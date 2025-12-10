Новини
В 13.30 ч. утре депутатите ще гласуват шестия вот на недоверие към кабинета "Желязков"

10 Декември, 2025 15:04 647 31

Според правилника за работа на НС гласуването на проекта за решение се провежда не по-рано от 24 часа след приключване на разискванията. Вотът се смята за успешен, когато за него са гласували повече от половината от всички народни представители.

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Парламентът ще гласува по проекторешението за недоверие към кабинета "Желязков" утре (четвъртък) в 13:30ч. Това обяви председателят на Народното събрание Рая Назарян след края на дебатите по вота, които продължиха около четири часа, предават от БТА.

Шестият вот на недоверие към кабинета на Росен Желязков беше внесен миналия петък от "Продължаваме промяната-Демократична България" и подкрепен от "Алианс за права и свободи" и "Морал, единство, чест". Той е за провал в икономическата политика.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 На бас 👍

    3 13 Отговор
    При предсрочни избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. ДПС ще са най-вероятно вторите. Демек - файдата както винаги ще е нулева 😆

    Коментиран от #30

    15:07 10.12.2025

  • 3 Всичко по-малко от арест на Пеевски

    4 5 Отговор
    Борисов и Радев е провал за нас, хората от протеста, трябва да се вкарат в затвора, иначе ще влязат отново на новите избори

    15:09 10.12.2025

  • 4 Ще ми гласуват де.до.вия 🤣

    3 13 Отговор
    Тоя кабинет ни вкара в Шенген и Еврозоната.
    5 по ръст сме на икономиката в ЕС🧐
    Като паднат кой ще дойде 🤣🤣🤣🤣
    Копейкаджийските антибългари, ли 😵‍💫😵‍💫😵‍💫😵‍💫
    Айде няма нужда 🤣🤣🤣

    Коментиран от #25, #26

    15:10 10.12.2025

  • 5 Народа

    11 3 Отговор
    На тия протести ще се проличи дали сме готови да минем на следващото ниво и да има арести вече най-накрая или само ще се разхождаме като овце

    15:11 10.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 О С Т А В К А!

    13 4 Отговор
    НА ВСИЧКИ ВИ!
    И ТО ВЕДНАГА!
    ИСКАМЕ РЕФЕРЕНДУМ!
    НЕ НА ЕВРОТО!
    НЕ НА ПОТЪНАЛАТА ЕВРОЗОНА!
    НЕ ИСКАМЕ ДА ПОТЪВАМЕ ОЩЕ!

    15:12 10.12.2025

  • 8 Протестиращите ги подгонили, а те

    6 3 Отговор
    избягали със самолети. Борисов, Пеевски и Радев, за русия, Дубай и Турция, познайте кой за къде е излетял

    15:12 10.12.2025

  • 9 До утре, я камилата

    3 0 Отговор
    я камилата!

    15:14 10.12.2025

  • 10 док

    7 0 Отговор
    ДеПУТАтите да гласуват за намаляване на цените, на стоките пазарни и да оставят парите на хората да са така в евро,както са в цифри в лева,а не да ги секат на 2. По смотания курс 2:1,който им налагат америте.Защо отново ще ни връщат във времето на бедността с Иван Костов???

    15:16 10.12.2025

  • 11 Трол

    5 1 Отговор
    Значи утре в 13:30 пак трябва да се протестира.

    15:17 10.12.2025

  • 12 Бяла Мечка

    6 3 Отговор
    БОЕЦ И БЪРД ПУБЛИКУВАХА ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ ОТ МВР,В КОИТО БОЙКО БОРИСОВ Е ОБВИНЕН В ПЕДОФИЛИЯ,РАЗВРАТ,ВЗЕМАНЕ НА ПОДКУП И ЗАПЛАХА ЗА УБИЙСТВО.

    Коментиран от #19

    15:19 10.12.2025

  • 13 така ли

    1 1 Отговор
    Да им скъсат хълката на 3ката......

    15:20 10.12.2025

  • 14 Не ви искаме оставката, искаме ви в

    5 3 Отговор
    затвора! Чашата преля, време е за възмездие, тримата дето си поделят баницата Борисов Пеевски Радев

    Коментиран от #18

    15:23 10.12.2025

  • 15 да да

    3 2 Отговор
    Тиквиниците и нармаг-а банда шопарска пак готови за гювеча.....

