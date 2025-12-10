Над 25 задържани на антиправителствения протест в София

Полицията задържа над 25 души на антиправителствения протест в София. Част от тях са заловени на контролно-пропускателните пунктове.

16-годишен младеж е хванат с бомбички, а 30-годишен криминално проявен мъж - с нож и бокс, съобщиха от СДВР. Трети арестуван е бил без документи.

Сред тях има и лица с наркотици, ножове в тях, пиротехнически изделия и спрейове.

Задържани са и няколко души, които са били без лична карта.

Единият се оказа обявен за издирване. По-късно от СДВР обявиха, че са задържани още хора, като са намерени и наркотици у някои от тях.