За първи път от повече от сто години патрулният кораб "Храбри" официално беше приет в състава на ВМС

8 Декември, 2025 14:22 1 561 35

Това стана на церемония във Варна

За първи път от повече от сто години патрулният кораб "Храбри" официално беше приет в състава на ВМС - 1
Снимка: МО
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Модулният патрулен кораб "Храбри" официално беше приет в състава на Военноморските сили (ВМС) с официална церемония във Военноморска база - Варна. Военноморският флаг на новия кораб беше издигнат тържествено в присъствието на министъра на отбраната Атанас Запрянов и началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Днес е един исторически ден за нашите Военноморски сили, защото след повече от 100 г. за първи път в България се произвежда нов боен кораб от нашата отбранителна индустрия. Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов, който участва в тържествената церемония по издигането на военноморския флаг на Република България на новия многофункционален модулен патрулен кораб „Храбри“.

В словото си министър Запрянов подчерта изключителното значение на последователната политика за модернизация на Въоръжените сили. Той отбеляза приноса на правителството с премиер Бойко Борисов, на Народното събрание, подкрепило проекта за инвестиционен разход, както и на всички свои предшественици, работили за реализацията на проекта.

Настоящото правителство продължава да се грижи и за модернизацията на въоръжените сили, и да инвестира във военни способности, каза министър Запрянов. Той съобщи, че очаква България скоро да получи одобрение от Европейската комисия за деветте проекта по механизма SAFE, два от които са свързани с придобиването на допълнителни ракети на двата нови кораба. В рамките на параметрите на бюджета ще продължи и изпълнението на проектите за модернизация.

Министър Запрянов бе категоричен, че защитата на териториалните води и икономическата зона на България в Черно море може да стане именно с кораби като новопридобития „Храбри“, и с хора във военноморските сили, посветили своя живот на вярна служба на Отечеството.

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов подчерта, че този ден за всички е специален. „Убеден съм, че най-сетне виждате добър резултат от годините, отдадени на флота, на отбраната на Родината и на развитието на нашите способности. Благодарим ви за усилията“, обърна се той първо към присъстващите адмирали и офицери от запаса.

„Днешният ден е резултат от усилията на много хора – на държавното ръководство, на Военноморските сили, на компанията NVL и МТГ Делфин. Този проект е уникален с това, че се реализира в родна корабостроителница, регионът се развива, запазват се инженерни и корабостроителни кадри, създава се визия и път напред“, отбеляза адмирал Ефтимов.

Той подчерта ключовото значение на днешното събитие и за него - като началник на отбраната. „Правим поредната значима, твърда, уверена стъпка в модернизацията на Българската армия. Пристигат първите самолети F-16, вдигаме флага на първия модулен многофункционален патрулен кораб, очакваме новите бойни машини за Сухопътните войски“, категоричен бе адмирал Ефтимов. Той акцентира и върху нарастващото геополитическо значение на Черно море и необходимостта от способности за Българската армия.

„Оставате в историята на флота. Това събитие неминуемо ще се отрази на вашето личностно и професионално развитие. Поемате огромна отговорност не само да усвоявате новия кораб, а да превърнете този скъп държавен ресурс в отбранителна способност и да дадете пример на тези след вас. Уверени сме във вашите възможности. Бъдете здрави, храбри – както ще кръстим кораба през лятото, когато придобие първоначални оперативни способности, и горди, че сте на тази палуба“, обърна се адмирал Ефтимов към екипажа на новия кораб.

„Способностите, които този нов кораб ни дава, са адекватни на съвременните условия. Те ще бъдат адекватни и на бъдещите заплахи. Това ни прави горди и представя пред нас сериозни задачи“, каза командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов. Той благодари на политическото и военното ръководство на Министерството на отбраната, на правителствата и парламентите, подкрепили проекта. „Живеем в сложни времена. Това, което по-рано беше немислимо, е факт. Войната е близо до нас. Военноморските сили на Република България са призвани да защитават българските интереси в морета и океани и те трябва да са способни да изпълнят тази мисия“, каза контраадмирал Михайлов.

 


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

