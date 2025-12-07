Времето днес, прогноза за неделя, 7 декември: Остава дъждовно на изток

Температурите днес ще останат без съществен дневен ход, минималните ще са между 4° и 9°, максималните от 6° до 11°, в София около 8°.
През деня само в крайните източни райони ще превалява дъжд. А след обяд в Югозападна България и в западните райони на Горнотракийската низина облачността ще се разкъсва и ще намалява. В низините ще се задържи мъгливо.
През новата седмица облачността ще е предимно значителна.
Сутрин ще е по-студено, но пък дневните температури ще се повишат.
На отделни места в низините и в котловините сутрин ще е мъгливо.
През нощта срещу петък на места в Северна и в Източна България ще превали, предимно слабо - дъжд, а не сняг.
