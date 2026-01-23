Новини
България »
Демерджиев: Бих приел да бъда служебен вътрешен министър

23 Януари, 2026 09:31 878 31

  • иван демерджиев-
  • служебен министър-
  • румен радев

Националната кауза беше заявена на протестите и всеки, който чувства отговорност да я реализира, трябва да стане естествен съюзник на Румен Радев

Демерджиев: Бих приел да бъда служебен вътрешен министър - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Доста години съм до президента Радев в стремежа му да се разгради модела на разградената държава и да се осигури по-добро бъдеще за България. Ще продължа да бъда до него по начина, по който се развият събитията. Политическият му проект още не е факт. Бих приел да бъда служебен вътрешен министър. Това заяви бившият служебен министър на правосъдието и впоследствие на вътрешните работи Иван Демерджиев в студиото на "Здравей, България".

При хипотеза, в която стане служебен министър, той би освободил всички областни директори на полицията.

"Виждам огромна енергия и вярвам, че проектът му ще има категоричен успех на идващите избори. Националната кауза беше заявена на протестите и всеки, който чувства отговорност да я реализира, трябва да стане естествен съюзник на Румен Радев. Виждам много сериозен страх в мнозинството, че това, което продължаваше дълги години и беше под пълен техен контрол, приключва. Възможно е да има разрив", допълни бившият министър.

Той коментира факта, че премиерът в оставка Росен Желязков подписа българското участие в Съвета за мир, организиран от президента на САЩ Доналд Тръмп: "Очевидно правителството прави поклони в най-различни посоки, които целят оцеляването на двама души и изваждането на единия от списъка "Магнитски". Не може министър-председател в оставка да дефинира националния интерес ад хок без мотиви и без това да е обсъдено никъде, особено в НС".

Демерджиев подчерта, че поканата за включване в Съвета за мир на Тръмп е била отправена персонално към Румен Радев. "Неуместна беше реакцията на външния министър в оставка, който се опита да "замаже" очевидното пренебрежение към правителството. Президентът обаче ясно отговори, че тъй като и двете институции са в оставка, не е редно да представляват България на форума в Давос и да вземат дългосрочни решения, които са от съществено значение за бъдещето ни и може да имат сериозни последици", заключи той.

По думите му националната политика не бива да се гради върху нечие желание да се хареса на всички. Демерджиев изрази мнение и по казуса с обвинител номер едно с думите: "Сарафов беше изведен от закона от поста и.ф. главен прокурор доста отдавна. Много съдебни състави потвърдиха това - той трябва да освободи кабинета и поста си. Прокурорите трябва да отговорят узурпирането не е ли престъпление. КС ще го освободи от поста му в крайна сметка", смята той.


  • 1 оня същия

    20 0 Отговор
    Ако не бях се сблъскал
    с подли хора,
    добрите нямаше да оценя.
    Ако не беше мракът,
    нямаше да имаме
    понятие за светлина.
    От враговете си,
    от подлеците,
    от озверените глупци
    аз взех най-мъдрите уроци.
    Благодаря ви,
    подлеци!

    Стефан Цанев

    Коментиран от #27

    09:32 23.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    15 2 Отговор
    Ще ти се.

    Коментиран от #19

    09:32 23.01.2026

  • 3 филанкиши

    15 1 Отговор
    Ще бъде!
    Човека е точен (с парите)!

    09:34 23.01.2026

  • 4 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    12 0 Отговор
    И пак голи обиски по нощните клубове ли?!
    С това се запомни твоето министЕрстване......

    Коментиран от #29

    09:34 23.01.2026

  • 5 Гост

    5 2 Отговор
    И аз, и аз

    09:35 23.01.2026

  • 6 нннн

    14 0 Отговор
    Големанов:
    ,,Човек винаги трябва да е готов да бъде министър."

    Коментиран от #8

    09:37 23.01.2026

  • 7 Пенев

    13 0 Отговор
    Какво стана с поръчката на автомобили? Някой пак е бил точен с парите.

    09:40 23.01.2026

  • 8 Пешо

    15 0 Отговор

    До коментар #6 от "нннн":

    За нула време има двама кандидати за вътрешни министри. Кой ще е следващият

    09:41 23.01.2026

  • 9 хмммм

    14 0 Отговор
    Никой не те е питал!

    09:41 23.01.2026

  • 10 Голямото самопредлагане.

