Танкерът „Кайрос“ вече седмица е закотвен край Ахтопол

Танкерът „Кайрос“ седми ден стои на котва на почти една морска миля от брега на Ахтопол. От „Морска администрация“ заявиха готовност да стартират операцията по подаване на захранване към системите на танкера за вдигане на котва и провлачването му с три влекача на безопасно място.
На този етап нито китайската компания корабособственик е финансирала тази операция, нито държавата. Скъпата процедура трябва да стане с решение на Министерски съвет и държавни средства.
Сигурно е, че корабът е стабилно закотвен до брега и от него не изтича гориво, както и няма опасност от екокатастрофа.
1 нормално
Коментиран от #30
07:33 12.12.2025
2 Ицо
Коментиран от #10
07:33 12.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Българин
07:39 12.12.2025
5 Трол
Коментиран от #6
07:39 12.12.2025
6 Еколог
До коментар #5 от "Трол":Няколко дупки и ето ти изкуствен риф.
07:42 12.12.2025
7 Фейк на часа
07:42 12.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Факт
07:46 12.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 От Боруна
До коментар #8 от "оня с коня":Нали ти плащат, ще го преглътнеш.
Коментиран от #13
07:47 12.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Путин да дойде
Коментиран от #21
07:50 12.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК
До коментар #10 от "откъде ви копаят толкова тъпи тролове?":А Русия е под САНКЦИИ....ша гушнат танкерчето като стой та гледай.
07:52 12.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Братя роми
07:53 12.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 оня с коня
Като гръмнe AEЦ-а и унищожи Тоя koфтиГEН
07:54 12.12.2025
21 Чете ли
До коментар #14 от "Путин да дойде":статията бе мамул огризан? Пише китайски корабособственик....., къде пише, че е руски. Аман от безмозъчници с кухи хралупи на раменете.
07:55 12.12.2025
22 Кирил
Коментиран от #26
07:55 12.12.2025
23 Путине, Путине...
07:58 12.12.2025
24 Един не-трол
08:00 12.12.2025
25 Руснаков
08:00 12.12.2025
26 Така требе
До коментар #22 от "Кирил":Турците ни докараха танкера и сега е в наши води....ша го шитнем на некой баровец....паре ша вземем.
08:00 12.12.2025
27 Гост
08:00 12.12.2025
28 Танкера е бонус за нас
08:02 12.12.2025
29 Путин са ослушва
08:03 12.12.2025
30 факуса
До коментар #1 от "нормално":имаме храбри,да го избута обратно в турски води
08:06 12.12.2025