Евелина Славкова: Това не беше протест за бюджета, а за бъдеще

Според социологът Евелина Славкова от "Тренд" недоволството далеч не се изчерпва с конкретни политики, каквато беше темата за бюджета.
„Това не беше протест за бюджета. Това беше протест за бъдеще. Когато обществото протестира за своето бъдеще, политиците нямат почти никакъв инструментариум да го успокоят“, заяви тя пред bTV.
Социологът посочва, че голямата изненада е активността извън София – градове, които традиционно трудно се мобилизират, този път се включиха масово.
Колегата ѝ Добромир Живков от "Маркет линкс" направи силна аналогия с ключови периоди от най-новата ни история:
„Това не са икономически протести. Това са ценностни протести. Такава гражданска енергия сме виждали през 1989–1990 г., а после и през 2020 г.“
Според него настоящото правителство е създадено с единствената цел да сложи край на непрекъснатите избори, но не е успяло да изпълни очакванията за стабилност.
Новият проект за бюджет, представен минути преди полунощ в петък срещу събота, според Живков няма да намали желанието за протести.
„Времето за това отмина. Общественото напрежение е натрупвано с години. Не е въпрос на няколко корекции в бюджета.“
Славкова е категорична:
„Една дума може да бъде черният лебед, който да запали протест. Алгоритмите работят така, че репликите се мултиплицират 70 пъти.“
Политиците, според нея, не разбират нито въздействието на социалните мрежи, нито вече умеят да комуникират политиките си чрез традиционните медии.
65% от българите заявяват, че силно усещат повишението на цените в магазина.
„Това не е проблем от тази година. От COVID-19 насам хората усещат непрекъснато повишение. Политиците не проведоха разговор с обществото за инфлацията.“, казва Славкова.
По думите на Живков радикализацията започва още през лятото:
„Арестът на кмета на Варна Коцев беше първата искра. Оттогава започнахме да измерваме скок в общественото напрежение“, смята той.
Според двамата анализатори протестът надхвърля границите на партийните електорати.
Анализаторите предупреждават за един от най-големите рискове:
„Най-големият риск е появата на нов национален спасител, който да консумира гражданската енергия, както се случи със Слави Трифонов през 2021 г.“
„Хората на площада не скандират името на Радев. Но заявката му вече е ясна. За него времето е ключово – колкото по-бързо има избори, толкова по-голям е потенциалът му. Той има изгода от предсрочни избори“, коментира Славкова.
Според нея януари и февруари – решаващият момент.
И двамата социолози посочват зимните месеци като уязвими за хората, защото може да се появят:
„Там ще се реши дали ще има предсрочни избори. Всичко зависи от това дали протестите ще запазят интензивността си.“, казва Славкова.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #24
19:04 07.12.2025
2 И за какво бъдеще е
19:04 07.12.2025
3 родител
Коментиран от #9
19:05 07.12.2025
4 Бъдещето
Коментиран от #8
19:05 07.12.2025
5 На бас 👍
Коментиран от #7, #13
19:06 07.12.2025
6 Моме
19:06 07.12.2025
7 Майна
До коментар #5 от "На бас 👍":На бас, че ти плащат за тази..прогноза, ха ха йа
19:07 07.12.2025
9 Аман бе
До коментар #3 от "родител":Стига с тия опорки и лозунги ! Аз мафия Не съм виждал , но глупаци дал господ , а те са по опасни и от мафиотите !
Коментиран от #17
19:08 07.12.2025
10 Гензет
19:08 07.12.2025
11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
И СОЦИОЛОГИЧЕСКИТЕ АГЕНЦИИ ЗАПОЧВАТ ДА ИЗКАЗВАТ МНЕНИЕ....
АМИ ТОВА И БЕЗ ВАС Е ЯСНО НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.
А МЕЖДУ ДРУГОТО, ДА ПИТАМ,
КАКВИ СА ВАШИТЕ ЗАПЛАТИ????
ОТ ТАКИВА АГЕНЦИИ НЯМА АБСОЛЮТНО НИКАКВА НУЖДА.
ПО-ПОЛЕЗНИ ЩЕ СТЕ,АКО ПРОИЗВЕЖДАТЕ НЕЩО.....ЗАЩОТО И ВИЕ СТЕ НА ДЪРЖАВНАТА ХРАНИЛКА.
19:08 07.12.2025
12 7 пъти
19:09 07.12.2025
13 Веселяка
До коментар #5 от "На бас 👍":Аз искам пак избори и пак да гласувам за някой шемет като Волен или Лупи 🤪 или пък за Пеевски 😆 ей така само за майтапа без да ме интересува 🤣
19:15 07.12.2025
14 КОСТОФ И ПРИЯТЕЛИ
19:22 07.12.2025
15 Студент
19:22 07.12.2025
16 Опааа
19:27 07.12.2025
17 А що лозунги
До коментар #9 от "Аман бе":Изписаха против тоя бюджет та чак го махнаха и тунинговаха, пък той нямал нищо общо с исканията особено на известното зетпоколение
19:27 07.12.2025
18 Новият стар бюджет.
19:27 07.12.2025
19 Трето поколение
19:29 07.12.2025
20 Светло бъдеще
19:31 07.12.2025
21 Тц,тц
19:38 07.12.2025
22 опаа
19:44 07.12.2025
23 Дзън-дзън
Просто факт, нищо лично.
19:49 07.12.2025
24 Не съм убеден
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Аз млад човек с акъл, който да не иска да учи в чужбина и да се изнесе от кочината не познавам.
19:52 07.12.2025