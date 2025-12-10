Евелина Славкова: Ще има изненади при предсрочни избори, ако се намеси нова партия на Румен Радев

Секторното недоволство около бюджета беше първоначалната причина хиляди да излязат на протест, обяви в предаването „Лице в лице след bTV Новините“ социологът Евелина Славкова.
Според нея работещите са почувствали, че именно те трябва да „платят сметката“, което е отключило първата вълна на недоволство.
По думите ѝ през последната седмица обаче фокусът на протестите осезаемо се е променил. Славкова подчерта, че темата за бюджета вече не е водеща, след като проектът бе изтеглен, преработен и приет. Сега централното послание от площада е оставка на правителството и недоволство от водещите политически лидери. Все по-често се чуват и призиви за смяна на модела на управление, подчерта социологът.
По думите ѝ изказването на премиера Бойко Борисов, че дебатите за оставка може да се водят след пускането на първите евро-банкноти, звучи като сериозен сигнал, че темата за оставка реално се обмисля. Според Славкова подобно изказване може да бъде форма на „купуване на политическо време“ предвид сложния период около въвеждането на еврото.
Тя предупреждава, че януари е традиционно „неврологичен месец“ за всяка власт – с по-високи цени, напрежение около двойното плащане в левове и евро и потенциал за присъединяване на нови групи протестиращи.
Славкова смята, че след днешния протест въпросът пред управляващите вече не е дали, а кога ще бъде подадена оставка.
В контекста на бъдещи политически проекти тя припомни заявката на президента Румен Радев за участие в партийния живот. Според нея мнозина в обществото вече приемат за даденост, че държавният глава подготвя политически проект – нещо, към което сочат последователно действията му след 9 май.
Славкова подчерта, че протестите значимо променят политическата ситуация. Ако до скоро се очакваше следващите избори да са президентските, то сега перспективата за предсрочни парламентарни избори става „все по-вероятна“.
На въпрос за възможни изненади при евентуални предсрочни избори тя бе категорична: „Със сигурност ще има изненади. Ако имаме нова политическа партия в лицето на президента Румен Радев, то това със сигурност ще размести“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ъхъъъъъ
Лесно е!
Преди гласуване всеки си пише трите имена и ЕГН то собственоръчно
Коментиран от #18
21:09 10.12.2025
2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
РАДЕВ ГИ ПОМИТА!
Коментиран от #33
21:09 10.12.2025
3 Последния Софиянец
21:09 10.12.2025
4 Герп боклуци
21:09 10.12.2025
5 Агенция ПИК
21:09 10.12.2025
6 ДрайвингПлежър
Няма как да спечели пълно мнозинство, а без такова дори и първа партия няма да има с кого да се коалира, без да се дискредитира пред избирателите и за завърши безславно.
Герб вероятно ще хвърли оставка след 1ви, след като продадат лева за подкрепа на Брюкселските фашисти. После Герб ще управлява с ППДБ и едно дебело момче скрито зад завесата!
Това е!
21:11 10.12.2025
7 Пич
21:11 10.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Сатана Z
21:12 10.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ГЕРБНН
21:14 10.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 койдазнай
21:14 10.12.2025
16 Морския
21:15 10.12.2025
17 Сатана Z
Коментиран от #21
21:16 10.12.2025
18 Защото
До коментар #1 от "Ъхъъъъъ":ДПС направиха театро.
От турска партия сега има и ромска.
Двете заедно хич не са малко.
На следващите избори наслука на всички ловци,рибари,гъбари и т.н
21:19 10.12.2025
19 Сатана Z
21:20 10.12.2025
20 Факт
21:22 10.12.2025
21 Не са твоите любими шопари
До коментар #17 от "Сатана Z":Те финансират неграмотници като тебе.
21:23 10.12.2025
22 ЕДГАР КЕЙСИ
21:23 10.12.2025
23 Ами сега?
Коментиран от #28, #31, #32
21:23 10.12.2025
24 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ
21:24 10.12.2025
25 Нехис
21:24 10.12.2025
26 12340
Стрина Евелина я гони... :))
21:25 10.12.2025
27 Мами мома лицемерка
21:26 10.12.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 логика
21:28 10.12.2025
30 ЕДГАР КЕЙСИ
21:29 10.12.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Бойо
До коментар #23 от "Ами сега?":Защитава интересите на крадливата Урсула.
21:31 10.12.2025
33 Въпрос
До коментар #2 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":И с какви гласове ги помита? С гласовете на Възраждане, БСП и тем подобни. Просто ще им вземе гласовете, така че общия брой ще остане същия.
Коментиран от #38
21:38 10.12.2025
34 Какви ?
Изненади !
Може Да Има ?!
Ще пБъдза Изненадан !
Ако Нещо !
В България !
Стане !
Както !
Трябва !
Освен !
На ! Си !
Ра !
Не ! То !
Коментиран от #35
21:38 10.12.2025
35 Въпреки Че !
До коментар #34 от "Какви ?":Въпреки Че !
Както Се Вижда !
Още !
Можге !
21:42 10.12.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Даката
21:47 10.12.2025
38 Стой и гледай
До коментар #33 от "Въпрос":70 % от хората ще гласуват за него.
Коментиран от #39, #40
21:47 10.12.2025
39 Даката
До коментар #38 от "Стой и гледай":Никакъв шанс, дори няма да прескочи 4%, ако ще Путин да активира руските хакери, никакъв шанс.
21:55 10.12.2025
40 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #38 от "Стой и гледай":ГОЛИ ФАНТАZИЙ (В ДРИПИ) ...................... ФАКТ !
22:00 10.12.2025
41 нннн
22:06 10.12.2025