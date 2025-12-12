Новини
Двама са пострадали при катастрофа до моста на алея „Яворов"

12 Декември, 2025 08:40

  • алея яворов-
  • катастрофа-
  • бул. „цариградско шосе“

Движението на "Цариградско шосе" е затруднено

Двама са пострадали при катастрофа до моста на алея „Яворов“ - 1
Снимка: Катастрофи в София
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Двама души са пострадали при катастрофа в района на моста на алея „Яворов“, съобщиха за БТА от МВР.

Инцидентът е станал в 4,50 часа. Два леки автомобила са се сблъскали, а пострадалите са откарани за преглед.

Продължава огледа на местопроизшествието, което води до затруднения в движението по бул. „Цариградско шосе“, обясниха от МВР.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 007 /агент/

    2 0 Отговор
    Прованса на собствена територия

    Коментиран от #2

    08:43 12.12.2025

  • 2 Мунчо

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "007 /агент/":

    Щастливи са от подадената оставка на правителството и са дръпнали по една линия... 🤣

    08:44 12.12.2025

  • 3 мъкаааа

    2 0 Отговор
    България е цялата пострадала! Войната в нея не свършва!

    08:47 12.12.2025

  • 4 Разбирач

    2 6 Отговор
    Сигурно са победителите от протеста, хаха. Полива ли са цяла нощ новите 30 милиона, които ще отидат за нови избори със същите резултати

    09:00 12.12.2025

  • 5 Гост

    2 0 Отговор
    Поне видеото сложи, мързел

    09:16 12.12.2025

  • 6 Сила

    5 0 Отговор
    Среднощни гости на столицата ....на празен булевард !!!? Друго си е на къра , в калта ...асфалта лъже окото !!!

    09:17 12.12.2025

  • 7 Държавата се тресе

    3 0 Отговор
    В момента текат изказвания в НС относно подадената оставка на правителството, което касае всеки български гражданин. Касае бъдещето на тая осакатена държава, а « Факти» ни занимават с дребни инциденти на нарушители на пътя. Ако са карали по правилата, нямаше да катастрофират!

    09:23 12.12.2025

  • 8 НЯМА НОВИ ЛИЦА НЯМА ПРОМЯНА

    2 0 Отговор
    Със старите пак от същото ! Кражби схеми и пак кражби

    09:31 12.12.2025

  • 9 ТИКВУН И ШИШИ СИ КУПИХА НОВИТЕ ИЗБОРИ

    1 0 Отговор
    Пак ще ги гледаме в вовия парламент

    09:32 12.12.2025

  • 10 Госпожата

    1 0 Отговор
    Я напишете какво мисли оня Баща по въпроса!
    Пуснаха ли шофьора от ареста?
    Защо нищо не ни информирате за хода на тоя процес
    Защо така яростно мълчите за дядото на убитото дете?
    Защо е карал сикола със светлинен сигнал?
    Защо не се дава гластност колко алкохол е имало в коъвта му?
    Защо тете не е било сиеолан?
    Защо Факти???

    09:33 12.12.2025

Новини по градове:
