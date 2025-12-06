Спират тировете през граничен преход „Капитан Петко войвода - Орменио“

Преустановява се пропускането през граничния преход „Капитан Петко войвода - Орменио“ на тежкотоварни автомобили и в двете посоки, съобщиха от "Гранична полиция".

По-рано турското министерство на търговията съобщи, че обработката на камиони на граничен пункт "Ипсала/Кипи" е преустановена от вечерта на 2 декември заради протестите на гръцките фермери, които са блокирали пътищата от гръцката страна, предаде турският информационен сайт „Тюркийе тудей“.

В профила на министерството в социалната мрежа Х служители заявиха, че гръцките фермери са затворили пътя за камиони към пункта "Ипсала/Кипи".

Министерството също така съобщи, че е получило информация, че граничният пункт "Орменион-Капитан Петко войвода" на границата с България е блокиран по подобен начин от фермери.

На границата с Гърция поради протести на гръцките земеделски производители от Северна Гърция в района граничен преход „Кулата - Промахон“ е преустановено пропускането на товарни автомобили от и за Гърция.

На границата с Турция трафикът е интензивен на гранични контролно-пропускателният пункт (ГКПП) "Капитан Андреево" и на ГКПП "Лесово" на изход за товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички контролно-пропускателни пунктове със Република Северна Македония.

Нормално е движението и на граничните пунктове със Сърбия.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния.