Над 25 задържани на антиправителствения протест в София

10 Декември, 2025 19:19, обновена 10 Декември, 2025 19:50 1 422 14

16-годишен младеж е хванат с бомбички, а 30-годишен криминално проявен мъж - с нож и бокс

Над 25 задържани на антиправителствения протест в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията задържа над 25 души на антиправителствения протест в София. Част от тях са заловени на контролно-пропускателните пунктове.

16-годишен младеж е хванат с бомбички, а 30-годишен криминално проявен мъж - с нож и бокс, съобщиха от СДВР. Трети арестуван е бил без документи.

Сред тях има и лица с наркотици, ножове в тях, пиротехнически изделия и спрейове.

Задържани са и няколко души, които са били без лична карта.

Единият се оказа обявен за издирване. По-късно от СДВР обявиха, че са задържани още хора, като са намерени и наркотици у някои от тях.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Спецназ

    10 9 Отговор
    Ушанките си имат минимум за задържани иначе
    НЕМА Баце увеличение на заплатите!

    Ако требва и базука ще "намерят" у некой само
    заради Пропагандата по ТВ дето тече!

    ПФУ!

    19:25 10.12.2025

  • 5 Хммм

    15 3 Отговор
    Във всяка държава ли има площад “Независимост”
    Или само там, където от хората нищо не зависи?

    19:26 10.12.2025

  • 6 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 11 Отговор
    ПАК "ЕЛЕМЕНТИ" НА КОКОРЧО И МИСТЪР БОТАШ (КГБ) С БОМБИЧКИ И НОЖОВЕ .......................... ФАКТ !

    Коментиран от #7

    19:35 10.12.2025

  • 7 Това са част от провокаторите на Тиквата

    10 6 Отговор

    До коментар #6 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Миналият протест как беше.

    19:39 10.12.2025

  • 8 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 4 Отговор
    ИМА СНИМКА НА ПРОСТАКА КИРО И САПУНЕНИЯ ДЯНКОВ...................... С ЕДИН ОТ КАЧУЛАТИТЕ ЛОКАЛИ ........................ ФАКТ ! ...................

    19:48 10.12.2025

  • 9 Дългият

    4 3 Отговор
    Настъпи нов десети ноември и никой вече не може да спре народа.

    19:53 10.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Грешката

    0 1 Отговор
    е вярна, протестиращите с клишета си търсят новия стопанин, който няма да го впечатлява и месечна седянка.

    19:59 10.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Спецназ

    3 0 Отговор
    Ще подхвълят гранати, ножове, може и базука!

    давай да тече пропагандата по ТВ на Боко,
    че там са се събрали криминали с висящи дела!

    ТОЛУПИ- толкова висящи дела не е имало общо за 100 години назад1

    "Журналистите" обаче си пеят по ОПОРКИТЕ!

    ПФУ!

    20:00 10.12.2025

  • 14 На трибуната

    3 0 Отговор
    основно дженд@р едишън.

    20:03 10.12.2025

