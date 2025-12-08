За първи път от повече от сто години патрулният кораб "Храбри" официално беше приет в състава на ВМС

Модулният патрулен кораб "Храбри" официално беше приет в състава на Военноморските сили (ВМС) с официална церемония във Военноморска база - Варна. Военноморският флаг на новия кораб беше издигнат тържествено в присъствието на министъра на отбраната Атанас Запрянов и началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.
Днес е един исторически ден за нашите Военноморски сили, защото след повече от 100 г. за първи път в България се произвежда нов боен кораб от нашата отбранителна индустрия. Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов, който участва в тържествената церемония по издигането на военноморския флаг на Република България на новия многофункционален модулен патрулен кораб „Храбри“.
В словото си министър Запрянов подчерта изключителното значение на последователната политика за модернизация на Въоръжените сили. Той отбеляза приноса на правителството с премиер Бойко Борисов, на Народното събрание, подкрепило проекта за инвестиционен разход, както и на всички свои предшественици, работили за реализацията на проекта.
Настоящото правителство продължава да се грижи и за модернизацията на въоръжените сили, и да инвестира във военни способности, каза министър Запрянов. Той съобщи, че очаква България скоро да получи одобрение от Европейската комисия за деветте проекта по механизма SAFE, два от които са свързани с придобиването на допълнителни ракети на двата нови кораба. В рамките на параметрите на бюджета ще продължи и изпълнението на проектите за модернизация.
Министър Запрянов бе категоричен, че защитата на териториалните води и икономическата зона на България в Черно море може да стане именно с кораби като новопридобития „Храбри“, и с хора във военноморските сили, посветили своя живот на вярна служба на Отечеството.
Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов подчерта, че този ден за всички е специален. „Убеден съм, че най-сетне виждате добър резултат от годините, отдадени на флота, на отбраната на Родината и на развитието на нашите способности. Благодарим ви за усилията“, обърна се той първо към присъстващите адмирали и офицери от запаса.
„Днешният ден е резултат от усилията на много хора – на държавното ръководство, на Военноморските сили, на компанията NVL и МТГ Делфин. Този проект е уникален с това, че се реализира в родна корабостроителница, регионът се развива, запазват се инженерни и корабостроителни кадри, създава се визия и път напред“, отбеляза адмирал Ефтимов.
Той подчерта ключовото значение на днешното събитие и за него - като началник на отбраната. „Правим поредната значима, твърда, уверена стъпка в модернизацията на Българската армия. Пристигат първите самолети F-16, вдигаме флага на първия модулен многофункционален патрулен кораб, очакваме новите бойни машини за Сухопътните войски“, категоричен бе адмирал Ефтимов. Той акцентира и върху нарастващото геополитическо значение на Черно море и необходимостта от способности за Българската армия.
„Оставате в историята на флота. Това събитие неминуемо ще се отрази на вашето личностно и професионално развитие. Поемате огромна отговорност не само да усвоявате новия кораб, а да превърнете този скъп държавен ресурс в отбранителна способност и да дадете пример на тези след вас. Уверени сме във вашите възможности. Бъдете здрави, храбри – както ще кръстим кораба през лятото, когато придобие първоначални оперативни способности, и горди, че сте на тази палуба“, обърна се адмирал Ефтимов към екипажа на новия кораб.
„Способностите, които този нов кораб ни дава, са адекватни на съвременните условия. Те ще бъдат адекватни и на бъдещите заплахи. Това ни прави горди и представя пред нас сериозни задачи“, каза командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов. Той благодари на политическото и военното ръководство на Министерството на отбраната, на правителствата и парламентите, подкрепили проекта. „Живеем в сложни времена. Това, което по-рано беше немислимо, е факт. Войната е близо до нас. Военноморските сили на Република България са призвани да защитават българските интереси в морета и океани и те трябва да са способни да изпълнят тази мисия“, каза контраадмирал Михайлов.
1 Сатана Z
Коментиран от #9
14:24 08.12.2025
2 Невероятни
14:26 08.12.2025
3 Пич
14:27 08.12.2025
4 Видяхме ви
Турците ви направиха показно с танкера.
Коментиран от #12
14:27 08.12.2025
5 Петър
14:28 08.12.2025
6 Браво
14:31 08.12.2025
7 малиии
14:33 08.12.2025
8 Плaмен
Копейките се чудят как да оплюят и това , като мухи-лайнарки . :)
Коментиран от #16
14:36 08.12.2025
9 Сатаниzирания ,
До коментар #1 от "Сатана Z":Ще те призная , ако яхнеш една ракета и да я блъснеш в жилището на близките си .. ще те сатанизират , но поне ще си лоялен ...
14:38 08.12.2025
10 ООрана държава
14:38 08.12.2025
11 За 15 години нищо, стари Зилове
14:43 08.12.2025
12 Алоо, новите агенции с щатовете
До коментар #4 от "Видяхме ви":Има си служби за танкера, а какво правят те, че военните да помагат
14:44 08.12.2025
13 гост
14:46 08.12.2025
14 Министър Запрянов нагло излъга !
Коментиран от #32
14:50 08.12.2025
15 Жеко
14:53 08.12.2025
16 Само питам
До коментар #8 от "Плaмен":Ако го прасне един дрон , дали ще остане поне над вода като руските цивилни танкери или ще потегли директно към дъното ?
14:54 08.12.2025
17 Хипотетично
14:55 08.12.2025
18 Нали помните? 95 !
Тогава Министерският съвет (МС) прие решение за определяне наличие на основен интерес, свързан със сигурността на страната, който да бъде защитен при сключване на договор за обществена поръчка в случаите по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки за придобиване на боеприпаси за многофункционални модулни патрулни кораби (ММПК) на Военноморските сили, както съобщи пресцентърът на МС.
14:57 08.12.2025
19 Лъжи, лъжи и пак лъжи
15:00 08.12.2025
20 Лъжи, лъжи и пак лъжи
15:02 08.12.2025
21 Орел
15:03 08.12.2025
22 Морска граница явно нямаме
15:03 08.12.2025
23 Плaмен
Друго има -според всички морски закони 50 % от екипажа трябва да са борда .Нашите говеда казват , че на кораба са останали само трима .
При едно влошаване на времето кой ще пали втори агрегат , кой ще пуска пожарна помпа , кой ще вдига котвата , кой ще се занимава с котела , кой ще укрепва в Машината , кой ще прехвърля салярка , кой ще спуска спасителна лодка , ...
15:04 08.12.2025
24 Оставка на цялото правителство
15:09 08.12.2025
25 Риболовец смел
15:16 08.12.2025
26 12340
... Пък след 1000 години може и наша подводница да сглобим....
15:20 08.12.2025
27 Ще ни вкарате във война
15:22 08.12.2025
28 356
15:22 08.12.2025
29 Каква радост!
15:26 08.12.2025
31 Търновец
15:29 08.12.2025
32 Сега ще дъвчат кораба KAIROS
До коментар #14 от "Министър Запрянов нагло излъга !":И като пукали ще мълчат за украинските дронове какво правят тук ... Видяли са ги и край Варна и край Бяла още преди седмици
Коментиран от #35
15:29 08.12.2025
33 Путин каза
15:38 08.12.2025
34 Хубава новина
15:39 08.12.2025
35 Плaмен
До коментар #32 от "Сега ще дъвчат кораба KAIROS":Кой ги е видял ?
15:39 08.12.2025