Демерджиев: Бих приел да бъда служебен вътрешен министър

Доста години съм до президента Радев в стремежа му да се разгради модела на разградената държава и да се осигури по-добро бъдеще за България. Ще продължа да бъда до него по начина, по който се развият събитията. Политическият му проект още не е факт. Бих приел да бъда служебен вътрешен министър. Това заяви бившият служебен министър на правосъдието и впоследствие на вътрешните работи Иван Демерджиев в студиото на "Здравей, България".
При хипотеза, в която стане служебен министър, той би освободил всички областни директори на полицията.
"Виждам огромна енергия и вярвам, че проектът му ще има категоричен успех на идващите избори. Националната кауза беше заявена на протестите и всеки, който чувства отговорност да я реализира, трябва да стане естествен съюзник на Румен Радев. Виждам много сериозен страх в мнозинството, че това, което продължаваше дълги години и беше под пълен техен контрол, приключва. Възможно е да има разрив", допълни бившият министър.
Той коментира факта, че премиерът в оставка Росен Желязков подписа българското участие в Съвета за мир, организиран от президента на САЩ Доналд Тръмп: "Очевидно правителството прави поклони в най-различни посоки, които целят оцеляването на двама души и изваждането на единия от списъка "Магнитски". Не може министър-председател в оставка да дефинира националния интерес ад хок без мотиви и без това да е обсъдено никъде, особено в НС".
Демерджиев подчерта, че поканата за включване в Съвета за мир на Тръмп е била отправена персонално към Румен Радев. "Неуместна беше реакцията на външния министър в оставка, който се опита да "замаже" очевидното пренебрежение към правителството. Президентът обаче ясно отговори, че тъй като и двете институции са в оставка, не е редно да представляват България на форума в Давос и да вземат дългосрочни решения, които са от съществено значение за бъдещето ни и може да имат сериозни последици", заключи той.
По думите му националната политика не бива да се гради върху нечие желание да се хареса на всички. Демерджиев изрази мнение и по казуса с обвинител номер едно с думите: "Сарафов беше изведен от закона от поста и.ф. главен прокурор доста отдавна. Много съдебни състави потвърдиха това - той трябва да освободи кабинета и поста си. Прокурорите трябва да отговорят узурпирането не е ли престъпление. КС ще го освободи от поста му в крайна сметка", смята той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня същия
с подли хора,
добрите нямаше да оценя.
Ако не беше мракът,
нямаше да имаме
понятие за светлина.
От враговете си,
от подлеците,
от озверените глупци
аз взех най-мъдрите уроци.
Благодаря ви,
подлеци!
Стефан Цанев
Коментиран от #27
09:32 23.01.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #19
09:32 23.01.2026
3 филанкиши
Човека е точен (с парите)!
09:34 23.01.2026
4 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
С това се запомни твоето министЕрстване......
Коментиран от #29
09:34 23.01.2026
5 Гост
09:35 23.01.2026
6 нннн
,,Човек винаги трябва да е готов да бъде министър."
Коментиран от #8
09:37 23.01.2026
7 Пенев
09:40 23.01.2026
8 Пешо
До коментар #6 от "нннн":За нула време има двама кандидати за вътрешни министри. Кой ще е следващият
09:41 23.01.2026
9 хмммм
09:41 23.01.2026
10 Голямото самопредлагане.
09:43 23.01.2026
11 Наглец
Ти си за 1. Темида, 2. Бай Ставро
09:44 23.01.2026
12 Трол
09:44 23.01.2026
13 пак ли тоя?
само едни и същи дърти кошници се въртите бе аман от вас
09:45 23.01.2026
14 Хе!
09:48 23.01.2026
15 оня с коня
09:49 23.01.2026
16 товя е само началото
Коментиран от #30
09:49 23.01.2026
17 007 /агент/
09:50 23.01.2026
18 коко
09:56 23.01.2026
19 Абе
До коментар #2 от "Последния Софиянец":И на теб ти се "ще" да об.ли.жеш и почистиш кафявия дир.ник на льот.чика, ама си оставаш само с мечтата
09:58 23.01.2026
20 Така,така,
09:59 23.01.2026
21 Нека аз ,Нека аз
10:00 23.01.2026
22 Кастинг
10:08 23.01.2026
23 Оракула от Делфи
не се и съмняваме , че искаш да си вътрешен министър,
но изчакай някой друг да те покани, като адвокат знаеш , че самопредлагането
е неформална форма на просия,
а "просяците" с пачки в банката , никой не ги обича!
10:13 23.01.2026
24 коко
10:15 23.01.2026
25 няма да може да се справи
10:15 23.01.2026
26 Промяна
10:17 23.01.2026
27 Очевидец
До коментар #1 от "оня същия":Една малка , черничка Хисарска "Калинка - строител " се хвалеше ,че купил адвоката заедно със съдията!
Което, уви се оказа вярно???
Пазете се !!!
10:20 23.01.2026
28 Само да вметна...
10:38 23.01.2026
29 Бастардо
До коментар #4 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Васил Левски ще се обърне в гроба си.
10:49 23.01.2026
30 Народе български
До коментар #16 от "товя е само началото":Да изчакаме кастинга за правителство на Мунчо,и всички на пиацата!Не трябва да допускаме потреса мунчо да завземе държавата с плявата около него
10:54 23.01.2026
31 Сигане
11:01 23.01.2026