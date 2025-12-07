Новини
България »
Евелина Славкова: Това не беше протест за бюджета, а за бъдеще

7 Декември, 2025 19:56, обновена 7 Декември, 2025 19:01 568 24

Това не са икономически протести, това са ценностни протести, съгласи се колегата й Добромир Живков

Снимка: bTV
Според социологът Евелина Славкова от "Тренд" недоволството далеч не се изчерпва с конкретни политики, каквато беше темата за бюджета.

„Това не беше протест за бюджета. Това беше протест за бъдеще. Когато обществото протестира за своето бъдеще, политиците нямат почти никакъв инструментариум да го успокоят“, заяви тя пред bTV.

Социологът посочва, че голямата изненада е активността извън София – градове, които традиционно трудно се мобилизират, този път се включиха масово.

Колегата ѝ Добромир Живков от "Маркет линкс" направи силна аналогия с ключови периоди от най-новата ни история:

„Това не са икономически протести. Това са ценностни протести. Такава гражданска енергия сме виждали през 1989–1990 г., а после и през 2020 г.“

Според него настоящото правителство е създадено с единствената цел да сложи край на непрекъснатите избори, но не е успяло да изпълни очакванията за стабилност.

Новият проект за бюджет, представен минути преди полунощ в петък срещу събота, според Живков няма да намали желанието за протести.

„Времето за това отмина. Общественото напрежение е натрупвано с години. Не е въпрос на няколко корекции в бюджета.“

Славкова е категорична:

„Една дума може да бъде черният лебед, който да запали протест. Алгоритмите работят така, че репликите се мултиплицират 70 пъти.“

Политиците, според нея, не разбират нито въздействието на социалните мрежи, нито вече умеят да комуникират политиките си чрез традиционните медии.

65% от българите заявяват, че силно усещат повишението на цените в магазина.

„Това не е проблем от тази година. От COVID-19 насам хората усещат непрекъснато повишение. Политиците не проведоха разговор с обществото за инфлацията.“, казва Славкова.

По думите на Живков радикализацията започва още през лятото:

„Арестът на кмета на Варна Коцев беше първата искра. Оттогава започнахме да измерваме скок в общественото напрежение“, смята той.

Според двамата анализатори протестът надхвърля границите на партийните електорати.

Анализаторите предупреждават за един от най-големите рискове:

„Най-големият риск е появата на нов национален спасител, който да консумира гражданската енергия, както се случи със Слави Трифонов през 2021 г.“

„Хората на площада не скандират името на Радев. Но заявката му вече е ясна. За него времето е ключово – колкото по-бързо има избори, толкова по-голям е потенциалът му. Той има изгода от предсрочни избори“, коментира Славкова.

Според нея януари и февруари – решаващият момент.

И двамата социолози посочват зимните месеци като уязвими за хората, защото може да се появят:

„Там ще се реши дали ще има предсрочни избори. Всичко зависи от това дали протестите ще запазят интензивността си.“, казва Славкова.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    4 5 Отговор
    Младите хора на площада искат нормална държава и да останат тук.

    Коментиран от #24

    19:04 07.12.2025

  • 2 И за какво бъдеще е

    9 2 Отговор
    да те изкарат като стадо от социалните мрежи, за да замениш едни измамници с други? Доста глупаво.

    19:04 07.12.2025

  • 3 родител

    3 8 Отговор
    Браво на младите защото разбраха , че живеят в най-мафиотскта и корумпирана страна в Европа , и искат да променят това като застават срещу тиквите и свинете които ограбват държавата и народа !!

    Коментиран от #9

    19:05 07.12.2025

  • 4 Бъдещето

    9 1 Отговор
    Gen z да вземе да излезе да гласува, не става само с трошене, трябва и позиция да се изяви, а не 3 % изборна активност

    Коментиран от #8

    19:05 07.12.2025

  • 5 На бас 👍

    6 2 Отговор
    При избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. Демек - файдата както винаги ще е нулева 😆

    Коментиран от #7, #13

    19:06 07.12.2025

  • 6 Моме

    8 0 Отговор
    за светло бъдеще ли?

