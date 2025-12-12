Новини
България »
Парламентът гласува оставката на кабинета "Желязков"

Парламентът гласува оставката на кабинета "Желязков"

12 Декември, 2025 07:50, обновена 12 Декември, 2025 06:56 1 052 27

  • парламент-
  • правителство-
  • оставка-
  • желязков

Очаква се това да е първа точка от днешната програма на депутатите

Парламентът гласува оставката на кабинета "Желязков" - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Очаква се като първа точка за днес Народното събрание да гласува оставката на кабинета "Желязков".

Оставката е депозирана и е първа точка в дневния ред на парламента в петък, съобщи вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във включване във Фейсбук от централата на партията. По думите му няма да има никакво преформатиране на кабинета.

В четвъртък, преди депутатите да гласуват по шестия вот на недоверие към правителството - за несправяне с икономическата политика, на брифинг в Народното събрание премиерът Желязков обяви, че подава оставката на Министерския съвет, а по-късно тя бе и депозирана и в деловодството на парламента.

Нашето желание е да бъдем на нивото, което очаква обществото. Властта произтича от суверена и гласа на народа, обясни решението Росен Желязков.

Желязков бе избран за премиер на 16 януари т.г. със 125 гласа "за", "против“ - 114, без "въздържал се".

В приетата програма за работа на депутатите е включен редовният петъчен парламентарен контрол. В него е предвидено да участват вицепремиерът Гроздан Караджов и министрите Красимир Вълчев, Манол Генов, Петър Дилов, Жечо Станков, Теменужка Петкова и Георг Георгиев.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жалко

    12 1 Отговор
    Не можа да устиска до Нова година.

    06:58 12.12.2025

  • 2 Глей ся

    17 2 Отговор
    На следващите избори наслука на всички ловци,рибари,гъбари и т.н.
    И пак ще получите тиквеник и свинско!

    Коментиран от #10, #23, #25

    06:58 12.12.2025

  • 3 Урсула

    15 1 Отговор
    Да видим тоя сега къде ще го няместят,все пак човека хотел 8ма да довършва.

    06:58 12.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    13 6 Отговор
    Предлагам 11 ти декември да се обяви за Национален празник на България.Ще обедини всички.

    Коментиран от #27

    06:59 12.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Това не е парламент, а сбирщина!

    12 0 Отговор
    Вчера гласуваха вот на доверие на това циркаджийско правителство, днес ще му правят погребение!? Най добре да слагат край на този цирк, че ни писна вече!

    07:05 12.12.2025

  • 7 И Киев е Руски

    7 1 Отговор
    Генетичният боклук си е точно това - генетичен боклук. Папистите никога няма да станат хора

    07:05 12.12.2025

  • 8 На финала

    8 5 Отговор
    Асен Василев и Мирчев, доказаха че борбата не беше за по-добър бюджет за народа, а за властта. Джен Зи-тата бяха подлъгани и употребени, но нищо, ще се научат някой ден като ги наиграят още 3-4 пъти. Честито, заменихте Пеевски с Прокопиев.

    Коментиран от #12

    07:08 12.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хе!

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Глей ся":

    Ти пък като ходиш да гласуваш, какво постигна!? Цели съсловия накупени, комисиите техни, напишат си резултат, дадат малко % и на евентуалните патерици и готово! Ето, уж се махат, но не се махат! Служебно правителство - служебна победа! Хората ясно казват - Тиквата и Дебелян да се махат, но те изтъпанчени най отпред, единия обяснява как ще вдига резултат, другия, че никой няма да му лази по гърба, подчинените му седнали на столчетата и чинно слушат! Няма отърваване! Обединени от келепира, а другите се препират на изток или на запад!

    07:09 12.12.2025

  • 11 Тити

    10 0 Отговор
    Желязков беше само една марионетка главните действащи лица бяха Боко и Шиши плюс продажните Итн и БСП

    07:11 12.12.2025

  • 12 Последния Софиянец

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "На финала":

    САЩ подменя политическият елит в Европа.Ще има нов съюз на свободните държави със собствена валута и граници.

