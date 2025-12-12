Новини
Танкерът „Кайрос“ вече седмица е закотвен край Ахтопол

12 Декември, 2025 07:20 490 30

  • танкер-
  • кайрос-
  • ахтопол

Сигурно е, че корабът е стабилно закотвен до брега и от него не изтича гориво

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Танкерът „Кайрос“ седми ден стои на котва на почти една морска миля от брега на Ахтопол. От „Морска администрация“ заявиха готовност да стартират операцията по подаване на захранване към системите на танкера за вдигане на котва и провлачването му с три влекача на безопасно място.

На този етап нито китайската компания корабособственик е финансирала тази операция, нито държавата. Скъпата процедура трябва да стане с решение на Министерски съвет и държавни средства.

Сигурно е, че корабът е стабилно закотвен до брега и от него не изтича гориво, както и няма опасност от екокатастрофа.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нормално

    6 6 Отговор
    Ние не разполагаме с техника,а с гумена лодка кораб не можеш да изтеглиш. Радев да отиде и да се моли на Ердоган,все пак има тренинг от Боташ

    Коментиран от #30

    07:33 12.12.2025

  • 2 Ицо

    5 4 Отговор
    Да го изтеглят на някое пристанище и да започват да му таксуват паркинг. Когато китайците платят сметката за преместване и престой да си го вземат. Ако не си го потърсят до един месец да се конфискува в полза на държавата.

    Коментиран от #10

    07:33 12.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Българин

    4 1 Отговор
    Не е скъпа самата операция, а не могат да се разберат кой да открадне парите.

    07:39 12.12.2025

  • 5 Трол

    5 0 Отговор
    Танкерът "Кайрос" презимува край Ахтопол и е вече атракция за новия туристически сезон.

    Коментиран от #6

    07:39 12.12.2025

  • 6 Еколог

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    Няколко дупки и ето ти изкуствен риф.

    07:42 12.12.2025

  • 7 Фейк на часа

    5 0 Отговор
    Защо не сте пуснали "статия", че този танкер е ударен лично от Путин. Никой не ви взема насериозно.

    07:42 12.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Факт

    2 0 Отговор
    Ако няма гражданкко неподчинение, няма да го изтеглят в нефтеното пристанище!

    07:46 12.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 От Боруна

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    Нали ти плащат, ще го преглътнеш.

    Коментиран от #13

    07:47 12.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Путин да дойде

    0 2 Отговор
    Да си прибере танкерчето, че и него ша конфискуват.

    Коментиран от #21

    07:50 12.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "откъде ви копаят толкова тъпи тролове?":

    А Русия е под САНКЦИИ....ша гушнат танкерчето като стой та гледай.

    07:52 12.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Братя роми

    0 0 Отговор
    Готвим резачките за танкера.

    07:53 12.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 оня с коня

    1 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и eдинственно
    Като гръмнe AEЦ-а и унищожи Тоя koфтиГEН

    07:54 12.12.2025

  • 21 Чете ли

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Путин да дойде":

    статията бе мамул огризан? Пише китайски корабособственик....., къде пише, че е руски. Аман от безмозъчници с кухи хралупи на раменете.

    07:55 12.12.2025

  • 22 Кирил

    1 0 Отговор
    Интересно какво работят граничните катери. Нали виждат че турски влекач и танкер влизат в граничната зона.

    Коментиран от #26

    07:55 12.12.2025

  • 23 Путине, Путине...

    0 1 Отговор
    Ела си вземи корабчето, че ша пиеш една студена вода

    07:58 12.12.2025

  • 24 Един не-трол

    2 0 Отговор
    Това ми напомня колко са неможсчи Радев и Ко с кораба Вера Су. Само дето там беше кораб, а тук е танкер и като гледам ще го изтеглят на някое пристанище и скоро ще бъде осребрен, а там един месец се чудеха какво да правят и беше корабче сравнение с този плавателен съд.

    08:00 12.12.2025

  • 25 Руснаков

    2 0 Отговор
    Някой да разбра защо турците го оставиха до Ахтопол,,,да има някаква информация.....мълчанка...

    08:00 12.12.2025

  • 26 Така требе

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Кирил":

    Турците ни докараха танкера и сега е в наши води....ша го шитнем на некой баровец....паре ша вземем.

    08:00 12.12.2025

  • 27 Гост

    1 0 Отговор
    Нека отлежава. Бившият Бадр, сегашен Мариам отлежава от 2017 година

    08:00 12.12.2025

  • 28 Танкера е бонус за нас

    0 0 Отговор
    Дай боже повече такива танкери да ни "пробутват"

    08:02 12.12.2025

  • 29 Путин са ослушва

    0 0 Отговор
    За танкера. Надява се некой руски олигарх да го откупи...

    08:03 12.12.2025

  • 30 факуса

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "нормално":

    имаме храбри,да го избута обратно в турски води

    08:06 12.12.2025

