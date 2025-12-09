Танкерът „Кайрос“ - пети ден блокиран край Ахтопол

Пети ден танкерът “Кайрос” остава блокиран край бреговете на Ахтопол. Все още няма яснота кога корабът, поразен от дронове край Босфора, ще бъде изтеглен, посочи БНТ.
Шестима души от десетчленния екипаж бяха евакуирани с хеликоптер след операция по въздух през последните два дни. А междувременно българската държава привика посланика на Турция, за да изиска информация каква е била целта с изоставянето на танкера с български води. Предстои с катер на "Гранична полиция" властите да се качат на кораба за първата щателна проверка след като метеорологичната обстановка позволи.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бою циганина
Коментиран от #25
07:48 09.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Боруна Лом
07:56 09.12.2025
4 Плaмен
Коментиран от #13
07:58 09.12.2025
5 Мнение
07:59 09.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Плaмен
Коментиран от #12
08:12 09.12.2025
8 Леле - леле ! ☹️
08:13 09.12.2025
9 Хахахаха
Коментиран от #11
08:13 09.12.2025
10 Бре какво ще правим
08:13 09.12.2025
11 Всъщност
До коментар #9 от "Хахахаха":Корабът е китайски , натоФче ! Ударен от хунтата на приятелите ти укр0питеци , и изхвърлен в български води от ортаците ви турци !
Коментиран от #14, #29
08:16 09.12.2025
12 не се чуди
До коментар #7 от "Плaмен":Представи си сега сме във война и този кораб е български и с бетстващи български моряци от българския ни флот .....абсолютни нек@дърници.
08:17 09.12.2025
13 Боруна Лом
До коментар #4 от "Плaмен":ПОРЕДНИЯТ ТИКВЕНИК НЕДОПЕЧЕН
08:18 09.12.2025
14 Боже
До коментар #11 от "Всъщност":То целият ни търговски флот е под флага на Малта,а е български. Затова по добре конфискация на руския кораб плаващ под китайски флаг. Като конфискуваме ще видим китайци ли ще ронят сълзи или руснаци😆
Коментиран от #20
08:22 09.12.2025
15 Руснаков
08:22 09.12.2025
16 Плaмен
Коментиран от #19
08:22 09.12.2025
17 Хохо Бохо
08:26 09.12.2025
18 Гориил
Коментиран от #28
08:27 09.12.2025
19 Към фейк бепапур,
До коментар #16 от "Плaмен":погледни щетите от лявата част на рубката и помисли от какво се получават. Може би от някой гларус. Прочети и румънците кво унищожиха близо до Констанца. Аман от празно глави папагали.
08:29 09.12.2025
20 Ние с гайдите
До коментар #14 от "Боже":Сълзи ще роним ние , българите , ако го конфискуваме ! Защото заради няколко охранени евроатлантици да се харесат на западните си господари - русофоби , ние си разваляме отношенията с братушките !
Коментиран от #21, #27
08:33 09.12.2025
21 Боже
До коментар #20 от "Ние с гайдите":Първата пролята сълза вече е факт.... Какво стана,нали беше китайски кораба? Всичко ваше е изградено само и единствено върху лъжи
08:37 09.12.2025
22 Колко
Коментиран от #23
08:41 09.12.2025
23 гост
До коментар #22 от "Колко":Направиха ни добро, подариха ни кораб. Но ние сме толкова жалки, че не можем двама моряка да вземем от кораба,камо ли подарения кораб
08:47 09.12.2025
24 Комшиите
Като се Мислите за Руски Подлоги
Оправяйте със Техните Боклуци .
Хахахаха хахахаха хахахаха
08:58 09.12.2025
25 Пучя Въшката
До коментар #1 от "бою циганина":И аз и аз .
Обичам да целувам КУРАнът.
09:00 09.12.2025
26 в кратце
09:00 09.12.2025
27 Я па тая!
До коментар #20 от "Ние с гайдите":За теб "братушки"?!?! За мен и мнозинството поробители! Та така дрОгарю ушанков!
09:01 09.12.2025
28 изгорилке
До коментар #18 от "Гориил":пак мечтаеш ах мак та ползват за козичка
09:01 09.12.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.