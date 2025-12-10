Новини
Николай Василев: Правителството върви по инерция във всички сфери

Николай Василев: Правителството върви по инерция във всички сфери

10 Декември, 2025 21:23 678 18

Управляващите винаги имат друг ход, добави бившият министър на икономиката

Николай Василев: Правителството върви по инерция във всички сфери - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

За толкова десетилетия не си спомням ситуация, в която да е вкарван толкова лош бюджет, срещу когото да са се обявили абсолютно всички. Това каза пред БНР Николай Василев, бивш министър на икономиката.

"Като казвам абсолютно всички, предполагам с голяма увереност, че депутатите от мнозинството също така, като всички нас, не са харесвали нищо в този бюджет. Факт е, че почти никой от тях, говоря за по-десните партии, както се определят - това са: ГЕРБ, ИТН, никой не излезе да защитава бюджета и правилно, защото те не вярват в него. След като вкараха толкова изключително лош бюджет, аз си позволих да го нарека маймунски, защото не знам какво друго да кажа, се случи това, което се случи, беше преработен", обясни той.

"Управляващите винаги имат друг ход", добави бившият министър на икономиката.

"Имаха ход още през последната една година да изберат да са реформаторско правителство, а не популистко правителство, което преобладаващо се носи по инерцията и не прави нищо в никоя сфера, защото според мен това е вярно - правителството върви по инерция във всички сфери и ако след няколко години или когато си замине, никой няма да си спомни какво точно е било направено, което между другото не се различава и от предишните епохи, тоест на мен последните години по принцип са ми "повече хаос и бездействие, независимо кой управлява", така че ги слагам в една категория", посочи бившият министър на икономиката.

Василев коментира, че не очаква предсрочни избори.


  • 1 Ганя Путинофила

    2 4 Отговор
    Народеца не схваща къде е генезиса! Генезиса е "възродителният процес", измислен от руските комунисти!
    Иначе нямаше да има ДПС! Народеца плаща "репарациите"!

    Коментиран от #9, #11

    21:22 10.12.2025

  • 2 Лелееее

    5 3 Отговор
    Как може да наричате тази шайка парламент

    21:22 10.12.2025

  • 3 Василев,

    6 4 Отговор
    То това нашето не е правителство, а организирана банда за ликвидиране на България и е под ръководството на двете Дебели и Угоени парчета, Тиквата Борисов и Пеевски.

    21:24 10.12.2025

  • 4 Али

    3 2 Отговор
    Баце е гоуем. Евала на него.

    21:24 10.12.2025

  • 5 Малкият Мук

    7 0 Отговор
    само не беше се появявал.

    Лондонски измамник от Варна, син на старши офицер - капитан и комунист-използвач Първи ранг, изпратил недораслия си син за кариера в българофобската и капиталистическа държава отвъд английския канал.

    21:25 10.12.2025

  • 6 Пич

    6 0 Отговор
    Уффф...... Царския некадърник докато управлвваше нищо не знаеше , но сега всичко знае! Всъщност не съм много прав. Точно този знаеше как да върти далавери със синовете на Величеството, а Велчев знаеше как да краде!

    21:26 10.12.2025

  • 7 ДрайвингПлежър

    6 0 Отговор
    Смешното е, че хората си мислят, че нещо ще се промени! Абе вие не помните ли, че ППДБ са бившите управляващи - разлика имаше ли?

    21:28 10.12.2025

  • 8 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

    3 2 Отговор
    Прокопиев ли е платил концертът?? Нито викат Костов в затворът, нито Бойко в затворът. НО ДА, ТЕ С БАЙ СТАВРИ ГО ЗАПЛАШВАХА!!??? И КВО? ........... Няма как този протест да е най-голям за 36 години. Нито вярваме в избори нито в протести, за започване на промяна, опитът ни показа, всичко е измама. НЯМА НАДЕЖДА. ВРЕМЕТО ГО ДОКАЗА. И сме колония на САЩ. протестът е всеки ден, а този не е, с протести няма промяна - историята го доказва, промяната е когато всички сме честни и съвестни - българите и един няма такъв - да показва как прави вредни храни по заповед на работодателят си, да вади статистика против неолибералната държава и икономика и капитал. Да, може да стане нещо от протестът, както срещу Орешарски, Бойко се върна на бял кон. И тогава и сега соросите са начело на протестът. Румен Радев измами хората очакващи той да се опълчи на статуквото и да намери свестни можещи българи. И той имаше много партии и политици и правителства, с некадърници - по скоро мошеници и неолиберални експерти на буржоазната и дясна крайно дясна икономика. Той бе против увеличение на доходите и пенсиите. Негови хора от чиста лакомия и глупост, алчност, подписаха мега голям договор с Боташ, на МНОГО едро за да е "ИЗГОДНО"??????????????!!!!!! - "И ЕВТИНО"

    21:29 10.12.2025

  • 9 напротив

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Комунистите си платиха "репарациите", когато режимът падна.

    21:30 10.12.2025

  • 10 Ройтерс

    2 0 Отговор
    Ето го едното загубено дете на протестите--Ники Дауна, министър на 32 години и умствено на 4!

    21:30 10.12.2025

  • 11 Пак пишеш глупости

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Възродителният процес беше блокиран от шопара Горби, което тъкмо беше станало генерален секретар на КППС в СССР.

    От сблъсъка на продажния шопар от юдо-хазарско потекло с нашия хитрец от Правец произтекоха доста проблеми за НР България.

    Накрая продажният юдо-хазар успя да бутне Живков на 10.11.1989 г.

    От тогава цъфтим и връзваме тръни по няколко реколти на година.

    21:30 10.12.2025

  • 12 Мнението и

    2 0 Отговор
    На тая продажна Персона няма никаква стойност ,единствено ще почне да мисли в ЦСЗатвор .

    21:30 10.12.2025

  • 13 Герп боклуци

    2 1 Отговор
    Падна ли бойко?

    21:31 10.12.2025

  • 14 гражданин

    3 1 Отговор
    Правителството върви директно към затвора ! Примната здраво се затяга ! Днес в парламента министрите изглеждаха като аакани дЕтета !

    21:32 10.12.2025

  • 15 Паднаха ли

    0 0 Отговор
    Главите на двата шопара??
    Ще има ли три дни яли , пили и се веселили?

    21:44 10.12.2025

  • 16 Горски

    2 0 Отговор
    Николайчо видяхме и ти как за 800 дена прецакахте българите затуй мълчи! Не забравяй че още помним "успехите ти" като царски министър! Кажи какъв пост ти обещаха,а не си давай мнението?

    21:45 10.12.2025

  • 17 Лошо е

    1 0 Отговор
    когато разни мишоци като този се опитват да се възползват и излизат от дупките си!

    21:53 10.12.2025

  • 18 Благой от СОФстрой

    1 0 Отговор
    Кой бе тоа по33epko?

    21:54 10.12.2025

