Eвгений Дайнов: Очевидно Радев залага на идеята, че ще направи вълна от типа "Сакскобургготски"

Очевидно Румен Радев залага на идеята, че ще направи вълна от типа на Симеон Сакскобургготски. Това обясни пред БНР проф. Евгений Дайнов, политолог и преподавател.
"Ако това, което видяхме на площадите, е наистина с мащабите на 97-ма година като човешко присъствие, като включване на ново поколение, като гняв и неотстъпчивост, би трябвало да видим много високо гласуване, което да се излее в посока на ПП-ДБ, които очевидно са начело на това движение против мафиотското управление. Тук голямата загадка е Радев, който няма време да направи сериозна партия със структури и колективни органи, да пише платформи".
Дайнов припомни, че и президентът Желев също е създал политическа партия, но тя дори не е влязла в парламента.
Политологът смята, че правителството в оставка "не иска да пусне нито символната власт на международно ниво, нито реалната власт вътре".
"Да видим доколко ще им се получи. Едно двойно по-високо гласуване ще опропасти тези опити".
Той очаква да има кампания по "рязко обезсмисляне на самите избори".
"Кална кампания плюс послания "защо да гласувате, то ще е едно и също", "по-добре с познатото".
Проф. Дайнов отбеляза, че хората очакват да има прозрачно управление в полза на общото благо и това трябва да бъде разписано на авторитетно ниво като Обществения договор.
Той обясни в предаването "Преди всички", че застрашени да не прескочат бариерата за влизане в парламента са малките партии, защото се очертава по-сериозно гласуване.
"Ще измете тези, които са в парламента с по сто хиляди гласа".
Политологът прогнозира, че формацията на Делян Пеевски "ще вземе по-малко, отколкото си мисли или отколкото би взела в една по-спокойна ситуация".
"ДПС - Ново начало" така и не успяха да намерят автентични поддръжници".
Проф. Дайнов коментира какъв знак е дала страната ни на ЕС, след като на церемонията по създаването на оглавения от американския президент Съвет за мир единствените представители на Съюза бяха българският премиер в оставка Росен Желязков и унгарският му колега Виктор Орбан.
"Че сме дребни балкански типове, на които не може да се има доверие, защото всеки момент може да се изметнат и да се опитат да се закачат за шлифера на някой, който им изглежда силният на деня".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 розово дилдо
10:01 23.01.2026
2 владѝмир
10:02 23.01.2026
3 Левски
10:03 23.01.2026
4 Нито
10:03 23.01.2026
5 ккк
10:06 23.01.2026
6 Доста
Лично за мен неговите размисли са без никаква стойност
10:06 23.01.2026
7 Трол
Коментиран от #26
10:07 23.01.2026
8 Очевидно
10:08 23.01.2026
9 Брофесор Дайнов
10:08 23.01.2026
10 Моарейн
Коментиран от #14
10:08 23.01.2026
11 Механик
10:08 23.01.2026
12 Стенли
10:09 23.01.2026
13 коко
Коментиран от #16
10:11 23.01.2026
14 Механик
До коментар #10 от "Моарейн":Точно това постигат и не мога да разбера как не се усещат. Вероятно на истина имат няккакъв дефицит в главите.
Те така и с бясната си русофобия направиха повече русофили от колкото Коминтерна навремето.
Всеки път настъпват мотиката по един и същи начин. Всеки път получават сапа в главата (пак по същи начин), очкавайки обаче да се случи нещо различно.
Коментиран от #23
10:11 23.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 С тоз ник
До коментар #13 от "коко":Далеч няма да стигнеш.
10:14 23.01.2026
17 Исторически парк
10:14 23.01.2026
18 Ивелин Михайлов
10:15 23.01.2026
19 Исторически парк
10:15 23.01.2026
20 Симсо
10:15 23.01.2026
21 Изгори за да светиш
10:16 23.01.2026
22 Хвърчилков
10:16 23.01.2026
23 Моарейн
До коментар #14 от "Механик":За да се усетят, трябва да могат да възприемат адекватно заобикалящата ги действителност, а те не могат да мислят и не осъзнават какво ги вършат. С две думи не са вменяеми
10:17 23.01.2026
24 Сила
от спомените на Корнелия Нинова
Чорапа го е страх да не остане без пари и без Деса и да се върне там където са го намерили навремето , затова е целия зор ...."Господин за един ден "
10:19 23.01.2026
25 Я у лево
10:21 23.01.2026
26 Отечествен фронт
До коментар #7 от "Трол":Това трябва да се направи но ще е трудно.
10:22 23.01.2026
27 е..........
И къде е сега "големият " политик К.Нинова?
Коментиран от #29
10:25 23.01.2026
28 Оракула от Делфи
А генерла отговорил!
--- Не , изненадата вече не е на лице!!!!
Коментиран от #42
10:26 23.01.2026
29 Сила
До коментар #27 от "е..........":Където ще бъде и Чорапа след една година ...може и по скоро !!!
Коментиран от #33
10:28 23.01.2026
30 самолетния шофьор
10:31 23.01.2026
31 Ха ха ха ха ха ха
Залага на тъъъъпия до болка абсурдистански планктон !!!
Ей на това залата ❗
10:32 23.01.2026
32 Роден в НРБ
10:34 23.01.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 българина
10:35 23.01.2026
35 Небинарен евро-жидо-атлантик с аутизъм
10:37 23.01.2026
36 Отечествен фронт
10:44 23.01.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Дориана
10:48 23.01.2026
39 ПОМНИМ!
,,Ако Симеон Сакскобургготски спечели изборите,Аз :
-Публично се подстригвам!
-Влизам в манастир!
-И заявявам,че нищо не разбирам от политика!"
P.S.Без коментар!
10:50 23.01.2026
40 Скрий се в село ,,Миндя"!
10:53 23.01.2026
41 този какво си мисли ?
10:56 23.01.2026
42 свидетел
До коментар #28 от "Оракула от Делфи":след втората !
10:58 23.01.2026