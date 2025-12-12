Парламентът гласува оставката на кабинета "Желязков"

Очаква се като първа точка за днес Народното събрание да гласува оставката на кабинета "Желязков".
Оставката е депозирана и е първа точка в дневния ред на парламента в петък, съобщи вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във включване във Фейсбук от централата на партията. По думите му няма да има никакво преформатиране на кабинета.
В четвъртък, преди депутатите да гласуват по шестия вот на недоверие към правителството - за несправяне с икономическата политика, на брифинг в Народното събрание премиерът Желязков обяви, че подава оставката на Министерския съвет, а по-късно тя бе и депозирана и в деловодството на парламента.
Нашето желание е да бъдем на нивото, което очаква обществото. Властта произтича от суверена и гласа на народа, обясни решението Росен Желязков.
Желязков бе избран за премиер на 16 януари т.г. със 125 гласа "за", "против“ - 114, без "въздържал се".
В приетата програма за работа на депутатите е включен редовният петъчен парламентарен контрол. В него е предвидено да участват вицепремиерът Гроздан Караджов и министрите Красимир Вълчев, Манол Генов, Петър Дилов, Жечо Станков, Теменужка Петкова и Георг Георгиев.
1 Жалко
06:58 12.12.2025
2 Глей ся
И пак ще получите тиквеник и свинско!
Коментиран от #10, #23, #25
06:58 12.12.2025
3 Урсула
06:58 12.12.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #27
06:59 12.12.2025
6 Това не е парламент, а сбирщина!
07:05 12.12.2025
7 И Киев е Руски
07:05 12.12.2025
8 На финала
Коментиран от #12
07:08 12.12.2025
10 Хе!
До коментар #2 от "Глей ся":Ти пък като ходиш да гласуваш, какво постигна!? Цели съсловия накупени, комисиите техни, напишат си резултат, дадат малко % и на евентуалните патерици и готово! Ето, уж се махат, но не се махат! Служебно правителство - служебна победа! Хората ясно казват - Тиквата и Дебелян да се махат, но те изтъпанчени най отпред, единия обяснява как ще вдига резултат, другия, че никой няма да му лази по гърба, подчинените му седнали на столчетата и чинно слушат! Няма отърваване! Обединени от келепира, а другите се препират на изток или на запад!
07:09 12.12.2025
11 Тити
07:11 12.12.2025
12 Последния Софиянец
До коментар #8 от "На финала":САЩ подменя политическият елит в Европа.Ще има нов съюз на свободните държави със собствена валута и граници.
07:12 12.12.2025
13 ОТИДЕ СИ НАЙ-ПОСЛЕ
Коментиран от #17
07:26 12.12.2025
14 Ха ха ха
Коментиран от #24
07:26 12.12.2025
15 Анонимен
07:29 12.12.2025
16 Анонимен
07:30 12.12.2025
17 Ха ха ха
До коментар #13 от "ОТИДЕ СИ НАЙ-ПОСЛЕ":Денков е престъпникът, който подписа договор с Австрия за приемането на криминални престъпници мигранти в България. Още тогава написах че жестоко ще плати за това. Помагаше му Скумрията. Нея не можем да достигнем, но него ще го съдим, заедно с останалата глутница.
07:32 12.12.2025
18 джиляско
07:35 12.12.2025
19 НЕЗАКОННО ПРОМЕНЕНАТА КОНСТИТУЦИЯ
07:36 12.12.2025
20 Крадеца, Лъжец Желязков
07:42 12.12.2025
21 ПОле
Това ми прилича да псуваш баба си, след като си полуили апартамент от нея.
България след демокрацита паразитира върху достиженията на соца, когато беше във възход 40-45 години, Построени бяха структуроопределящите Козлудуй, Нефтохим, Павец Чаира, НДК (беше с името на Л. Живкова), Централна гара, Военните заводи (единственото нещо което беше модернизирано, но след което приватизаирано), прохода на Републиката, Мостът на дружбата в Русе, Центъра на София, Лифтовете на Витоша. Действаше космическта програма.
Къде ни е сега Южен поток, Козлодуй, БГА Балкан, Океански риболов? Безгръбначи продажници от Герб,ПП, СДС, ДПС пък и сегашното БСП, а златото, поливните площи, селското стопанство, армията? Концесиите на рудите, водата? Разпродадоха построените при соца българските сгради посолства по светац, сега разпродавате на олигарси и чужденци 4400 държавни имота. Швейцария на Балканите ли е БГ?
07:42 12.12.2025
22 Гръч
07:45 12.12.2025
23 Е ако я отхвърлят какво?
До коментар #2 от "Глей ся":Насила ли ще го принудят да работи?
Странни процедури ,бъгави.
07:46 12.12.2025
24 Това е
До коментар #14 от "Ха ха ха":Лесно. Да се изпрати едно писмо за връщането ни в чакалнята за еврото.
07:48 12.12.2025
25 Дока има такива които признават
До коментар #2 от "Глей ся":за валидни избори без минимален кворум ,така ще е.
07:49 12.12.2025
26 Отново
07:55 12.12.2025
27 Само
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Устойчио тъпите се радват на ситуацията! Те винаги разбират по трудния начин!
07:57 12.12.2025