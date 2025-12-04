Ивайло Мирчев за Пеевски: Подписваше всяко решение на ПП-ДБ, само за да излезе от списъка „Магнитски“

Видях вчера страхът в неговите очи. Видях, че днес е размахвал някакви подписи. Това каза в кулоарите на парламента съпредседателят на „Да, България“ и депутат от ПП-ДБ Ивайло Мирчев по повод днешното изявление пред медиите на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.
За въпросните подписи Мирчев обясни, че те се дължат на последователната и твърда политика на ПП-ДБ да се подпомага Украйна във войната ѝ с Русия, поради което преди време дадохме на Киев бронетранспортьори.
Тогава Пеевски прати секретарката си, която ми даде телефона, за да говоря с него. Той молеше да се подпише под този документ (за изпращането на БТР-ите), за да го освободят от „Магнитски“. Това се случва в пленарна зала, разказа Мирчев.
По думите му Пеевски е искал да излезе от санкционния списък, поради което е бил готов да се подписва под всяко решение, инициирано от ПП-ДБ.
„Този, който се врътка според това, което му е изгодно, е квантовият лунатик Делян Пеевски“, добави депутатът.
Същевременно той отхвърли обвиненията на Пеевски, че по време на протеста в София е имало призиви за насилие срещу етническите малцинства у нас.
Единствените призиви бяха насочени срещу Делян Пеевски, Йордан Цонев, Байрям Байрям и всички останали около него, разясни Ивайло Мирчев.
На въпрос защо вчера беше нужно да излее гнева си срещу служителя на НСО, който охраняваше лидерът на ДПС-Ново начало, Мирчев каза, че охраната му от НСО е била назначена след фалшив сигнал в ДАНС, според който отряд на ГРУ е дошъл в България, за да го ликвидира заради помощта му за Украйна.
„Този човек отдавна няма нищо общо с Украйна. Нека да му се свали охраната от НСО, това е едно от нашите предложения, за да видите истинския му уплашен поглед“, каза в заключение Мирчев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 как да ви вярваме
Коментиран от #13
15:07 04.12.2025
2 честен ционист
15:09 04.12.2025
3 Ура,,Ура
Коментиран от #10
15:10 04.12.2025
4 Бг кочината
15:12 04.12.2025
5 Нехис
15:12 04.12.2025
6 И двамата за
15:12 04.12.2025
7 да бе знаем
15:12 04.12.2025
8 Типично
15:12 04.12.2025
9 Ивайло
15:12 04.12.2025
10 честен ционист
До коментар #3 от "Ура,,Ура":А на теб не ти ли е ясно, че Магнитски е изпята песен и важи в шепа държавици.
Коментиран от #22, #23
15:12 04.12.2025
11 Яаа, Мирчев
Много мътно кафе е изпил в скута на Пеевски.
Помни и отново е възбуден.
15:13 04.12.2025
12 Хасковски каунь
Тия двамата трябва със закон да бъдат лишени да вземат решения касаещи България.
15:13 04.12.2025
13 Има ни пак
До коментар #1 от "как да ви вярваме":Колкото и изпран да е ББ си е същия галфон. Така че все едно че не са го изпрали. Само си загубиха електората, обаче ако свалят прасетата ще си го върнат.
Коментиран от #26
15:14 04.12.2025
14 Тома
15:15 04.12.2025
15 Ако това е цвета
15:15 04.12.2025
16 Никой
15:15 04.12.2025
17 Магнита
15:15 04.12.2025
18 Мдаа
15:15 04.12.2025
19 г-н
15:17 04.12.2025
20 А това означава че те ппдб
Представяте ли си Как се развиват нещата в парламента. Вие ще ни дадете това ние ще ви дадем индулгенция по магнитски и така.....
15:18 04.12.2025
21 ниско чело
15:18 04.12.2025
22 Алооо ,
До коментар #10 от "честен ционист":Америка и Канада например , където важи Магнитски , според теб "държавици" ли са ?
15:18 04.12.2025
23 Ура,,Ура
До коментар #10 от "честен ционист":В шепа държавици може но тука има най много намагнитени, което е тотал щета за държава с 6 милиона жители. Май бяха около десетина юнаци. Българи юнаци.
15:19 04.12.2025
24 ха ха ха
15:19 04.12.2025
25 Голия
15:21 04.12.2025
26 Едни прасета ПП-та
До коментар #13 от "Има ни пак":искат да свалят другите прасета, за да седнат на техните топли свински места.
15:22 04.12.2025
27 А сега
15:22 04.12.2025
28 Румен
15:22 04.12.2025
29 Мравчев
15:23 04.12.2025
30 Гледай сега
15:24 04.12.2025
31 Гергов
Коментиран от #37
15:25 04.12.2025
32 Хайде
15:25 04.12.2025
33 Депутат
15:28 04.12.2025
34 Мирчо
Кой писа СМС и - Дидо, прибрах се, обади се , когато можеш!
Мухахах!
15:28 04.12.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Мирчо
15:32 04.12.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Отношението си
Тогава г- н Мирчев ще трябва да си глътне дипломата!
Изобщо- видимата неприязън, стигаща до бяс, грозни обиди, вулгарни закани и злоба към г- н Пеевски по медиите и форумите, се дължат на една малцинствена пропрезидентска , разбирай ППДБ, Възраждане и прочие, клика.
Единствено му вдигат рейтинга! Защо? Защото колебаещите се, като виждат неистовата омраза към Пеевски, си задават въпроса защо е така и автоматично ще гласуват за него!
Коментиран от #47
15:33 04.12.2025
39 този вика мафия
15:34 04.12.2025
40 Независим
15:34 04.12.2025
41 Изкефи ме
15:35 04.12.2025
42 Анонимен
15:39 04.12.2025
43 протеста
15:40 04.12.2025
44 Шарлатан
15:41 04.12.2025
45 Куба Либре
15:43 04.12.2025
46 Луд
15:46 04.12.2025
47 на "топло"
До коментар #38 от "Отношението си":Това няма да стане, защото дотогава той ще е на "топло". При бай Ставри има места. И да няма, за Дебелия ще се намери.Ако не в СЦЗ на бул. Столетов 21, в Казичане или Кремиковци, може и в Бобовдол или Враца.Затвори в БГ-бол.И за него ще е по-добре, така ще се спаси от народната любов.
15:47 04.12.2025