    07:12 12.12.2025

  • 13 ОТИДЕ СИ НАЙ-ПОСЛЕ

    7 1 Отговор
    Мислех че Денков беше най-слабия премиер, на Росен Желязков се оказа по-безгръбначен и от него.

    Коментиран от #17

    07:26 12.12.2025

  • 14 Ха ха ха

    7 0 Отговор
    Първата работа трябва да е да се гласува временно отлагане на въвеждането на еврото поне с една година, до провеждане на законния референдум. Никога няма да се откажем да се борим за законните си граждански права.С виновните за хаоса сглобкаджии ще се разправяме после. Байрам Байрам ли е по-умен или образован от мен, че да решава това вместо мен?

    Коментиран от #24

    07:26 12.12.2025

  • 15 Анонимен

    5 0 Отговор
    България не може да живне от Мижетурки и некадърници

    07:29 12.12.2025

  • 16 Анонимен

    4 0 Отговор
    Махай се

    07:30 12.12.2025

  • 17 Ха ха ха

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "ОТИДЕ СИ НАЙ-ПОСЛЕ":

    Денков е престъпникът, който подписа договор с Австрия за приемането на криминални престъпници мигранти в България. Още тогава написах че жестоко ще плати за това. Помагаше му Скумрията. Нея не можем да достигнем, но него ще го съдим, заедно с останалата глутница.

    07:32 12.12.2025

  • 18 джиляско

    2 0 Отговор
    водопада КОГА???

    07:35 12.12.2025

  • 19 НЕЗАКОННО ПРОМЕНЕНАТА КОНСТИТУЦИЯ

    2 2 Отговор
    Сега ще я видите в действие. Няма отърване от Боко и Шиши и техните най-близки подлоги.

    07:36 12.12.2025

  • 20 Крадеца, Лъжец Желязков

    3 0 Отговор
    Отдавна трябваше да е Осъден и в Затвора! Но знаят, че Правосъдната система е зависима от тях и си Правят каквото си искат!? Първо трябва да се Прочисти Правосъдната система от зависимите Магистрати!

    07:42 12.12.2025

  • 21 ПОле

    3 0 Отговор
    Пада, но по причина на дейсттвия на младежи отровени от антируската пропаганда. Защо изключват икономческо сътрудничество сътрудничество и извън ЕС?

    Това ми прилича да псуваш баба си, след като си полуили апартамент от нея.
    България след демокрацита паразитира върху достиженията на соца, когато беше във възход 40-45 години, Построени бяха структуроопределящите Козлудуй, Нефтохим, Павец Чаира, НДК (беше с името на Л. Живкова), Централна гара, Военните заводи (единственото нещо което беше модернизирано, но след което приватизаирано), прохода на Републиката, Мостът на дружбата в Русе, Центъра на София, Лифтовете на Витоша. Действаше космическта програма.

    Къде ни е сега Южен поток, Козлодуй, БГА Балкан, Океански риболов? Безгръбначи продажници от Герб,ПП, СДС, ДПС пък и сегашното БСП, а златото, поливните площи, селското стопанство, армията? Концесиите на рудите, водата? Разпродадоха построените при соца българските сгради посолства по светац, сега разпродавате на олигарси и чужденци 4400 държавни имота. Швейцария на Балканите ли е БГ?

    07:42 12.12.2025

  • 22 Гръч

    0 0 Отговор
    Има Такива Неандерталци и Бившата Соц Партия ще гласуват против

    07:45 12.12.2025

  • 23 Е ако я отхвърлят какво?

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Глей ся":

    Насила ли ще го принудят да работи?
    Странни процедури ,бъгави.

    07:46 12.12.2025

  • 24 Това е

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ха ха ха":

    Лесно. Да се изпрати едно писмо за връщането ни в чакалнята за еврото.

    07:48 12.12.2025

  • 25 Дока има такива които признават

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Глей ся":

    за валидни избори без минимален кворум ,така ще е.

    07:49 12.12.2025

  • 26 Отново

    0 1 Отговор
    ще гласувам за ГЕРБ , за по-добра България. Не на парапети ,бради , кокорчовци и т.н!

    07:55 12.12.2025

  • 27 Само

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Устойчио тъпите се радват на ситуацията! Те винаги разбират по трудния начин!

    07:57 12.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове