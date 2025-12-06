Новини
Спират тировете през граничен преход „Капитан Петко войвода - Орменио“

6 Декември, 2025 16:30

Граничният пункт „Орменион-Капитан Петко войвода“ на границата с България е блокиран по подобен начин от фермери

Преустановява се пропускането през граничния преход „Капитан Петко войвода - Орменио“ на тежкотоварни автомобили и в двете посоки, съобщиха от "Гранична полиция".

По-рано турското министерство на търговията съобщи, че обработката на камиони на граничен пункт "Ипсала/Кипи" е преустановена от вечерта на 2 декември заради протестите на гръцките фермери, които са блокирали пътищата от гръцката страна, предаде турският информационен сайт „Тюркийе тудей“.

В профила на министерството в социалната мрежа Х служители заявиха, че гръцките фермери са затворили пътя за камиони към пункта "Ипсала/Кипи".

Министерството също така съобщи, че е получило информация, че граничният пункт "Орменион-Капитан Петко войвода" на границата с България е блокиран по подобен начин от фермери.

На границата с Гърция поради протести на гръцките земеделски производители от Северна Гърция в района граничен преход „Кулата - Промахон“ е преустановено пропускането на товарни автомобили от и за Гърция.

На границата с Турция трафикът е интензивен на гранични контролно-пропускателният пункт (ГКПП) "Капитан Андреево" и на ГКПП "Лесово" на изход за товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички контролно-пропускателни пунктове със Република Северна Македония.

Нормално е движението и на граничните пунктове със Сърбия.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния.


България
  оня с коня

    1 1 Отговор
    НЕ МОЖЕ в Шенгенска държава да бъде допуснато блокиране на Основни Пътни артерии ,засягащо Интересите на останалите Членки.А ако Гръцкото правителство не е в състояние да се оправи с протестиращите,да поиска Помощ моментално ще бъдат изпратени Военни подразделения от съседни държави за да въведат ред!

    16:43 06.12.2025

  гробар1418

    1 0 Отговор
    17:04 06.12.2025

  Галина Колева

    1 0 Отговор
    Защо имам чувството ,че всичките тези протести са платени и режисирани от гръцките управляващи .Много добре се знае ,че от двете страни на т.н. граница живее един народ разделен от несправедливите решения на т.н. велики сили. Да има напрежение за да не могат роднините и хората да общуват и да не се връщат спомените и да не се знае истината.

    17:10 06.12.2025

  Блокирайте ги за

    0 0 Отговор
    Коледа и Нова година всички пунктове и притежателите на имоти в Гърция ще се скъсат от яд че не могат да отидат там.
    Спокойно има и други много по-топли и интересни места навсякъде по света. А и доста по-евтини освен самолетният билет разбира се. Не ви ли омръзна да шофирате през това зверско дефиле вместо един хубав полет.

    17:18 06.12.2025

