупреждения от страна на ръководителя на терен г-н Георгиев. Въпросният е предупредил организаторите, че подобно шествие ще предизвика грубо нарушение на обществения ред. „В тази връзка - не отговаря на истината твърдението, че полицейските служители не са били на място и не са били необходимия брой, който да отвърне на евентуална агресия“, категорично заяви Николов.
По думите му сградата на централата на „ДПС–Ново начало“ е била охранявана с един взвод високооборудвани полицейски служители от специализирани полицейски сили. „Шествието, съпроводено от наши полицейски служители беше неотлъчно следено. При ескалация на напрежението бусовете бяха разположение на бул. „Дондуков“ и не бяха включени в самата охрана на агресиралото шествие, поради което не бяха сложени решетки, тъй като те не участваха в самото отблъскване на противообществените прояви“, коментира той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
10:43 04.12.2025
2 следени и Насочвани
10:46 04.12.2025
4 Отивай
Тоя щетни вкара в революция! Заплаха е за Бъдгария и гражданския мир!
ДАНС, айде момчета, задействайте се! Че и вас ще пратим да копате картофи!
10:49 04.12.2025
5 гост
10:50 04.12.2025
6 Бендида
10:51 04.12.2025
7 защо ли
10:51 04.12.2025
8 Следени а никакви
10:52 04.12.2025
9 фиколо
10:52 04.12.2025
10 И той
10:52 04.12.2025
11 Чисти протести
10:54 04.12.2025
12 уффффффффффффф
10:55 04.12.2025
13 Последния Софиянец
10:55 04.12.2025
14 Райка
10:57 04.12.2025
15 Нови оправдания
10:57 04.12.2025
16 Стоев
10:57 04.12.2025
17 Пламен Киров
Коментиран от #25
10:58 04.12.2025
18 Въпрос към медиите и МВР
А с Мирчев какво се случва?
Защо мълчите по темата?
10:58 04.12.2025
19 палицията
10:58 04.12.2025
20 Хмм
Коментиран от #30
10:59 04.12.2025
21 Хе!
- Следяхме ги, да видим докъде ще стигнат!
- И докъде стигнаха!?
- Избиха охраната, изнасилиха служителките, обраха банката, задигнаха касата и сега са обявени за международно издирване! Справихме се блестящо!
10:59 04.12.2025
22 Активно мероприятие
Понеже не могат да спечелят нормални избори, Шарлатаните разчитат на партизански действия- агитки, водени от Черепа, Бобокови, медиите на Прикопиев , цялата кремълска президентска дружинка, всички проруски НПО та, Пасоля , зад всички стои Радев.
Ударният отряд са ППДБ!
Познатите физиономии- Кокорчо, Кики, Ленчето, Денкуф , Мирчев и т.н.
До един деца на БКП!
Коментиран от #27
11:01 04.12.2025
23 пеев свинефски
11:02 04.12.2025
25 Ами,
До коментар #17 от "Пламен Киров":слушах по едно радио предимно, заопочващо с голямо ,,Д"! Отразяваха от столицата и страната и тона бе навсякъде едно и също - много хора, позитивен и мирен протест, семейства с деца! Сутринта пускам телевизията и вместо да чуя и видя информация за същинския протест, ми говорят за провокатори и погроми! Утринта не бе по мъдра от вечерта! Между тях се настани нощта!
11:04 04.12.2025
26 На Боко
11:05 04.12.2025
27 Хе-хе
До коментар #22 от "Активно мероприятие":Отиди на ТЕЛК с този текст, който си съчинил и ще ти дадат 100%, без да ти позволят да се доближиш до комисията!
11:07 04.12.2025
28 и още ги следят
Коментиран от #32
11:09 04.12.2025
30 Ти чу ли го Мирчев
До коментар #20 от "Хмм":за какво призоваваше ? То и организаторите на протестите НЕ са много умни , но вината била у МВР . Защо Киро Глупавото призова тълпата за шествие когато няма разрешение от общината ?Какво е очаквал Киро и Мирчев от агитките , да се държат възпитано ли ? Един сутринта по същият начин говореше и твърдеше , че имало разрешение от СО , много скохфузно стана когато го опровергаха с документи .
11:12 04.12.2025
31 Павел
Коментиран от #36
11:12 04.12.2025
32 не че нещо
До коментар #28 от "и още ги следят":ама иди се прегледай при специалист
11:13 04.12.2025
33 Тоя льольо
11:13 04.12.2025
34 хе хе
11:14 04.12.2025
35 Ха Ха
Това не е първият протест с подобен сценарий, което вече говори за системност, а не за „случаен пропуск“. Логичният извод е, че има умисъл за опорочаване на мирния протест чрез контролирани провокации. При така описаните действия отговорността е политическа – на вътрешния министър и на правителството, което стои зад тази линия на действие.
11:14 04.12.2025
36 Бегай бе ,
До коментар #31 от "Павел":Оня Къци от София запад беше рамо до рамо с Кирчо , отиваха към централата на ДПС . Виж снимките , предполагам , че Кирчо само му е показвал пътя , че Къци не го знае . И сега Киро работи а Шиши , смешко !
Коментиран от #42
11:18 04.12.2025
37 Провокаторите са нарушили конституцията
(2) Редът за организиране и провеждане на събрания и манифестации се определя със закон.
(3) За събрания на закрито не се изисква разрешение.
Коментиран от #48
11:19 04.12.2025
38 Име
11:22 04.12.2025
39 Боко праните гащи
11:23 04.12.2025
40 ВЕЛИНСКИ
СЛУЧИХМЕ НА ПОЛИЦИЯ И МИНИСТЪР....
ВЖ.И СПРАВКАТА ОТ БЪРЗА ПОМОЩ...
АМИ НИЕ ХОДИХМЕ...АМА РАНЕНИ...НЯМА!!!!
11:24 04.12.2025
41 Да,бе,да.Вляьох през КПП откъм
11:30 04.12.2025
42 Е,що не ги снима?
До коментар #36 от "Бегай бе ,":Щеше да станеш звезда.Или нямаш телефон?
Коментиран от #45
11:48 04.12.2025
43 Петър
11:52 04.12.2025
44 Григор
11:53 04.12.2025
45 Има го снимано ,
До коментар #42 от "Е,що не ги снима?":това , че ти не искаш да го видиш , не говори добре за теб .
12:03 04.12.2025
46 ТАКИС
12:11 04.12.2025
47 Пико
12:14 04.12.2025
48 Манифестация с шарени байрячета
До коментар #37 от "Провокаторите са нарушили конституцията":Това да не е от соц конституцията на бай Тошо?
12:15 04.12.2025