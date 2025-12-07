Новини
Ивайло Мирчев: На протеста излязоха много хора, които са били управлявани само от Борисов и Пеевски

7 Декември, 2025 19:40

Този бюджет е по-лош от предишния, направиха се маркетингови промени, заяви съпредседателят на „Да, България“

„На протеста видяхме много ядосани хора. Много хора, които не искат някой да се подиграва с тях. Много хора, които досега не са били на протести. Много млади хора, които през последните 15 години не са виждали да ги управлява някой друг, освен дуетът Борисов-Пеевски“.

Това каза в „120 минути“ Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“.

„Сега имаме поправка на единствено възможния бюджет и той има един възможен отговор – не ни правете на глупаци. В този бюджет са махнати чисто маркетингово повишаването на данъците и осигуровките. Неща, за които настоявахме и казвахме, че са безумни“, коментира Мирчев.

„Но дългът се запазва същият, дефицитът дори е по-голям. Няма нито една реформа. Всички повишения на данъци и осигуровки са отложени с една година. Този бюджет е по-лош от предишния“, каза той.

По думите му младите лекари отново не са споменати.

„Гаранция за тях няма. Единственото сигурно са парите за инфраструктурата, но Пеевски през Българската банка за развитие решава на кой кмет да бъдат дадени парите“, каза още Ивайло Мирчев.

Той заяви, че се насажда мнението, че на протеста в София е имало скандирания срещу турци и роми.

„Пеевски е отворил учебника по политика на Ахмед Доган и е прочел, че когато стане напечено, изкарвай етническата карта. И той това направи“, каза Мирчев.

„Борисов направи интересна първа стъпка – каза, че щял да инициира закриването на комисията „Сорос“. Аз ще го призова към следваща стъпка – да махнем охраната на Делян Пеевски. Причината за нея е фалшив сигнал, че руското военно разузнаване е дошло у нас, за да го убие преди повече от две години“, заяви още съпредседателят на „Да, България“.

Той допълни, че Пеевски е с два пъти по-голяма охрана от президента на България.

„Внасяме предложение за машинно гласуване, както и за това санкциите по „Магнитски“ да влязат в българското законодателство, за да може Пеевски да бъде адекватно санкциониран. Тогава може би Борисов в някаква степен ще се дистанцира от Пеевски“, смята Ивайло Мирчев.

„Истината обаче е, че Борисов не може да го направи, няма смелостта, той е страхлив. Поради тази причина трябва да отидем на избори“, допълни той.

Ако правителството не подаде оставка, Мирчев заяви, че протестите ще продължат. Ще има и законодателни инициативи.

„Няма да спрем, този път сме твърдо решени“, категоричен бе той.

Мирчев каза още, че Румен Радев не е дал индикации, че ще излезе на политическия терен.

„Имаме доста сериозни геополитически различия с президента по отношение на Украйна, погледа към Русия. Но от друга страна виждам автентична битка там по отношение на Пеевски, което не означава нищо“, заяви Ивайло Мирчев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Майна

    5 12 Отговор
    Имате еднакви виждания с Радев- прозападна политика.
    Това е лошото

    18:47 07.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 За младите

    25 4 Отговор
    Да се надяваме, че няма да изберат вас и да бъдат разочаровани за втори път в живота си.

    Коментиран от #32

    18:48 07.12.2025

  • 4 плюенето

    18 3 Отговор
    го видяхме, а вие какво предлагате да продължим като асенката със заеми и взимане на пари за други неща ли да пълним дупките, аз 3 години един метър магистрала не пипнахте а сега ревете как имало само ремонти?

    18:49 07.12.2025

  • 5 Ивайло

    6 0 Отговор
    много подходящо име...Наздраве за кръстницата!

    18:50 07.12.2025

  • 6 Нико

    21 3 Отговор
    Вие сте същите национални предатели. Следващия път на протеста не смейте да се покзвате.

    18:51 07.12.2025

  • 7 Този нещастник

    21 3 Отговор
    Лодкаря, лъжеца и нищожеството се опитва пак да яхне стадото, забравил, че е същото нищожество.

    18:51 07.12.2025

  • 8 фбр

    22 1 Отговор
    Тате беше ръководен кадър на БКП в с.Крушари , но аз съм върл демократ с ДВА ПРЪСТИ чело !!! Вервайте ми !!!

    18:51 07.12.2025

  • 9 Този индивид като че

    18 1 Отговор
    ли забравя че Пепе дебе управляваха начело с Кирчо и Асенчо в едно правителство с Борисов и Пеевски до преди няма и две години. И всичко беше общо и още от началото на управлението Киро и Асен направиха таен съвет на който се обсъждаше как да подчинят ДАНС МВР прокуратура и всички останали. Защо трябва да ми вярваме че вие сте нещо по-различно и в сряда аз досега бях на вашия протест след като сте също толкова корумпирани и продажни.
    Опитват се да яхнат протеста на българските граждани и знаят че това е последният възможен техен вариант евентуално да влязат отново в управлението защото розовите понита от Брюксел вече са бита карта и Тръмп им показа червен картон.

