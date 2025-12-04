Новини
Ивайло Мирчев за Пеевски: Подписваше всяко решение на ПП-ДБ, само за да излезе от списъка „Магнитски"

Ивайло Мирчев за Пеевски: Подписваше всяко решение на ПП-ДБ, само за да излезе от списъка „Магнитски“

4 Декември, 2025

  • ивайло мирчев-
  • делян пеевски

„Този, който се врътка според това, което му е изгодно, е квантовият лунатик Делян Пеевски“, добави депутатът

Ивайло Мирчев за Пеевски: Подписваше всяко решение на ПП-ДБ, само за да излезе от списъка „Магнитски“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Видях вчера страхът в неговите очи. Видях, че днес е размахвал някакви подписи. Това каза в кулоарите на парламента съпредседателят на „Да, България“ и депутат от ПП-ДБ Ивайло Мирчев по повод днешното изявление пред медиите на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

За въпросните подписи Мирчев обясни, че те се дължат на последователната и твърда политика на ПП-ДБ да се подпомага Украйна във войната ѝ с Русия, поради което преди време дадохме на Киев бронетранспортьори.

Тогава Пеевски прати секретарката си, която ми даде телефона, за да говоря с него. Той молеше да се подпише под този документ (за изпращането на БТР-ите), за да го освободят от „Магнитски“. Това се случва в пленарна зала, разказа Мирчев.

По думите му Пеевски е искал да излезе от санкционния списък, поради което е бил готов да се подписва под всяко решение, инициирано от ПП-ДБ.

„Този, който се врътка според това, което му е изгодно, е квантовият лунатик Делян Пеевски“, добави депутатът.

Същевременно той отхвърли обвиненията на Пеевски, че по време на протеста в София е имало призиви за насилие срещу етническите малцинства у нас.

Единствените призиви бяха насочени срещу Делян Пеевски, Йордан Цонев, Байрям Байрям и всички останали около него, разясни Ивайло Мирчев.

На въпрос защо вчера беше нужно да излее гнева си срещу служителя на НСО, който охраняваше лидерът на ДПС-Ново начало, Мирчев каза, че охраната му от НСО е била назначена след фалшив сигнал в ДАНС, според който отряд на ГРУ е дошъл в България, за да го ликвидира заради помощта му за Украйна.

„Този човек отдавна няма нищо общо с Украйна. Нека да му се свали охраната от НСО, това е едно от нашите предложения, за да видите истинския му уплашен поглед“, каза в заключение Мирчев.


