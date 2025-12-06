Спират тировете през граничен преход „Капитан Петко войвода - Орменио“

Преустановява се пропускането през граничния преход „Капитан Петко войвода - Орменио“ на тежкотоварни автомобили и в двете посоки, съобщиха от "Гранична полиция".
По-рано турското министерство на търговията съобщи, че обработката на камиони на граничен пункт "Ипсала/Кипи" е преустановена от вечерта на 2 декември заради протестите на гръцките фермери, които са блокирали пътищата от гръцката страна, предаде турският информационен сайт „Тюркийе тудей“.
В профила на министерството в социалната мрежа Х служители заявиха, че гръцките фермери са затворили пътя за камиони към пункта "Ипсала/Кипи".
Министерството също така съобщи, че е получило информация, че граничният пункт "Орменион-Капитан Петко войвода" на границата с България е блокиран по подобен начин от фермери.
На границата с Гърция поради протести на гръцките земеделски производители от Северна Гърция в района граничен преход „Кулата - Промахон“ е преустановено пропускането на товарни автомобили от и за Гърция.
На границата с Турция трафикът е интензивен на гранични контролно-пропускателният пункт (ГКПП) "Капитан Андреево" и на ГКПП "Лесово" на изход за товарни автомобили.
Трафикът е нормален на всички контролно-пропускателни пунктове със Република Северна Македония.
Нормално е движението и на граничните пунктове със Сърбия.
Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния.
1 оня с коня
16:43 06.12.2025
3 гробар1418
17:04 06.12.2025
4 Галина Колева
17:10 06.12.2025
5 Блокирайте ги за
Спокойно има и други много по-топли и интересни места навсякъде по света. А и доста по-евтини освен самолетният билет разбира се. Не ви ли омръзна да шофирате през това зверско дефиле вместо един хубав полет.
17:18 06.12.2025