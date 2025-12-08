Новини
ПП: Бюджет 2 е за кошчето и в много отношения е доста по-лош от предишния. Подайте си оставката преди сряда

8 Декември, 2025 08:05 465 11

Няма да стане по този начин, колеги! Откажете се! Очевидно не можете да управлявате тази държава, казват още от "Продължаваме промяната"

Правителството прави втори нескопосан опит да вкара бюджет на държавата. Тези хора така и не разбраха, че няма да стане по този начин. Опитват се пак да ни излъжат и да ни замажат очите, като отложат две от най-скандалните мерки за 2027 г. – вдигането на осигуровките за пенсия и на данъка върху дивидента. Но за сметка на това са натворили нови скандали.

Това се казва в позиция на "Продължаваме промяната" по повод коригирания бюджет за следващата година, изпратена до медиите. Ето и още от становището на формацията:

Първо, няма ги парите за младите лекари и медицинските сестри. 260 млн. евро, които обещаваха пет пъти и накрая ги вписаха в предишния бюджет на НЗОК под натиск, сега пак са изчезнали от бюджета. Щяло да има 30 млн. евро, може би през Министерството на здравеопазването, и то само за специализантите. Нито лев за медицинските сестри, нито лев за всички други, които работят в здравната система.

Опитват се пак да излъжат абсолютно всички под натиска на, познайте кой – частните болници. Няма нито един текст, даже и онези куците от предишния бюджет, за минималните заплати на лекарите и на медицинските сестри в системата. Но за сметка на това отчитат 260 млн. евро спестени разходи за здравеопазване.

Има и едни други спестени разходи – 741 млн. евро от капиталовата програма. Това са пътища, ЖП и др. проекти. Явно след като ги натиснахме, са решили, че точно тези касички няма да бъдат попълнени с въпросните 741 млн. евро.

За сметка на това заплатите във Висшия съдебен съвет продължават да се вдигат от 24 хил. лв. на месец на 30 хил. лв. Промяна в този бюджет няма. Заплатите в съда и прокуратурата, където сме най-добре платени спрямо Европа, се вдигат най-много – с почти 14%, спрямо 10% за другата администрация. Заплатите в КПК са намалени. Увеличението ще бъде само 42%, а не 52%, както беше в предишния проект на бюджет.

Цялата сметка за заплати в останалата част на администрацията не е мръднала. Единственото, което са направили, е да ги раздадат малко по-справедливо, което е някакъв напредък, но така нареченото „отвързване“ на заплатите всъщност не е отвързване. Казва се само: догодина няма да се прилагат текстовете на закона, но по-догодина ще видим.

Вместо да се намалят парите за издръжка на администрацията, те са се вдигнали. Това са парите за ремонти, ток, консумативи и издръжка по всички административни сгради. Те се вдигат с 47 млн. лв. върху вече 20-процентовото увеличение в предишния бюджет. Да си имат ведомствата да си харчат. Или, казано иначе – ще харчим 700 млн. лв. повече за тоалетна хартия и ремонти, но няма да дадем 260 млн. лв. за заплати в здравеопазването.

Това са приоритетите на тази коалиция и затова тя трябва да си ходи на момента.

Скандални са промените в приходите. Те са паднали, тъй като няма да вдигат осигуровките и няма да има данък дивидент догодина. По-догодина ще има. Но тъй като не им стига и не могат да направят достатъчно спестявания, са измислили от въздуха едни 300 млн. евро повече приходи от продажби на въглеродни квоти. Това, като отворим детайлната тригодишна прогноза, е със същия текст като в предишния бюджет. Така че как са се появили тези приходи – може би само Теменужка Петкова може да каже.

Освен това са запазили едни 800 млн. евро измислени приходи от ДДС, които няма да се случат, както не се случиха тази година. Тоест реалният дефицит в този бюджет е най-малко 4%, а по-скоро 4,5%, а не 3%. И тези счетоводни трикове, които са натворили в тази хартия за три дни, няма как да го скрият.

Казано накратко – този бюджет е за кошчето и в много отношения е доста по-лош от предишния бюджет.

Няма да стане по този начин, колеги! Откажете се! Очевидно не можете да управлявате тази държава.

Подайте си оставката преди сряда. Не карайте площада да ви измете!


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    5 8 Отговор
    Вие пък, отгоре на какво се обаждате? Ако не ви беше довлякъл и закрепил на власт Радев, никой нямаше и да е чул за вас. А се оказахте рядки некадърници... И не само.

    Коментиран от #7

    08:07 08.12.2025

  • 2 АКТУАЛИЗАЦИЯ

    9 0 Отговор
    НА ПЕНСИИТЕ ОТ 01.01.2026 Г.
    ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ДЕПУТАТСКИТЕ ЗАПЛАТИ.
    ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ НА МИЛИЦИОНЕРИТЕ И СЪКРАЩАВАНЕ НА ТЕЗИ,КОИТО СА С ТЕЛК , ИТЕЗИ КОИТО ПОЛУЧАВАТ ПЕНСИЯ И ЗАПЛАТА.

    08:16 08.12.2025

  • 3 На бас 👍

    4 7 Отговор
    При предсрочни избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40% . Демек - файдата както винаги ще е нулева 😆

    Коментиран от #6

    08:17 08.12.2025

  • 4 Трол

    4 2 Отговор
    Бюджет 3 ще бъде още по-лош.

    08:18 08.12.2025

  • 5 МВР служител

    3 2 Отговор
    Чакам с нетърпение да падне правителството и БСП да направят нов кабинет анти Борисов Пеевски с министър на вътрешните работи Бойко Рашков

    08:20 08.12.2025

  • 6 Уфф

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "На бас 👍":

    Как да го обясниш на простолюдието по разбираем за тях начин ...

    08:20 08.12.2025

  • 7 Налудник

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    Мани друго, ми щехте и да си краднете необезпокоявано...😎 Нъл тъй?

    08:21 08.12.2025

  • 8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 0 Отговор
    ЗАПЛАТИТЕ НА ВСС ОТ 24000 НАМАЛЕНИ НА
    4000.

    08:22 08.12.2025

  • 9 Пич

    2 1 Отговор
    Какво би могло да стане ? Тиквата ще им изиграе киза с оставката , и ПП -тата отново ще се чудят дали ще влезнат в следващия парламент. ГЕРБ отново ще са първи , и отново ще избират стоката от пазара. А на този пазар - всички стоки са загнили !!!

    08:23 08.12.2025

  • 10 Съкращения и реформи

    4 0 Отговор
    на чантаджиите КОГА ?!!!

    08:26 08.12.2025

  • 11 Красимир Петров

    3 0 Отговор
    Оставка на всички 240 бо,клу.ка

    08:28 08.12.2025

