Николай Василев: Новият бюджет е стъпка напред

Бюджетната комисия в Народното събрание одобри преработения проектобюджет за 2026 година, както и план-сметките на НЗОК и ДОО. Въпреки направените корекции, финансовата рамка остава обект на сериозни критики. Темата коментира бившият вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев в студиото на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Василев припомни, че е сред най-острите критици на първоначалния проект, внесен със закъснение през ноември. Той го определи като „шести пореден маймунски бюджет”, характеризиращ се с високи разходи и скрити дефицити. „В него всичко беше лошо. Истинският дефицит, според моите сметки, беше около 8%, а харченето от БВП - близо 50 на сто. Това не е България, която познаваме. Реформи нямаше никакви”, коментира бившият министър. По думите му новият вариант на бюджета е „по-малко маймунски”, но само в сравнение с предходния. Той посочи някои позитиви, но и редица сериозни недостатъци.

По думите му след напрежението между социалните партньори правителството е приело предложения както на бизнеса, така и на синдикатите. Според Василев обаче тези решения водят до допълнително нарастване на бюджетния дефицит.

Бившият икономически министър подчерта, че от всички възможни промени правителството е предприело само „една микрореформа”. Той коментира още отказа на държавата да придобива „Лукойл”, като определи подобна стъпка като „голяма катастрофа”. Василев бе критичен и към идеята за концесиониране на тотото. „Не знам кого бяха приготвили за концесионер. Ако и това бъде „маймунска” сделка - не е добра идея”, каза той.

Бившият вицепремиер отправи най-сериозна критика към бюджетния дефицит. Макар правителството официално да посочва ниво от 3%, според него реалното състояние е различно. „Аз не го вярвам. Приходите са изкуствено надути, а в разходите се крият много неща. Капитализацията на държавните дружества е в огромни размери от няколко милиарда евро. Според мен истинският дефицит отново отива към 8%”, заяви той.

Василев прогнозира, че и тази, и следващата година бюджетът няма да успее да достигне заложените 3% в счетоводен смисъл.