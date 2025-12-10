Новини
Евелина Славкова: Ще има изненади при предсрочни избори, ако се намеси нова партия на Румен Радев

10 Декември, 2025

Януари е традиционно „неврологичен месец“ за всяка власт – с по-високи цени, напрежение около двойното плащане в левове и евро и потенциал за присъединяване на нови групи протестиращи

Евелина Славкова: Ще има изненади при предсрочни избори, ако се намеси нова партия на Румен Радев - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Секторното недоволство около бюджета беше първоначалната причина хиляди да излязат на протест, обяви в предаването „Лице в лице след bTV Новините“ социологът Евелина Славкова.

Според нея работещите са почувствали, че именно те трябва да „платят сметката“, което е отключило първата вълна на недоволство.

По думите ѝ през последната седмица обаче фокусът на протестите осезаемо се е променил. Славкова подчерта, че темата за бюджета вече не е водеща, след като проектът бе изтеглен, преработен и приет. Сега централното послание от площада е оставка на правителството и недоволство от водещите политически лидери. Все по-често се чуват и призиви за смяна на модела на управление, подчерта социологът.

По думите ѝ изказването на премиера Бойко Борисов, че дебатите за оставка може да се водят след пускането на първите евро-банкноти, звучи като сериозен сигнал, че темата за оставка реално се обмисля. Според Славкова подобно изказване може да бъде форма на „купуване на политическо време“ предвид сложния период около въвеждането на еврото.

Тя предупреждава, че януари е традиционно „неврологичен месец“ за всяка власт – с по-високи цени, напрежение около двойното плащане в левове и евро и потенциал за присъединяване на нови групи протестиращи.

Славкова смята, че след днешния протест въпросът пред управляващите вече не е дали, а кога ще бъде подадена оставка.

В контекста на бъдещи политически проекти тя припомни заявката на президента Румен Радев за участие в партийния живот. Според нея мнозина в обществото вече приемат за даденост, че държавният глава подготвя политически проект – нещо, към което сочат последователно действията му след 9 май.

Славкова подчерта, че протестите значимо променят политическата ситуация. Ако до скоро се очакваше следващите избори да са президентските, то сега перспективата за предсрочни парламентарни избори става „все по-вероятна“.

На въпрос за възможни изненади при евентуални предсрочни избори тя бе категорична: „Със сигурност ще има изненади. Ако имаме нова политическа партия в лицето на президента Румен Радев, то това със сигурност ще размести“.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ъхъъъъъ

    12 0 Отговор
    На следващите избори да гласуват само грамотни.
    Лесно е!
    Преди гласуване всеки си пише трите имена и ЕГН то собственоръчно

    Коментиран от #18

    21:09 10.12.2025

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    13 6 Отговор
    КАКВИ ИЗНЕНАДИ БЕ,МОМЕ!?
    РАДЕВ ГИ ПОМИТА!

    Коментиран от #33

    21:09 10.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    5 3 Отговор
    Обадиха ми се да ме питат дали ще вляза в новата партия на Президента.

    21:09 10.12.2025

  • 4 Герп боклуци

    6 4 Отговор
    Наложително е и рано или късно ще стане

    21:09 10.12.2025

  • 5 Агенция ПИК

    4 12 Отговор
    Метежниците на Радев-вън от площадите... ВЪН.....

    21:09 10.12.2025

  • 6 ДрайвингПлежър

    2 10 Отговор
    Въпреки надеждите налагани върху евентуална партия на Радев - Радев няма шанс!
    Няма как да спечели пълно мнозинство, а без такова дори и първа партия няма да има с кого да се коалира, без да се дискредитира пред избирателите и за завърши безславно.

    Герб вероятно ще хвърли оставка след 1ви, след като продадат лева за подкрепа на Брюкселските фашисти. После Герб ще управлява с ППДБ и едно дебело момче скрито зад завесата!

    Това е!

    21:11 10.12.2025

  • 7 Пич

    8 2 Отговор
    А нйе ва...!!! Откога го казвам !? Тиквата знае как да печели от оставки , но ако се намеси Радев - ситуацията няма да е традиционната ! ГЕРБ няма да бъде първа политическа сила , а ПП и ДБ ще се чудят дали ще влязат в парламента !!! Крилото на Пеевски обаче има твърд електорат както беше ДПС , и отново ще вземе своето ! БСП също може да гледат отстрани. Радев ще е първи , но интересното ще бъде към кой би посегнал за коалиция , ако не може да управлява сам !

