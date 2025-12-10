В 13.30 ч. утре депутатите ще гласуват шестия вот на недоверие към кабинета "Желязков"

Парламентът ще гласува по проекторешението за недоверие към кабинета "Желязков" утре (четвъртък) в 13:30ч. Това обяви председателят на Народното събрание Рая Назарян след края на дебатите по вота, които продължиха около четири часа, предават от БТА.
Според правилника за работа на НС гласуването на проекта за решение се провежда не по-рано от 24 часа след приключване на разискванията. Вотът се смята за успешен, когато за него са гласували повече от половината от всички народни представители.
Шестият вот на недоверие към кабинета на Росен Желязков беше внесен миналия петък от "Продължаваме промяната-Демократична България" и подкрепен от "Алианс за права и свободи" и "Морал, единство, чест". Той е за провал в икономическата политика.
