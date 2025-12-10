Първан Симеонов: Бойко Борисов видимо обмисля дали да не "хвърли кърпата" след 1-ви януари

Не бива да очакваме от протеста да ни дава алтернатива. Той е "срещу". Какво трябва да се прави е нещо, което политиците трябва да кажат. Протестът вече е успешен. Това каза в ефира на БНТ политологът и социолог Първан Симеонов от Агенция “Мяра”.
По думите му Борисов видимо обмисля дали да не "хвърли кърпата" след 1 януари 2026 г.
"Изключително неудачният ход на Пеевски да направи контрапротести, прави услуга на Борисов, защото бавно и полека Пеевски се превръща в основната мишена, а Борисов може да помисли да се разкачи от Пеевски", отбеляза политологът.
Според Симеонов, лидерът на ГЕРБ иска да остане в историята като политикът, който е вкарал България в еврозоната. "На Борисов му е все по-неудобно да е в сянката на Пеевски. Борисов се опита да бъде премиер, а Пеевски му отказа дори и това. Борисов в момента търси път навън, но той също е блокиран, защото нито ПП-ДБ, нито Радев го искат. Струва ми се, че Борисов ще се опита, извозвайки се на вълната на този протест, поне да се измъкне от сянка на Пеевски дотолкова, доколкото това е възможно", коментира социологът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
Румен Резидента хариза на Боташ 6 милиарда!
Кой сега е №1 ?
Коментиран от #8
20:26 10.12.2025
2 Мда
20:27 10.12.2025
3 Пич
20:28 10.12.2025
4 Хасковски каунь
Другите ги видяхме-крадци
20:29 10.12.2025
5 Колю
20:29 10.12.2025
6 Да да да
20:29 10.12.2025
7 Да,бе
20:29 10.12.2025
8 Да де, ама
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Първан Симеоное е много хлъзгав и в момента е разкрачен между двете Охранени и Мазни парчета и хилядите хора на площадите срещу Дебелите.
20:30 10.12.2025
9 Град Симитли
20:30 10.12.2025
10 Спецназ
Гербаджиите си има корпоративен и
под натиск сигурен вот на
назначените от тях служители, но до около 20%
Новото начало Пеевски БЕЗ купеи гласове ще са
на границата, даже нема и да влезнат!
ФАКТ!
Големия въпрос е КАК да предотвратим това на следващите избори,
след като тези дето трябва да ги изправят пред СЪД са
назначени от ТЯХ!
Коментиран от #14
20:31 10.12.2025
11 Време е да проумеят ,...........
20:32 10.12.2025
12 Герп боклуци
20:32 10.12.2025
13 Баба Гошка
20:33 10.12.2025
14 !!!!!!!!!
До коментар #10 от "Спецназ":НОВ главен прокурор ! Това е решението.
20:33 10.12.2025
15 не не
20:34 10.12.2025