    21:11 10.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сатана Z

    4 8 Отговор
    ГЕРБ и Пеевски пак ще спечелят въпреки цветният преврат ,който им спретнаха фашизоидните ППДБрасти.

    21:12 10.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ГЕРБНН

    6 2 Отговор
    Славе ще държи кокала до последно защото му е за последно

    21:14 10.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 койдазнай

    5 6 Отговор
    Най-изненадан ще остане някой Румен Р, който ще получи 3 гласа.

    21:14 10.12.2025

  • 16 Морския

    6 3 Отговор
    Всичко е заради приемането на еврото.Петата излиза с яростни протести срещу правителството и еврото като повтарят до откат за поскъпване, обедняване, кризи, гръцки сценарии, разпадаща се еврозона и какво ли още не. Това е явната, откровената част от съпротивата срещу все по-пълната евроинтеграция на България.

    21:15 10.12.2025

  • 17 Сатана Z

    4 6 Отговор
    Кой финансира жълтопавените лумпени за Софийския Майдан?

    Коментиран от #21

    21:16 10.12.2025

  • 18 Защото

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхъъъъъ":

    ДПС направиха театро.
    От турска партия сега има и ромска.
    Двете заедно хич не са малко.
    На следващите избори наслука на всички ловци,рибари,гъбари и т.н

    21:19 10.12.2025

  • 19 Сатана Z

    0 6 Отговор
    От 1 януари българите остават без пари и правителство,без законодателни органи.Кой има полза да бутне правителството 2 седмици преди големия грабеж на Банго Васии

    21:20 10.12.2025

  • 20 Факт

    5 2 Отговор
    До евентуални нови избори може да се случат много събития, които по-вероятно да увеличат подкрепата за Възраждане. Нищо чудно Радев да подкрепи съществуваща партия

    21:22 10.12.2025

  • 21 Не са твоите любими шопари

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "Сатана Z":

    Те финансират неграмотници като тебе.

    21:23 10.12.2025

  • 22 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 1 Отговор
    ЕВЕЛИНА СЛАВКОВА Е ПОЛИТОЛОГ ОТ .................... ПАРТИЯТА НА "ШАРЛАТАНИТЕ" КАТО ОСТРИГАНАТА ЖУРНАЛИСТКА ЕМИЛИЯ МИЛЧЕВА ..................... ФАКТ !

    21:23 10.12.2025

  • 23 Ами сега?

    2 3 Отговор
    И какво значение има какви ще са изненадите след като картинката пак е същата, а палячовците и те? Дали ще е Радев или Костадинов каква е разликата? И двамата са защитници на интереси на чужда държава, несъвместими с интересите на България. Ние искаме България за българите и политици които ще защитават тази кауза, а не които ще сключват заробващи за десетилетия българите договори с чужди държави, които на всико отгоре нямат оставена и най минималната възможност за коркции.

    Коментиран от #28, #31, #32

    21:23 10.12.2025

  • 24 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

    2 3 Отговор
    Прокопиев ли е платил концертът?? Нито викат Костов в затворът, нито Бойко в затворът. НО ДА, ТЕ С БАЙ СТАВРИ ГО ЗАПЛАШВАХА!!??? И КВО? ........... Няма как този протест да е най-голям за 36 години. Нито вярваме в избори нито в протести, за започване на промяна, опитът ни показа, всичко е измама. НЯМА НАДЕЖДА. ВРЕМЕТО ГО ДОКАЗА. И сме колония на САЩ. протестът е всеки ден, а този не е, с протести няма промяна - историята го доказва, промяната е когато всички сме честни и съвестни - българите и един няма такъв - да показва как прави вредни храни по заповед на работодателят си, да вади статистика против неолибералната държава и икономика и капитал. Да, може да стане нещо от протестът, както срещу Орешарски, Бойко се върна на бял кон. И тогава и сега соросите са начело на протестът. Румен Радев измами хората очакващи той да се опълчи на статуквото и да намери свестни можещи българи. И той имаше много партии и политици и правителства, с некадърници - по скоро мошеници и неолиберални експерти на буржоазната и дясна крайно дясна икономика. Той бе против увеличение на доходите и пенсиите. Негови хора от чиста лакомия и глупост, алчност, подписаха мега голям договор с Боташ, на МНОГО едро за да е "ИЗГОДНО"??????????????!!!!!! - "И ЕВТИНО"

    21:24 10.12.2025

  • 25 Нехис

    3 1 Отговор
    Нали вече имаше партия на Мунчо Естонски - Болгарский восход на Безличния гробар Стефан Янев? Колко още партии ще прави Фигурантът?

