Двама са пострадали при катастрофа до моста на алея „Яворов“

Двама души са пострадали при катастрофа в района на моста на алея „Яворов“, съобщиха за БТА от МВР.

Инцидентът е станал в 4,50 часа. Два леки автомобила са се сблъскали, а пострадалите са откарани за преглед.

Продължава огледа на местопроизшествието, което води до затруднения в движението по бул. „Цариградско шосе“, обясниха от МВР.