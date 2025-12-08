"Да, България": "Новият" бюджет продължава да води към катастрофа

С редакцията на бюджета за 2026 г. се прави опит за прикриване на проблемите чрез фасадни промени.
Това пише в официална позиция от страна на „Да, България“ във връзка с ревизирания проект за държавен бюджет за 2026 година.
"Общите разходи към БВП през 2026 г. са 45% от БВП, което е негативен рекорд за последните 25 години. Толкова високо ниво на разходите означава бъдещо повишаване на данъците. През 20226 г. се вземат огромни заеми за финансиране на тези разходи, а следващата следващата стъпка ще бъде промяна в цялата данъчна система. Показателно е, че увеличаването на данъците и осигуровките е отложено за периода 2027–2028 г. Практически има само отлагане на предварително обявените увеличения на данъчно-осигурителната тежест.
Липсват реформи и мерки за ефективност на разходната част. Ние от “Да, България” предложихме 30 мерки за по-голяма ефективност, ефикасност и икономичност на разходите. Властта само имитира мерки, които са половинчати и няма да имат ефект. Пример за това е предложението за съкращаване на незаети щатни бройки в администрацията - начинът, по който това се предлага, е нeработещ и показва нежелание за реални реформи.
Реалният дефицит е над 5%, защото е вероятно неизпълнение на приходите и повтаряне на лошата практика от 2025 г. – разходване на огромни суми през публични компании. Правителството планира да вземе около 10 млрд. евро заеми през 2026 г., голяма част от които ще се налеят в икономиката, и това ще доведе до засилено потребление и нарастване на инфлацията, тоест на цените. Средно на ден ще вземат 53,5 милиона лева заеми през 2026 г.!
Министерството на финансите само прогнозира спад в икономическия растеж през 2026 г., което е самопризнание, че средата за бизнеса се влошава въпреки комбинирания положителен ефект от Шенген и еврозоната. Влошаващата се среда се дължи на недалновидните действия на правителството и тормоза над малкия бизнес. През 2025 г. има сериозен спад на индустрията в България в сравнителен план със средния показател за ЕС. Не виждаме адекватни мерки за подпомагане на производството и конкурентоспособността.
Това правителство няма легитимност да управлява и ни вкарва в начало на опасен румънски сценарий.
Оставката на властта вече е закъсняла!".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дориана
Коментиран от #13, #19
16:53 08.12.2025
2 оня с големия
А кой е шефът на полицията в Кърджали? Даниел Митов назначава Димитър Кангалджиев, който според последните разкрития на БОЕЦ, е бил хванат да подава информация на престъпния контингент и да взема пари в плик от наркодилъри.
Жандармерията му пази партийната сбирка в София, а полицията отцепва булеварди, за да може да мине 20 метра пеша. В държавата с главно Д това е положението.
Коментиран от #4, #32
16:54 08.12.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #5
16:55 08.12.2025
4 честен ционист
До коментар #2 от "оня с големия":По-добре държава с Главно Д, отколкото партизанския рай на Мирчо.
Коментиран от #17
16:56 08.12.2025
5 Шишмана Севдова
До коментар #3 от "Последния Софиянец":а ти го фучне слон....
16:59 08.12.2025
6 КзББ и ДП
17:00 08.12.2025
7 Каква ирония само
17:00 08.12.2025
8 Протеста
17:04 08.12.2025
9 Промяна
17:05 08.12.2025
10 Зъл пес
17:06 08.12.2025
11 Благой от СОФстрой
17:06 08.12.2025
12 замислен
17:06 08.12.2025
13 Промяна
До коментар #1 от "Дориана":ТОВА НЕЩО НЕ СПИРА ДА СЪСКАСРЕЩУ БЪЛГАРИЯ НИЩОТО БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ ИМАТ 1 МИЛИОН ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ КЪДЕ СИ ТРЪГНАЛО НИЩОТО С ПРЕВРАТ ВЛАСТ НЕ СЕ ВЗЕМА
Коментиран от #24
17:07 08.12.2025
14 Ха ха ха
17:09 08.12.2025
15 Естествено,
Той и партията му са част от опита за преврат
Но хората го видяха как се мазни на Черепа и почнаха да се усещат!