    21:24 10.12.2025

  • 26 12340

    2 1 Отговор
    Баба Дамяна вече взе завоя с 200,
    Стрина Евелина я гони... :))

    21:25 10.12.2025

  • 27 Мами мома лицемерка

    5 4 Отговор
    Румен Радев няма шанс, и няма да има никакви изненади. Много грешите точките във времето, когато Радев го смятаха за човек до народа. За президент на всички граждани. Какъвто трябва да бъде един президент и да носи потенциала за обединение в себе си. В онази точка в която си вдигна фалшивия юмрук хоората искаха да вярват в някого, че стои до тях. Въпреки вонята на определени партии която се носеше още тогава, хората избираха на вярват на Радев. Аз бях един от тях, аз вярвах че Радев е патриот и човек на народа. Обаче се оказа човек на задкулисието, показа се като тесен партиен лидер. На който избиратели са пределно ясно, по антиевропейската му насоченост може да се предопредели къде се поставя като политик. Радев от преди 5 6 години загуби правото да се определя, като човек на народа. Той не е такъв. Може да придърпа към себе си 15% до 21 % при 40% 45 % гласуване. Което ми се струва и това за много. Но разбира се на момата и плащат да мами. Мома мами.

    21:26 10.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 логика

    5 2 Отговор
    Борисов и Пеевски си отиват, но ще повлекат към дъното цялата БСП и ИТН. Сегашните управляващи вече нямат моралното право да предлагат бюджет. Сега е моментът Желязков да покаже дали е само една бала слама или е политик със собствено мнение. Ако се покаже като сламен човек, за какъвто много хора го считат, то това ще бъде и краят на неговата политическа кариера.

    21:28 10.12.2025

  • 30 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 2 Отговор
    ЕВЕЛИНЧЕ , НАЦИСТА МИСТЪР КЕШ Е .................... БИТА КАРТА С НЕГОВАТА МИС ПИГИ (ПОРАДИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЧИНИ С ОТВОРЕНИ УСТА) ..................... ФАКТ !

    21:29 10.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Бойо

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "Ами сега?":

    Защитава интересите на крадливата Урсула.

    21:31 10.12.2025

  • 33 Въпрос

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    И с какви гласове ги помита? С гласовете на Възраждане, БСП и тем подобни. Просто ще им вземе гласовете, така че общия брой ще остане същия.

    Коментиран от #38

    21:38 10.12.2025

  • 34 Какви ?

    2 0 Отговор
    Какви ?

    Изненади !

    Може Да Има ?!

    Ще пБъдза Изненадан !

    Ако Нещо !

    В България !

    Стане !

    Както !
    Трябва !

    Освен !

    На ! Си !

    Ра !

    Не ! То !

    Коментиран от #35

    21:38 10.12.2025

  • 35 Въпреки Че !

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Какви ?":

    Въпреки Че !

    Както Се Вижда !

    Още !

    Можге !

    21:42 10.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Даката

    2 1 Отговор
    Пълнят главите на обикновените глупави хора, че трябва да има предсрочни парламентарни избори и те се хващат милите или просто са русофили и нямат нужда от много увещания, щом вожда П ути иска това...

    21:47 10.12.2025

  • 38 Стой и гледай

    0 2 Отговор

    До коментар #33 от "Въпрос":

    70 % от хората ще гласуват за него.

    Коментиран от #39, #40

    21:47 10.12.2025

  • 39 Даката

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Стой и гледай":

    Никакъв шанс, дори няма да прескочи 4%, ако ще Путин да активира руските хакери, никакъв шанс.

    21:55 10.12.2025

  • 40 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Стой и гледай":

    ГОЛИ ФАНТАZИЙ (В ДРИПИ) ...................... ФАКТ !

    22:00 10.12.2025

  • 41 нннн

    0 0 Отговор
    Изненадата ще е, че вече ще е срамно, позор ще е да гласуваш за Борисов и Пеевски.

    22:06 10.12.2025

