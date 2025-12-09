Новини
България »
Николай Василев: Новият бюджет е стъпка напред

Николай Василев: Новият бюджет е стъпка напред

9 Декември, 2025 19:25 630 22

  • николай василев-
  • бюджет-
  • разходи

Според бившия министър на икономиката приетите промени водят до допълнително нарастване на бюджетния дефицит

Николай Василев: Новият бюджет е стъпка напред - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бюджетната комисия в Народното събрание одобри преработения проектобюджет за 2026 година, както и план-сметките на НЗОК и ДОО. Въпреки направените корекции, финансовата рамка остава обект на сериозни критики. Темата коментира бившият вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев в студиото на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Василев припомни, че е сред най-острите критици на първоначалния проект, внесен със закъснение през ноември. Той го определи като „шести пореден маймунски бюджет”, характеризиращ се с високи разходи и скрити дефицити. „В него всичко беше лошо. Истинският дефицит, според моите сметки, беше около 8%, а харченето от БВП - близо 50 на сто. Това не е България, която познаваме. Реформи нямаше никакви”, коментира бившият министър. По думите му новият вариант на бюджета е „по-малко маймунски”, но само в сравнение с предходния. Той посочи някои позитиви, но и редица сериозни недостатъци.

По думите му след напрежението между социалните партньори правителството е приело предложения както на бизнеса, така и на синдикатите. Според Василев обаче тези решения водят до допълнително нарастване на бюджетния дефицит.

Бившият икономически министър подчерта, че от всички възможни промени правителството е предприело само „една микрореформа”. Той коментира още отказа на държавата да придобива „Лукойл”, като определи подобна стъпка като „голяма катастрофа”. Василев бе критичен и към идеята за концесиониране на тотото. „Не знам кого бяха приготвили за концесионер. Ако и това бъде „маймунска” сделка - не е добра идея”, каза той.

Бившият вицепремиер отправи най-сериозна критика към бюджетния дефицит. Макар правителството официално да посочва ниво от 3%, според него реалното състояние е различно. „Аз не го вярвам. Приходите са изкуствено надути, а в разходите се крият много неща. Капитализацията на държавните дружества е в огромни размери от няколко милиарда евро. Според мен истинският дефицит отново отива към 8%”, заяви той.

Василев прогнозира, че и тази, и следващата година бюджетът няма да успее да достигне заложените 3% в счетоводен смисъл.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Авитохол

    14 3 Отговор
    Късно е либе за китка.
    Оставка на правителството, разтуряне на парламента, нови избори, излизане европомията.
    Аз казах.

    Коментиран от #8

    19:27 09.12.2025

  • 2 крадливото джудже

    13 0 Отговор
    пак се маже и цунка в нискатачаст на гърба

    19:28 09.12.2025

  • 3 ха ха

    13 0 Отговор
    щом тоя хвали бюджета , значи не трябва да се приема

    19:29 09.12.2025

  • 4 БАЙ Ганьо Балкански

    6 0 Отговор
    Мики маус ...МЕСИЯ СЛЕД СПАСИТЕЛ ТО НЕ БЕШЕ СДС ДСБ ВОЛЯ ГЕРБ БСП РЗС АТАКА НФСБ ВЪЗХОД ДПС АПС ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ АБВ НДСВ ...АВЕ НА Маймуни ни направихте бе ееееййй..КОМУНЯГИ...

    19:31 09.12.2025

  • 5 Напред

    8 0 Отговор
    към пропастта .

    19:32 09.12.2025

  • 6 писарке пак почнахте да ги изреждате

    7 0 Отговор
    тез хорица кат понито, ухилко, колекционерката на одеклони, убавото наде, шкембар войвода, краун ейджънтс, мистър пица
    да дърдорят брътвежи за пълнежи

    19:32 09.12.2025

  • 7 Сатана Z

    6 0 Отговор
    Малкият Мук ,под този прякор същият този Василев се подвизаваше в МФ .Покрай него се въртеше и един гризач ,Любка Качакова,която намаза ролята и от двете страни.

    19:32 09.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Става ад в Европа

    8 1 Отговор
    ЕС отлетя на ония Свят!

    Коментиран от #17

    19:32 09.12.2025

  • 10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 1 Отговор
    С ТЕЗИ ФАЛШИВИ ДАННИ,ТРЯБВА ДА ИМА РАЗСЛЕДВАНИ И СЪДЕНИ.
    НИКАКВО ЕВРО,НИКАКВА ЕВРОИЗМАМА!
    НЯМА ДА ТЪРПИМ ПОВЕЧЕ ДА НИ ОГРАБВАТЕ!
    ПРОТЕСТИ ДО ДУПКА!
    ЩЕ СИ ВЪРНЕМ ДЪРЖАВАТА!

    19:33 09.12.2025

  • 11 БСП са менте социалисти

    6 0 Отговор
    Ники Василев се навежда на Пеевски, Борисов и Слави Трифонов.

    С такива икономисти, синдикати, политици, бесепари и робовладелци на Бългярия не и трябват врагове, бг икономистите и бг политиците ще ни затриянлт и без външни врагове.

    19:33 09.12.2025

  • 12 Да,бе

    6 0 Отговор
    Тоя,ако беше малко по-висок какъв шамар ще му зашия,ама не мога да се свива толкова....Един шут ще му намести крадливите чакри.

    19:34 09.12.2025

  • 13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 0 Отговор
    НЯМА ДА СЛУГУВАМЕ НА КРАДЛИВАТА УРСУЛА!

    19:35 09.12.2025

  • 14 Ти кво работиш бре мушмул?

    5 0 Отговор
    В качеството си на какъв ни досаждаш? А? Колко данъци си платил я кажи? Ти лично..

    19:36 09.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 И кво е това

    4 0 Отговор
    "бивш вицепремиер и министър" а ? Хубаво бил бивш бюджетен кърлеж, ама сега какъв се явява ? И аз съм бивш пожарникар ама не ходя акъл да давам сега в пожарната нали? Мушмул...

    19:38 09.12.2025

  • 17 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Става ад в Европа":

    Не само ЕС, но и ДоналдТръмпония, Московия, Япония, Арабия, Персия ... почти цялата Земя отлита.
    Днес Китай, Индия, Африка и Монголия се държат най-адекватно.

    19:41 09.12.2025

  • 18 На тоя пинолио

    1 0 Отговор
    Носа му опира в земята от лъжи.ьсщ8 изобщо цитирате подобни омразния на народа че продажниц7

    19:42 09.12.2025

  • 19 Ти не дей да ми умуваш мушмул

    1 0 Отговор
    За капитализации на държавни дружества и дивотии ами кажи на каква стойност ще са напечатаните "български евра" като си такъв разбирач. На каква стойност е оценена България? Пишлеме надуто

    19:45 09.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Малиии

    0 0 Отговор
    Ако крадльото го рекламират, значи е за кофата с боклука. Също като БТК и Булгартабак, които подари за няколко милиона в сметката си.

    19:49 09.12.2025

  • 22 По думите му..... блабла...

    1 0 Отговор
    И почваме приказки...А не можете ли просто да го цитирате ... А?

    19:49 09.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове