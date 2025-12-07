Ивайло Мирчев: На протеста излязоха много хора, които са били управлявани само от Борисов и Пеевски

„На протеста видяхме много ядосани хора. Много хора, които не искат някой да се подиграва с тях. Много хора, които досега не са били на протести. Много млади хора, които през последните 15 години не са виждали да ги управлява някой друг, освен дуетът Борисов-Пеевски“.
Това каза в „120 минути“ Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“.
„Сега имаме поправка на единствено възможния бюджет и той има един възможен отговор – не ни правете на глупаци. В този бюджет са махнати чисто маркетингово повишаването на данъците и осигуровките. Неща, за които настоявахме и казвахме, че са безумни“, коментира Мирчев.
„Но дългът се запазва същият, дефицитът дори е по-голям. Няма нито една реформа. Всички повишения на данъци и осигуровки са отложени с една година. Този бюджет е по-лош от предишния“, каза той.
По думите му младите лекари отново не са споменати.
„Гаранция за тях няма. Единственото сигурно са парите за инфраструктурата, но Пеевски през Българската банка за развитие решава на кой кмет да бъдат дадени парите“, каза още Ивайло Мирчев.
Той заяви, че се насажда мнението, че на протеста в София е имало скандирания срещу турци и роми.
„Пеевски е отворил учебника по политика на Ахмед Доган и е прочел, че когато стане напечено, изкарвай етническата карта. И той това направи“, каза Мирчев.
„Борисов направи интересна първа стъпка – каза, че щял да инициира закриването на комисията „Сорос“. Аз ще го призова към следваща стъпка – да махнем охраната на Делян Пеевски. Причината за нея е фалшив сигнал, че руското военно разузнаване е дошло у нас, за да го убие преди повече от две години“, заяви още съпредседателят на „Да, България“.
Той допълни, че Пеевски е с два пъти по-голяма охрана от президента на България.
„Внасяме предложение за машинно гласуване, както и за това санкциите по „Магнитски“ да влязат в българското законодателство, за да може Пеевски да бъде адекватно санкциониран. Тогава може би Борисов в някаква степен ще се дистанцира от Пеевски“, смята Ивайло Мирчев.
„Истината обаче е, че Борисов не може да го направи, няма смелостта, той е страхлив. Поради тази причина трябва да отидем на избори“, допълни той.
Ако правителството не подаде оставка, Мирчев заяви, че протестите ще продължат. Ще има и законодателни инициативи.
„Няма да спрем, този път сме твърдо решени“, категоричен бе той.
Мирчев каза още, че Румен Радев не е дал индикации, че ще излезе на политическия терен.
„Имаме доста сериозни геополитически различия с президента по отношение на Украйна, погледа към Русия. Но от друга страна виждам автентична битка там по отношение на Пеевски, което не означава нищо“, заяви Ивайло Мирчев.
1 Майна
Това е лошото
18:47 07.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 За младите
Коментиран от #32
18:48 07.12.2025
4 плюенето
18:49 07.12.2025
5 Ивайло
18:50 07.12.2025
6 Нико
18:51 07.12.2025
7 Този нещастник
18:51 07.12.2025
8 фбр
18:51 07.12.2025
9 Този индивид като че
Опитват се да яхнат протеста на българските граждани и знаят че това е последният възможен техен вариант евентуално да влязат отново в управлението защото розовите понита от Брюксел вече са бита карта и Тръмп им показа червен картон.
18:52 07.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Дориана
18:53 07.12.2025
12 Винченцо Андолини
18:53 07.12.2025
13 Бай Благой
18:53 07.12.2025
14 Заглавие във Факти
Коментиран от #16
18:54 07.12.2025
15 Къде са били
18:56 07.12.2025
16 Кротко!
До коментар #14 от "Заглавие във Факти":Не съди за мнозинството по себе си! Има достатъчно хора без много жизнен опит, но търсещи светлината и мечтите си. Да ги плюеш по подразбиране, разкрива лузера.
Коментиран от #40
18:57 07.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Розови гладни мечти
18:59 07.12.2025
19 Изкуствено организиран от
Не каза извинявайте че на първата ни сбирка когато разбрахме че ще управляваме ние начело с Кирил Петков обсъждахме Как да подчиним всички служби в България.
Не каза нищо директно към българските граждани които са ощетени от тяхното управление С тези двамата.
И защо трябва аз в сряда да отида да ги подкрепя след като виждам че те не са надскочили махленското ниво да обиждат другия а да не виждат своите собствени грешки. И ако го направя аз ще падна под моето ниво и достойнство.
19:00 07.12.2025
20 меко казано
19:00 07.12.2025
21 Сглобка в зародиш
19:01 07.12.2025
22 Софиянец
19:02 07.12.2025
23 Майна
Разбрал ли е причината на СВО , която Путин нееднократно обясни
Не е знаел ли за избиваните руски в Донбас?
Не е ли разбрал още ,,алеята на ангелите"
Коментиран от #26
19:03 07.12.2025
24 На бас 👍
19:05 07.12.2025
25 Наведен
19:08 07.12.2025
26 Град Симитли
До коментар #23 от "Майна":На теб трябва да ти се повтаря по осем пъти, докато влезе в немската ти глава!
Още преди 4 години, Радев каза :"Крим е руски!"
Колко пъти да го каже и какво, да му се не види не разбра?!
Той говори и немски, може и на немски да ти го рече!
Коментиран от #31
19:10 07.12.2025
27 Ванга
19:12 07.12.2025
28 .......
19:14 07.12.2025
29 Възраждане
19:17 07.12.2025
30 Корумпета
19:18 07.12.2025
31 Ами
До коментар #26 от "Град Симитли":Радев е руски агент.
Коментиран от #33, #34
19:19 07.12.2025
32 Да да да
До коментар #3 от "За младите":Не говори за младите от тяхно име.
19:19 07.12.2025
33 Не се ли сещаш
До коментар #31 от "Ами":че повтаряйки като папагал едни и същи глупави лъжи, изглеждаш освен глупаво и супер жалко!
Коментиран от #37
19:22 07.12.2025
34 Град Симитли
До коментар #31 от "Ами":Чи къ!
Той е, ако щеш вярвай, внук на Щирлиц, специално обучен в два военни колежа в САЩ!
19:23 07.12.2025
35 Файърфлай
19:23 07.12.2025
36 ППДБ
19:26 07.12.2025
37 Ами
До коментар #33 от "Не се ли сещаш":Не го упреквай човечеца. Той толкова си може.
Дори и собствен ник не може да си измисли :)
19:28 07.12.2025
38 Даката
19:30 07.12.2025
39 пътник
19:35 07.12.2025
40 Днес точно
До коментар #16 от "Кротко!":Беше зададен въпросът,ще оставите ли тийнеджърите във вашата къща,да управляват финансите ви.Та за това става въпрос--когато живееш с мама и татко и те ти плащат и храната,и дрехите,и обучението,няма как да скандираш ИСКАМ,ИСКАМ,ИСКАМ.Първо дай нещо,преди да имаш претенции.
19:48 07.12.2025
41 чичо Пей
19:49 07.12.2025
42 Ивайло Мирчев е лъжец и некадърен
19:51 07.12.2025