Николай Василев: Новият бюджет е стъпка напред

Бюджетната комисия в Народното събрание одобри преработения проектобюджет за 2026 година, както и план-сметките на НЗОК и ДОО. Въпреки направените корекции, финансовата рамка остава обект на сериозни критики. Темата коментира бившият вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев в студиото на „Денят на живо” по NOVA NEWS.
Василев припомни, че е сред най-острите критици на първоначалния проект, внесен със закъснение през ноември. Той го определи като „шести пореден маймунски бюджет”, характеризиращ се с високи разходи и скрити дефицити. „В него всичко беше лошо. Истинският дефицит, според моите сметки, беше около 8%, а харченето от БВП - близо 50 на сто. Това не е България, която познаваме. Реформи нямаше никакви”, коментира бившият министър. По думите му новият вариант на бюджета е „по-малко маймунски”, но само в сравнение с предходния. Той посочи някои позитиви, но и редица сериозни недостатъци.
По думите му след напрежението между социалните партньори правителството е приело предложения както на бизнеса, така и на синдикатите. Според Василев обаче тези решения водят до допълнително нарастване на бюджетния дефицит.
Бившият икономически министър подчерта, че от всички възможни промени правителството е предприело само „една микрореформа”. Той коментира още отказа на държавата да придобива „Лукойл”, като определи подобна стъпка като „голяма катастрофа”. Василев бе критичен и към идеята за концесиониране на тотото. „Не знам кого бяха приготвили за концесионер. Ако и това бъде „маймунска” сделка - не е добра идея”, каза той.
Бившият вицепремиер отправи най-сериозна критика към бюджетния дефицит. Макар правителството официално да посочва ниво от 3%, според него реалното състояние е различно. „Аз не го вярвам. Приходите са изкуствено надути, а в разходите се крият много неща. Капитализацията на държавните дружества е в огромни размери от няколко милиарда евро. Според мен истинският дефицит отново отива към 8%”, заяви той.
Василев прогнозира, че и тази, и следващата година бюджетът няма да успее да достигне заложените 3% в счетоводен смисъл.
1 Авитохол
Оставка на правителството, разтуряне на парламента, нови избори, излизане европомията.
Аз казах.
Коментиран от #8
19:27 09.12.2025
2 крадливото джудже
19:28 09.12.2025
3 ха ха
19:29 09.12.2025
4 БАЙ Ганьо Балкански
19:31 09.12.2025
5 Напред
19:32 09.12.2025
6 писарке пак почнахте да ги изреждате
да дърдорят брътвежи за пълнежи
19:32 09.12.2025
7 Сатана Z
19:32 09.12.2025
9 Става ад в Европа
Коментиран от #17
19:32 09.12.2025
10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
НИКАКВО ЕВРО,НИКАКВА ЕВРОИЗМАМА!
НЯМА ДА ТЪРПИМ ПОВЕЧЕ ДА НИ ОГРАБВАТЕ!
ПРОТЕСТИ ДО ДУПКА!
ЩЕ СИ ВЪРНЕМ ДЪРЖАВАТА!
19:33 09.12.2025
11 БСП са менте социалисти
С такива икономисти, синдикати, политици, бесепари и робовладелци на Бългярия не и трябват врагове, бг икономистите и бг политиците ще ни затриянлт и без външни врагове.
19:33 09.12.2025
12 Да,бе
19:34 09.12.2025
13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
19:35 09.12.2025
14 Ти кво работиш бре мушмул?
19:36 09.12.2025
16 И кво е това
19:38 09.12.2025
17 Някой
До коментар #9 от "Става ад в Европа":Не само ЕС, но и ДоналдТръмпония, Московия, Япония, Арабия, Персия ... почти цялата Земя отлита.
Днес Китай, Индия, Африка и Монголия се държат най-адекватно.
19:41 09.12.2025
18 На тоя пинолио
19:42 09.12.2025
19 Ти не дей да ми умуваш мушмул
19:45 09.12.2025
21 Малиии
19:49 09.12.2025
22 По думите му..... блабла...
19:49 09.12.2025