Танкерът „Кайрос“ - пети ден блокиран край Ахтопол

9 Декември, 2025 07:42 800 29

Шестима души от десетчленния екипаж бяха евакуирани с хеликоптер

Танкерът „Кайрос“ - пети ден блокиран край Ахтопол - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Пети ден танкерът “Кайрос” остава блокиран край бреговете на Ахтопол. Все още няма яснота кога корабът, поразен от дронове край Босфора, ще бъде изтеглен, посочи БНТ.

Шестима души от десетчленния екипаж бяха евакуирани с хеликоптер след операция по въздух през последните два дни. А междувременно българската държава привика посланика на Турция, за да изиска информация каква е била целта с изоставянето на танкера с български води. Предстои с катер на "Гранична полиция" властите да се качат на кораба за първата щателна проверка след като метеорологичната обстановка позволи.


  • 1 бою циганина

    10 4 Отговор
    благодарете ми ! на трети март пак отивам на намаз в турця

    Коментиран от #25

    07:48 09.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Боруна Лом

    18 0 Отговор
    НАШИТЕ ПОГРАНИЧНИ СЛУЖБИ ПРОСПАХА ЦЯЛ ТАНКЕР С ВЛЕКАЧ!А КАКВО ДА КАЖЕМ ЗА МАЛКА ЛОДКА ИЛИ СКУТЕР?

    07:56 09.12.2025

  • 4 Плaмен

    8 12 Отговор
    Цялата тази ,,одисея" доказа , че много украински дронове хвърчат в главите на нашите копейки . :)

    Коментиран от #13

    07:58 09.12.2025

  • 5 Мнение

    18 4 Отговор
    Забравете за плаж, море и риболов в района поне за две години. Получихте това, което заслужавате след като искате да ви управляват ДПС и ГЕРБ

    07:59 09.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Плaмен

    14 0 Отговор
    Чудя се какъв е този чудовищен тайфун , който бушува 5 денонощия край Ахтопол , че нашите ,,професионалисти" не могат да се качат на кораба. :)

    Коментиран от #12

    08:12 09.12.2025

  • 8 Леле - леле ! ☹️

    10 1 Отговор
    Борисов не го чувам . Мижитурките ни министри : Нито външния му министър георг смее изобщо да пита турските си уж "братя по оръжие" защо са ни изхвърлили танкер в морето , нито военния министър Запрянов смее да шава : турците си правят каквото искат в морето но , а евроатлантика , като умряла лисица - турците и да го препишкат , няма да шавне !

    08:13 09.12.2025

  • 9 Хахахаха

    7 8 Отговор
    Копейки, протест пред руското пасоля да идват да си го дърпат, ако го искат. Ако не, се конфискува.

    Коментиран от #11

    08:13 09.12.2025

  • 10 Бре какво ще правим

    6 0 Отговор
    Ауу, какво ще правим аууу, абе какво ще правим с това корито бе , абе това е проблема на държавката ни, друго няма

    08:13 09.12.2025

  • 11 Всъщност

    9 6 Отговор

    До коментар #9 от "Хахахаха":

    Корабът е китайски , натоФче ! Ударен от хунтата на приятелите ти укр0питеци , и изхвърлен в български води от ортаците ви турци !

    Коментиран от #14, #29

    08:16 09.12.2025

  • 12 не се чуди

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Плaмен":

    Представи си сега сме във война и този кораб е български и с бетстващи български моряци от българския ни флот .....абсолютни нек@дърници.

    08:17 09.12.2025

  • 13 Боруна Лом

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Плaмен":

    ПОРЕДНИЯТ ТИКВЕНИК НЕДОПЕЧЕН

    08:18 09.12.2025

  • 14 Боже

    5 4 Отговор

    До коментар #11 от "Всъщност":

    То целият ни търговски флот е под флага на Малта,а е български. Затова по добре конфискация на руския кораб плаващ под китайски флаг. Като конфискуваме ще видим китайци ли ще ронят сълзи или руснаци😆

    Коментиран от #20

    08:22 09.12.2025

  • 15 Руснаков

    7 3 Отговор
    Чисто......комшийско набутване...част от приятелството на Турция...ако всичко беше законно,са можели да информират българските власти...

    08:22 09.12.2025

  • 16 Плaмен

    4 4 Отговор
    Копейки , кой пусна фейка за дрона ?

    Коментиран от #19

    08:22 09.12.2025

  • 17 Хохо Бохо

    4 2 Отговор
    На четвъртият!!!! Ден геят гьок дет го раздава външен министър, а всъщност е любовницацна бою се показа по телевизията, плахо и зад фърба на друг никой. Даже били привикали турският посланик ....на четвъртия!!! Ден. Смятай. Усещане за държава има, не и държава. Утре руснаците самолетобосач ще паркират там и тея пак няма да разберат. Иначе нато, мато, шенген и ес и клуба на богатите. Нещастници

    08:26 09.12.2025

  • 18 Гориил

    5 3 Отговор
    Българските власти проявяват апатия и амнезия. В такива случаи е необходима група, която да завземе и интернира кораба. Корабът не е руски и принадлежи на трета държава.Смешно за тобой наблюдать.

    Коментиран от #28

    08:27 09.12.2025

  • 19 Към фейк бепапур,

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Плaмен":

    погледни щетите от лявата част на рубката и помисли от какво се получават. Може би от някой гларус. Прочети и румънците кво унищожиха близо до Констанца. Аман от празно глави папагали.

    08:29 09.12.2025

  • 20 Ние с гайдите

    4 4 Отговор

    До коментар #14 от "Боже":

    Сълзи ще роним ние , българите , ако го конфискуваме ! Защото заради няколко охранени евроатлантици да се харесат на западните си господари - русофоби , ние си разваляме отношенията с братушките !

    Коментиран от #21, #27

    08:33 09.12.2025

  • 21 Боже

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ние с гайдите":

    Първата пролята сълза вече е факт.... Какво стана,нали беше китайски кораба? Всичко ваше е изградено само и единствено върху лъжи

    08:37 09.12.2025

  • 22 Колко

    2 1 Отговор
    Струва цялата операция, хеликоптери, евакуации? С колко милиона ни набутаха турчолята?

    Коментиран от #23

    08:41 09.12.2025

  • 23 гост

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Колко":

    Направиха ни добро, подариха ни кораб. Но ние сме толкова жалки, че не можем двама моряка да вземем от кораба,камо ли подарения кораб

    08:47 09.12.2025

  • 24 Комшиите

    1 0 Отговор
    Нали казаха :

    Като се Мислите за Руски Подлоги
    Оправяйте със Техните Боклуци .


    Хахахаха хахахаха хахахаха

    08:58 09.12.2025

  • 25 Пучя Въшката

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "бою циганина":

    И аз и аз .

    Обичам да целувам КУРАнът.

    09:00 09.12.2025

  • 26 в кратце

    0 0 Отговор
    Двайсет години България е блокирана край Вашингтона.

    09:00 09.12.2025

  • 27 Я па тая!

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ние с гайдите":

    За теб "братушки"?!?! За мен и мнозинството поробители! Та така дрОгарю ушанков!

    09:01 09.12.2025

  • 28 изгорилке

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Гориил":

    пак мечтаеш ах мак та ползват за козичка

    09:01 09.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

