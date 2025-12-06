Министърът на туризма: Очакваме добър зимен сезон

2026 година трябва да бъде преломна за българския планински туризъм. Това каза министърът на туризма Мирослав Боршош пред журналисти в Пампорово, където се проведе форум "Туризъм БГ. Зима 2025 - 2026", организиран от БТА.

По думите на министър Боршош през настоящата година екипът му е изслушал всички предложения на браншови организации и общини и е подготвил законодателни промени, които, ако се приемат от парламента, трябва да спомогнат за развитието на планинските курорти и тяхната достъпност. Необходимо е и изграждането на нови писти и лифтови съоръжения.

Въпреки липсата на сняг, Пампорово усилено се готви за сезона. Очакваният ръст на туристите е 8-10 процента. Засилен е интересът от Румъния, Гърция, Турция и традиционно от Великобритания.

Мирослав Боршош - министър на туризма: "2025 година беше, ако не най-добрата, то една от най-добрите по отношение на зимния сезон. За сега, така както вървят и записванията, и очакванията, очакваме един добър зимен сезон, но пак казвам зимният сезон зависи много от климата, зависи от това каква е снежната покривка. Но смятам, че зимните ни курорти вече започват да се готвят много по-професионално и с осигуряването на изкуствен сняг. Така че имаме всички предпоставки за един добър зимен сезон, който да е основата за един цялостен целогодишен добър сезон."