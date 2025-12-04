Новини
Шефът на СДВР: Провокаторите бяха следени още от КПП-тата, полицията беше на място

4 Декември, 2025 10:41 999 48

  • любомир николов-
  • провокатори-
  • протести

Любомир Николов разкри, че ескалацията на напрежението е започнала пред централата на ул. „Врабча“ след многократни предупреждения от страна на ръководителя на терен г-н Георгиев

Шефът на СДВР: Провокаторите бяха следени още от КПП-тата, полицията беше на място - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатите изслушват главния комисар на СДВР Любомир Николов в Народното събрание за реакцията на полицията на многохилядния протест в София.

„Още в началото на подготовката на масовото мероприятие колегите бяха инструктирани да съблюдават всяко едно действие на лица - провокатори и агресори, които ще опитат да предизвикат органите на полицията да влязат в конфронтация с тях“, разясни Николов.

Той обясни, че на инструктажа е разпоредил на около 170 оперативни работници да съблюдават изкъсо действията на лицата, които предварително са извели като евентуални провокатори. „На КПП-тата изведохме такива лица, същите бяха наблюдавани постоянно от нашите служители. В последствие - след започване на нерегламентираното шествие, същите бяха проследени до мястото, където започна ескалацията на напрежението“, каза главният комисар.

Любомир Николов разкри, че ескалацията на напрежението е започнала пред централата на ул. „Врабча“ след многократни предупреждения от страна на ръководителя на терен г-н Георгиев. Въпросният е предупредил организаторите, че подобно шествие ще предизвика грубо нарушение на обществения ред. „В тази връзка - не отговаря на истината твърдението, че полицейските служители не са били на място и не са били необходимия брой, който да отвърне на евентуална агресия“, категорично заяви Николов.

По думите му сградата на централата на „ДПС–Ново начало“ е била охранявана с един взвод високооборудвани полицейски служители от специализирани полицейски сили. „Шествието, съпроводено от наши полицейски служители беше неотлъчно следено. При ескалация на напрежението бусовете бяха разположение на бул. „Дондуков“ и не бяха включени в самата охрана на агресиралото шествие, поради което не бяха сложени решетки, тъй като те не участваха в самото отблъскване на противообществените прояви“, коментира той.


  • 1 Трол

    21 1 Отговор
    Бяха надлежно описани и осчетоводени всички бомбички, боксове и спрейове. За употребените количества алкохол и наркотици беше съставен протокол за извършени услуги.

    10:43 04.12.2025

  • 2 следени и Насочвани

    27 2 Отговор
    Провокаторите бяха насочвани от хора от МВР! Факт!

    10:46 04.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Отивай

    21 1 Отговор
    Да успокояваш Пеевски и да охраняваш башибузука, който щял да го защитава!
    Тоя щетни вкара в революция! Заплаха е за Бъдгария и гражданския мир!
    ДАНС, айде момчета, задействайте се! Че и вас ще пратим да копате картофи!

    10:49 04.12.2025

  • 5 гост

    26 1 Отговор
    Тя българската полиция е като западните си посестрими: Знаели кои са терористи, постоянно ги следили, но онези извършили терористичните актове! Та и нашите: знаели провокаторите, следи ли ги, но онези си извършили вандалщините! И сега: КАКВА Е ПОЛЗАТА ОТ ФАЙДАТА НА ПОЛИЦИЯТА или по-точно: КОМУ Е ИЗГОДНО???

    10:50 04.12.2025

  • 6 Бендида

    21 0 Отговор
    За другите места не знам, но откъм бул.,, Мария Луиза ", въобще нямаше КПП. Не знам къде са ,,следили"......

    10:51 04.12.2025

  • 7 защо ли

    15 1 Отговор
    Полицията беше като гипсирана !!

