Гл. комисар Николов: Благодаря на мирно протестиращите и на организаторите, които се съобразиха с нашите изисквания

Гл. комисар Николов: Благодаря на мирно протестиращите и на организаторите, които се съобразиха с нашите изисквания

11 Декември, 2025 11:35 600 12

  • гл. комисар любомир николов-
  • сдвр-
  • протест

По думите на директора на СДВР, полицията се е справила много бързо със ситуация на ул. „Врабча“

Гл. комисар Николов: Благодаря на мирно протестиращите и на организаторите, които се съобразиха с нашите изисквания - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Преди, по време и след приключване на протестното събитие в районните управления на СДВР са задържани 57 души с полицейска мярка за срок до 24 часа. От тях, 24-ма са регистрирани за различни криминални прояви – хулиганство, притежание на наркотици, нанасяне на телесни повреди, грабежи, кражби. Образувано е едно бързо производство за притежание на наркотици. Столичните полицаи са установили и 22 непълнолетни младежи, и двама малолетни, които са предадени на родителите. Част от тях също имат криминални прояви – кражби, грабежи, хулиганство.

Преди провежданото протестно действие полицията е разполагала с оперативни данни за подготвени провокации и поради тази причина са изведени около 40 души, като в тях са открити забранени вещи и предмети – ножове, боксове, маски, пиротехнически изделия, а у двама са намерени 10 000 лева и 1500 евро. В Първо РУ е образувано бързо производство за притежание на наркотици. Задържан с полицейска мярка за 24 часа е 18-годишен младеж, у когото служителите на реда открили полиетиленово пликче с марихуана. Младежът бил спрян в района на протеста от мобилна полицейска група.

По думите на директора на СДВР, полицията се е справила много бързо със ситуация на ул. „Врабча“, в близост до централата на политическа партия, където голяма група младежи проявиха агресивно поведение към служителите. Столичната дирекция разполага с видеоматериали за всички, проявили агресия и извършили противоправни деяния и те ще бъдат задържани впоследствие, увери главен комисар Николов и допълни, че профилът им е на агитки и локали.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя па

    8 1 Отговор
    Послушко

    Пародия на полицай

    11:45 11.12.2025

  • 2 Комисар Корадо Катани

    2 3 Отговор
    Какво си им заблагодарил? С тази заплата трябва само да налагаш.

    Коментиран от #12

    11:47 11.12.2025

  • 3 ИТъйНататък

    7 0 Отговор
    И да се подмазваш и да не се подмазваш си пътник с новото правителство.

    11:50 11.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    40 арестувани .Това мирен протест ли е?

    Коментиран от #6

    11:51 11.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Фончо

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    На фона на 200 000, сам си сметни %

    Коментиран от #9

    11:52 11.12.2025

  • 7 МАЙКА

    1 0 Отговор
    Не посягайте на наркотиците на децата,те са нашето бъдеще

    12:00 11.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Фончо":

    На 2 ри септември 2020 бяха арестувани 120 човека.

    12:04 11.12.2025

  • 10 На бас 👍

    0 1 Отговор
    На следващи избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. ДПС най-вероятно ще са втори. Демек - файдата от глупавите протести както винаги ще е нулева 😆

    12:21 11.12.2025

  • 11 Eмигрант

    0 0 Отговор
    Как се е справила полицията като на всеки митинг се допускат едни и същи маскирани ккретени или футболни хулигани както всеки път констатират ? Сега като са ги задържали да и наложат наказания лишаване до края на животът от посещение а футболни срещи, хайде да се види дали тогава ще се появат тези лумпени отново, тогава и Намагнитения ИЛИТЕРАТ няма да може да ги вербува срещу пари ! Ако протестът не беше прекъснат от организаторите дали този мазник сега би отчел "справяне" ? Манипулативни полицвйски "хватки" на самовеличаене, защо ли са подобни на престъпното дуо заради което са и протестите Тиква/Намагнитен ! Западната преса днес похвали организаторите за разумното им решение и никакъв намек за полицията, че се е справила !

    12:37 11.12.2025

  • 12 Интереса клати феса

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Комисар Корадо Катани":

    Благодари им,защото "намигва" на следващите управляващи,а именно организаторите на протеста.

    12:53 11.12.2025

