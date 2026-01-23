Новини
Eвгений Дайнов: Очевидно Радев залага на идеята, че ще направи вълна от типа "Сакскобургготски"

Eвгений Дайнов: Очевидно Радев залага на идеята, че ще направи вълна от типа "Сакскобургготски"

23 Януари, 2026 09:57

Политологът смята, че правителството в оставка "не иска да пусне нито символната власт на международно ниво, нито реалната власт вътре"

Eвгений Дайнов: Очевидно Радев залага на идеята, че ще направи вълна от типа "Сакскобургготски" - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Очевидно Румен Радев залага на идеята, че ще направи вълна от типа на Симеон Сакскобургготски. Това обясни пред БНР проф. Евгений Дайнов, политолог и преподавател.

"Ако това, което видяхме на площадите, е наистина с мащабите на 97-ма година като човешко присъствие, като включване на ново поколение, като гняв и неотстъпчивост, би трябвало да видим много високо гласуване, което да се излее в посока на ПП-ДБ, които очевидно са начело на това движение против мафиотското управление. Тук голямата загадка е Радев, който няма време да направи сериозна партия със структури и колективни органи, да пише платформи".

Дайнов припомни, че и президентът Желев също е създал политическа партия, но тя дори не е влязла в парламента.

Политологът смята, че правителството в оставка "не иска да пусне нито символната власт на международно ниво, нито реалната власт вътре".

"Да видим доколко ще им се получи. Едно двойно по-високо гласуване ще опропасти тези опити".

Той очаква да има кампания по "рязко обезсмисляне на самите избори".

"Кална кампания плюс послания "защо да гласувате, то ще е едно и също", "по-добре с познатото".

Проф. Дайнов отбеляза, че хората очакват да има прозрачно управление в полза на общото благо и това трябва да бъде разписано на авторитетно ниво като Обществения договор.

Той обясни в предаването "Преди всички", че застрашени да не прескочат бариерата за влизане в парламента са малките партии, защото се очертава по-сериозно гласуване.

"Ще измете тези, които са в парламента с по сто хиляди гласа".

Политологът прогнозира, че формацията на Делян Пеевски "ще вземе по-малко, отколкото си мисли или отколкото би взела в една по-спокойна ситуация".

"ДПС - Ново начало" така и не успяха да намерят автентични поддръжници".

Проф. Дайнов коментира какъв знак е дала страната ни на ЕС, след като на церемонията по създаването на оглавения от американския президент Съвет за мир единствените представители на Съюза бяха българският премиер в оставка Росен Желязков и унгарският му колега Виктор Орбан.

"Че сме дребни балкански типове, на които не може да се има доверие, защото всеки момент може да се изметнат и да се опитат да се закачат за шлифера на някой, който им изглежда силният на деня".


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 розово дилдо

    19 4 Отговор
    любимият ми брадат ентелегент

    10:01 23.01.2026

  • 2 владѝмир

    21 3 Отговор
    искам да попитам, кой му посещава лекциите на тоя !? нека се обади тук.

    10:02 23.01.2026

  • 3 Левски

    15 4 Отговор
    От алкохолик и иди...т мнение. Защо не критикуваш управляващите, от които нищо не става. Там си на хранилка.

    10:03 23.01.2026

  • 4 Нито

    13 3 Отговор
    пък ти искаш да пуснеш бутилката.

    10:03 23.01.2026

  • 5 ккк

    6 1 Отговор
    ощевидно така ще стане , с действията на управляващите хората се мотивират още повече да гласуват за нещо само и само да не са тези сегашните

    10:06 23.01.2026

  • 6 Доста

    16 3 Отговор
    Компрометиран индивид
    Лично за мен неговите размисли са без никаква стойност

    10:06 23.01.2026

  • 7 Трол

    2 0 Отговор
    Г-н Радев ще направи вълна от типа "Кимон Георгиев".

    Коментиран от #26

    10:07 23.01.2026

  • 8 Очевидно

    9 2 Отговор
    Този професор по политология, полимерния и полинезия, много започва да прилича на един друг професор , много популярен преди време в "Господари на ефира".

    10:08 23.01.2026

  • 9 Брофесор Дайнов

    14 3 Отговор
    Защото не е никъв професор! И ти ли Бруте! Голяма предизборна кампания се заформя, всички срещу Радев! Давайте още по настървено ще мобилизирате онези 65% негласуващи!

    10:08 23.01.2026

  • 10 Моарейн

    12 1 Отговор
    Голяма реклама на Радев, голямо нещо. Целокупният неумно-кресливитет прави и невъзможното да увеличи броя на тези, които ще гласуват за него и ако продължават да плюят като нищо ще го постигнат.

    Коментиран от #14

    10:08 23.01.2026

  • 11 Механик

    5 1 Отговор
    Не знам кой кава вълна ще прави, ама шорошопитечетата ще хванат вЪлната .

    10:08 23.01.2026

  • 12 Стенли

    4 0 Отговор
    Това за вълната е така но видяхме какво направиха Симеон Сакскобургготски или Борисов защото помним как дойдоха с големи обещания Симеон Сакскобургготски щеше да ни оправи за осемстотин дни каквото и да значи това но си прибра имоти и гори същата работа и с Борисов само дето той ни" оправя" повече години така че айде нема нужда аман от такива двуличници 😕

    10:09 23.01.2026

  • 13 коко

    3 6 Отговор
    Радев закъсня ,скочи в пропастта когато вече не иска вождове махащи с юмруче и копейковци ръсещи заклинания за Гейропа. След година никой няма да си спомня за него,че и Деса може да е хванала друга пътека...

    Коментиран от #16

    10:11 23.01.2026

  • 14 Механик

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Моарейн":

    Точно това постигат и не мога да разбера как не се усещат. Вероятно на истина имат няккакъв дефицит в главите.
    Те така и с бясната си русофобия направиха повече русофили от колкото Коминтерна навремето.
    Всеки път настъпват мотиката по един и същи начин. Всеки път получават сапа в главата (пак по същи начин), очкавайки обаче да се случи нещо различно.

    Коментиран от #23

    10:11 23.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 С тоз ник

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "коко":

    Далеч няма да стигнеш.

    10:14 23.01.2026

  • 17 Исторически парк

    2 0 Отговор
    Този е дърт розов пеньоар

    10:14 23.01.2026

  • 18 Ивелин Михайлов

    2 2 Отговор
    Гайнов Радев ще има 121 и вие пеперастите вече няма да сте фактор😉

    10:15 23.01.2026

  • 19 Исторически парк

    3 0 Отговор
    Тоз няма ли най накрая да го приключи цирозата

    10:15 23.01.2026

  • 20 Симсо

    3 0 Отговор
    Спете спокойно деца комунизма си отива идва новото начало!

    10:15 23.01.2026

  • 21 Изгори за да светиш

    6 2 Отговор
    Радев се жертва за да даде шанс на България да излезе от блатото на безвремието. Но българския народ не заслужава саможертва. Трябваше да си изкара мандата. Соросоидите го излъгаха.

    10:16 23.01.2026

  • 22 Хвърчилков

    1 0 Отговор
    Който е научен да се старае и да работи, няма да има проблем.

    10:16 23.01.2026

  • 23 Моарейн

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    За да се усетят, трябва да могат да възприемат адекватно заобикалящата ги действителност, а те не могат да мислят и не осъзнават какво ги вършат. С две думи не са вменяеми

    10:17 23.01.2026

  • 24 Сила

    3 5 Отговор
    "Когато отидохме да разговаряме с Румен Радев за президентските избори , го намерихме да пие бира в един квартален гараж - кафене облечен с анцуг ...."
    от спомените на Корнелия Нинова
    Чорапа го е страх да не остане без пари и без Деса и да се върне там където са го намерили навремето , затова е целия зор ...."Господин за един ден "

    10:19 23.01.2026

  • 25 Я у лево

    3 4 Отговор
    Колкото повече пускат по медиите ,разни скелети от политическият гардероб,толкова повече нахъсват хората,да подкрепят Радев.Скоро ще броим пилците.Скоро! И ще гледате с увиснали ченета,резултати от над един милион гласове за Радев. Ако пробват последния си трик,поради невъзможна доставка на скенери,а оттам да не се отпечатат бюлетини за досегашните машини,,за да ни принудят да гласуваме само с хартия,това ще им изиграе жестока шега.Народа ни,може да е волски търпелив,но не е глупав! Номера с платен вот на определени общности няма да минат! Но в едно е прав Дайнов: за подписа на джелезку.