    18:52 07.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дориана

    5 7 Отговор
    Пеевски ще бъде принуден да напусне Парламента и политиката, защото се провали тотално и доказа истинската си същност на потенциален диктатор. Времето му свърши.Народния гняв е персонално срещу Борисов и Пеевски , защото тотално се самзозабравиха и по този начин се провалиха. Наглостта, корупцията и лицемерието, че уж работили за народа се наказват. Те се опитаха, чрез бюджета да противопоставят различните групи в обществото .Искаха да приемат бюджета скорострелно , но народа ги спря. Пеевски не може да преглътне този горчив хап и сега проявява още по- голяма агресия срещу този народ ,уж за който той работел.

    18:53 07.12.2025

  • 12 Винченцо Андолини

    13 1 Отговор
    Вие управлявахте с Денков начело в сглобка със същите тези бъбъ и пуевски.

    18:53 07.12.2025

  • 13 Бай Благой

    9 1 Отговор
    Мисвирчев завижда на Пеевски че Прокопиев го уреди с магнитцки а него не

    18:53 07.12.2025

  • 14 Заглавие във Факти

    10 2 Отговор
    Тръмп -младши казал,че върхушката в Украйна пратили "селяните"на война,а те купуват коли по 5 милиона долара.Искам да перифразирам--олигарси в България пращат младежи да стачкуват,а те се кефят в луксозните си имения,с луксозните си придобивки Защото продължавам да твърдя,че когато нямаш ЖИЗНЕН ОПИТ,някой ти създава алгоритъм.

    Коментиран от #16

    18:54 07.12.2025

  • 15 Къде са били

    6 0 Отговор
    кога вие чегъртахте?

    18:56 07.12.2025

  • 16 Кротко!

    3 6 Отговор

    До коментар #14 от "Заглавие във Факти":

    Не съди за мнозинството по себе си! Има достатъчно хора без много жизнен опит, но търсещи светлината и мечтите си. Да ги плюеш по подразбиране, разкрива лузера.

    Коментиран от #40

    18:57 07.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Розови гладни мечти

    11 1 Отговор
    Мирчева пдб е същото, но с брокат и фдт мила. Явно няма 6% за Царя и за това сте гладни, бесни , разрушаващи. Грешка е, че сте оставени гладни, нормално е да побеснеете.

    18:59 07.12.2025

  • 19 Изкуствено организиран от

    10 0 Отговор
    Светослав Иванов репортаж в неговото предаване което като рейтинг граничи с нула и посещението на политик който за 15 минути 150 пъти повтори името Пеевски и поне 50 името Борисов и не изрази никакво съжаление че са управлявали България заедно с тези двамата индивиди. Не каза едно извинявайте че ми е направихме коалиция с тях.
    Не каза извинявайте че на първата ни сбирка когато разбрахме че ще управляваме ние начело с Кирил Петков обсъждахме Как да подчиним всички служби в България.
    Не каза нищо директно към българските граждани които са ощетени от тяхното управление С тези двамата.
    И защо трябва аз в сряда да отида да ги подкрепя след като виждам че те не са надскочили махленското ниво да обиждат другия а да не виждат своите собствени грешки. И ако го направя аз ще падна под моето ниво и достойнство.

    19:00 07.12.2025

  • 20 меко казано

    2 0 Отговор
    Суверенна собствена държава с автоматично действие на американски закон "магнитски" - за не американци без доказателства, е поприведено противоречиво намерение.

    19:00 07.12.2025

  • 21 Сглобка в зародиш

    9 1 Отговор
    Явно искат да са част от управлението,секнаха им парите. А без нагласените машинки я изкарат 5-6%,я не

    19:01 07.12.2025

  • 22 Софиянец

    12 1 Отговор
    Не забравяй СГЛОБКАТА, мир4ев! И на вас се радвахме! Шарлатани!

    19:02 07.12.2025

  • 23 Майна

    2 3 Отговор
    Радев трябва да отговори:
    Разбрал ли е причината на СВО , която Путин нееднократно обясни
    Не е знаел ли за избиваните руски в Донбас?
    Не е ли разбрал още ,,алеята на ангелите"

    Коментиран от #26

    19:03 07.12.2025

  • 24 На бас 👍

    2 3 Отговор
    При избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. Демек - файдата както винаги ще е нулева 😆

    19:05 07.12.2025

  • 25 Наведен

    8 0 Отговор
    Излезнаха и срещу теб бе гнидо… земи да си мажеш кръста с нещо😂

    19:08 07.12.2025

  • 26 Град Симитли

    3 4 Отговор

    До коментар #23 от "Майна":

    На теб трябва да ти се повтаря по осем пъти, докато влезе в немската ти глава!
    Още преди 4 години, Радев каза :"Крим е руски!"
    Колко пъти да го каже и какво, да му се не види не разбра?!
    Той говори и немски, може и на немски да ти го рече!

