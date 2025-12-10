Новини
Първан Симеонов: Бойко Борисов видимо обмисля дали да не "хвърли кърпата" след 1-ви януари

10 Декември, 2025 20:24 417 15

Изключително неудачният ход на Пеевски да направи контрапротести, прави услуга на Борисов, защото бавно и полека Пеевски се превръща в основната мишена

Първан Симеонов: Бойко Борисов видимо обмисля дали да не "хвърли кърпата" след 1-ви януари - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Не бива да очакваме от протеста да ни дава алтернатива. Той е "срещу". Какво трябва да се прави е нещо, което политиците трябва да кажат. Протестът вече е успешен. Това каза в ефира на БНТ политологът и социолог Първан Симеонов от Агенция “Мяра”.

По думите му Борисов видимо обмисля дали да не "хвърли кърпата" след 1 януари 2026 г.

"Изключително неудачният ход на Пеевски да направи контрапротести, прави услуга на Борисов, защото бавно и полека Пеевски се превръща в основната мишена, а Борисов може да помисли да се разкачи от Пеевски", отбеляза политологът.

Според Симеонов, лидерът на ГЕРБ иска да остане в историята като политикът, който е вкарал България в еврозоната. "На Борисов му е все по-неудобно да е в сянката на Пеевски. Борисов се опита да бъде премиер, а Пеевски му отказа дори и това. Борисов в момента търси път навън, но той също е блокиран, защото нито ПП-ДБ, нито Радев го искат. Струва ми се, че Борисов ще се опита, извозвайки се на вълната на този протест, поне да се измъкне от сянка на Пеевски дотолкова, доколкото това е възможно", коментира социологът.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ганя Путинофила

    0 3 Отговор
    Тиквата хариза на путин 4 милиарда пари на племето за турската тръба!
    Румен Резидента хариза на Боташ 6 милиарда!
    Кой сега е №1 ?

    Коментиран от #8

    20:26 10.12.2025

  • 2 Мда

    1 0 Отговор
    и да не я хвърли е пътник с аверчето си Д към Дубай!

    20:27 10.12.2025

  • 3 Пич

    1 1 Отговор
    Обмисля , ама....... ситуацията не е традиционната!!! Големият страх и на ГЕРБ , и на ПП и ДБ е Радев ! Ако се яви на изборите най вероятно ще ги изрине като непотребен отпадък. А това е най големият страх на Атлантизма и Урсулаианство!!! Ами ако посегне и на еврозоната ?!

    20:28 10.12.2025

  • 4 Хасковски каунь

    1 1 Отговор
    ВЪЗРАЖДАНЕ !
    Другите ги видяхме-крадци

    20:29 10.12.2025

  • 5 Колю

    2 0 Отговор
    Наглите Боко и ШиШи след като налапаха и данс, дато и дар вече са диктатори!

    20:29 10.12.2025

  • 6 Да да да

    0 0 Отговор
    Каква оставка казва Борисов? Толкова пари има за усвояване.

    20:29 10.12.2025

  • 7 Да,бе

    0 0 Отговор
    Да му купим една кърпа на скръндзата,че да я хвърли...

    20:29 10.12.2025

  • 8 Да де, ама

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Първан Симеоное е много хлъзгав и в момента е разкрачен между двете Охранени и Мазни парчета и хилядите хора на площадите срещу Дебелите.

    20:30 10.12.2025

  • 9 Град Симитли

    0 0 Отговор
    Да му е..... П....... М....... на Бойко Борисов!!!

    20:30 10.12.2025

  • 10 Спецназ

    1 0 Отговор
    ГЕРБ без КУПЕН вот ще са 10% по-малко!
    Гербаджиите си има корпоративен и
    под натиск сигурен вот на

    назначените от тях служители, но до около 20%

    Новото начало Пеевски БЕЗ купеи гласове ще са
    на границата, даже нема и да влезнат!
    ФАКТ!

    Големия въпрос е КАК да предотвратим това на следващите избори,
    след като тези дето трябва да ги изправят пред СЪД са
    назначени от ТЯХ!

    Коментиран от #14

    20:31 10.12.2025

  • 11 Време е да проумеят ,...........

    0 0 Отговор
    Или оставка или в затвора , всичките. Чадър този път няма да има. Трябва да бързат. Иде буря.

    20:32 10.12.2025

  • 12 Герп боклуци

    0 0 Отговор
    Няма време за мислене, да изчезва още сега и да не разваля празниците на хората

    20:32 10.12.2025

  • 13 Баба Гошка

    0 1 Отговор
    Ще ходи да си харчи милиардите, изтърбушени от валутния резерв, докато ние си броим еврата за 1 хляб!

    20:33 10.12.2025

  • 14 !!!!!!!!!

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Спецназ":

    НОВ главен прокурор ! Това е решението.

    20:33 10.12.2025

  • 15 не не

    0 0 Отговор
    Никакъв 1-ви януари! Оставка утре!

    20:34 10.12.2025

