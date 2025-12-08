Втората версия на Бюджет 2026: Тристранката обсъжда параметрите на финансовата рамка

Започва гореща политическа седмица. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава днес по втората версия на Бюджет 2026, съобщават от Нова телевизия. В дневния ред са новите разчети за държавната хазна, както и финансовите рамки на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване.
Снощи надзорните съвети на Осигурителния институт и Здравната каса одобриха сметките на властта.
Новите разчети предвиждат да няма увеличение на данъци и осигуровки. Запазват се плановете за налагане на по-висок акциз за цигарите, както и повишаване на облагането на хазарта. Минималната работна заплата ще стане 620 евро, толкова ще бъде и минималният осигурителен доход, максималният ще бъде 2300 евро.
Във вторник новият проектобюджет трябва да бъде разгледан от депутатите в ресорната комисия, а заявката на управляващите е до края на седмицата текстовете да влязат за обсъждане на първо четене в пленарната зала. Очакванията са първият бюджет в евро да бъде факт до края на тази година.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 след ден
07:39 08.12.2025
2 Евгени от Алфапласт
07:41 08.12.2025
3 Гръч
07:46 08.12.2025
4 Цървул
Коментиран от #5, #8
07:52 08.12.2025
5 Дупничанин
До коментар #4 от "Цървул":Невъзможно. Кражбата и лъжата са като слънцето и въздуха за всяко живо герберско същество.
07:57 08.12.2025
6 Борисов мина ППтата с 200
07:59 08.12.2025
7 Мнение
08:03 08.12.2025
8 Таванът
До коментар #4 от "Цървул":На пенсиите е измама! Не можеш да си се осигурявал, върху минимум 9000/ девет хиляди/, заплата цял живот! Откраднахте, на 01.01.2019 година осигуровките от Живково време! Факт!
08:04 08.12.2025
9 АКТУАЛИЗАЦИЯ
ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ДЕПУТАТСКИТЕ ЗАПЛАТИ.
ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ НА МИЛИЦИОНЕРИТЕ И СЪКРАЩАВАНЕ НА ТЕЗИ,КОИТО СА С ТЕЛК И ТЕЗИ,КОИТО ПОЛУЧАВАТ ПЕНСИЯ И ЗАПЛАТА.
08:10 08.12.2025
10 На бас 👍
Коментиран от #13
08:18 08.12.2025
11 Съкращения и реформи
08:22 08.12.2025
12 Катастрофален
08:23 08.12.2025
13 Мнение
До коментар #10 от "На бас 👍":На бас, че няма да има нови избори, а просто ще се мандатът на следващата партия, която ще направи анти Борисов Пеевски коалиция с министър на вътрешните работи Бойко Рашков и ще започне да се търси отговорност на тези двадесет процента, които се правиха че не виждат злоупотребата с власт на тумора
08:24 08.12.2025
14 аз не гласувам
08:26 08.12.2025