    Коментиран от #31

    19:10 07.12.2025

  • 27 Ванга

    2 3 Отговор
    2026 година ,втори Ивайло ще освободи България!

    19:12 07.12.2025

  • 28 .......

    4 2 Отговор
    Никаква оставка на правителството,и ниe излизаме на протест срещу тези Боклуци,но въоръжени със бухалки и дървени пръти...

    19:14 07.12.2025

  • 29 Възраждане

    1 0 Отговор
    Скачайте на влакчето!Ту тууу...

    19:17 07.12.2025

  • 30 Корумпета

    5 1 Отговор
    Мирчев защо си против софтуера? Целта не е ли да се спре укриването на пари?

    19:18 07.12.2025

  • 31 Ами

    4 4 Отговор

    До коментар #26 от "Град Симитли":

    Радев е руски агент.

    Коментиран от #33, #34

    19:19 07.12.2025

  • 32 Да да да

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "За младите":

    Не говори за младите от тяхно име.

    19:19 07.12.2025

  • 33 Не се ли сещаш

    0 3 Отговор

    До коментар #31 от "Ами":

    че повтаряйки като папагал едни и същи глупави лъжи, изглеждаш освен глупаво и супер жалко!

    Коментиран от #37

    19:22 07.12.2025

  • 34 Град Симитли

    0 2 Отговор

    До коментар #31 от "Ами":

    Чи къ!
    Той е, ако щеш вярвай, внук на Щирлиц, специално обучен в два военни колежа в САЩ!

    19:23 07.12.2025

  • 35 Файърфлай

    7 0 Отговор
    Мирчев,нахрани ли кравите,напоили ги,почисти ли обора,че си седнал на държавен мъж да се правиш и интервюта да даваш бе ? Не разбра ли,че за нищо не ставаш !

    19:23 07.12.2025

  • 36 ППДБ

    3 0 Отговор
    никога няма да спечелят избори!Дори и с алабала!

    19:26 07.12.2025

  • 37 Ами

    0 2 Отговор

    До коментар #33 от "Не се ли сещаш":

    Не го упреквай човечеца. Той толкова си може.
    Дори и собствен ник не може да си измисли :)

    19:28 07.12.2025

  • 38 Даката

    4 3 Отговор
    На протестите са русофилските бок луци, които искат България в калта, където открай време е Русия. Прави впечатление, че която и да е страна да вземеш от бившите СССР, които сега са извън руската федерациа са на светлинни години в развитието си от изостаналата Русия... ами сигурно им прави впечатление на обикновените руснаци, че хората живеят много по-добре извън Русия и пипалата и. Все някога ще се появи нов Невални, който отново да каже, че цар Путин е гол.

    19:30 07.12.2025

  • 39 пътник

    1 0 Отговор
    Мирчев само като си помисли името "Пеевски" изпада в делириум.В афекта си дръпна една тирада в стил "тик-ток".Видяхме вече политическата им некадърност чрез тяхната инатливост.Но и след фиаското на управлението им пак напират към властта,без да разбират кой е истинският им политически опонент и защо.Жалки са,но най-жалкото е,че опропастяват каузата на демократичността.

    19:35 07.12.2025

  • 40 Днес точно

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Кротко!":

    Беше зададен въпросът,ще оставите ли тийнеджърите във вашата къща,да управляват финансите ви.Та за това става въпрос--когато живееш с мама и татко и те ти плащат и храната,и дрехите,и обучението,няма как да скандираш ИСКАМ,ИСКАМ,ИСКАМ.Първо дай нещо,преди да имаш претенции.

    19:48 07.12.2025

  • 41 чичо Пей

    0 0 Отговор
    Баща ти е бил селски тарикат,но от теб нищао не става .Куха лейка при това алчна.

    19:49 07.12.2025

  • 42 Ивайло Мирчев е лъжец и некадърен

    0 0 Отговор
    Заради Мирчев напуснаха много честни хора от Да България. Не само че е голям лъжец но и няма никаква компетенция и интелект за да бъде част от Да България, камоли да бъде начело. Това е подигравка с демократичната общност. Христо Иванов е виновен за инсталирането на този Парашутист е управлението на партията. Мирчев е поставено лице на мутри и олигарси и обслужва техните интереси и въобще не се интересува от нормалните хорс. Веднага да си подава оставката и да напуска Да България. Оставка на лъжецът-парашутист.

    19:51 07.12.2025