17:10 08.12.2025
16 Предложенията именно на БСП са
17:10 08.12.2025
17 Дориана
До коментар #4 от "честен ционист":Точно обратното ! България се освобождава от присъствието на Борисов и Пеевски от Парламента и политиката колкото и да не им се иска за да могат да обгрижват собственото си дебело его и да налагат диктатура. Времето им свърши и те ще го разберат по трудния начин .
Коментиран от #20, #30
17:10 08.12.2025
18 Голия
17:10 08.12.2025
19 Виж какво
До коментар #1 от "Дориана":Вчера Даниел Митов ти каза,че навремето нацистите в Германия са използвали обидни квалификации,за да смачкат хората.Ти вменяваш на младежите подобни качества?!Не е нормално! Всеки може да измисля грозни квалификации и прякори.От ППсе опитват да ви ГЕНЕРИРАТ АЛГОРИТЪМ,че всички от правителството са маскари. Пък много удобно забравят,че делата,говорят,че бяха пълна скръб в управлението.Едно е да даваш постоянно акъл,друго е да покажеш,че можеш да вършиш работа. Да не говорим,че и сега,техния кмет ,превърна София в сметище.
17:11 08.12.2025
20 Промяна
До коментар #17 от "Дориана":НИЩОООООООО СПРИ ДА ГНУСИШ ТУК ПРОСТРАНСТВОТО НИЩОООООО ТИЛИ ЩЕ КАЗВАШ НИЩООООО ПЛАТЕНО СИ
17:12 08.12.2025
21 Кажи
17:12 08.12.2025
22 аз съм твърдо против
17:15 08.12.2025
23 Горски
17:15 08.12.2025
24 Дориана
До коментар #13 от "Промяна":Този човек скрит зад името Промяна по добре да се скрие в някоя по- дълбока дупка и да остави коментарите на интелигентните хора, защото те не са за неговия ум и потенциал. Той най- вероятно няма завършено и начално образование, абсолютно неграмотен е и без никакъв умствен потенциал.. Пише повтаряйки едно и също и злобее срещу всеки, който е срещу коалиция Магнитски- Мафия. Показва агресия и нетърпимост към чуждото мнение.
17:16 08.12.2025
25 юмручето
17:16 08.12.2025
26 хех
17:16 08.12.2025
27 извода е
17:17 08.12.2025
28 Победа
Утре в 18 часа е организиран всеобщ контрапротест от ПП "Движение за Права и Свободи".
Ние от ПП "Има Такъв Народ" призоваваме всички наши структури ,членове и симпатизанти да се включат в масовата проява на колегите от ПП ДПС .Нека не допуснем уличния метеж и подмяна вота на гражданите. Нека подкрепим масово законно избраното демократично Българско правителство. Нека подкрепим и лидера на ДПС г-н Делян Пеевски гарант за етническия мир и стабилността на управлението.
С уважение:
Станислав Т. Трифонов - председател на ПП ИТН
Тошко Йорданов Хаджитодоров - председател ПГ ИТН
Александър Рашев - народен представител и кординатор структури ИТН
Коментиран от #31
17:17 08.12.2025
29 Повечето бюджети в т.нар.демокрация
17:17 08.12.2025
30 Как ще стане
До коментар #17 от "Дориана":Замисли се,мисли бе човек .Отдели три минути и помисли--ГЕРБ и НН имат ЛОЯЛНИ,повтарям,ЛОЯЛНИ избиратели,имат структури по места.От ПП(шарлатаните) искат да ни вкарат в спирала от избори с предизвестен резултат.Едно е да искаш да си начешеш егото,друго е да имаш възможност.България да плаща милиони защото Мирчев не е в правителството.
17:19 08.12.2025
31 абе оставете ги
До коментар #28 от "Победа":ППДС ще поврякат, ще поврякат и ще свършат левовете.
17:19 08.12.2025
32 У наше село
До коментар #2 от "оня с големия":У наше село си ходи с кмета по мегдана. Гавазите стоят в колите.
17:20 08.12.2025
33 Мирчев
17:21 08.12.2025
34 Счети
17:22 08.12.2025
35 Да България
17:23 08.12.2025