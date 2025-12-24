Страната ни предложи доставки на мазут на Република Северна Македония

По разпореждане на министър-председателя Росен Желязков министърът на енергетиката Жечо Станков извърши проверка на наличностите от мазут в България. Проверката установи, че на територията на страната има достатъчни количества мазут за нуждите на страната ни.
Въз основа на установените достатъчни количества българското правителство предложи на Република Северна Македония спешни доставки на котелно гориво (мазут) с цел подпомагане на страната в условията на обявеното вчера извънредно положение. Това съобщават от пресцентъра на правителството.
По разпореждане на премиера Желязков предложението бе отправено в рамките на телефонен разговор между министъра на външните работи Георг Георгиев и колегата му от Република Северна Македония Тимчо Муцунски. Българската страна заяви готовност да съдейства за осигуряването на необходимите количества при спазване на техническите и логистичните възможности.
По време на разговора бе подчертано, че предоставянето на помощта е израз на добросъседство и солидарност и е насочено към гарантиране на енергийната сигурност и стабилност в региона.
Предложението на България бе отправено след като правителството на Република Северна Македония обяви снощи извънредно положение в страната, породено от затруднения в доставките на енергоносители. Причина за ситуацията е блокадата на граничните пунктове с Република Гърция от гръцките фермери, която възпрепятства вноса на горива и суровини.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Баце ЕООД
12:11 24.12.2025
3 Сатана Z
Коментиран от #50
12:11 24.12.2025
4 Ауууу
12:12 24.12.2025
5 Христов
12:13 24.12.2025
6 макето
Защото сме добри!
12:13 24.12.2025
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... МАЗУТА НЕ СЕ ОБМИТЯВА В МАКЕДОНИЯ , ОБАЧЕ
ВМЕСТО МАЗУТ ТАМ ВЛИЗА БЕНЗИН И ДИЗЕЛ :).....
...
СТАРИ СИКАДЖИЙСКИ ДАЛАВЕРИ
12:13 24.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Водопад Войвода
12:14 24.12.2025
10 Герт Вилдерс
12:15 24.12.2025
11 на кривата ракета, космоса й пречи
12:15 24.12.2025
12 НРБ
12:16 24.12.2025
13 Лицемерни 60клуци
12:16 24.12.2025
14 продажници
така им подариха много танкове на макенци
а тоз Муцунски много пъти ги е обвинявал тез бръмбари мазохисти
които не помнят изказванията му и обвинения в брюксел
12:18 24.12.2025
15 Удри с лопатата
12:18 24.12.2025
16 Кен
Коментиран от #23
12:18 24.12.2025
17 Резил
12:19 24.12.2025
18 пъпеша
тоя
нали хората се надигнаха и забравиха
12:19 24.12.2025
19 Симо
12:19 24.12.2025
20 Руснаков
Коментиран от #22
12:19 24.12.2025
21 Колю с двуцевката
12:20 24.12.2025
22 Руски колхозник
До коментар #20 от "Руснаков":Питай македонците,дали са един народ с българите?
Коментиран от #26, #57
12:21 24.12.2025
23 гост
До коментар #16 от "Кен":Той има,,само че е забравил от къде е произлязал...
12:21 24.12.2025
24 Зад
12:22 24.12.2025
25 Българино?
12:23 24.12.2025
26 Руснаков
До коментар #22 от "Руски колхозник":Управлението им е такова ,отричащо българщината,отделно и някой партии са като нашето Възраждане...тотално неориентирани,иска се време да се осъзнаят....приятели които ходят в РСМ не са казали за кофти отношение от обикновеният македонец..
Коментиран от #31
12:24 24.12.2025
27 Гледам и не вярвам на ушите си
12:24 24.12.2025
28 Тома
12:26 24.12.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 МАМА ПРЕДАТЕЛСКА
12:26 24.12.2025
31 Руски колхозник
До коментар #26 от "Руснаков":От мен да знаеш,казвам ти го от опит,заради доста години работа в чужбина...българите,никой не ги харесва като цяло и главната причина е,че не сме сплотени.
Коментиран от #45
12:28 24.12.2025
32 НАРОДЕН
12:29 24.12.2025
33 Дървено желязо
12:30 24.12.2025
34 АГАТ а Кристи
12:31 24.12.2025
35 Тракия балкан
12:35 24.12.2025
36 Ve6тицата да не настине
12:36 24.12.2025
37 Редник
12:41 24.12.2025
38 Къде
12:41 24.12.2025
39 Баба
12:43 24.12.2025
40 бушприт
12:43 24.12.2025
41 Унуфриий
12:44 24.12.2025
42 Благой
12:46 24.12.2025
43 Ами
12:47 24.12.2025
44 гочето
Защото много ни обичат ли?
Или защото постоянно ни обиждат на татари?
Желязков ептен е изтрещял...
Само на ислямска държава още не сме предложили горива и оръжие!
12:49 24.12.2025
45 Руснаков
До коментар #31 от "Руски колхозник":Напълно споделям написаното,от личен опит,почти 20 год.съм живял на Запад..
Коментиран от #55
12:50 24.12.2025
46 Бе нали голям го вадят........
12:52 24.12.2025
47 БеГемот
12:55 24.12.2025
48 Ний ша Ва упрайм
13:02 24.12.2025
49 КАТО ПОДАРЪК
ВАШТА. МАМА!
13:02 24.12.2025
50 Ще има и още
До коментар #3 от "Сатана Z":Може би по повод, че вчера юго-бабката пак изсипа помия по българската глава. Малко сме в ролята: то те бие, ти му викаш - обичам те....
13:05 24.12.2025
51 Копейка
13:05 24.12.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Криси Патрашкова
13:09 24.12.2025
54 зевзек
13:10 24.12.2025
55 Ветеран от протеста
До коментар #45 от "Руснаков":Дядо ако под Запад имаш предвид Максуда ,знам че си изкарал 20години там ,но и упорито продължаваш в същия тон ,дерзай блллляттт ,явно човек ще стане от теб накрая !
Коментиран от #59, #63
13:14 24.12.2025
56 може
Заливаме дъртата кукумявка и азиатското недоразумение Малоумковски с мазута и отгоре пера.
Останалото народонаселение да е живо и здраво!
13:15 24.12.2025
57 аха
До коментар #22 от "Руски колхозник":Ами аз мога да ти гепам внуците, да ги индоктринирам до 25г възраст и да ги питам какви ти се падат.
Нещо против?
Гледайте Време Разделно!
Четете Преспанските Камбани в оригинал!
13:17 24.12.2025
58 Сзо
13:18 24.12.2025
59 Руснаков
До коментар #55 от "Ветеран от протеста":Вари го...печи го...Олито си остава Оли...
13:18 24.12.2025
60 Люпче
Коментиран от #61, #66
13:19 24.12.2025
61 аха
До коментар #60 от "Люпче":Обаче това са го измисли за вас точно господарите ви сърби.
Не можеш да вземеш една добре позната реплика и да я пренапишеш толкова лесно.
"Що е Маке все е лай но" - стара сръбска поговорка.
Господари, какво да ги прайш.
Не е лесно да си бил 80 години подметка на титовизма и сръбския шовинизъм.
13:21 24.12.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Ветеран от протеста
До коментар #55 от "Ветеран от протеста":Дядо ,ами че тя и Максуда е в западната част на Варна бре ,скъсса няккк ,хайде уточни точно къде точно на Запад си живял и събирал кутийки от бира и празни бутилки за да оцелевяшшш ?
13:23 24.12.2025
64 продажното ни атлантическо правителство
Това беше и целта на гнусните атлантици от всички възможни партии.Да влезем в 2026 година със Старият бюджет, хората не са важни и парите да отидат директно за НАТО, тенекии и Украйна..... Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Все е вреден и все нещо му хлопа в кратуната...
13:23 24.12.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 виде ли
До коментар #60 от "Люпче":Какво направи Крал Чарлз с проваления си брат? Отвсякъде го игнорира и нарита.
Ти може да си ни брат, но нито си принц, нито залсужаваш каквото и да е внимание.
Рода ни се чисти от мършата. Бъди си какъвто искаш. Не се ври в български форуми. Ходи да свириш на албански и сръбски кларинети. Не си ни потребен ни на йота!
13:23 24.12.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Тракиец🇺🇦
За пореден път се убеждавам че външната политика на България е едно голямо Л...А...Й...Н...О и винаги подставените субекти за министри на външните работи са еврейски слуги по.дм.ет.к.и и чуждопоклонници!!
13:24 24.12.2025
69 продажното ни атлантическо правителство
13:24 24.12.2025
70 Потоворка
13:25 24.12.2025
71 Тракиец🇺🇦
Коментиран от #76
13:26 24.12.2025
72 Сега обаче внимавайте
13:28 24.12.2025
73 Дррр Тиа КриптоГрафф
13:29 24.12.2025
74 Атлантически фееекалии
13:29 24.12.2025
75 Помнете го и мислете
13:30 24.12.2025
76 Амет
До коментар #71 от "Тракиец🇺🇦":Отдавна не съм ....ал тракиец ,да намина през Богомилово та да олабя хубаво жиллатта ?
13:31 24.12.2025
77 Абе най важното е че
13:32 24.12.2025
78 И 17-18 милиона евро подарък
13:34 24.12.2025
79 Атлантическите фееекалии от МС
13:36 24.12.2025
80 Атлантически фееекалии
13:42 24.12.2025