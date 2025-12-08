Втората версия на Бюджет 2026: Тристранката обсъжда параметрите на финансовата рамка

Започва гореща политическа седмица. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава днес по втората версия на Бюджет 2026, съобщават от Нова телевизия. В дневния ред са новите разчети за държавната хазна, както и финансовите рамки на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване.



Снощи надзорните съвети на Осигурителния институт и Здравната каса одобриха сметките на властта.

Новите разчети предвиждат да няма увеличение на данъци и осигуровки. Запазват се плановете за налагане на по-висок акциз за цигарите, както и повишаване на облагането на хазарта. Минималната работна заплата ще стане 620 евро, толкова ще бъде и минималният осигурителен доход, максималният ще бъде 2300 евро.



Във вторник новият проектобюджет трябва да бъде разгледан от депутатите в ресорната комисия, а заявката на управляващите е до края на седмицата текстовете да влязат за обсъждане на първо четене в пленарната зала. Очакванията са първият бюджет в евро да бъде факт до края на тази година.