    10 1 Отговор
    А ще покрие ли норматива на физ.подготовка на МВР за скачане,бягане,набиране на лост и коремни преси?Йок!

    09:43 23.01.2026

  • 11 Наглец

    11 0 Отговор
    Е това е гьобсурат.
    Ти си за 1. Темида, 2. Бай Ставро

    09:44 23.01.2026

  • 12 Трол

    9 0 Отговор
    Бих приел да бъда овчар на всяко едно стадо.

    09:44 23.01.2026

  • 13 пак ли тоя?

    17 0 Отговор
    е па само стариБОКЛУЦИ ли пак ще гледаме ? няма ли млади ? нещо ново да видим

    само едни и същи дърти кошници се въртите бе аман от вас

    09:45 23.01.2026

  • 14 Хе!

    3 2 Отговор
    Директорът на СДВР е свестен! Да му се предложи!

    09:48 23.01.2026

  • 15 оня с коня

    3 6 Отговор
    време е вече да гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген

    09:49 23.01.2026

  • 16 товя е само началото

    21 2 Отговор
    Смятайте каква измет се гласи да ни управлява начело с РР

    Коментиран от #30

    09:49 23.01.2026

  • 17 007 /агент/

    16 0 Отговор
    И тоя, и оня с многото кенефи - все "другари" от класа и с комунистическо самочувствие

    09:50 23.01.2026

  • 18 коко

    9 0 Отговор
    Бих приел да стана министър, ще дам на всеки каквото иска! Кукувци,гласувайте за коко,аз съм новия Месия!

    09:56 23.01.2026

  • 19 Абе

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    И на теб ти се "ще" да об.ли.жеш и почистиш кафявия дир.ник на льот.чика, ама си оставаш само с мечтата

    09:58 23.01.2026

  • 20 Така,така,

    7 0 Отговор
    там съм,където е капачката,а колко мога,не е важно.

    09:59 23.01.2026

  • 21 Нека аз ,Нека аз

    10 0 Отговор
    Нека аз да съм министър, Нека аз! На какво ще да е министерство, много ще съм точен с парите, даже двойно ще давам, само да съм министър. Къде да си изпратя CV то, изключително удобен съм, оставам на разположение. Това сме новите борци с корупцията, честни и морални люде.Вервайте ни!

    10:00 23.01.2026

  • 22 Кастинг

    10 0 Отговор
    Е много кандидати станахте ... пРашков, Дамаджанадиев, сега чакам Гошо Боеца и Руди Гелов също да се пре/подложат

    10:08 23.01.2026

  • 23 Оракула от Делфи

    8 0 Отговор
    Иване, не се нареждай като селска "Калинка" ,
    не се и съмняваме , че искаш да си вътрешен министър,
    но изчакай някой друг да те покани, като адвокат знаеш , че самопредлагането
    е неформална форма на просия,
    а "просяците" с пачки в банката , никой не ги обича!

    10:13 23.01.2026

  • 24 коко

    12 0 Отговор
    Със стари к,,у,рви нов бардак не е възможно да се направи,всички им знаят репертоара...

    10:15 23.01.2026

  • 25 няма да може да се справи

    5 0 Отговор
    то има легали , пожари , катастрофи , измами , нападения, обири . отива на по лошо демокрацията . светът се променя . мигрантите настъпват .

    10:15 23.01.2026

  • 26 Промяна

    8 1 Отговор
    Излязоха старите хитреци пак от нафталина Българи Събудете се ЛЪЖАТ ВИ

    10:17 23.01.2026

  • 27 Очевидец

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня същия":

    Една малка , черничка Хисарска "Калинка - строител " се хвалеше ,че купил адвоката заедно със съдията!
    Което, уви се оказа вярно???
    Пазете се !!!

    10:20 23.01.2026

  • 28 Само да вметна...

    6 0 Отговор
    ....че бих приел всички да ви изправя до стената и ☠️☠️☠️

    10:38 23.01.2026

  • 29 Бастардо

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Васил Левски ще се обърне в гроба си.

    10:49 23.01.2026

  • 30 Народе български

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "товя е само началото":

    Да изчакаме кастинга за правителство на Мунчо,и всички на пиацата!Не трябва да допускаме потреса мунчо да завземе държавата с плявата около него

    10:54 23.01.2026

  • 31 Сигане

    1 0 Отговор
    Мераклии много. Като хиени сте!

    11:01 23.01.2026

