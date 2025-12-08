Новини
България »
Втората версия на Бюджет 2026: Тристранката обсъжда параметрите на финансовата рамка

Втората версия на Бюджет 2026: Тристранката обсъжда параметрите на финансовата рамка

8 Декември, 2025 07:18 592 14

  • бюджет 2026-
  • национален съвет за тристранно сътрудничество-
  • втора версия

В дневния ред са новите разчети за държавната хазна, както и финансовите рамки на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване.

Втората версия на Бюджет 2026: Тристранката обсъжда параметрите на финансовата рамка - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Започва гореща политическа седмица. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава днес по втората версия на Бюджет 2026, съобщават от Нова телевизия. В дневния ред са новите разчети за държавната хазна, както и финансовите рамки на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване.

Снощи надзорните съвети на Осигурителния институт и Здравната каса одобриха сметките на властта.

Новите разчети предвиждат да няма увеличение на данъци и осигуровки. Запазват се плановете за налагане на по-висок акциз за цигарите, както и повишаване на облагането на хазарта. Минималната работна заплата ще стане 620 евро, толкова ще бъде и минималният осигурителен доход, максималният ще бъде 2300 евро.

Във вторник новият проектобюджет трябва да бъде разгледан от депутатите в ресорната комисия, а заявката на управляващите е до края на седмицата текстовете да влязат за обсъждане на първо четене в пленарната зала. Очакванията са първият бюджет в евро да бъде факт до края на тази година.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 след ден

    2 9 Отговор
    Черепа и тьотя ще спретнат нов протест.

    07:39 08.12.2025

  • 2 Евгени от Алфапласт

    8 1 Отговор
    Аха. И нагодина бюджетът пак в левове.🤣

    07:41 08.12.2025

  • 3 Гръч

    6 1 Отговор
    Тристранка,която пие крвта на народа

    07:46 08.12.2025

  • 4 Цървул

    7 1 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите ха хората , за да давате на други .

    Коментиран от #5, #8

    07:52 08.12.2025

  • 5 Дупничанин

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Цървул":

    Невъзможно. Кражбата и лъжата са като слънцето и въздуха за всяко живо герберско същество.

    07:57 08.12.2025

  • 6 Борисов мина ППтата с 200

    0 3 Отговор
    Една добра новина за България. Следващата година Асен Василев и жълтопаветниците ще са виновни за дупките в ремонтирания бюджет.

    07:59 08.12.2025

  • 7 Мнение

    5 0 Отговор
    Бюджетът ще бъде събран от сметките на Борисов, Пеевски, "прокуратурата" и всички останали метастази на този карцином

    08:03 08.12.2025

  • 8 Таванът

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Цървул":

    На пенсиите е измама! Не можеш да си се осигурявал, върху минимум 9000/ девет хиляди/, заплата цял живот! Откраднахте, на 01.01.2019 година осигуровките от Живково време! Факт!

    08:04 08.12.2025

  • 9 АКТУАЛИЗАЦИЯ

    4 1 Отговор
    НА ПЕНСИИТЕ ОТ 01.01.2026 Г.
    ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ДЕПУТАТСКИТЕ ЗАПЛАТИ.
    ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ НА МИЛИЦИОНЕРИТЕ И СЪКРАЩАВАНЕ НА ТЕЗИ,КОИТО СА С ТЕЛК И ТЕЗИ,КОИТО ПОЛУЧАВАТ ПЕНСИЯ И ЗАПЛАТА.

    08:10 08.12.2025

  • 10 На бас 👍

    0 6 Отговор
    При предсрочни избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40% . Демек - файдата както винаги ще е нулева 😆

    Коментиран от #13

    08:18 08.12.2025

  • 11 Съкращения и реформи

    4 0 Отговор
    на чантаджиите - КОГА ?!!!

    08:22 08.12.2025

  • 12 Катастрофален

    1 0 Отговор
    тотално ! Да сега измитат и да спрат да сглобяват нещо , което е пепел . Оставка .

    08:23 08.12.2025

  • 13 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "На бас 👍":

    На бас, че няма да има нови избори, а просто ще се мандатът на следващата партия, която ще направи анти Борисов Пеевски коалиция с министър на вътрешните работи Бойко Рашков и ще започне да се търси отговорност на тези двадесет процента, които се правиха че не виждат злоупотребата с власт на тумора

    08:24 08.12.2025

  • 14 аз не гласувам

    0 0 Отговор
    Но не ги искам тези! Протести до дупка!

    08:26 08.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове