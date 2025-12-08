Новини
"Да, България": "Новият" бюджет продължава да води към катастрофа

8 Декември, 2025 16:51 701 35

  • ивайло мирчев-
  • бюджет-
  • финанси-
  • мерки

Оставката на властта вече е закъсняла

"Да, България": "Новият" бюджет продължава да води към катастрофа - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С редакцията на бюджета за 2026 г. се прави опит за прикриване на проблемите чрез фасадни промени.

Това пише в официална позиция от страна на „Да, България“ във връзка с ревизирания проект за държавен бюджет за 2026 година.

"Общите разходи към БВП през 2026 г. са 45% от БВП, което е негативен рекорд за последните 25 години. Толкова високо ниво на разходите означава бъдещо повишаване на данъците. През 20226 г. се вземат огромни заеми за финансиране на тези разходи, а следващата следващата стъпка ще бъде промяна в цялата данъчна система. Показателно е, че увеличаването на данъците и осигуровките е отложено за периода 2027–2028 г. Практически има само отлагане на предварително обявените увеличения на данъчно-осигурителната тежест.

Липсват реформи и мерки за ефективност на разходната част. Ние от “Да, България” предложихме 30 мерки за по-голяма ефективност, ефикасност и икономичност на разходите. Властта само имитира мерки, които са половинчати и няма да имат ефект. Пример за това е предложението за съкращаване на незаети щатни бройки в администрацията - начинът, по който това се предлага, е нeработещ и показва нежелание за реални реформи.

Реалният дефицит е над 5%, защото е вероятно неизпълнение на приходите и повтаряне на лошата практика от 2025 г. – разходване на огромни суми през публични компании. Правителството планира да вземе около 10 млрд. евро заеми през 2026 г., голяма част от които ще се налеят в икономиката, и това ще доведе до засилено потребление и нарастване на инфлацията, тоест на цените. Средно на ден ще вземат 53,5 милиона лева заеми през 2026 г.!

Министерството на финансите само прогнозира спад в икономическия растеж през 2026 г., което е самопризнание, че средата за бизнеса се влошава въпреки комбинирания положителен ефект от Шенген и еврозоната. Влошаващата се среда се дължи на недалновидните действия на правителството и тормоза над малкия бизнес. През 2025 г. има сериозен спад на индустрията в България в сравнителен план със средния показател за ЕС. Не виждаме адекватни мерки за подпомагане на производството и конкурентоспособността.

Това правителство няма легитимност да управлява и ни вкарва в начало на опасен румънски сценарий.

Оставката на властта вече е закъсняла!".


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    7 6 Отговор
    Пеевски проваля заедно със себе си и цяла България. Както се провали с магазините за народа, които мутираха до щандове, но парите за тях незнайно къде отидоха така и ще се провали уж „ Мирния му контра протест за спокойна България” като подкупи с пари и плати автобусите на малограмотни и социално слаби, които не знаят изобщо защо са отишли на площада. По същия начин си купува и властта за да обгрижва дебелото си его. Цял свят видя колко е „спокойна” България с масовите протести превърнали се в революция с плакати и карикатури персонално срещу Борисов и Пеевски и Коалиция Магнитски- Мафия. Властта много им се услади та чак имат мерак да бъдат премиери и да вкарат директно България към мафиотската бездна, от която трудно България би могла да излезе. За това Пеевски и Борисов трябва да напуснат Парламента и политиката, ако наистина обичат повече България отколкото себе си.

    Коментиран от #13, #19

    16:53 08.12.2025

  • 2 оня с големия

    10 4 Отговор
    Пеевски е в Кърджали. И за да може да мине по улицата, полицията е отцепила центъра на града.

    А кой е шефът на полицията в Кърджали? Даниел Митов назначава Димитър Кангалджиев, който според последните разкрития на БОЕЦ, е бил хванат да подава информация на престъпния контингент и да взема пари в плик от наркодилъри.

    Жандармерията му пази партийната сбирка в София, а полицията отцепва булеварди, за да може да мине 20 метра пеша. В държавата с главно Д това е положението.

    Коментиран от #4, #32

    16:54 08.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    9 5 Отговор
    Аз на тези хора нямам доверие да харчат парите ми и ги уволнявам

    Коментиран от #5

    16:55 08.12.2025

  • 4 честен ционист

    8 6 Отговор

    До коментар #2 от "оня с големия":

    По-добре държава с Главно Д, отколкото партизанския рай на Мирчо.

    Коментиран от #17

    16:56 08.12.2025

  • 5 Шишмана Севдова

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    а ти го фучне слон....

    16:59 08.12.2025

  • 6 КзББ и ДП

    6 1 Отговор
    Значи няма как да покрие 3% дефицит за еврото.Просто е...

    17:00 08.12.2025

  • 7 Каква ирония само

    8 4 Отговор
    Този на снимката с големия нос, дето си го вре където не му е мястото си мисли, че е може да яхне протеста! Не, не можеш калкото и да се прашия на „праведен“.И ти си същата стока от която отдавна вече ни е писнало!

    17:00 08.12.2025

  • 8 Протеста

    6 4 Отговор
    Иска чистка до кокъл също и за тия имитатори .

    17:04 08.12.2025

  • 9 Промяна

    6 6 Отговор
    Искам правителство редовно сега Мирчев какъв е колко гласоподаватели са зад него Вън лъжец ЗА правителството Предпочитам Пеевски Успех на българското работещо правителство

    17:05 08.12.2025

  • 10 Зъл пес

    8 2 Отговор
    Ама вие сте най-добрите ,налиМирчев.Начело с теб.

    17:06 08.12.2025

  • 11 Благой от СОФстрой

    7 2 Отговор
    "Да, България":... нискочело че и никаквец-празноглавец!

    17:06 08.12.2025

  • 12 замислен

    6 3 Отговор
    Добре бре ДА България, колко народ гласува за вас на изборите? Защо не обяснихте това преди изборите и да се гласува за вас за да управлявате? Защо само мрънкахте "мафия, тиква, дебел, пачки, чекмеджета" а не обяснихте какво ВИЕ бихте направили за да се гласува за вас?

    17:06 08.12.2025

  • 13 Промяна

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    ТОВА НЕЩО НЕ СПИРА ДА СЪСКАСРЕЩУ БЪЛГАРИЯ НИЩОТО БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ ИМАТ 1 МИЛИОН ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ КЪДЕ СИ ТРЪГНАЛО НИЩОТО С ПРЕВРАТ ВЛАСТ НЕ СЕ ВЗЕМА

    Коментиран от #24

    17:07 08.12.2025

  • 14 Ха ха ха

    5 2 Отговор
    Да дадат на Мирчев да направи бюджет да видим как ще го сътвори по-хубав да е

    17:09 08.12.2025

  • 15 Естествено,

    6 2 Отговор
    че Мирчев така ще каже.

    Той и партията му са част от опита за преврат

    Но хората го видяха как се мазни на Черепа и почнаха да се усещат!

    17:10 08.12.2025

  • 16 Предложенията именно на БСП са

    1 2 Отговор
    Несправедливи защото не поощряват работливите родители чийто деца ходят на училище а точно обратното поощряват родители за които раждането на деца е бизнес който се възпроизвежда в геометрична прогресия по вина на БСП и ДПС най вече. Това съсипва страната и пречи на прогреса и справедливостта.

    17:10 08.12.2025

  • 17 Дориана

    2 6 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Точно обратното ! България се освобождава от присъствието на Борисов и Пеевски от Парламента и политиката колкото и да не им се иска за да могат да обгрижват собственото си дебело его и да налагат диктатура. Времето им свърши и те ще го разберат по трудния начин .

    Коментиран от #20, #30

    17:10 08.12.2025

  • 18 Голия

    6 1 Отговор
    ке леш комунистически не си ти фактора който може да коментира бюджета...врачански тръмпанар

    17:10 08.12.2025

  • 19 Виж какво

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Вчера Даниел Митов ти каза,че навремето нацистите в Германия са използвали обидни квалификации,за да смачкат хората.Ти вменяваш на младежите подобни качества?!Не е нормално! Всеки може да измисля грозни квалификации и прякори.От ППсе опитват да ви ГЕНЕРИРАТ АЛГОРИТЪМ,че всички от правителството са маскари. Пък много удобно забравят,че делата,говорят,че бяха пълна скръб в управлението.Едно е да даваш постоянно акъл,друго е да покажеш,че можеш да вършиш работа. Да не говорим,че и сега,техния кмет ,превърна София в сметище.

    17:11 08.12.2025

  • 20 Промяна

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Дориана":

    НИЩОООООООО СПРИ ДА ГНУСИШ ТУК ПРОСТРАНСТВОТО НИЩОООООО ТИЛИ ЩЕ КАЗВАШ НИЩООООО ПЛАТЕНО СИ

    17:12 08.12.2025

  • 21 Кажи

    6 1 Отговор
    Мирчев, лопато. Защо си против софтуера? Всеки лев на светло!

    17:12 08.12.2025

  • 22 аз съм твърдо против

    3 1 Отговор
    Твърдо съм против държавата да се управлява от улицата. Който иска да кара влака, да спечели изборите и да си състави правителство!

    17:15 08.12.2025

  • 23 Горски

    5 1 Отговор
    Шарлатани, вие един боклук в Люлин не можете да съберете, тръгнали да оправят държавата. По-скапани, нагли, долни и противни женовци никога не е имало на политическата сцена в изтерзаната ни държава. ПП-та и присъдружните им ДБ-та са смотани нещастници и неможачи. Васко ДС-то поотрупа столицата с боклуци. Кокорчето пее по площадите, Мирчев налита на бой показно пред камерите... Циркаджии. До 2020 бюджетите бяха стегнати. След това дойде псевдо революцията.Радев промотира ПП като алтернатива. Вдигна юмрук и бюджетите на Асен Василев почнаха да стават разточителни. Един декември Асен Василев изтегли 9 000 000 000 лв. Незнам с какви очи Асен Василев въобще конентира тази тема.

    17:15 08.12.2025

  • 24 Дориана

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "Промяна":

    Този човек скрит зад името Промяна по добре да се скрие в някоя по- дълбока дупка и да остави коментарите на интелигентните хора, защото те не са за неговия ум и потенциал. Той най- вероятно няма завършено и начално образование, абсолютно неграмотен е и без никакъв умствен потенциал.. Пише повтаряйки едно и също и злобее срещу всеки, който е срещу коалиция Магнитски- Мафия. Показва агресия и нетърпимост към чуждото мнение.

    17:16 08.12.2025

  • 25 юмручето

    3 1 Отговор
    Разпускаме ПП. Преврата не мина.

    17:16 08.12.2025

  • 26 хех

    4 1 Отговор
    Ами спечелете си избори и си направете ваш бюджет, когато му дойде времето.

    17:16 08.12.2025

  • 27 извода е

    1 0 Отговор
    че от младите българи нищо не става

    17:17 08.12.2025

  • 28 Победа

    0 3 Отговор
    Уважаеми Българи!
    Утре в 18 часа е организиран всеобщ контрапротест от ПП "Движение за Права и Свободи".
    Ние от ПП "Има Такъв Народ" призоваваме всички наши структури ,членове и симпатизанти да се включат в масовата проява на колегите от ПП ДПС .Нека не допуснем уличния метеж и подмяна вота на гражданите. Нека подкрепим масово законно избраното демократично Българско правителство. Нека подкрепим и лидера на ДПС г-н Делян Пеевски гарант за етническия мир и стабилността на управлението.

    С уважение:

    Станислав Т. Трифонов - председател на ПП ИТН
    Тошко Йорданов Хаджитодоров - председател ПГ ИТН

    Александър Рашев - народен представител и кординатор структури ИТН

    Коментиран от #31

    17:17 08.12.2025

  • 29 Повечето бюджети в т.нар.демокрация

    0 1 Отговор
    Ги правят в полза на електоратите на партиите. Особено на БСП на ДПС и на ГЕРБ. Тоест около половината избиратели. Другата половина да пълнят бюджета и да си плащат разходите а тия да управляват.

    17:17 08.12.2025

  • 30 Как ще стане

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Дориана":

    Замисли се,мисли бе човек .Отдели три минути и помисли--ГЕРБ и НН имат ЛОЯЛНИ,повтарям,ЛОЯЛНИ избиратели,имат структури по места.От ПП(шарлатаните) искат да ни вкарат в спирала от избори с предизвестен резултат.Едно е да искаш да си начешеш егото,друго е да имаш възможност.България да плаща милиони защото Мирчев не е в правителството.

    17:19 08.12.2025

  • 31 абе оставете ги

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Победа":

    ППДС ще поврякат, ще поврякат и ще свършат левовете.

    17:19 08.12.2025

  • 32 У наше село

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "оня с големия":

    У наше село си ходи с кмета по мегдана. Гавазите стоят в колите.

    17:20 08.12.2025

  • 33 Мирчев

    1 0 Отговор
    Путинис ли е?

    17:21 08.12.2025

  • 34 Счети

    2 0 Отговор
    Много мразим някой да ми се аргументира със сметки, особено ако не може да смята.

    17:22 08.12.2025

  • 35 Да България

    0 0 Отговор
    пратете вашите деца на протест ,да ги бият!Не да правят протести в западни столици!

    17:23 08.12.2025