    15:26 10.12.2025

  • 16 Кирил

    4 2 Отговор
    Довечера ще се нагласят нещата.

    15:32 10.12.2025

  • 17 Булекзит

    6 2 Отговор
    Не на еврото,вън България от концлагера мсща урсулите

    15:36 10.12.2025

  • 18 Забравил си

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Не ви искаме оставката, искаме ви в":

    ПП дб,случайно ли

    15:40 10.12.2025

  • 19 Къде са

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Бяла Мечка":

    Публикувани?
    И ако е вярно,защо не го разследват и защо още е на свобода?

    Коментиран от #31

    15:42 10.12.2025

  • 20 Веселяка

    1 0 Отговор
    Аз искам пак избори и пак да гласувам само за майтапа 🤪 за Волен или Лупи например 😆 или за Пеевски като последния път 🤣

    15:44 10.12.2025

  • 21 ППДБ

    1 3 Отговор
    скочи на руското влакче!

    15:45 10.12.2025

  • 22 Въй

    2 0 Отговор
    В 12:00 ч.депутатите стават от леглата и в 13:00 ч. са в залата.Така се "работи" в България. И така се взимат по 8-10 000 лева заплати.

    15:48 10.12.2025

  • 23 Мнение

    2 0 Отговор
    Последен шанс за Бойко да отърве партията си, ако утре гласува оставката на кабинета заедно с опозицията.

    15:48 10.12.2025

  • 24 Промяна

    0 2 Отговор
    СНОЩИ 100 ХИЛЯДИ ПОДКРЕПИХА ПЕЕВСКИ И БОРИСОВ А ТАЗИ ВЕЧЕР ШАРЛАТАНИ И КОПЕЙКИ НЯМА ДА СА И 5 ХИЛЯДИ ХАХХАХХА

    15:49 10.12.2025

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ще ми гласуват де.до.вия 🤣":

    " пети по ръст сме на икономиката в ЕС..."
    А по РЕАЛЕН ръст 🤔
    Как си с аритметиката❓
    При 100 лв БГ икономика срещу
    1 000 лв икономика в "Х" ръст от
    10 лв у нас е 10% , а 50 лв ръст при "Х" е само 5%.
    Така нашият е ДВОЙНО ПО-ГОЛЯМ, НО
    разликата от 900 , 1 000 - 100= 900 става
    1 050- 110= 940 т.е. разликата вместо да намалява тя се УВЕЛИЧАВА❗

    15:49 10.12.2025

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ще ми гласуват де.до.вия 🤣":

    Схващаш ли как уж ги настигаме и изпреварваме,
    А ВСЪЩНОСТ .... ИЗОСТАВАМЕ 🤔‼️

    15:51 10.12.2025

  • 27 Емигрант

    3 0 Отговор
    Тези вотове на недоверие са безсмислени, докато съществуват подкрепящите ОПГ/ГЕРБ престъпни шайки като ИТН, БСП и най-вече опростачената орда на ИЛИТЕРАТЪТ от списъкът "Магнитски" - Пеевски (Намагнитения), ликвидацията е възможна само с "тояга", а утре само ще бъде загубено едно време за гласуване с разпознаваем краен резултат- МУТРИТЕ ЩЕ ОСТАНАТ ДА УПРАВЛЯВАТ ! Затова - ТОЯГА !

    15:51 10.12.2025

  • 28 трън

    0 0 Отговор
    каква е целта на всички вотове на недоверие всички уж документи вкарване и за спиране на еврото и всякакви други шашмове Ами да накарат хората да излязат на протести и да направят нови девети септември но това няма да се случи

    15:53 10.12.2025

  • 29 Гръмотин Пулицай

    1 0 Отговор
    Убръщам се към дувечира прутестиращите. Дъ не нъ зъбравите и да пудкрепите дигънето на заплатата на по-интигелентните пулицаи с пейсе пруцента секи месиц, особено на такива с вишо убръзование кат мен. Както е казъл нърода, "Рабутата краси човека, а в туй време пулицая пази улицата".

    15:54 10.12.2025

  • 30 Видьо Видев

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "На бас 👍":

    Всички на протестите! Да изчистим България от МАФИЯТА на Борисов и Пеевски!

    15:54 10.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