    19:06 07.12.2025

  • 7 Майна

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "На бас 👍":

    На бас, че ти плащат за тази..прогноза, ха ха йа

    19:07 07.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Аман бе

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "родител":

    Стига с тия опорки и лозунги ! Аз мафия Не съм виждал , но глупаци дал господ , а те са по опасни и от мафиотите !

    Коментиран от #17

    19:08 07.12.2025

  • 10 Гензет

    0 2 Отговор
    Немаме избор !

    19:08 07.12.2025

  • 11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 0 Отговор
    АЙДЕЕЕ ,ПОЧНА СЕ....
    И СОЦИОЛОГИЧЕСКИТЕ АГЕНЦИИ ЗАПОЧВАТ ДА ИЗКАЗВАТ МНЕНИЕ....
    АМИ ТОВА И БЕЗ ВАС Е ЯСНО НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.
    А МЕЖДУ ДРУГОТО, ДА ПИТАМ,
    КАКВИ СА ВАШИТЕ ЗАПЛАТИ????
    ОТ ТАКИВА АГЕНЦИИ НЯМА АБСОЛЮТНО НИКАКВА НУЖДА.
    ПО-ПОЛЕЗНИ ЩЕ СТЕ,АКО ПРОИЗВЕЖДАТЕ НЕЩО.....ЗАЩОТО И ВИЕ СТЕ НА ДЪРЖАВНАТА ХРАНИЛКА.

    19:08 07.12.2025

  • 12 7 пъти

    4 0 Отговор
    стомна за вода!

    19:09 07.12.2025

  • 13 Веселяка

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "На бас 👍":

    Аз искам пак избори и пак да гласувам за някой шемет като Волен или Лупи 🤪 или пък за Пеевски 😆 ей така само за майтапа без да ме интересува 🤣

    19:15 07.12.2025

  • 14 КОСТОФ И ПРИЯТЕЛИ

    2 2 Отговор
    30 години близък човек на ПЕЕЕВСИ държи търговище като негово лично ,,ДОРИ кмета на града неможе да назначи ,някого на рабоа без разрешение от ХАРИ ПОТЪР

    19:22 07.12.2025

  • 15 Студент

    3 1 Отговор
    Ще протестирам в дискотека на Пампорово!Не се издържа!

    19:22 07.12.2025

  • 16 Опааа

    3 0 Отговор
    Я па тая! То с такива като тая…едно бъдеще…

    19:27 07.12.2025

  • 17 А що лозунги

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Аман бе":

    Изписаха против тоя бюджет та чак го махнаха и тунинговаха, пък той нямал нищо общо с исканията особено на известното зетпоколение

    19:27 07.12.2025

  • 18 Новият стар бюджет.

    1 0 Отговор
    И управляващите.

    19:27 07.12.2025

  • 19 Трето поколение

    2 0 Отговор
    политбюро....

    19:29 07.12.2025

  • 20 Светло бъдеще

    1 0 Отговор
    Аз избирам Шенген и Еврозоната!

    19:31 07.12.2025

  • 21 Тц,тц

    1 0 Отговор
    Даже знаем и за БЪДЕЩЕТО на коя партия става дума.По организаторите я знаем!

    19:38 07.12.2025

  • 22 опаа

    1 1 Отговор
    Две подлоги на рАдеВ. Позора на България .

    19:44 07.12.2025

  • 23 Дзън-дзън

    0 0 Отговор
    Да напомня една елементарно доказуема истина: всички "ценностни протести" в модерната ни история имаха за резултат изливането на поредната група от комунисти, ченгета и комунистически наследници в управлението на страната. Кои от кои по-некадърни и корумпирани.
    Просто факт, нищо лично.

    19:49 07.12.2025

  • 24 Не съм убеден

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Аз млад човек с акъл, който да не иска да учи в чужбина и да се изнесе от кочината не познавам.

    19:52 07.12.2025