    10:51 04.12.2025

  • 8 Следени а никакви

    16 0 Отговор
    МЕРКИ НЕ ВЗЕЛИ. ЗАЩО НЕ РАЗКАЗА КОИ СА ТЕЗИ ХОРА ЗА ОНЯ С ПАЧКИТЕ ПАРИ И НЯКОЙ ОТ ПАРЛАМАТА ЗАЩО НЕ ГО ПОПИТА КОИ И КОЙ КОЙ ГИ Е ИЗПРАТИЛ ТАМ ДА РУШАТ. ПАК ДРЪН ДРЪН БЛЯ БЛА ПЛЯС.

    10:52 04.12.2025

  • 9 фиколо

    13 1 Отговор
    Как не те е срам бре маша на мафията??? МВР, Съд Прокуратура, КПК, ДАНС, как не ви е срам, да обслужвате мафията??? От 1989 г ограбиха България а няма 1 задържан. Нито 1 задържан. За корупция КПК със заплати по 10 хиляди лева отидоха и арестуваха Величие и Ивелин Михайлов дето няма 1 ден на държавна служба и нито 1 лев взети от държавата. Нито 1 лев не е взел от бюджета а за Корупция ги арестуваха. Как не ви е срам, мафиози??? ГЕРБ милиарди ограбиха, свинята със частен самолет лети до Дубай, а арестуваха Величие??? Срамота. Слава на Господ Иисус Христос, лъжата и лъжците са обречени на гибел. Мафия Оставка. Срамота. Оставка разбойници.

    10:52 04.12.2025

  • 10 И той

    12 0 Отговор
    и Данка лъжат най - безсрамно ! ОСТАВКА !!!

    10:52 04.12.2025

  • 11 Чисти протести

    13 0 Отговор
    Трябва да се направи всичко възможно да се лишат протестите от политическо омърсяване. Да се изкарат всички платени провокатори, които задкулисната корумпирана мафия изпраща. МВР трябва да съдейства на обществото и да не се договаря с мафията за допускане на такива лица.

    10:54 04.12.2025

  • 12 уффффффффффффф

    12 1 Отговор
    Ми като са били следени, що не бяха спрени, ами ги оставихте да правят проблеми? Без да искате ли? Аааааааааа

    10:55 04.12.2025

  • 13 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Полицията налови по улиците съвсем случайни хора.От 71 арестувани са обвинени 10.А кой ще се извини на останалите?

    10:55 04.12.2025

  • 14 Райка

    8 0 Отговор
    се държи тъпо , прекъсва перманентно изказващите и се обажда като черна станция ! И тя и Данка сеят злоба и разсейват страха си с излишни обяснения , състоящи се от празни приказки на кило ! ОСТАВКА !!!

    10:57 04.12.2025

  • 15 Нови оправдания

    14 1 Отговор
    Ако МВР продължава да се държи като частна охранителна фирма на малка група хора, нищо хубаво не ги чака.

    10:57 04.12.2025

  • 16 Стоев

    11 1 Отговор
    Как може да сложат за вътрешен министър някой който изглежда лато че все още му взимат парите за банички в училище

    10:57 04.12.2025

  • 17 Пламен Киров

    17 1 Отговор
    Телевизиите цяла вечер се правеха,че протест няма.Но когато започнаха провокациите и трите телевизии започнаха да излъчват директно като по команда.А що се отнася до потрошения автомобил на МВР се видя,че един дeббил чупи стъклата, а десетки жандармеристи с каски и щитове стоят и го гледат!!

    Коментиран от #25

    10:58 04.12.2025

  • 18 Въпрос към медиите и МВР

    8 8 Отговор
    какво се случва със синчето Бобоков- хванат как сваля маската си, приема инструкции от Мирчев от ППДБ и повежда биячите да рушат партийните офиси на ГЕРБ и ДПС?

    А с Мирчев какво се случва?

    Защо мълчите по темата?

    10:58 04.12.2025

  • 19 палицията

    11 1 Отговор
    спря тока

    10:58 04.12.2025

  • 20 Хмм

    13 1 Отговор
    а защо са ги пуснали на митинга, като ги знаят, искали са провокации, така излиза

    Коментиран от #30

    10:59 04.12.2025

  • 21 Хе!