    10:21 23.01.2026

  • 26 Отечествен фронт

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Трол":

    Това трябва да се направи но ще е трудно.

    10:22 23.01.2026

  • 27 е..........

    0 0 Отговор
    До 24 Сила
    И къде е сега "големият " политик К.Нинова?

    Коментиран от #29

    10:25 23.01.2026

  • 28 Оракула от Делфи

    1 1 Отговор
    След първата атака , попитали японския генерал Ямамото да нападнат ли "Пърл Харбър" още един път???
    А генерла отговорил!
    --- Не , изненадата вече не е на лице!!!!

    Коментиран от #42

    10:26 23.01.2026

  • 29 Сила

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "е..........":

    Където ще бъде и Чорапа след една година ...може и по скоро !!!

    Коментиран от #33

    10:28 23.01.2026

  • 30 самолетния шофьор

    4 1 Отговор
    Е алчен "умен", "обединява" нацията и е пълен с комплекси. Няма да направи само вълна, ами цяло цунами..

    10:31 23.01.2026

  • 31 Ха ха ха ха ха ха

    3 0 Отговор
    Генчо, на какво залага ли ?
    Залага на тъъъъпия до болка абсурдистански планктон !!!
    Ей на това залата ❗

    10:32 23.01.2026

  • 32 Роден в НРБ

    3 1 Отговор
    БНР докога ще получават народна пара, за да дават трибуна на пребоядисани комунисти алкохолици като Дайнов?

    10:34 23.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 българина

    3 1 Отговор
    Дайнов, пак нишо не каза, нение се измятаме! Желязков ни набута, за да избута едни хора от списък, цената е ясна 1 млрд долара с отсрочка 3 г. Едва ли ще ги извадят преди да сме им платили гаранцията. относно ДОВЕРИЕТО, ти май четеш само вестниците в неделя сутрин. Меркусур прее ба доверениците си 27 държави, а Тръмп доверениците си от нато 32 държави.... по добре не казвай нищо вече, времето ти минало

    10:35 23.01.2026

  • 35 Небинарен евро-жидо-атлантик с аутизъм

    2 1 Отговор
    Слушах го тоя и мисля, че алкохола вече съвсем му е скапал мозъка ако изобщо е имал. Каза, че в тоя съвет били хора държащи властта чрез убийства. Орбан или Тръмп убиват собствените си страни или еврейчето в киев? Всички били варвари само видиш ли милата Европа (най-обикновена прости-тут-к@ всъщност) била цивилизована

    10:37 23.01.2026

  • 36 Отечествен фронт

    2 0 Отговор
    Това трябва да се направи но ще е трудно.

    10:44 23.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Дориана

    0 2 Отговор
    Грешиш, Евгений Дойнов, не може да става дума за никакво сравнение между Сакскобурготски, който дойде с идеята да си вземе имотите и Румен Радев, който идва с идеята да смачка и унищожи създателите и проводниците на мафията, корупцията и олигарсите завладели цяла България. Той се принуди на този ход заради предателите от ИТН и БСП ОЛ , които предадоха избирателите си и станаха патерици на Борисов и Пеевски.

    10:48 23.01.2026

  • 39 ПОМНИМ!

    1 0 Отговор
    Eвгений Дайнов :
    ,,Ако Симеон Сакскобургготски спечели изборите,Аз :
    -Публично се подстригвам!
    -Влизам в манастир!
    -И заявявам,че нищо не разбирам от политика!"
    P.S.Без коментар!

    10:50 23.01.2026

  • 40 Скрий се в село ,,Миндя"!

    1 0 Отговор
    И не се показвай повече от коневръза,в обора...!

    10:53 23.01.2026

  • 41 този какво си мисли ?

    0 0 Отговор
    ами че то така и ще стане! хората за първи път видяха интелигентен човек образован не като досегашните

    10:56 23.01.2026

  • 42 свидетел

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Оракула от Делфи":

    след втората !

    10:58 23.01.2026