    9 2 Отговор
    - Защо не реагирате превантивно!?
    - Следяхме ги, да видим докъде ще стигнат!
    - И докъде стигнаха!?
    - Избиха охраната, изнасилиха служителките, обраха банката, задигнаха касата и сега са обявени за международно издирване! Справихме се блестящо!

    10:59 04.12.2025

  • 22 Активно мероприятие

    5 13 Отговор
    на Шарлатаните на Радев- това не е просто протест, това е опит за преврат!

    Понеже не могат да спечелят нормални избори, Шарлатаните разчитат на партизански действия- агитки, водени от Черепа, Бобокови, медиите на Прикопиев , цялата кремълска президентска дружинка, всички проруски НПО та, Пасоля , зад всички стои Радев.

    Ударният отряд са ППДБ!
    Познатите физиономии- Кокорчо, Кики, Ленчето, Денкуф , Мирчев и т.н.

    До един деца на БКП!

    Коментиран от #27

    11:01 04.12.2025

  • 23 пеев свинефски

    8 6 Отговор
    румен радев е голем буклук и се крие зад жена си

    11:02 04.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ами,

    13 0 Отговор

    До коментар #17 от "Пламен Киров":

    слушах по едно радио предимно, заопочващо с голямо ,,Д"! Отразяваха от столицата и страната и тона бе навсякъде едно и също - много хора, позитивен и мирен протест, семейства с деца! Сутринта пускам телевизията и вместо да чуя и видя информация за същинския протест, ми говорят за провокатори и погроми! Утринта не бе по мъдра от вечерта! Между тях се настани нощта!

    11:04 04.12.2025

  • 26 На Боко

    11 3 Отговор
    мутрите - бизнесмени услужливо пуснаха част от наказателните си бригади като "провокатори" и естествено те НЕ БЯХА АРЕСТУВАНИ , а момчета , почти деца ! Позор !

    11:05 04.12.2025

  • 27 Хе-хе

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Активно мероприятие":

    Отиди на ТЕЛК с този текст, който си съчинил и ще ти дадат 100%, без да ти позволят да се доближиш до комисията!

    11:07 04.12.2025

  • 28 и още ги следят

    3 2 Отговор
    платен протестър провокатор от агитки . защо ги пуснаха на стачката . биха мирни хора . и един с 30 хиляди . с пищак го проснали и скочили върху му . а само си минавал и си правел клип . полисман провокаторист . щети за 120 хиляди . дейзър в кауша . ама не . гледат и нищо не вършат . днес ще има протестър митинг стачка .

    Коментиран от #32

    11:09 04.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ти чу ли го Мирчев

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "Хмм":

    за какво призоваваше ? То и организаторите на протестите НЕ са много умни , но вината била у МВР . Защо Киро Глупавото призова тълпата за шествие когато няма разрешение от общината ?Какво е очаквал Киро и Мирчев от агитките , да се държат възпитано ли ? Един сутринта по същият начин говореше и твърдеше , че имало разрешение от СО , много скохфузно стана когато го опровергаха с документи .

    11:12 04.12.2025

  • 31 Павел

    7 3 Отговор
    Всеки, който поне малко се интересува от футбол,знае,че ултрасите от София -Запад са момчетата за мокри поръчки на Борисов.Всрки им знае характерните скандирания,облекло и атрибути.Само МВР,на които това им е работа,не знаят.Този път за повече масовост бе докарана и агитката на Локо Пловдив.

    Коментиран от #36

    11:12 04.12.2025

  • 32 не че нещо

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "и още ги следят":

    ама иди се прегледай при специалист

    11:13 04.12.2025

  • 33 Тоя льольо

    2 1 Отговор
    дали е гледал в ютуб преминаването на провокаторите през кпптата на МВР. Да, нали. И въпреки това плещи лъжи.

    11:13 04.12.2025

  • 34 хе хе

    1 6 Отговор
    За сведение на посрещачите - правителството ще си изкара пълния мандат.

    11:14 04.12.2025

  • 35 Ха Ха

    27 0 Отговор
    Картината е ясна и притеснителна. Имало е сериозна предварителна подготовка от страна на МВР: 120 оперативни работници са били инфилтрирани сред протестиращите с задача да откриват агресивни, маскирани и вече известни на МВР лица. По признанията им тези хора в повечето случаи са били установени, но не са предприети превантивни действия – изчакано е да извършат хулигански прояви, за да има после „реакция“. Това на практика означава съзнателно допускане на ескалация.

    Това не е първият протест с подобен сценарий, което вече говори за системност, а не за „случаен пропуск“. Логичният извод е, че има умисъл за опорочаване на мирния протест чрез контролирани провокации. При така описаните действия отговорността е политическа – на вътрешния министър и на правителството, което стои зад тази линия на действие.

    11:14 04.12.2025

  • 36 Бегай бе ,

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "Павел":

    Оня Къци от София запад беше рамо до рамо с Кирчо , отиваха към централата на ДПС . Виж снимките , предполагам , че Кирчо само му е показвал пътя , че Къци не го знае . И сега Киро работи а Шиши , смешко !

    Коментиран от #42

    11:18 04.12.2025

  • 37 Провокаторите са нарушили конституцията

    6 0 Отговор
    Чл. 43. (1) Гражданите имат право да се събират мирно и без оръжие на събрания и манифестации.
    (2) Редът за организиране и провеждане на събрания и манифестации се определя със закон.
    (3) За събрания на закрито не се изисква разрешение.

    Коментиран от #48

    11:19 04.12.2025

  • 38 Име

    6 1 Отговор
    Бяха следени дали ще си свършат работата за която им бе платено.

    11:22 04.12.2025

  • 39 Боко праните гащи

    1 1 Отговор
    Ай штига бе тутууу

    11:23 04.12.2025

  • 40 ВЕЛИНСКИ

    4 0 Отговор
    ОТ ВРЕМЕТО НА КНЯЗ БАТЕМБЕРГ
    СЛУЧИХМЕ НА ПОЛИЦИЯ И МИНИСТЪР....
    ВЖ.И СПРАВКАТА ОТ БЪРЗА ПОМОЩ...
    АМИ НИЕ ХОДИХМЕ...АМА РАНЕНИ...НЯМА!!!!

    11:24 04.12.2025

  • 41 Да,бе,да.Вляьох през КПП откъм

    3 0 Отговор
    Двора на Президенството .Имаше четирима полицаи,с характерните им пози-ръцете в джобовете и блуждаещи погледи.Изобщо нямаше никакви проверки.

    11:30 04.12.2025

  • 42 Е,що не ги снима?

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Бегай бе ,":

    Щеше да станеш звезда.Или нямаш телефон?

    Коментиран от #45

    11:48 04.12.2025

  • 43 Петър

    3 1 Отговор
    Това беше еФтин цирк между милицията МВР и платените агитки. Смятам и най-заблудените го разбраха.

    11:52 04.12.2025

  • 44 Григор

    2 0 Отговор
    Това добре, ама хората искат да знаят какво жилище си купил и на каква цена. Защото ако е вярно си за разследване. Няма такива цени за квадратен метър жилищна площ в София! В Каспичан може, ама в София, не!

    11:53 04.12.2025

  • 45 Има го снимано ,

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Е,що не ги снима?":

    това , че ти не искаш да го видиш , не говори добре за теб .

    12:03 04.12.2025

  • 46 ТАКИС

    1 0 Отговор
    Абе имаше и такъв лаф, " знаем ги кои са извършителите , но не моем да ги докажем" е тва ни е полицията.Ама гоулемата заплатка си върви, бонусчетата също плюс 400 на калпак за Коледа.

    12:11 04.12.2025

  • 47 Пико

    2 0 Отговор
    Странно чувство за хумор има г-н Л.Н.,,Полицаите през цялото време си били на мястото,"За такива случаи народа казва:,,Хубав кон ,ама кьорав".

    12:14 04.12.2025

  • 48 Манифестация с шарени байрячета

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Провокаторите са нарушили конституцията":

    Това да не е от соц конституцията на бай Тошо?

    12:15 04.12.2025

